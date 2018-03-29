"Администрация США: все высылаемые российские дипломаты шпионы",

Все они несли угрозу безопасности США. Наша прямая обязанность — защищать нашу безопасность. Мы имеем на это право

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами и несли угрозу нацбезопасности.На вопрос журналиста о том, все ли высылаемые из страны дипломаты являются "шпионами", чиновник ответил утвердительно, отметив, что они якобы работали "под дипломатическим прикрытием".— сказал он.Ранее власти США приняли решение выслать из страны 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.