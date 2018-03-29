Сирийский «танковый спецназ» вооружился ракетными установками

Наибольшую известность получил Golan 300. Его реактивный снаряд имеет калибр 360 мм, боевую часть весом 180 кг и дальность всего 1,5 км. У пусковой установки двенадцать направляющих. Первое боевое применение этих систем состоялось в районе города Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск, как раз рядом с Голанскими высотами. Это произошло в ноябре 2017 года. В дальнейшем установки перебросили в окрестности сирийской столицы,

Четвертая танковая дивизия ВС САР, названная за высокий профессионализм «танковым спецназом», приняла на вооружение системы залпового огня собственной разработки, сообщает Российская газета Соединение известно еще и тем, что имеет хорошо оборудованные ремонтные мастерские, где осуществляется модернизация штатной боевой техники. Именно здесь появились «сверхзащищенные» Т-72М1 и зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» с дополнительным бронированием.По словам военного эксперта Юрия Лямина, к сегодняшнему дню «создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400».рассказал эксперт.Сегодня против радикалов в Восточной Гуте используются более мощные системы, получившие обозначения Golan 400. Эти РСЗО, выполненные на шасси ГАЗ-3308 «Садко» являются более мощным оружием и имеют лишь по три пусковые трубы.«Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические формирования», – заключает газета.