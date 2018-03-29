18:58 29 марта
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Британия сообщила Индии, что её могли атаковать "биотеррористы"

В индийском издании Times of India опубликована статья, в которой говорится о подозрениях, высказываемых специалистами биологических лабораторий относительно "потенциальных" продовольственных проблем. В материале со ссылкой на DRDO (Организация оборонных исследований и разработок) отмечается, что индийская сельскохозяйственная отрасль могла подвергнутся акту «биотеррора». В качестве примера приводится резкое ухудшение фитосанитарной обстановки в стране применительно к картофелю.

Объявлено, что специалисты Западно-Бенгальского государственного университета (WBSU) обнаружили уже 19 новых штаммов, которые способны убить весь урожай в регионе в течение всего двух суток. Заболевание популярнейшей в Индии сельскохозяйственной культуры связано с микроорганизмами, которые способны убивать урожаи любых пасленовых пищевых форм. Заражённый картофель буквально иссыхает снаружи и гниёт внутри.

Бенгалия является одним из основных поставщиков картофеля на внутренний рынок Индии – около четверти всех объёмов. В DRDO в связи с этим бьют тревогу по поводу прогнозов на резкое сокращение объёмов урожая в этой части Индии, вызванного многочисленными штаммами. Отмечается, что сельскохозяйственные площади могли быть заражены и сознательно, причём заражение осуществляло поэтапно в течение последнего времени мутирующими микроорганизмами.


Британия сообщила Индии, что её могли атаковать "биотеррористы"


Сотрудники WBSU в интервью индийским журналистам сообщают, что не могут раскрыть всех установленных подробностей, так как ведут совместную работу с компетентными органами.

Из сообщения представителя университета:
Всё, что я могу вам сказать, это то, что они рассматривают эти штаммы и их убийственный потенциал как возможный акт нападения - биологического террора - и что такие штаммы могут быть преднамеренно введены в Бенгалию и другие части восточной Индии, картофельной житницы страны, врагом. Это может оказаться частью его террористической тактики. Необходимо принять меры по обеспечению биологической безопасности.


Обращает на себя внимание, что образцы заражённых сельхозкультур исследовались и в Великобритании. Оттуда и пошло заявление об угрозе продовольственной безопасности Индии.


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Комментарии 30

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:29
    ...образцы заражённых сельхозкультур исследовались и в Великобритании...

    Британские учёные и наука - вещи абсолютно несовместимые.
    Британские политики и понятие слова политика - разные по природе словосочетания.
    Британия и честь - несопоставимые понятия.
    Аналоги слова Британия, британский, британское - ложь, подлость, провокации, гнусь.
    Андрей К
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:33
      Небоись Индия, Белоруссия и Россия тебе поможет..Картоха у нас второй хлеб и земли плодородной много ..У Израиля не покупайте только! Это диверсия явно..
      МИХАН
      1. Siegen (Валентин) Сегодня, 16:41
        Опять английский след what
        Опять англичанка гадит am
        Siegen
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:04
          Цитата: Siegen
          Опять английский след what
          Опять англичанка гадит am

          Бриты сейчас всё опять свалят на Путина.
          Piramidon
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:34
      Британия стала тривиальной биологической затычкой во всех вопросах. smile Андрей, МИХАН здравствуйтеhi
      ul_vitalii
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:51
        Цитата: ul_vitalii
        ...Британия стала тривиальной биологической затычкой во всех вопросах...

        Будь здоров Виталий hi
        Гадить у бритов - это в крови request
        А уж нагадить и стрелки перевести - вообще, наверное за высший пилотаж считается negative
        Андрей К
      2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 17:49
        Британия стала тривиальной биологической затычкой во всех вопросах.

        Ну в серьёзных международных вопросах её теперь обходят а тут повод "голос подать" lol
        Incvizitor
    3. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 16:58
      Эмоционально конечно, но я присоединяюсь.
      BerBer
    4. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:19
      Цитата: Андрей К
      Британские политики и понятие слова политика - разные по природе словосочетания.
      Британия и честь - несопоставимые понятия.
      Аналоги слова Британия, британский, британское - ложь, подлость, провокации, гнусь.


      [b]«Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними»[/b это слова русского военного разведчика и геостратега, генерала Алексея Вандама.
      Зы не перестаю повторять , что Ж-К. Вандам -это наш человек. lol
      Анти-Корр.
  2. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 16:30
    так кто хочет попасть на рынок картошки в индию? кто убивает сельское хозяйство? нашу деревню матрасники похоронили
    seregatara1969
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:31
    Тесть британцы невольно сознаются, что используют любой шанс, чтобы навредить любой стране мира? А потом, и "найдут "виновных в бедах той или иной страны на территории нашей России? ??Или просто нас и обвинят? ??
    Геркулесыч
  4. самоход (Даниил) Сегодня, 16:33
    интересно, а "Monsato" работает в Индии? В России были попытки внедрить трансгенный картофель, технологию на который «Монсанто» безвозмездно передала в центр «Биоинженерия» Российской Академии наук в 2000 году.
    самоход
    1. 11 Иван Иванов (Иван Иванов) Сегодня, 17:27
      Монсанто уже половиной Индии владеет
      11 Иван Иванов
  5. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:33
    Даже знаю, кого обвинят в результате, раз в британии обследовались результаты их работы
    Романенко
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:42
      Ивано русишь биотеррористо.
      Borik
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:43
    Британия сообщила Индии, что её могли атаковать "биотеррористы"
    И доказала это парой слайдов....
    обнаружили уже 19 новых штаммов, которые способны убить весь урожай в регионе в течение всего двух суток.
    Батько, со всеми белорусами "вздрогнули".... это ж покушение на "символ государства" tongue
    svp67
  7. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 16:49
    Бацька легко завалит всю Индию картошкой. yes
    злой партизан
  8. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 16:58
    Цитата: злой партизан
    Бацька легко завалит всю Индию картошкой. yes

    То есть, ищи кому выгодно. winked
    Ай да Бацька.
    Ай да...
    Livonetc
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:17
      Цитата: Livonetc
      То есть, ищи кому выгодно.

      stop
      Я этого не говорил!... feel
      злой партизан
  9. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:58
    вот и пошел вброс про биооружие... следующего терпилу в британиях уже какой нибудь новой сибирской язвой траванут???? почему сибирской??? сибирской потому что.... ну она же сибирская!!!! русский след!!!! the russians are comming!!!! и на второй круг...
    д^Амир
  10. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 17:00
    ЧТО, И КАРТОШКУ ТОЖЕ ПУТИН ОТРАВИЛ? belay
    BerBer
  11. Pacifist (Виктор) Сегодня, 17:02
    Ждем обвинений России...а то ка же без нас, тренд есть тренд.
    Только вот один вопрос, а чего тогда там Монсанто прописалось?
    И почему после уменьшения лицензионных отчислений этой гоп.конторе у Индии СРАЗУ обнаружились проблемы... внезапно. what
    Pacifist
  12. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 17:03
    А кто у нас главный террорист в мире? what
    Вас Влад
  13. 76СССР (Роман) Сегодня, 17:06
    Ага, картофельный новичок тому причина.
    76СССР
  14. Лесс Сегодня, 17:10
    Если не ошибаюсь, в Индии увлекаются выращиванием ГМО-продуктов...
    Лесс
  15. DeRune Сегодня, 17:15
    небось "новичком" травили картофель
    DeRune
  16. HMR333 (Владимир) Сегодня, 17:24
    ну как известно индия погнала гмо США и вот их ответ! а теперь будут сетовать верните нас и ваш урожай нечто не сможет повредить!
    HMR333
  17. 11 Иван Иванов (Иван Иванов) Сегодня, 17:31
    странно, что мелкобритые своих сдают
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Monsanto_Company
    11 Иван Иванов
  18. Million (Влад) Сегодня, 18:09
    У нас дело обстоит не лучше.Кому принадлежат крупные торговые сети-не знает никто!
    Million
  19. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:41
    Ну чьи конкретно уши торчат сейчас еще сказать трудно,хотя думаю и так понятно кто впереди планеты всей по биоинженерии.Понятна и цель - вызвать недовольство населения неурожаем и возможную смену власти или курса страны под несколько удачно сложившимися факторами.
    Предполагаю что Индии сейчас предложат вакцину со 100 % результатом и тем самым обяжут страну своим спасением,а возможно еще подождут.
    APASUS
Картина дня