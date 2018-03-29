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Польша подписала контракт на покупку ЗРС Patriot

Вчера в Варшаве министр обороны Польши Мариуш Блащчак и посол США в Польше Пол У. Джонс подписали контракт на поставку Польше первых двух батарей американских зенитных ракетных систем Patriot в конфигурации PAC-3+, сообщает bmpd со ссылкой на www.defence24.pl.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащчак и посол США в Польше Пол У. Джонс после подписания контракта на поставку Польше первых двух батарей американских зенитных ракетных систем Patriot в конфигурации PAC-3+. Варшава, 28.03.2018.

Стоимость сделки составила 4,75 млрд долларов.


Сообщается, что «фактически две приобретаемые Польшей батареи ЗРС Patriot PAC-3+ состоят из двух "огневых единиц" (Jednostki ogniowe) каждая, эквивалентных американских штатным батареям этой системы, так что Польша приобретает четыре батареи по американской терминологии».

В подписанное соглашение вошли «четыре РЛС AN/MPQ-65, четыре батарейных пунктов управления, 16 пусковых установок М903, 208 ракет РАС-3 MSE, 11 испытательных ракет РАС-3 MSE, шесть командных пунктов IBCS Engagement Operations Centers (EOC), 12 сетевых комплектов Integrated Fire Control Network (IFCN) ICBS, четыре полевых электростанции EPP III и пять многофункциональных информационных терминалов Multifunctional Information Distribution Systems/Low Volume Terminals (MIDS/LVT) аппаратуры передачи данных Link 16». Также будут предоставлены «прочее оборудование, услуги по подготовке личного состава и технической поддержке».

Контракт должен быть полностью выполнен до конца 2022 года.

Также Польша намерена интегрировать в состав закупаемых ЗРС Patriot в качестве средств обнаружения целей две системы отечественного производства – новой РЛС P-18PL и комплекс обнаружения PET/PCL. Их выпуск планируется наладить на предприятии PIT-Radwar.

Использованы фотографии: Marta Rachwalska / Defence24.pl
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Комментарии 14

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:59
    Пусть кино посмотрят, как и в какую сторону они летают у саудов. smile
    ul_vitalii
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:02
      Польша подписала контракт на покупку ЗРС Patriot
      Стоимость сделки составила 4,75 млрд долларов

      Честно говоря до конца не верил, что пшеки такие ло*хи. Думал отпетляют
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:04
        Причем тут лохи?Воля господина должна быть исполнена.
        Цитата: Chertt
        Польша подписала контракт на покупку ЗРС Patriot
        Стоимость сделки составила 4,75 млрд долларов

        Честно говоря до конца не верил, что пшеки такие ло*хи. Думал отпетляют
        210окв
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:08
          Цитата: 210окв
          Причем тут лохи?Воля господина должна быть исполнена.

          Верх хитропопости, и любимой женой поработать, и пять ярдов на металлолом не тратить, У поляков не прокатило
          Chertt
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:12
            Верх хитропопости это у их соседей и батраков...
            Цитата: Chertt
            Цитата: 210окв
            Причем тут лохи?Воля господина должна быть исполнена.

            Верх хитропопости, и любимой женой поработать, и пять ярдов на металлолом не тратить, У поляков не прокатило
            210окв
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:23
        Цитата: Chertt
        Честно говоря до конца не верил, что пшеки такие ло*хи. Думал отпетляют

        А что остаётся этим задолизам делать? request С-400 покупать, что-ли? - не НАТО-вский стандарт lol Вот и покупают г...но, но стандартное good
        Проксима
        1. Alex777 (Александр) Сегодня, 14:51
          Сколько подлодок могли построить на эти деньги в Германии..! Теперь не построят. И слава Богу! А от наших ракет этот Патриот защищает почти никак. hi
          Alex777
          1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:01
            Цитата: Alex777
            Сколько подлодок могли построить на эти деньги в Германии..! Теперь не построят. И слава Богу! А от наших ракет этот Патриот защищает почти никак. hi

            Если наш неприятель ду..ак - это нам на руку. Тем более, (даже если это бы было эффективное оружие) нападать на Польшу наша авиация вроде как не планировала. Но есть и обратная сторона медали - это внешнее финансирование американского ВПК. Диалектика однако recourse
            Проксима
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:03
      Это их не волнует...Да и хохоликам найдется работа но отрытию позиций под ЗРК..Добрый день,Виталий.
      Цитата: ul_vitalii
      Пусть кино посмотрят, как и в какую сторону они летают у саудов. smile
      210окв
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:16
        В единство играют с матрасниками. smile Приветствую, Дима
        ul_vitalii
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:01
    Это против ананасов на пальмах Зимбабве, я так понял будут использовать? Или свои яблоки с груш сбивать? ?? fool Денег куры не плюют, ибо в министерстве финансов польши не куры, а крысы, вот и выкидывают деньги на покупку того, что хозяева приказали купить срочно! Трамп на ло-хах такое бабло подымет -в историю сша войдет, как первый барыга сша продавший массово слепым телескопы!
    Геркулесыч
  3. Mavrikiy Сегодня, 14:03
    Польша подписала контракт на покупку ЗРС Patriot

    Наши поздравления. А на Руине че не закупили? Дешево и дюже гарно было бы.
    Mavrikiy
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:16
    Пять лярдов за дивизион ..Афигеть.. Нашей бы оборонке такие цены для экспорта.. recourse ...
    КВУ-НСвД
  5. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 15:10
    Нехай деньги тратят! Девать-то некуда: щас украинских рабов пригнали... А поляки все - паны! Недолго музыка играла, холопы снова у поляков!
    pafegosoff
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