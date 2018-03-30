На Восток? НАТО обязало ЕС приспособить дороги Прибалтики к переброске бронетехники

Европейская комиссия представила план, в котором говорится об изменениях в системе транспортного сообщения в странах Европейского союза. Изменения связаны в первую очередь с требованиями НАТО. К изменениям относится и законодательная база, которая позволит упростить перемещение между европейскими странами натовских военнослужащих – границы для военнослужащих и военной техники будут прозрачными.Также натовское руководство не устраивает существующая транспортная сеть на предмет возможности её использования для перемещения тяжёлой военной техники.В первую очередь речь идёт о так называемом коридоре «Северное море – Балтика», который идёт от Бельгии, Нидерландов и Германии на западе до Польши и стран Балтии на востоке. Анализ, проведённых натовцами, показал, что дороги в этом «коридоре» не приспособлены для перемещения по ним военной техники большой массы. Речь идёт в первую очередь о прибалтийских странах и тамошних железных дорогах. В отчёте заявлено, что мосты и само железнодорожное полотно попросту не выдержат перемещения по ним железнодорожных составов, например, с танками или самоходными артиллерийскими установками.Это приводит к тому, что Евросоюз с подачи НАТО теперь «озабочен» модернизацией транспортной системе упомянутого Североморско-Балтийского коридора, особенно в его восточной части. Завершение модернизации намечено на конец 2019 года.Сам этот факт говорит о том, что НАТО держит в уме возможность массированной переброски тяжёлой военной техники к границам РФ.