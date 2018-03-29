В 2017 году Комитет СФ по обороне и безопасности выстраивал свою работу под знаком борьбы с международным терроризмом, в целях укрепления обороны страны, обеспечения общественной безопасности, повышения международного престижа России и защиты наших национальных ценностей

Законодательные инициативы разработаны в целях повышения боевой и мобилизационной готовности, а также совершенствования медицинского обеспечения Вооружённых сил и военнослужащих в условиях выполнения боевых задач

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев провёл брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в России. В нём приняли участие более 100 представителей из 57-и стран мира: в том числе Германии, Австрии, США, Бельгии, Франции, Швеции, Турции, Японии, Китая, Индии, Северной и Южной Кореи, сообщила пресс-служба СФБондарев рассказал о функциях и структуре возглавляемого им Комитета, представил информацию о его работе в 2017 году, а также позицию Комитета по актуальным военно-политическим вопросам. В мероприятии также участвовали первые заместители главы Комитета — Александр Ракитин и Евгений Серебренников.— приводит пресс-служба слова сенатора.Он отметил, что ключевым направлением деятельности Комитета является законодательное обеспечение стратегического национального приоритета — обороны страны. Бондарев указал, что по итогам совещаний в Национальном центре управления обороной члены внесли в Госдуму шесть проектов федеральных законов.— указал сенатор.Он отметил, что в прошлом году Комитет также уделил пристальное внимание мониторингу правоприменительной практики в сфере нацбезопасности.Виктор Бондарев подчеркнул приверженность России всем международным обязательствам, в том числе по Договору РСМД и Договору по открытому небу.После выступления Бондарев, Ракитин и Серебренников ответили на вопросы военных атташе, касающиеся, в частности, обеспечения безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, укрепления безопасности и сотрудничества в Европе и в Арктике, работы миссии ООН на Украине.Также Виктор Бондарев вручил памятный сувенир Совета Федерации старейшине военного дипломатического корпуса — представителю Швейцарии Бруно Русси. После все участники встречи в фойе первого этажа Совета федерации сделали совместное фото.