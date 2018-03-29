21:40 29 марта
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Администрация США: все высылаемые российские дипломаты шпионы

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами и несли угрозу нацбезопасности.

Администрация США: все высылаемые российские дипломаты шпионы


На вопрос журналиста о том, все ли высылаемые из страны дипломаты являются "шпионами", чиновник ответил утвердительно, отметив, что они якобы работали "под дипломатическим прикрытием".


Все они несли угрозу безопасности США. Наша прямая обязанность — защищать нашу безопасность. Мы имеем на это право
— сказал он.

Ранее власти США приняли решение выслать из страны 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.




Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 41

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:16
    Во как все запущено, это суперпатология, только дробление америки на микространы может затормозить процесс гниения сшы!
    Геркулесыч
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 19:20
      Цитата: Геркулесыч
      только дробление америки на микространы может затормозить процесс гниения сшы!

      И обезопасить весь мир от беды! drinks fool
      himRa
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:41
        Цитата: himRa
        И обезопасить весь мир от беды!

        Вот выступление представителей нашего МИДа...
        НЕКСУС
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 21:03
          Ой убил,буквально разгромил!!!
          Спасиб дружишше!с удовольствием смотрю до сих пор! good
          himRa
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:22
      После дробления гнить уже нечему будет. laughing Ну, за санитарию! drinks
      Doliva63
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:30
      Цитата: Геркулесыч
      Во как все запущено, это суперпатология, только дробление америки на микространы может затормозить процесс гниения сшы!

      Проблема все же не в США ...Кто то упорно пытается стравить нас с кем нибудь ! Нам дали подняться , не просто так..Русские умеют воевать и за ценой не постоят..А ставки на Россию подымаются в мире!
      Эх мужики опять на нашей крови хотят сливки снять очередные ..! США фактически банкроты и их ждет незавидная судьба(искусственная страна) эмигрантов и бандитов ..Вот кто их будет мочить , сейчас такой главный вопрос ? И кто прибыль в третьей мировой опять снимет на крови..?
      Россия богатая страна территориями и ресурсами и ее сохранят ..А вот независимость и культуру , не знаю! hi
      МИХАН
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:03
        Цитата: МИХАН
        Проблема все же не в США

        laughing Наверное в пингвинах...особенно после таких перлов
        С пачкой ярких заявлений выступил Госдепартамент Соединённых Штатов. Его представитель Хизер Науэрт сообщила, что:
        1) Для улучшения отношений и начала диалога с США России необходимо «взять на себя ответственность за отравление Скрипаля и прекратить безрассудное агрессивное поведение»;
        2) У России множество щупалец, это глубоководный монстр.
        3) Нет, она не располагает доказательствами вины России в деле Скрипаля. Но доказательства есть точно.
        Иными словами, западному миру и сателлитам предложено не доказательство, а манифест, новая, религиозная по сути картина мира. В которой Россия имеет монструозные черты, не требующие дальнейших объяснений.
        Цитата: МИХАН
        Кто то упорно пытается стравить нас с кем нибудь

        Уж не пингвины ли? request
        Цитата: МИХАН
        И кто прибыль в третьей мировой опять снимет на крови..?

        Тот кто снимал её как в первой так и во второй yes . Виталий, ну ты же сам себе противоречишь , laughing Плюсанул за патриотизм, такому любой позавидует hi
        Терский
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 20:19
        Пора бы американского посла выселить из Спас Холла. Пусть живет в своем посольстве. Там подвалов тьма. winked
        сибиралт
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 20:28
          Цитата: сибиралт
          Пора бы американского посла выселить из Спас Холла. Пусть живет в своем посольстве. Там подвалов тьма.

          Цитата: тол100в
          Молекулы и атомы позволит жить мирно!
          [quote ROSS_Ulair ]Видимо у Терезы с доказательствами совсем плохо, даже выпиленная дверь из дома Скрипаля не помогла (о скамейке вообще молчу)[/quote]Навело из молодости. wassat
          Анти-Корр.
      3. Dym71 (Андрей) Сегодня, 20:39
        Цитата: МИХАН
        Проблема все же не в США ...Кто то упорно пытается стравить нас с кем нибудь !

        Приветствую, Виталий! hi
        Грамотно обставил свой комментарий вопросами, молодец! И самое главное, что народ, тебя знающий всё понял с полуслова, тонко подводишь к сионизьму и в бан за енто не содють! wink
        Растёшь МИХАН! good
        Виталий, я не провоцирю! На комент мой не отвечай и тему не развивай, а то ещё сорвешься ненароком, по привычке! stop
        От неспокойная твоя душа! laughing
        Dym71
    4. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:30
      Цитата: Геркулесыч
      только дробление америки на

      Молекулы и атомы позволит жить мирно!
      тол100в
    5. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 19:40
      Уже заднюю включили - вопрос стоит не о высылке, а о "ротации", т.е. фактически возврат...
      Видимо у Терезы с доказательствами совсем плохо, даже выпиленная дверь из дома Скрипаля не помогла (о скамейке вообще молчу)
      А вот еуропэйцы хлебнули полной ложкой, ложась под гегемона laughing
      ROSS_Ulair
      1. Hoc vince Сегодня, 19:50
        Походу их облучили, новым газом «Дружок»! Как то странно заговорили: приезжайте, сколько угодно, двери открыты, давайте дружить…
        Hoc vince
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:34
          "Администрация США: все высылаемые российские дипломаты шпионы",
          тогда вся администрация США бараны.
          ul_vitalii
          1. den3080 Сегодня, 21:07
            а точнее все высылаемые американские дипломаты - просто бараны lol
            den3080
  2. himRa (Rahim) Сегодня, 19:18
    На вопрос журналиста о том, все ли высылаемые из страны дипломаты являются "шпионами", чиновник ответил утвердительно, отметив, что они якобы работали "под дипломатическим прикрытием".

    И вообще,жентельменам верят на слово!
    himRa
    1. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 19:21
      Щоб они кортик на часы поменяли!
      Labrador
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:23
      Рахим, рад лицезреть на сайте hi Приветствую! ! hi Нету там в сше жентальменов, все сплошь леди, причем еще какие леди( am)! sad Так бы головы с руками им и поотрывал, папа их буратино! !! foolИ вообще, баобабы там у власти, или около власти крутятся, те, кого во Вьетнаме сбивали, да в Африке людоеды недожарили! !
      Геркулесыч
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 19:29
        Цитата: Геркулесыч
        Так бы головы с руками им и поотрывал, папа их буратино! !!

        Здраствуй уважаемый! hi
        Я вот смотрю как у них раздувается бюджет,в том числе и военный,лопнет ведь!
        Надеюсь еще доживем...по истории все империи которые пытались доминировать одновременно и на суши и на море лопнули! wassat
        himRa
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:34
          Рахим hi самое страшное, что лопнув, сша весь мир такой массой фикальной забрызгает, что мирового океана не хватит от этого отмыться! !!
          Геркулесыч
  3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 19:25
    А че мы молчим? Зеркально-значит зеркально! Или...?
    Кент0001
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:34
      Цитата: Кент0001
      Зеркально-значит зеркально! Или...

      Зеркально! Выслать всех, кроме посла и его прислуги! И пускай чешут репу! Из анекдота. А почему в СГА нет цветных революций? А потому, что там нет Посольства СГА! Гнать в три шеи! И скиа с иголками на дорожку!
      тол100в
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:57
        Так то Путин без всякого поссла Трампу позвонить может. Так что гнать всех!
        Doliva63
    2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:18
      Цитата: Кент0001
      Зеркально-значит зеркально!

      А среди американских дипломатов нет шпионов! wink
      Владимирец
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 19:28
    Все женщины - ведьмы. Бросаем их в воду. Если утонула - праведница, упокой Господь её душу, если выплыла - ведьма, на костёр её! Европа несколько сот лет жила с этим, весь генофонд себе перекорежила.. wassat
    Горный стрелок
  5. С_Байкала (Александр) Сегодня, 19:29
    Сегодня выступала оф.представитель госдепа Х. Науэрт (прошу транскрипции меня не учить). На похожий вопрос (возможно и на этот, неплохо бы прояснить) отвечала нашему старому знакомому М. Ли. Вообще: Topwar серьезный сайт, просьба хотя бы отсылать к первоисточнику. А то кто-то кому-то что-то сказал..... На япе и то на слово не верят..... hi
    С_Байкала
  6. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:29
    Высылаем их дипломатов с биркой на опе - Все амерские дипломаты пи - пид - пидо, растые короче! Доказательств не треба, по определению.
    Пусть у них там радуются пополнению цветных рядов, нам этой фигни не надо!
    Алегер ком алегер!
    rocket757
  7. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 19:36
    Администрация США: все высылаемые российские дипломаты шпионы

    А все шпиёны в мире, - российские дипломаты...
    Jovanni
  8. С_Байкала (Александр) Сегодня, 19:41
    По поводу обвинений в шпионаже просто жесть: если вы на гос. уровне заявляете о том, что это шпионы (посмотрите сегодняшнее выступление послепсаки), то где обвинения в шпионаже, и шпионов, пойманных на территории своего государства полагается судить по законам именно государства, уличившего (поймавшего их) но уж никак не высылать. Вы доказать не можете? Бедолаги. И вопите об этом на весь мир? Слов нет - обиженки...
    С_Байкала
    1. loginovich Сегодня, 19:50
      Дипломаты обладают статусом не прикосновенности ,они не подсудны.А что должно быть показано в "ТАСС уполномочен подтвердить."
      loginovich
  9. loginovich Сегодня, 19:46
    все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами и несли угрозу нацбезопасности.

    Ровно как и американские .Для кого это секрет ?
    loginovich
  10. Mavrikiy Сегодня, 19:57
    Администрация США: все высылаемые российские дипломаты шпионы

    Да ладно вам, что пошпионить маленько нельзя. feel У вас 99% дипломатов - ЦРУшники, и ничего, ползают по всей России.
    Закрывать пора все ихние культурные центры-школы, включая христианские и гуманитарные на нашей земле. Тогда и будет адекватный ответ с нашей стороны. А дипломаты.... маловато будет.
    Mavrikiy
  11. С_Байкала (Александр) Сегодня, 19:59
    Ни в коем случае не пытаюсь учить наш МИД, там спецы работают очень хорошие, одни из лучших в мире (а может, лучшие). Но в качестве идеи: а если "подавить на гниль", "поопускать" их... На вопрос, допустим о Скрипале: как так - ваша разведка считается одной из лучших в мире, но вы не можете предоставить никаких конкретных сведений о тех, кто совершил данные действия (конкретно - группа сотрудников СВР РФ в количестве 12-15 человек совершила то-то и то-то такого-то числа там-то, утрированно), По нашим дипломатам, оболганным шпионами, писал выше и т.д. Т.е на основании очевидно глупых заявлений завернуть дело так, чтобы "опустить" их репутацию ниже плинтуса, чтобы потом на попытку голословного вброса у них возникал стойкий рефлекс - так нельзя.. Кедми опять же сегодня неплохо сказал: против России ведется война, а на войне необязательно отвечать так, как принято. Выигрывает зачастую тот, кто применяет нестандартные ответы: в ответ на подножку может не только подножку дать, а еще и по морде врезать.
    С_Байкала
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:23
    Российские дипломаты - шпиёны только высылаемые. Американские же "дипломаты" - шпионы поголовно
    Дормидонт
    1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 20:38
      Цитата: Дормидонт
      Американские же "дипломаты" - шпионы поголовно

      Совершенно в точку! Ну кто бы нас в этом упрекал?! Госдепартамент США официально является одной из 17 организаций разведывательного сообщества США. В некоторых странах посол США наряду с руководством миссией является и руководителем резидентуры. А потому какой-нибудь секретарь по культуре скорее всего имеет background в ЦРУ. И это в дипкорпусе США норма.
      ARES623
  13. shirkoled (Константин) Сегодня, 20:24
    Обязательно надо закрыть консульство в Ебурге!!!Там целое шпионское гнездо!
    shirkoled
    1. Gnufus (Евгений) Сегодня, 21:19
      Молния. Закрывают в Питере
      Gnufus
  14. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:34
    Интересно ,что вчера слышал высказывание нашего дипломата,вот фамилию не записал с дури,а надо было. Так вот суть этой высылки PR акция ,все высланные дипломаты будут просто заменены другими.
    APASUS
  15. kefan (kefan) Сегодня, 20:49
    А когда же наконец будет ассиметричный ответ с нашей стороны? Заждались уже.
    kefan
  16. NF68 (Николай.) Сегодня, 20:53
    Шпионы там-шпионы здесь! Без них не встать-без них не сесть!
    NF68
  17. DPN (ДПН) Сегодня, 21:19
    С кем не бывает ,возможно крот в органах завёлся может и наши подсуетятся.
    DPN
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