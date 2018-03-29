Россия поставит Узбекистану более 10 вертолетов Ми-35М

В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолётов Ми-35 и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС. Речь идёт о более чем 10 машинах

Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 10 вертолётов Ми-35, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.— сказал он.Военное сотрудничество Москвы и Ташкента приобрело новую динамику с приходом к власти в стране президента Шавката Мирзиёева.Так, в 2016 году РФ и Узбекистаном было подписано соглашение о ВТС, подразумевающее поставки вооружений Ташкенту по внутрироссийским ценам. Таким образом, эта среднеазиатское государство стало единственной страной СНГ, обладающей подобными привилегиями, не входя при этом в ОДКБ и Таможенный союз, передает РИА Новости