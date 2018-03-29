12:19 29 марта
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ФСВТС: решение о поставке С-400 Индии зависит только от индийской стороны

Россия надеется, что контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 Индии будет подписан в этом году, заявил журналистам в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки ArmHiTech-2018.

ФСВТС: решение о поставке С-400 Индии зависит только от индийской стороны


Там идет очень хорошая работа, связанная с подписанием контракта. Сегодня решение находится на стороне Индии. Мы его ждем… Я надеюсь
— сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли контракт подписан в этом году.


Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.

Как сообщала на днях газета Economic Times со ссылкой на свои источники, переговоры в финальной стадии, а контракт может быть подписан уже в первую неделю апреля во время поездки министра обороны Нирмалы Ситхамаран в Москву.

Представители ВВС Индии ранее заявляли, что покупка С-400 необходима "для устранения возможных угроз со стороны Китая и Пакистана".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:31
    Ура!!! Продолжение цикла статей, про Контракт с Индией! laughing :
    Охотовед 2
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 10:46
      Если будем двигаться такими темпами, то по продаже вооружений мы скоро будем на первом месте. Мы и так сейчас с США по этому показателю с большим отрывом впереди планеты всей. Продажа вооружений - это великое дело. Это позволяет держать на плаву всю нашу высокотехнологичную оборонку.
      Проксима
    2. Ierarh (Alex) Сегодня, 10:57
      Не я понимаю - бабло нужно. Но индусам продавать?? Они ж завтра его матрасам загонят...

      А кто скажет чего не так в экспортном варианте?
      Ierarh
  2. Siegen (Валентин) Сегодня, 10:34
    Что-то разбрасываются новейшим оружием.
    Себе не хватает.
    Или так сильно денег в бюджете не хватает.
    Или ещё более совершенное оружие на подходе am
    Siegen
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:35
      Не новейшим, а новым. Новейшее - это С-500, которые с февраля начали потихоньку собирать.
      Muvka
      1. Siegen (Валентин) Сегодня, 10:48
        Для Запада C-400 - это новейшее оружие.
        А первый опытный образец зенитной ракетной системы C-500,
        по словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова,
        будет готов к 2020 году
        Siegen
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 11:16
      Цитата: Siegen
      Что-то разбрасываются новейшим оружием.
      Себе не хватает.
      Или так сильно денег в бюджете не хватает.
      Или ещё более совершенное оружие на подходе am

      А ВС России на какие средства вооружать? Бюджет на пределе. Поставки в ВС соответствуют планам. Производство экспортных образцов с большей доходностью позволяет расширять производство, оптимизировать его и повышать объемы выпуска для собственных ВС в случае необходимости. США также реализуют на экспорт свои новейшие образцы военной техники, не парятся.
      Alex-a832
  3. silberwolf88 (SS) Сегодня, 10:34
    Индийский слон ... более НЕ лучший друг Российского слона ... они всё чаще и чаще смотрят на Запад и США ...
    Есть случаи когда индийские компании отказывались вести бизнес с Российскими из-за санкций и утверждали ... что с США им интересней и прибыльнее ...
    silberwolf88
  4. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 10:34
    Интересно однако, правда могут не раз поменять мнение ещё. Вот не накосячат ли индусы с таким технически сложным изделием, что может подорвать репутацию о С-400. Они это очень умеют.
    Vadim851
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 10:38
    Всё больше стран стали понимать, что помимо ядерного, С-400 - не запрещённое оружие сдерживания.
    askort154
  6. Damm (Владислав) Сегодня, 11:11
    Индусы торгуются хуже цыган. Пытаются поиметь все и желательно бесплатно
    Damm
  7. Житель Урала Сегодня, 11:21
    Почему индийцы станут третьими после Китая и Турции? А про Саудовскую Аравию забыли?
    Житель Урала
  8. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:43
    По-любому индусы опять начнут торговаться до посинения.

    Кстати, если кто помнит ту историю с непоставками с-300 Ирану, когда Дмитрий Анатольевич наложил вето. Тогда персы оказались по факту сами виноваты: торговались ооооочень долго и дождались в итоге запрета. Зато потом получили взамен Антеи.
    ButchCassidy
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