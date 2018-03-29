12:20 29 марта
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Россия поставит Узбекистану более 10 вертолетов Ми-35М

Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 10 вертолётов Ми-35, заявил журналистам в четверг в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Россия поставит Узбекистану более 10 вертолетов Ми-35М


В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолётов Ми-35 и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС. Речь идёт о более чем 10 машинах
— сказал он.


Военное сотрудничество Москвы и Ташкента приобрело новую динамику с приходом к власти в стране президента Шавката Мирзиёева.

Так, в 2016 году РФ и Узбекистаном было подписано соглашение о ВТС, подразумевающее поставки вооружений Ташкенту по внутрироссийским ценам. Таким образом, эта среднеазиатское государство стало единственной страной СНГ, обладающей подобными привилегиями, не входя при этом в ОДКБ и Таможенный союз, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 12

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:19
    Узбекистан-главное звено в Средней Азии и отношения должны быть дружескими..
    210окв
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:24
      Дружба - дружбой, а табачек Врозь! Интересно , чем рассчитываться будут? Надеюсь не сухофруктами?
      Охотовед 2
      1. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 10:30
        Хорошо если хоть сухофруктами. А то как-то все даром норовят или под кредиты, которые потом все равно спишут.
        Дружба на межгосударственном уровне - опасная химера. Как и всякого рода "братство" - пора бы и поумнеть.
        Рязанец87
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:56
          в принципе согласен , но главное тут что по внутрироссийским ценам , то есть продавать , а не как с Таджикистаном или Кыргизией - в подарок .
          просто экспл
    2. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 10:33
      Добавлю,что ВС Узбекистана самые лучшие в регионе, стабильная административная политика способствует улучшению экономики, а улучшение экономики способствует укреплению государственной власти.
      Как я помню по истории и знаю со слов старого таджика: до 1917 наиболее сочетаниями у них были выходцы из Бухары,а Бухара и Самарканд древнейшие культурные центры.
      Монархист
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:08
        Устали от войны: как в Ташкенте предложили закончить афганский конфликт

        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/politics/27/03/2018/5aba27539a
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        НасРать
  2. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 10:38
    "Россия поставит Узбекистана более 10 вертолётов Ми35м",а сколько более гадайте сами. 11,12 или18. А точнее сказать слабо или и сами не знают
    Монархист
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 11:52
      Цитата: Монархист
      Россия поставит Узбекистана более 10 вертолётов Ми35м

      есть возможность наблюдать за полетами вертушек разных ... ну что можно сказать тут ... не хватает напористости, уж слишком хвосты опущены ... надо как то учить летать пацанов по боевому
      амирбек
  3. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:38
    Узбекистан поднялся с 8-го на 7-е место среди стран-производителей золота. Данные 2015 г.
    https://www.gazeta.uz/ru/2015/02/16/gold
    так может всё-таки за деньги покупают??? а не как обычно....
    д^Амир
    1. BlackMokona Сегодня, 10:44
      https://topwar.ru/92943-rossiya-spisala-dolgi-uzb
      ekistana-chtoby-snovat-dat-v-dolg.html
      Ага как же
      BlackMokona
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:47
        да читал.. читал... обсценная лексика...
        д^Амир
  4. kukriniks (Георгий) Сегодня, 10:57
    Столько "государственных стратегов" и бухгалтеров в комментах.
    kukriniks
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