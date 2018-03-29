12:22 29 марта
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Совет Федерации подготовил комплекс мер по устранению задолженности по военной ипотеке

Совет Федерации выработал решения по устранению проблем, связанных с задолженностью по военной ипотеке. Об этом сообщил глава Комитета палаты по обороне и безопасности Виктор Бондарев на пленарном заседании 28 марта.

Совет Федерации подготовил комплекс мер по устранению задолженности по военной ипотеке


С учётом существующих в накопительной ипотечной системе проблем, три комитета палаты — по обороне и безопасности, по социальной политике, а также по бюджету и финансовым рынкам — выработали комплекс мер по разрешению существующих проблем, изложенных в рекомендациях совместного заседания
— сказал сенатор.


На совместном совещании комитетов 20 марта сенаторы предложили решить проблему задолженности военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы через банковское рефинансирование с подключением Росвоенипотеки. Сейчас долги имеют порядка 100 тысяч военнослужащих.

Правительству рекомендовано при планировании федерального бюджета на период 2019-2021 годов рассмотреть вопрос о дополнительной индексации ежегодного накопительного взноса, в том числе позволяющей осуществить частичное досрочное погашение ипотечных кредитов военнослужащих-участников накопительной ипотечной системы, которые имеют прогнозную задолженность

Ряд предложений адресован ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»: сверить объём задолженностей военнослужащих-участников НИС, подготовить проект решения Правительства России о направлении средств целевого жилищного займа на погашение ранее выданных кредитов, совместно с банками внедрить программы рефинансирования и реструктуризации ранее выданных кредитов, в том числе снизить ставки по ним, осуществить программы данного рефинансирования.

Центральному банку предложено рассмотреть вопрос об изменении подхода к оценке категории риска (качества) ипотечных кредитов военнослужащих, по которым образуется прогнозная задолженность, а также вопрос о создании условий, позволяющих кредитным организациям снижать процентную ставку по ипотечным кредитам для военнослужащих, в том числе за счёт возобновления программы по предоставлению кредитов под залог закладных, оформленных по кредитам военнослужащих.

Использованы фотографии: https://www.pnp.ru/
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Комментарии 7

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:10
    Муть какая то, откуда сто тысяч должников??
    Должник это вроде как контрактник который воспользовался военной иппотекой, приобрел жилье и либо самолично уволился с военной службы, или был изгнан с нее по несоблюдению контракта со своей стороны, и тогда он вроде как становится должником, и соответственно цифра в 100 тыс. должников - очень велика. Как то не понятно...
    Может они хотели сказать что долги перед 100 тыс. военнослужащих? тогда да.
    maxim947
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:23
      Цитата: maxim947
      Может они хотели сказать что долги перед 100 тыс. военнослужащих?

      Возможно, что в случае отсутствия взносов на НИС из бюджета, банки учитывают в качестве должников получателей кредитов, которыми и являются военнослужащие.
      Alex-a832
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:27
        Т.е. у банка всегда виноватый будет?)))))))
        maxim947
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:56
          Цитата: maxim947
          Т.е. у банка всегда виноватый будет?)))))))

          ) Думаю, что "виноватый" тут МО и они как-нибудь утрясут вопрос со штрафными санкциями. Служивые не должны пострадать. Тема хорошая для поддержания кадрового состава, но накладная для бюджета. Кто бы ещё из супербогатых буржуйских стран с такими многочисленными ВС мог похвастать такой щедростью?...
          Alex-a832
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:27
            То что тема здравая, спору нет. Механизм где-то заело) Смажут, в одном месте...
            maxim947
  2. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 10:31
    Началось, что бы не брать ипотеку, нужно 25 лет прослужить. Это как с сертификатами было, ни чего путного купить за эти копейки нельзя. Может строить начать? Это дешевле и выгодней, построили, дали как служебку, прослужил 20 лет, перевел в собственность.
    1vlad19
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 11:35
    Для меня термин "военная ипотека" сам по себе абсурдный. Потому что государство добровольно выплачивает маржинальный доход банку, эти пресловутые 5-12% годовых. Вообще понять этого не могу. Государство занимает у частного банка средства, чтобы построить дома для военных? Какой смысл? Чушь какая-то экономическая.
    Altona
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