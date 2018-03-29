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Британия сообщила Индии, что её могли атаковать "биотеррористы"
В индийском издании Times of India опубликована статья, в которой говорится о подозрениях, высказываемых специалистами биологических лабораторий относительно "потенциальных" продовольственных проблем. В материале со ссылкой на DRDO (Организация оборонных исследований и разработок) отмечается, что индийская сельскохозяйственная отрасль могла подвергнутся акту «биотеррора». В качестве примера приводится резкое ухудшение фитосанитарной обстановки в стране применительно к картофелю.
Объявлено, что специалисты Западно-Бенгальского государственного университета (WBSU) обнаружили уже 19 новых штаммов, которые способны убить весь урожай в регионе в течение всего двух суток. Заболевание популярнейшей в Индии сельскохозяйственной культуры связано с микроорганизмами, которые способны убивать урожаи любых пасленовых пищевых форм. Заражённый картофель буквально иссыхает снаружи и гниёт внутри.
Бенгалия является одним из основных поставщиков картофеля на внутренний рынок Индии – около четверти всех объёмов. В DRDO в связи с этим бьют тревогу по поводу прогнозов на резкое сокращение объёмов урожая в этой части Индии, вызванного многочисленными штаммами. Отмечается, что сельскохозяйственные площади могли быть заражены и сознательно, причём заражение осуществляло поэтапно в течение последнего времени мутирующими микроорганизмами.
Сотрудники WBSU в интервью индийским журналистам сообщают, что не могут раскрыть всех установленных подробностей, так как ведут совместную работу с компетентными органами.
Из сообщения представителя университета:
Обращает на себя внимание, что образцы заражённых сельхозкультур исследовались и в Великобритании. Оттуда и пошло заявление об угрозе продовольственной безопасности Индии.
Объявлено, что специалисты Западно-Бенгальского государственного университета (WBSU) обнаружили уже 19 новых штаммов, которые способны убить весь урожай в регионе в течение всего двух суток. Заболевание популярнейшей в Индии сельскохозяйственной культуры связано с микроорганизмами, которые способны убивать урожаи любых пасленовых пищевых форм. Заражённый картофель буквально иссыхает снаружи и гниёт внутри.
Бенгалия является одним из основных поставщиков картофеля на внутренний рынок Индии – около четверти всех объёмов. В DRDO в связи с этим бьют тревогу по поводу прогнозов на резкое сокращение объёмов урожая в этой части Индии, вызванного многочисленными штаммами. Отмечается, что сельскохозяйственные площади могли быть заражены и сознательно, причём заражение осуществляло поэтапно в течение последнего времени мутирующими микроорганизмами.
Сотрудники WBSU в интервью индийским журналистам сообщают, что не могут раскрыть всех установленных подробностей, так как ведут совместную работу с компетентными органами.
Из сообщения представителя университета:
Всё, что я могу вам сказать, это то, что они рассматривают эти штаммы и их убийственный потенциал как возможный акт нападения - биологического террора - и что такие штаммы могут быть преднамеренно введены в Бенгалию и другие части восточной Индии, картофельной житницы страны, врагом. Это может оказаться частью его террористической тактики. Необходимо принять меры по обеспечению биологической безопасности.
Обращает на себя внимание, что образцы заражённых сельхозкультур исследовались и в Великобритании. Оттуда и пошло заявление об угрозе продовольственной безопасности Индии.
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