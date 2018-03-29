Укрпроп. Киев начал телевещание на Крым и Донбасс

Украинское министерство информационной политики, часто называемое на самой Украине по фамилии министра - «Минстец», распространило сообщение о том, что сегодня началось вещание украинского медиаконтента телеканала UA|TV на Крымский полуостров. По словам представителей пресс-службы министерства г-на Стеця, вещание телеканала будет осуществляться также и на территорию Донбасса, которая украинскими властями не контролируется.Вещание украинского «майданного» контента стало возможным для Киева после того, как в районе приграничного пункта Чонгар (Херсонская область) появилась 150-метровая ретрансляционная вышка. Её строительство было закончено в прошлом году.На территорию Донбасса украинский телеканал осуществляет вещание посредством использования аналогичной вышки в городе Волноваха. По словам украинского министра, "это только начало". О конкретных дальнейших планах министерства г-н Стець (Стец) средствам массовой информации не сообщил.Нужно отметить, что на Крым и Донбасс осуществляется вещание и украинских радиостанций. "В ответ" с территории Крыма осуществляется вещание местных радиостанций и телеканалов на приграничную территорию Украины.