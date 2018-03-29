МИД РФ призвал Тбилиси отменить закон «Об оккупированных территориях»

Вопреки обнадеживающему заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 9 марта о стремлении к прогрессу на переговорах в Женеве представители Тбилиси превратили встречу в пропагандистскую акцию. Построив свое выступление на избитом тезисе о "российской оккупации", грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом,

Грузинским властям следует отменить закон «Об оккупированных территориях» и начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией, передает РИА Новости сообщение МИД РФ по итогам консультаций в Женеве по Закавказью, которые состоялись 27-28 марта.говорится в сообщении российского ведомства.«Грузии следовало бы, наконец, всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями: начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон "Об оккупированных территориях", прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия республик за рубежом», – заявили в МИД РФ.Напомним, Абхазия и Южная Осетия были признаны грузинскими властями оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после военного конфликта в августе 2008 года.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Сегодня это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. В рамках Женевских консультаций также поддерживается диалог между РФ и Грузией, у которых нет дипломатических отношений.