Британия сообщила Индии, что её могли атаковать "биотеррористы"

Всё, что я могу вам сказать, это то, что они рассматривают эти штаммы и их убийственный потенциал как возможный акт нападения - биологического террора - и что такие штаммы могут быть преднамеренно введены в Бенгалию и другие части восточной Индии, картофельной житницы страны, врагом. Это может оказаться частью его террористической тактики. Необходимо принять меры по обеспечению биологической безопасности.

В индийском издании Times of India опубликована статья, в которой говорится о подозрениях, высказываемых специалистами биологических лабораторий относительно "потенциальных" продовольственных проблем. В материале со ссылкой на DRDO (Организация оборонных исследований и разработок) отмечается, что индийская сельскохозяйственная отрасль могла подвергнутся акту «биотеррора». В качестве примера приводится резкое ухудшение фитосанитарной обстановки в стране применительно к картофелю.Объявлено, что специалисты Западно-Бенгальского государственного университета (WBSU) обнаружили уже 19 новых штаммов, которые способны убить весь урожай в регионе в течение всего двух суток. Заболевание популярнейшей в Индии сельскохозяйственной культуры связано с микроорганизмами, которые способны убивать урожаи любых пасленовых пищевых форм. Заражённый картофель буквально иссыхает снаружи и гниёт внутри.Бенгалия является одним из основных поставщиков картофеля на внутренний рынок Индии – около четверти всех объёмов. В DRDO в связи с этим бьют тревогу по поводу прогнозов на резкое сокращение объёмов урожая в этой части Индии, вызванного многочисленными штаммами. Отмечается, что сельскохозяйственные площади могли быть заражены и сознательно, причём заражение осуществляло поэтапно в течение последнего времени мутирующими микроорганизмами.Сотрудники WBSU в интервью индийским журналистам сообщают, что не могут раскрыть всех установленных подробностей, так как ведут совместную работу с компетентными органами.Из сообщения представителя университета:Обращает на себя внимание, что образцы заражённых сельхозкультур исследовались и в Великобритании. Оттуда и пошло заявление об угрозе продовольственной безопасности Индии.