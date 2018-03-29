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Сирийский «танковый спецназ» вооружился ракетными установками
Четвертая танковая дивизия ВС САР, названная за высокий профессионализм «танковым спецназом», приняла на вооружение системы залпового огня собственной разработки, сообщает Российская газета.
Соединение известно еще и тем, что имеет хорошо оборудованные ремонтные мастерские, где осуществляется модернизация штатной боевой техники. Именно здесь появились «сверхзащищенные» Т-72М1 и зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» с дополнительным бронированием.
По словам военного эксперта Юрия Лямина, к сегодняшнему дню «создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400».
Сегодня против радикалов в Восточной Гуте используются более мощные системы, получившие обозначения Golan 400. Эти РСЗО, выполненные на шасси ГАЗ-3308 «Садко» являются более мощным оружием и имеют лишь по три пусковые трубы.
«Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические формирования», – заключает газета.
Соединение известно еще и тем, что имеет хорошо оборудованные ремонтные мастерские, где осуществляется модернизация штатной боевой техники. Именно здесь появились «сверхзащищенные» Т-72М1 и зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» с дополнительным бронированием.
По словам военного эксперта Юрия Лямина, к сегодняшнему дню «создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400».
Наибольшую известность получил Golan 300. Его реактивный снаряд имеет калибр 360 мм, боевую часть весом 180 кг и дальность всего 1,5 км. У пусковой установки двенадцать направляющих. Первое боевое применение этих систем состоялось в районе города Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск, как раз рядом с Голанскими высотами. Это произошло в ноябре 2017 года. В дальнейшем установки перебросили в окрестности сирийской столицы,рассказал эксперт.
Сегодня против радикалов в Восточной Гуте используются более мощные системы, получившие обозначения Golan 400. Эти РСЗО, выполненные на шасси ГАЗ-3308 «Садко» являются более мощным оружием и имеют лишь по три пусковые трубы.
«Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические формирования», – заключает газета.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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