18:58 29 марта
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Укрпроп. Киев начал телевещание на Крым и Донбасс

Украинское министерство информационной политики, часто называемое на самой Украине по фамилии министра - «Минстец», распространило сообщение о том, что сегодня началось вещание украинского медиаконтента телеканала UA|TV на Крымский полуостров. По словам представителей пресс-службы министерства г-на Стеця, вещание телеканала будет осуществляться также и на территорию Донбасса, которая украинскими властями не контролируется.

Вещание украинского «майданного» контента стало возможным для Киева после того, как в районе приграничного пункта Чонгар (Херсонская область) появилась 150-метровая ретрансляционная вышка. Её строительство было закончено в прошлом году.

Укрпроп. Киев начал телевещание на Крым и Донбасс



На территорию Донбасса украинский телеканал осуществляет вещание посредством использования аналогичной вышки в городе Волноваха. По словам украинского министра, "это только начало". О конкретных дальнейших планах министерства г-н Стець (Стец) средствам массовой информации не сообщил.

Нужно отметить, что на Крым и Донбасс осуществляется вещание и украинских радиостанций. "В ответ" с территории Крыма осуществляется вещание местных радиостанций и телеканалов на приграничную территорию Украины.


Использованы фотографии: http://mip.gov.ua
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Комментарии 52

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:38
    Пускай на всю Россию вещают! Я тоже хочу посмотреть, что за сказки их СМИ сочиняют... Может фильмы какие хорошие... А что не нравится, так на другой канал всегда переключиться можно...
    Anarchist
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:39
      Александр hi Не надо.А вот мне интересно.Мы на Украину вещаем?Или,а ну ее..Я просто хочу заметить что пропаганда вещь действенная и игнорировать это нельзя.
      Цитата: Anarchist
      Пускай на всю Россию вешают!
      210окв
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:42
        Дмитрий hi , я там очепятался ... Исправил... Смысл посыла изменился...
        Anarchist
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:46
          Александр.Они транслируют на Россию уже давно.Телеканал ТНТ.Каждое утро наверно в течение десятилетия проповеди пастора .Программа создавалась во Львове.
          Цитата: Anarchist
          Дмитрий hi , я там очепятался ... Исправил... Смысл посыла изменился...
          210окв
          1. alex-s (Александр) Сегодня, 15:52
            «Минстец», распространило сообщение

            Всё, всем пинстец!
            Телеканал ТНТ.

            Шо, Дом-2 их работа?! belay
            alex-s
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:10
              Нет,это помойное шоу бери выше производителя..
              Цитата: alex-s
              «Минстец», распространило сообщение

              Всё, всем пинстец!
              Телеканал ТНТ.

              Шо, Дом-2 их работа?! belay
              210окв
          2. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:53
            Цитата: 210окв
            Они транслируют на Россию уже давно.Телеканал ТНТ

            ТНТ - Газпром медиа! Как и НТВ... Укровермахт пробрался в "святая святых"?
            Anarchist
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:54
              Просто деньги делают деньги.На страну наплевать.
              Цитата: Anarchist
              Цитата: 210окв
              Они транслируют на Россию уже давно.Телеканал ТНТ

              ТНТ - Газпром медиа! Как и НТВ... Укровермахт пробрался в "святая святых"?
              210окв
            2. BAI Сегодня, 16:09
              ТНТ - Газпром медиа! Как и НТВ...

              в 2005 году году структура была продана «Газпромом» «Газпромбанку» за миллиард с лишним долларов.
              «Газпромбанк» на сорок с лишним процентов принадлежит «Газпрому». А остальным владеет НПФ «Газфонд». Который, в свою очередь, входит в страховую группу «Согаз», находящуюся под контролем банка «Россия». Главным акционером этого финансового учреждения является Юрий Ковальчук.
              Но:
              официальным владельцем «Газпром-медиа», до 2009 года, являлась ООО «Элион». По официальным данным ЕГОЮРЛ, то конечным владельцем ООО «Элион», через несколько фирм-прокладок, является некое ООО «ТрейдИнвестментс» - с уставным капиталом 10 тысяч рублей, зарегистрированное в городе Углич, Ярославской области.
              Как там дальше разбежались - не знаю, но в любом случае без Газпрома. Хотя Миллер входит в Совет Директоров.
              BAI
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:08
        Цитата: 210окв
        А вот мне интересно.Мы на Украину вещаем?

        ну раз они наши каналы запрещают, значит вещаем
        LSA57
    2. san4es Сегодня, 15:44
      Цитата: Anarchist
      ...что за сказки их СМИ сочиняют.....

      hi ...Там непонятно нифига wassat
      san4es
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:55
        hi
        Цитата: san4es
        Цитата: Anarchist
        ...что за сказки их СМИ сочиняют.....

        hi ...Там непонятно нифига

        Это если твоя фамилия на "ко" не заканчивается! А тот кто суржиком владеет, тот и мову разумиет...
        Anarchist
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:05
          Обычная контрпропаганда, по Украине будет сильнее бить, за Крымом стоят правда, развитие и светлое будущее.
          ul_vitalii
        2. san4es Сегодня, 16:09
          Цитата: Anarchist
          ... тот кто суржиком владеет, тот и мову разумиет...

          ...Сань, дело не только в "мове"...Хаос.
          san4es
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:27
            Тёзка, понял тебя yes . Так я с детства люблю логические задачи, буду складывать "картинку" самостоятельно... Только бы умом не тронуться...
            Anarchist
            1. san4es Сегодня, 16:34
              Цитата: Anarchist
              ... Только бы умом не тронуться...

              laughing Вот и я про это.
              ...буду складывать "картинку" самостоятельно...

              ...Лучше возьми кубик-Рубика, или типа того yes ...Это, хотя-бы безвредно hi .
              san4es
              1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:36
                Тетраэдр Рубика? - оригинально!
                Anarchist
    3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 16:15
      Цитата: Anarchist
      Я тоже хочу посмотреть, что за сказки их СМИ сочиняют...

      Лучше не надо, берегите нервную систему. Моя теща в Харькове еще в 2014 году просто молотком разбила телевизор, слушая тот бред, что они вещают. smile
      helmi8
    4. антивирус Сегодня, 16:31
      вот -вот.
      надо в Москву посмотреть, но США не хотят кредитовать укровцев для вещания на Россию, сами хотят мозги промывать
      антивирус
    5. Керенский (Кирилл) Сегодня, 16:40
      Может фильмы какие хорошие...

      Кто найдёт "Три мушкетёра" на мове?
      Керенский
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:43
        Цитата: Керенский
        Кто найдёт "Три мушкетёра" на мове?

        Я представляю, это ржач! laughing wassat
        Анти-Корр.
        1. Roma-1977 Сегодня, 17:01
          Аудиторию в Крыму соберут только фильмы категории 22+ на мове. Многие и с Центральной России специально для этого будут в Крым приезжать. Чисто поржать.
          Roma-1977
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:14
        Цитата: Керенский
        Кто найдёт "Три мушкетёра" на мове?

        Будучи в Гвинее, смотрели "Член правительства" на французском языке. Фильм серьезный, про становление колхозов. Но мы ржали, когда какой нибудь мужик в лаптях выдавал всякие "силь ву пле", "бонжур", "пардон, мадам"...
        Piramidon
  2. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:39
    Любопытно, а вещать они на "мове" будут? А то ведь за использование языка страны-"агрессора" недолго и на "Миротворец" угодить.
    Мавр
  3. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 15:40
    Цирк зажигает огни!
    MoJloT
  4. -ш- (Саша) Сегодня, 15:42
    трындят! не появились у нас новые каналы
    -ш-
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 16:11
      Цитата: -ш-
      трындят! не появились у нас новые каналы

      Украинская телевышка перешла на сторону России
      Построенная для борьбы с российской пропагандой вышка стала транслировать передачи радиостанций РФ на территорию Украины. Странные и почти мистические дела творятся в Херсонской области Украины. Здесь вышка, построенная для борьбы с российской пропагандой в Крыму, перешла на сторону «противника», и теперь работает на Москву.Жители северного Крыма утверждали, что устойчивый приём украинских радиопередач доступен в зоне не более чем 7 километров. А далее начинаются шумы, помехи, и это вовсе не результат работы российских «глушилок», а обычная слабость сигнала.Было ясно, что с украинским вещанием на Крым все сложно. Но теперь выясняется, что, если верить украинским чиновникам, эффект получился не нулевым, а отрицательным. В том смысле, что не крымчане слушают украинские передачи, а жители Херсонщины — российские.Глава Генической районной администрации Александр Воробьев подтвердил, что все так и есть: «Что касается информации, которая транслируется с той вышки, которую мы построили на Чонгаре, то у меня постоянно в машине включено радио, украинское радио, но в последнее время я в курсе, какие погодные условия в Санкт-Петербурге, какая ситуация в Москве». http://www.aif.ru/politics/world/vse_tut_slyshat_
      ukrainskaya_televyshka_pereshla_na_storonu_rossii
      Анатоль Клим
    2. Железякин (Алексей) Сегодня, 16:14
      Случайно антену в сторону луны повернули (интересно, а с штатами согласовали, а то там их обарудование. еще нагнется...) может лунатики оценят. Жаль их на нашем форуме нет)))
      Железякин
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:43
    Быть свидомитом проще простого: бери десять заповедей, и делай наоборот: убий, укради, прелюбодействуй и т. д.
    Дормидонт
  6. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 15:43
    "Башни противо баллистической защиты поставили" Обитаемый остров.
    Azazelo
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:45
      И их самих уже от этого лучевого удара не ломает. Только злобность повышается
      Дормидонт
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:49
    «Минстец»,

    " Мнистервец"...
    Masya Masya
  8. konstantin68 (Константин) Сегодня, 15:49
    Цитата: -ш-
    трындят! не появились у нас новые каналы

    И у нас в Севастополе,тоже. Только что специально автопоиск включал. Может и вещают... до Джанкоя или Армянска.
    konstantin68
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 16:16
      Цитата: konstantin68
      Может и вещают... до Джанкоя или Армянска.

      Прямая радиовидимость с высоты 150 м составляет 40-45 км.
      Avis-bis
    2. reservist (Алексей) Сегодня, 17:46
      Цитата: konstantin68
      Может и вещают... до Джанкоя или Армянска

      наверно будут им рассказывать, как хорошо в крымских степях без днепровской воды ...
      reservist
  9. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:50
    Самая популярная передача у крымчан однозначно будет "Час кличка", во время которой мэр Киева будет рассказывать крымчанам о преимуществах европейского выбора и достижениях украинского правительства в деле внедрения 3G по всей территории Украины. yes
    злой партизан
    1. Roma-1977 Сегодня, 17:04
      То есть 2Г и просто Г уже наступило на всей территории 404?
      Roma-1977
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:21
        Нет. Это вся 404 вступила в Г 2-мя ногами
        Стройбат запаса
  10. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 15:51
    Да никто эти укропомоечные передачи в Крыму смотреть не будет. Подписан на Шария, так у меня просто волосы дыбом шевелятся от того бреда, что показывает украинское телевидение. Программы для стада баранов.
    Кот_Кузя
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:54
    И не жалко денег на такую махину...Кто хочет , тот и через интернет смотрит что хочет..Причём с обеих сторон...Крымчанам это вещание пофиг , судя по результатам выборов...
    КВУ-НСвД
  12. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:59
    Я бы посмотрел и поржал..хе хе..Вот там от злобы будут наверное изголятся! Поздно уже "братья"..К 9 мая автомобильное движение открывается по Керченскому Мосту! Вот там поток попрет представляю ..
    МИХАН
  13. часовщик (Олег) Сегодня, 16:06
    хорошо что вещают!!!!!!! а то как то серо все стало на Украине после того как перестали прыгать, кастрюли на головах носить!!! Уверен что в разговорном жанре, хохлы переплюнут любого сатирика!!!! С нетерпением ждемс присоединения хохлятских "электопиздунов" к Британским!!!!
    часовщик
  14. Vard Сегодня, 16:07
    Вот интересно... они на каком языке вещают... у них вроде как уголовка за русский...
    Vard
  15. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:11
    телевещание на Крым?то есть будут рассказывать "агрессорам" про "агрессоров..."
    taiga2018
  16. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 16:29
    Надо укропам с утра до вечера транслировать "Машу и медведя"...
    Ingvar0401
    1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 18:06
      С утра до вечера?! belay это слишком жестоко..уж лучше сразу новичка/старичка нюхнуть.
      Архивариус Вася
  17. alavrin (alex) Сегодня, 16:33
    В эпоху интернета все эти информационные потуги с методами 50 годов прошлого века - бессмысленны.
    alavrin
  18. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:34
    Поди приемущества современной и "не зависимой" от здравого смысла незалёжной рекламируют.
    NF68
  19. HMR333 (Владимир) Сегодня, 17:28
    зачем выкидывать деньги ведь кто в Крыму хочет и так смотрит через интернет)))
    HMR333
  20. gurzuf Сегодня, 17:35
    Стецпиздецкие войска вещают. Вещать то они вещают, вот только кто же им поверит!
    gurzuf
  21. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 18:29
    Да вон, по интернету смотри любые каналы. Делов-то! Телевидение - вчерашний день!
    pafegosoff
  22. Machete Сегодня, 18:47
    Вещают через глушилки?
    ну, флаг им в руки.
    Machete
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