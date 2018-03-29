21:42 29 марта
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Бондарев провёл брифинг с военными атташе иностранных государств

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев провёл брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в России. В нём приняли участие более 100 представителей из 57-и стран мира: в том числе Германии, Австрии, США, Бельгии, Франции, Швеции, Турции, Японии, Китая, Индии, Северной и Южной Кореи, сообщила пресс-служба СФ

Бондарев провёл брифинг с военными атташе иностранных государств


Бондарев рассказал о функциях и структуре возглавляемого им Комитета, представил информацию о его работе в 2017 году, а также позицию Комитета по актуальным военно-политическим вопросам. В мероприятии также участвовали первые заместители главы Комитета — Александр Ракитин и Евгений Серебренников.


В 2017 году Комитет СФ по обороне и безопасности выстраивал свою работу под знаком борьбы с международным терроризмом, в целях укрепления обороны страны, обеспечения общественной безопасности, повышения международного престижа России и защиты наших национальных ценностей
— приводит пресс-служба слова сенатора.

Он отметил, что ключевым направлением деятельности Комитета является законодательное обеспечение стратегического национального приоритета — обороны страны. Бондарев указал, что по итогам совещаний в Национальном центре управления обороной члены внесли в Госдуму шесть проектов федеральных законов.

Законодательные инициативы разработаны в целях повышения боевой и мобилизационной готовности, а также совершенствования медицинского обеспечения Вооружённых сил и военнослужащих в условиях выполнения боевых задач
— указал сенатор.

Он отметил, что в прошлом году Комитет также уделил пристальное внимание мониторингу правоприменительной практики в сфере нацбезопасности.

Виктор Бондарев подчеркнул приверженность России всем международным обязательствам, в том числе по Договору РСМД и Договору по открытому небу.

После выступления Бондарев, Ракитин и Серебренников ответили на вопросы военных атташе, касающиеся, в частности, обеспечения безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, укрепления безопасности и сотрудничества в Европе и в Арктике, работы миссии ООН на Украине.

Также Виктор Бондарев вручил памятный сувенир Совета Федерации старейшине военного дипломатического корпуса — представителю Швейцарии Бруно Русси. После все участники встречи в фойе первого этажа Совета федерации сделали совместное фото.

Использованы фотографии: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Комментарии 18

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:39
    Монетку не кинули: кто уезжает? smile
    Владимирец
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:43
      Ну нет. Они же цивилизаторы. На "камень, ножницы, бумага"
      Дормидонт
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:55
        Я бы на такую повестку не повелся, даже компот апосля не предложили, только фото для компетентных органов. recourse
        ul_vitalii
        1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 21:06
          Пока путинцы будут сохранять надежду на неприкосновенность своих хранящихся на западе капиталов, они не протрезвеют.....
          Грэг Миллер
          1. тол100в (Игорь) Сегодня, 21:27
            Цитата: Грэг Миллер
            они не протрезвеют.....

            К тому времени когда они протрезвеют, (ВЫ)(ТЫ) гнить будете под забором!
            тол100в
          2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:27
            Цитата: Грэг Миллер
            Пока путинцы будут сохранять надежду на неприкосновенность своих хранящихся на западе капиталов, они не протрезвеют.....

            В каком виде эти капиталы находятся? Вот Ленин, Бухарин и прочая большевистская кодла положили в банки Швейцарии по сотне миллионов золотом. А вот БАБ уехал в Лондон, утащить скважины, заводы, телеканалы и прочие истинные ценности не сумел почему-то и вместо самого богатого человека РФ, оказался банкротом и повешенным. Если уж хотите троллить режим, то тогда мелите, что именно здесь захвачены ценные активы, а так называемый вывоз капитала - удар по Западу, к вашему сведению, поэтому им и приходится аннулировать эти нулики в компьютерах и ликвидировать их владельцев типа Каддафи, Березовского и пр. Все не так, как учит вас Навальный laughing Единственные активы, которые можно как-то сейчас вывезти - акции предприятий, но и тут много нюансов и способов оставить держателей с носом или скорей шнобелем wassat
            хрыч
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:42
    Почему атташе до сих пор не в наручниках?
    Дормидонт
  3. Иеремия (Виталий) Сегодня, 20:42
    Сборище главных шпионов...
    Иеремия
  4. zart_arn (Павел) Сегодня, 20:42
    Эполеты как у советских дембелей! laughing
    zart_arn
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 20:52
    Зачем всё это действие России надо? Бисер перед свиньями...
    samarin1969
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 20:58
    Как обычно делаем всё возможное предупреждая о возможности огромного трандеца, а они все болт клали.
    DEZINTO
  7. Mavrikiy Сегодня, 21:00
    В 2017 году Комитет СФ по обороне и безопасности выстраивал свою работу под знаком борьбы с международным терроризмом, в целях укрепления обороны страны, обеспечения общественной безопасности, повышения международного престижа России и защиты наших национальных ценностей

    Даааа. Кого благодарить за сей перл, журналистов или референтов-адъютантов?
    После все участники встречи в фойе первого этажа Совета федерации сделали совместное фото.

    Похоже все таки журналистов, любящих писать цветасто, но не владеющих правилами русского языка.
    После этого, все....
    Mavrikiy
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 21:06
    Там 90 процентов этих атташе на террористов работают, так что информация попадет не туда куда бы мы того хотели!Оставшиеся 10 процентов атташе террористами сами и являются. ...
    Геркулесыч
  9. ваняватный Сегодня, 21:16
    ,,в доме этих атташе по сто штук на этаже , мне от их одеколона и не дышится уже ...
    ваняватный
  10. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 21:20
    Цитата: Геркулесыч
    Там 90 процентов этих атташе на террористов работают, так что информация попадет не туда куда бы мы того хотели!Оставшиеся 10 процентов атташе террористами сами и являются. ...

    Надо было ему рассказать им о начале серийного производства систем С-500, чтобы и не думали о внезапном обезоруживающем ударе по России. Ну и делали бы соответствующие выводы.
    Влад5307
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 21:32
      Цитата: Влад5307
      , чтобы и не думали о внезапном обезоруживающем ударе по России.

      Что было нужно им рассказали 1 марта! И этого достаточно! Они даже после этого начали испражняться Скрипалями и им подобными!
      тол100в
    2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 21:33
      Цитата: Влад5307
      Надо было ему рассказать им о начале серийного производства систем С-500, чтобы и не думали о внезапном обезоруживающем ударе по России. Ну и делали бы соответствующие выводы.

      И "случайно" уронить картинку "Статуса". yes
      Владимирец
  11. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 21:30
    Ребята! Вы чё злобные то все такие! "Всех убить, всех расстрелять, всех выгнать, все шпионы"! Можно подумать наши атташе за рубежом не занимаются разведкой? Но это всетаки "не наш метод"! Кого и когда надо и выгоним, и расстреляем! Но мы же всетаки цивилизованное государство и уважаем дипломатические принципы! Не то, что страна белых эльфов и иже с ними!
    Zlat070
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