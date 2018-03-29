12:24 29 марта
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МИД РФ призвал Тбилиси отменить закон «Об оккупированных территориях»

Грузинским властям следует отменить закон «Об оккупированных территориях» и начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией, передает РИА Новости сообщение МИД РФ по итогам консультаций в Женеве по Закавказью, которые состоялись 27-28 марта.



Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию. Построив свое выступление на избитом тезисе о "российской оккупации", грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом,
говорится в сообщении российского ведомства.


«Грузии следовало бы, наконец, всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями: начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон "Об оккупированных территориях", прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия республик за рубежом», – заявили в МИД РФ.

Напомним, Абхазия и Южная Осетия были признаны грузинскими властями оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после военного конфликта в августе 2008 года.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Сегодня это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. В рамках Женевских консультаций также поддерживается диалог между РФ и Грузией, у которых нет дипломатических отношений.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. himRa (Rahim) Сегодня, 09:48
    Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах

    Ну чего не бывает...ляпнул человек с горяча,вызвали в обком,щелкнули по носу...по другому будет петь...
    himRa
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:49
      Как им хозяева прикажут так они и будут петь , нет что бы как то начать восстанавливать отношения друг с другом ими же и загубленные так зачем же видать заокеанский дядя важнее родственников и соседей .
      Spartanez300
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:54
        А чего мы первыми идем навстречу,предлагаем,упрашиваем.Пусть созреют и сами придут.
        210окв
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:21
          Цитата: 210окв
          А чего мы первыми идем навстречу,предлагаем,упрашиваем.Пусть созреют и сами придут.

          Вилку предлагают. Хотите в НАТО, тогда признавайте потерю территорий и статус независимости Абхазии и Ю.Осетии. По другому никак, бо устав НАТО запрещает приём новых членов у которых есть не решённые территориальные споры.
          Ныробский
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:01
        Цитата: Spartanez300
        Видать заокеанский дядя важнее родственников и соседей .

        ну ведь дядя "дживилины" против "ахрессора" даёт
        LSA57
      3. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:09
        Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года.

        И будут проводиться бесконечно, точно так же хохлы о Крыме воют.
        влад66
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:00
      Цитата: himRa
      по другому будет петь...

      не с той партитуры спел. ну или другим языком, рамсы попутал laughing
      LSA57
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:11
        "И Божья благодать сошла на Грузию..." Михаил Лермонтов "Мцыри"
        Так вот если бы эта благодать не сошла и Грузия еще с 16 века не умоляла о помощи и принятии в российское подданство то давным давно была бы поделена между Османской империей и Персией!!! Это тот случай когда перефразировав известную поговорку можно сказать - нет добра без худа! По крайней мере сейчас некому было бы визжать о российской оккупации!
        Опер
  2. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:49
    Галстукожуй в бегах... Но дело его живёт и процветает. Как лизали зaд Фашингтону, так и лижут.
    mavrus
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:02
      Цитата: mavrus
      Как лизали зaд Фашингтону, так и лижут.

      а фашингтон ещё никого от своей задницы не отпускал
      LSA57
    2. johnik (жека) Сегодня, 10:16
      А сисю высасывают у России!
      johnik
  3. Комментарий был удален.
  4. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:49
    Ага, так американцы и разрешили грузинам вести какие-либо переговоры. Разогнались....
    Topotun
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:51
    Ду.ра.ку можно дать хороший совет, но нельзя поделиться с ним умом, чтобы он мог этим советом воспользоваться.
    Alex-a832
  6. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:29
    пока там (в грузии) действует музей оккупации (грузии Россией) разговаривать с ними не о чем...
    д^Амир
  7. Владислав_2 (Владислав Владислав) Сегодня, 10:47
    Эти две "малые области" им как кость в горле yes ...по причине вхождения в НАТО! т.к при вхождении должна быть целостность всего государства а тут нестыковочка laughing
    Владислав_2
  8. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:16
    Абхазия и Осетия по сути уже Россия, так что знатный политический троллинг))
    Генерал Песчаных Карьеров
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