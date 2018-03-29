15:53 29 марта
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Сирийский «танковый спецназ» вооружился ракетными установками

Четвертая танковая дивизия ВС САР, названная за высокий профессионализм «танковым спецназом», приняла на вооружение системы залпового огня собственной разработки, сообщает Российская газета.



Соединение известно еще и тем, что имеет хорошо оборудованные ремонтные мастерские, где осуществляется модернизация штатной боевой техники. Именно здесь появились «сверхзащищенные» Т-72М1 и зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» с дополнительным бронированием.


По словам военного эксперта Юрия Лямина, к сегодняшнему дню «создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400».

Сирийский «танковый спецназ» вооружился ракетными установками


Наибольшую известность получил Golan 300. Его реактивный снаряд имеет калибр 360 мм, боевую часть весом 180 кг и дальность всего 1,5 км. У пусковой установки двенадцать направляющих. Первое боевое применение этих систем состоялось в районе города Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск, как раз рядом с Голанскими высотами. Это произошло в ноябре 2017 года. В дальнейшем установки перебросили в окрестности сирийской столицы,
рассказал эксперт.

Сегодня против радикалов в Восточной Гуте используются более мощные системы, получившие обозначения Golan 400. Эти РСЗО, выполненные на шасси ГАЗ-3308 «Садко» являются более мощным оружием и имеют лишь по три пусковые трубы.



«Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические формирования», – заключает газета.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 13

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  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:20
    Чтож за день такой, все юморят напропалую laughing laughing матрасники и их ручные зверьки, от одного вида памперсы потеряют laughing
    Chertt
  2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:25
    БТС тащит добычу с охоты. Сразу видно - катать квадратное учили Руси
    Аристарх Людвигович
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:29
      А почему на колеса не поставили? belay
      Геркулесыч
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:40
        Скорее всего какая то поломка рулевой системы. Колёса вывернуты. Начнёшь буксировать, передок вырвет с мясом и ремонтируй потом, при дефиците запчастей. А тут рулевая в сохранности, а борт рихтануть проще. Если вообще рихтовать будут.
        Хагалаз
    2. котовский (Константин) Сегодня, 15:01
      Цитата: Аристарх Людвигович
      БТС тащит добычу с охоты

      Зачет. good laughing
      Цитата: Геркулесыч
      А почему на колеса не поставили?

      А так прикольней..брутально трофей приволок. laughing
      котовский
  3. san4es Сегодня, 13:26
    «создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400»

    ...Балономёты окультурили bully
    san4es
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:31
      Санчес (Александр ) hi как всегда, от меня за видео + и спасибо! !! hi
      Геркулесыч
      1. san4es Сегодня, 13:36
        Цитата: Геркулесыч
        .. и спасибо! !! hi

        hi Всегда пожалста...РСЗО «Голан 300» в ночи ужасает своим "воем" belay
        san4es
  4. tchoni (Евгений) Сегодня, 13:31
    Танковый спецназ!? - а что? - толково! Не грех и перенять!-)
    tchoni
  5. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:35
    Может если есть, нужно было Катюшю со складов хранения передать.
    Молоды, главное эту гниду уничтожать, не важно чем!
    bazzbazz
    1. san4es Сегодня, 13:44
      Цитата: bazzbazz
      Может если есть, нужно было Катюшю со складов хранения передать.

      ...Для них весь БК, под Берлином и в Манчжурии "остался" soldier
      san4es
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:46
    «Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические формирования», –
    Ну да.. такая бонба рядом жахнет , то обделаешься по самые не балуйся... А вообще больше похоже на заводские версии баллономётов ...Издержки войны...
    КВУ-НСвД
  7. konstantin68 (Константин) Сегодня, 14:51
    Цитата: Хагалаз
    Скорее всего какая то поломка рулевой системы. Колёса вывернуты. Начнёшь буксировать, передок вырвет с мясом и ремонтируй потом, при дефиците запчастей. А тут рулевая в сохранности, а борт рихтануть проще. Если вообще рихтовать будут.

    Да ну что Вы! Проще сказать,что они неумные люди и их русские этому научили!
    konstantin68
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