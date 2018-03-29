ФСВТС: решение о поставке С-400 Индии зависит только от индийской стороны

Там идет очень хорошая работа, связанная с подписанием контракта. Сегодня решение находится на стороне Индии. Мы его ждем… Я надеюсь

Россия надеется, что контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 Индии будет подписан в этом году, заявил журналистам в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки ArmHiTech-2018.— сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли контракт подписан в этом году.Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.Как сообщала на днях газета Economic Times со ссылкой на свои источники, переговоры в финальной стадии, а контракт может быть подписан уже в первую неделю апреля во время поездки министра обороны Нирмалы Ситхамаран в Москву.Представители ВВС Индии ранее заявляли, что покупка С-400 необходима "для устранения возможных угроз со стороны Китая и Пакистана".