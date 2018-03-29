12:23 29 марта
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ФБР посетовало на сложности в слежке за «русскими шпионами»

Даже с учетом высылки из США 60 дипломатов следить за «русскими шпионами» легче не станет, приводит Взгляд сообщение агентства Reuters.



По словам источников агентства, ФБР «следит за передвижениями и контролирует разговоры людей, которые подозреваются в шпионаже, однако даже с учетом высылки сразу 60 возможных русских шпионов слежка оказывается все более сложной из-за появления коммерческой зашифрованной связи и общего расширения российского присутствия».


Собеседники отметили, что российские спецслужбы «по-прежнему используют для прикрытия посольские и консульские должности, как это делает и Вашингтон», однако Москва, кроме того, «вербует российских эмигрантов, россиян, которые работают в США, путешественников, американцев, а также проникают в компьютерные сети».

Сейчас это (слежка за шпионами) стало сложнее. Сложность состоит в методах, которые могут быть ими использованы,
отметил один из источников.

Бывший американский чиновник Роберт Литт также сказал агентству, что Белый дом намеренно увеличивает число подозреваемых в шпионаже дипломатов, «чтобы не дать России понять, сколько в действительности людей находится под наблюдением».

У США «очень-очень хороший контрразведывательный аппарат», однако сотрудникам «зачастую приходится выбирать, за каким из российских дипломатов следить, так как Россия запутывает сотрудников ФБР», добавил собеседник.

Напомним, объявленных к высылке из США дипломатов в Белом доме назвали «офицерами российской разведки».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:04
    Как же за "ними" уследишь, если "они" мерещится повсюду)))
    maxim947
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 10:07
      То хакеры, то шпионы повсюду, как и Путин))
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:19
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        То хакеры, то шпионы повсюду, как и Путин))

        LSA57
        1. Например Сегодня, 10:34
          ФБР посетовало на сложности в слежке за «русскими шпионами»

          А, что Том Круз? request
          Хрен с ним с Крепким орешком. Брюс спасанием планеты занят, то золото стережет, то астероиды разгоняет...
          Но Том Круз!!! Он круче всех!!!!
          Например
          1. Татьяна Сегодня, 12:07
            Я считаю, что МИД и Правительство РФ сами виноваты в том, что российская политика сдерживания США и коллективного Запада проваливается у нас на глазах. Российское руководство никак не осознаёт, что со стороны США против России уже идёт именно война – пока мерами пассивной агрессии. За которой последует именно горячая военная агрессия Запада против России.
            На мой взгляд МИД РФ допускает в этой войне – пока ещё на дипломатическом фронте – главную ошибку. Его т.н. «симметричные» ответные меры не просто не имею под собою никакой ответной силы на врага, а наоборот разжигают влага и далее действовать ещё более активно и более нагло в этом же направлении против РФ.
            Приведу в доказательство сказанного наглядный пример аналитического расчёта того, о чём я говорю на примере Великобритании – одного из главных союзников США.

            Я вообще НЕ считаю «симметричным» высылку 23 английских дипломатов из РФ в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Ибо это МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ подход к решению политической задачи, а нужен ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ.
            Метафизический метод рассматривает только внешнюю сторону явления, не вникая в его внутреннюю суть.
            А СИМЕТРИЧНЫЙ "зеркальный" ОТВЕТ в ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ исчислении – это когда он даётся в %-ом равенстве ответной высылки британских дипломатов из РФ. Что я имею в виду.

            Допустим, что в Британии дипломатический корпус исчисляется в количестве А человек, а российский корпус в Британии – Б человек.
            Допустим, что с учётом разницы географических размеров Британии и России, наверняка, численный паритет составляет А>>Б. Допустим, что А/Б = 4, т.е. А в 4 раза больше Б. Или Б=0,25А, а А=4Б или А =100% =4х25%
            Допустим, что 23 высланных российских дипломата в Британии составляют 50% от общего количества Б, или 0,5Б.
            Тогда сколько российских дипломатов выслали из Британии в %-ном отношении по сравнению с 23 британскими дипломатами, выслааными из РФ?
            Получим:
            0,5.х 0,25А =0,125А = 12,5%А
            Тогда сколько британских дипломатов осталось в РФ?
            Получим:
            А-23 = 4Б-23 = 100% -12,5% = 87,5%
            Во сколько раз в %-ном отношении представительский состав дипломатических корпусов Британии стал больше в РФ?
            Получим: 87,5% / 12,5% = 7 раз.
            Т.е., БЫЛО в 4 раза, СТАЛО в 7 раз!
            7>>4

            ИТОГО. Вывод. При равном штучном количестве ответной высылки иностранных дипломов из России, влияние иностранных дипмиссий в РФ стремительно растёт к бесконечности, а влияние российских дипмиссий в иностранных государствах стремится к нулю. А это в корне НЕПРАВИЛЬНО!

            Приведённый мною расчёт наглядно показывает, что США и коллективный Запад без ущерба для себя при МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ответных мерах России по высылке иностранных дипломатов из РФ исподтишка именно и добиваются ИЗОЛЯЦИИ России, при этом МАКСИМАЛЬНО и ОДНОСТОРОННЕ усиливая на неё своё внешнее враждебное влияние!
            Истинно "зеркальное" ответное отражение высылки дипломатов со стороны России должно исчисляться МИДом РФ не в количественном равенстве числа высылаемых иностранных дипломатов из РФ, а в их %-ном равенстве. (Особенно это касается США.)
            Татьяна
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:49
        Бедные,бедные янки! Совсем перестали их бояться, ну за исключением холуев на подкормке! yes
        майор Юрик
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:52
          Цитата: майор Юрик
          Бедные,бедные янки! Совсем перестали их бояться, ну за исключением холуев на подкормке! yes

          так ведь регаца нужно на Русском языке, а у них компы на латинице laughing
          LSA57
      3. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 12:01
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        То хакеры, то шпионы повсюду, как и Путин))


        А вот это прям в точку ))) Путин он везде ))
        Geisenberg
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:13
      Наши люди есть и будут везде yes .
      Spartanez300
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:19
        Цитата: Spartanez300
        Наши люди есть везде .

        LSA57
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:20
      США «очень-очень хороший контрразведывательный аппарат», однако сотрудникам «зачастую приходится выбирать, за каким из российских дипломатов следить, так как Россия запутывает сотрудников ФБР»,

      Какие негодники русские шпионы, как они смеют запутывать самый очень очень хороший аппарат. И вообще скоро laughing
      влад66
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:23
        Владимир hi пора русских шпионов помечать уже, чтоб следить за ними не выходя из офиса
        роман66
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 10:43
          Цитата: роман66
          пора русских шпионов помечать уже, чтоб следить за ними не выходя из офиса

          А может их просто нет!!!? wassat
          himRa
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:57
            очень глупо искать в темной комнате черного добермана, особенно если он там есть lol
            роман66
    4. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 12:00
      Цитата: maxim947
      Как же за "ними" уследишь, если "они" мерещится повсюду)))


      Тотально ! Следить просто за всеми. Одна половина страны следит за другой половиной. чё ...
      Geisenberg
  2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:08
    Назначение директора ФБР тоже Путин согласовывал. Отсюда и сложности у них... lol
    Alex-a832
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:09
    Тяжела и неказиста жизнь фэбээровского "лажиста"
    210окв
  4. HMR333 (Владимир) Сегодня, 10:13
    еще пусть рыдать слезно в эфире начнут для пущей убедительности! пусть о своей деятельности лучше поведают нарушают все что только можно!
    HMR333
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:17
    У США «очень-очень хороший контрразведывательный аппарат», однако сотрудникам «зачастую приходится выбирать, за каким из российских дипломатов следить, так как Россия запутывает сотрудников ФБР», добавил собеседник.

    а им наверное надо всем отмечаться в ФБР каждые 2 часа laughing
    LSA57
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:24
      как они вообще смеют шпионить? наглость какая! Сергей hi
      роман66
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:27
        Цитата: роман66
        как они вообще смеют шпионить? наглость какая! Сергей

        да мало того, что шпионят, шпионят незаметно laughing
        Привет Роман hi
        LSA57
  6. askort154 (Александр) Сегодня, 10:18
    Два дня назад Любимов ( бывший сотрудник СВР) озвучил, что высылка 60 наших представителей МИД РФ, не ослабит нашу разведку. Привёл пример : в 1972 г. из США были высланы 105 сотрудников , но это не ослабило нашу разведку.
    askort154
  7. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:18
    Работать надо, а не сопли размазывать. Вы должны гордиться, что вы, по нашему, "кгб-шники", рыцари и т.д. laughing
    AlexVas44
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 10:18
    Остаётся только сигать из окна с криком: "Русские идут!"
    mavrus
  9. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 10:23
    А такие признаки, как кабура и красная звезда на шапке уже не помогают??)
    FalconD
  10. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:23
    Россия запутывает сотрудников ФБР
    Бедненькие, устают. Восемь пар башмаков уже стоптали в во время слежки....
    Ingvar0401
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:28
      Цитата: Ingvar0401
      Восемь пар башмаков уже стоптали в во время слежки....

      а башмаки не казённые, за свой счёт купленные sad
      LSA57
  11. sibiryk (Виталий ) Сегодня, 10:36
    У США «очень-очень хороший контрразведывательный аппарат», однако сотрудникам «зачастую приходится выбирать, за каким из российских дипломатов следить
    наверное все-таки, не такой хороший раз
    ... Россия запутывает сотрудников ФБР», добавил собеседник.
    просто наши разведчики лучше laughing
    sibiryk
  12. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 10:37

    Русский шпиён прототип советского шпиёна.
    Shuttle
  13. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:40
    Русские шпиёны-это как зелёные чёртики: их главное стряхивать с себя по-дальше, по-дальше. yes
    злой партизан
  14. asiat_61 (игорь) Сегодня, 10:41
    Внуки штандартенфюрера Штирлица , оказались хорошими учениками своего деда.
    asiat_61
  15. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 10:56
    Цитата: Например
    Но Том Круз!!! Он круче всех!!!!

    У меня сразу в голове музыка из "Миссия невыполнима" заиграла))

    И правда, кто мешает мелкобритании и сша натравить на наших хакеров Тома Круза, Джеймса Бонда и Брюса Уиллиса? Они же так лихо всех супостатов разгоняют))
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. zhekazs (Евгений) Сегодня, 11:03
    сотрудникам «зачастую приходится выбирать, за каким из российских дипломатов следить, так как Россия запутывает сотрудников ФБР»

    У сотрудников ФБР, стоит полагать, всего две извилины в голове, если их постоянно запутывают...
    Поэтому, высказывание
    У США «очень-очень хороший контрразведывательный аппарат»

    неправда. И посему, лучше бы занимались на своей территории ловлей негров нарко-дилеров, и не мешали бы работать российским разведчикам-профессионалам, отрывая их запутыванием следов.
    zhekazs
  17. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 11:52
    Можно ещё руками писать (и в уме считать), а не только в Фейсбуке лайки ставить понравившимся шпионам.
    Сергей-8848
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