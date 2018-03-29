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Администрация США: все высылаемые российские дипломаты шпионы
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами и несли угрозу нацбезопасности.
На вопрос журналиста о том, все ли высылаемые из страны дипломаты являются "шпионами", чиновник ответил утвердительно, отметив, что они якобы работали "под дипломатическим прикрытием".
Ранее власти США приняли решение выслать из страны 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
На вопрос журналиста о том, все ли высылаемые из страны дипломаты являются "шпионами", чиновник ответил утвердительно, отметив, что они якобы работали "под дипломатическим прикрытием".
Все они несли угрозу безопасности США. Наша прямая обязанность — защищать нашу безопасность. Мы имеем на это право— сказал он.
Ранее власти США приняли решение выслать из страны 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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