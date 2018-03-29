ФБР посетовало на сложности в слежке за «русскими шпионами»

Сейчас это (слежка за шпионами) стало сложнее. Сложность состоит в методах, которые могут быть ими использованы,

Даже с учетом высылки из США 60 дипломатов следить за «русскими шпионами» легче не станет, приводит Взгляд сообщение агентства Reuters.По словам источников агентства, ФБР «следит за передвижениями и контролирует разговоры людей, которые подозреваются в шпионаже, однако даже с учетом высылки сразу 60 возможных русских шпионов слежка оказывается все более сложной из-за появления коммерческой зашифрованной связи и общего расширения российского присутствия».Собеседники отметили, что российские спецслужбы «по-прежнему используют для прикрытия посольские и консульские должности, как это делает и Вашингтон», однако Москва, кроме того, «вербует российских эмигрантов, россиян, которые работают в США, путешественников, американцев, а также проникают в компьютерные сети».отметил один из источников.Бывший американский чиновник Роберт Литт также сказал агентству, что Белый дом намеренно увеличивает число подозреваемых в шпионаже дипломатов, «чтобы не дать России понять, сколько в действительности людей находится под наблюдением».У США «очень-очень хороший контрразведывательный аппарат», однако сотрудникам «зачастую приходится выбирать, за каким из российских дипломатов следить, так как Россия запутывает сотрудников ФБР», добавил собеседник.Напомним, объявленных к высылке из США дипломатов в Белом доме назвали «офицерами российской разведки».