08:46 30 марта
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На Восток? НАТО обязало ЕС приспособить дороги Прибалтики к переброске бронетехники

Европейская комиссия представила план, в котором говорится об изменениях в системе транспортного сообщения в странах Европейского союза. Изменения связаны в первую очередь с требованиями НАТО. К изменениям относится и законодательная база, которая позволит упростить перемещение между европейскими странами натовских военнослужащих – границы для военнослужащих и военной техники будут прозрачными.

Также натовское руководство не устраивает существующая транспортная сеть на предмет возможности её использования для перемещения тяжёлой военной техники.

На Восток? НАТО обязало ЕС приспособить дороги Прибалтики к переброске бронетехники



В первую очередь речь идёт о так называемом коридоре «Северное море – Балтика», который идёт от Бельгии, Нидерландов и Германии на западе до Польши и стран Балтии на востоке. Анализ, проведённых натовцами, показал, что дороги в этом «коридоре» не приспособлены для перемещения по ним военной техники большой массы. Речь идёт в первую очередь о прибалтийских странах и тамошних железных дорогах. В отчёте заявлено, что мосты и само железнодорожное полотно попросту не выдержат перемещения по ним железнодорожных составов, например, с танками или самоходными артиллерийскими установками.

Это приводит к тому, что Евросоюз с подачи НАТО теперь «озабочен» модернизацией транспортной системе упомянутого Североморско-Балтийского коридора, особенно в его восточной части. Завершение модернизации намечено на конец 2019 года.

Сам этот факт говорит о том, что НАТО держит в уме возможность массированной переброски тяжёлой военной техники к границам РФ.


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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:57
    Ну перебросят они технику и что дальше , все это лишь показуха .
    Spartanez300
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:11
      Единственная система вооружения, наиболее устойчивая к факторам ядерного взрыва - тяжелая бронетехника. Как по защите личного состава, так и в плане сохранения боеспособности. Т.к. русы сделали ставку на ядерные системы, тут уже деваться некуда, надо логистику городить. Также опыт АТО на Донбассе показал, что рано списывать танки, САУ и пр. Так ведь еще русские не почивают на лаврах, а городят Армату, Терминатора и пр. Ну, укрепленные мосты и дороги пригодятся и для наших танков wassat
      хрыч
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 06:35
        Цитата: хрыч
        Ну, укрепленные мосты и дороги пригодятся и для наших танков

        А есть еще претенденты?
        sogdy
    2. sogdy (sogdy) Сегодня, 06:34
      Дураки и дороги. В Европе. Ведь последний раз настоящие дороги в Европе строили римляне.
      sogdy
    3. demo (Ван) Сегодня, 07:09
      Плюс к этому реконструкция для перевозки техники более тяжелой чем была в СССР по дорогам и мостам Прибалтики, потребует очень значительных средств.
      И неизмеримо больше средств.
      Так что пугать можно ежика голой опой, но ежик не сильно боится.
      demo
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:07
        Цитата: demo
        Плюс к этому реконструкция для перевозки техники более тяжелой чем была в СССР по дорогам и мостам Прибалтики, потребует очень значительных средств. И неизмеримо больше средств.
        Так что пугать можно ежика голой опой, но ежик не сильно боится.
        А если учесть то, что ширина железнодорожной колеи в бывших соц. республиках шире, чем в Европе, это тянет за собой потерю времени на перегрузку техники с эшелона на эшелон на границе, а это потеря времени. Замена железнодорожного полотна на евро стандарт, так же займёт уйму времени.
        Ныробский
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:58
    Точные маршруты переброски пускай нашему Генштабу сообщат, чтобы мы долго время не теряли, когда нужно будет разнести эти самые автобаны и шоссе, по которым техника пойдет! negative
    Геркулесыч
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:59
    НАТО в уме ничего не держит, они вовсю ведут подготовку к войне против нас.
    Геркулесыч
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:25
      Цитата: Геркулесыч
      они вовсю ведут подготовку к войне против нас

      После демарша Путина, у поляков и прибалдов, прошли несколько стадий, т.е. стадия отрицания (мол этого не может быть, это невозможно), стадия истерики и подходит стадия безысходности. Опытные натовские психиатры сейчас будут делать вид, что терапия проходит успешно ... Это вам смешно, а русофобам не до смеха, это им легко над русскими потешаться, когда у нас разруха, а чуть Россия окрепнет, у них начинается лютый страх, ибо тысячелетнее пребывание с сим непобедимым соседом отмечено на генном уровне. Конечно высшей формой этого явления можно назвать прыжок в форточку с криком: "Русские идут!" Старый Бжизик, так изголялся в высказываниях при падении РФ, но сдох от тоски, когда Россия воскресла.
      хрыч
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:06
    Евросоюз с подачи НАТО теперь «озабочен» модернизацией транспортной системе
    Пускай растрясут кошельки. Вот только будет от этого толк для НАТО - вопрос? Командование НАТО само признает, что с логистикой у них туговато и это зависит не только от дорог и мостов, но и от военной бюрократии блока.
    rotmistr60
  5. Умник (Вася) Сегодня, 06:10
    Какая бы красивая дорога не получилась в военное время ей жить 5 минут
    Умник
  6. Косолапый (Влад) Сегодня, 06:15
    Неужели у нас дороги сделают, даже не верится .
    Косолапый
  7. Комментарий был удален.
  8. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:26
    В будущем не надо ждать пока у наших границ соберётся военный кулак,надо бить первыми
    Yak28
  9. magirus401 (Вячеслав) Сегодня, 06:35
    У русского дорогой называется та местность по которой он собирается проехать, так что нашим хорошие дороги ни к чему, ну если только на халяву
    magirus401
  10. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 06:39
    А денег НАТА даст? Или каждый за свои? lol tongue
    ibn.shamai
  11. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:48
    А может России то же в НАТО заявку подать, пусть и у нас хорошие дороги построят wassat а то как они нас захватывать то будут? Танки на границе застрянут wassat
    Рысь33
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:12
      Если к этому привлечь наших чинуш, то НАТО нам еще и должно останется!
      Ушлый_башкорт
  12. Комментарий был удален.
  13. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:11
    А чо? what это ж нормально,когда готовят инфраструктуру для комфортной дачи сдачи lol
    Типа спровоцируем русских, а они по доброте душевной и обострённого чувства справедливости вмиг очистят Эуропу от мигрантов и толерастов до самого Атлантического океана...Ещё и ноги там помоют yes laughing
    Во как шифруются feel
    Так что есть ещё где-то в глубинах континента равноправия здравомыслящие люди lol laughing laughing laughing
    рюрикович
  14. Равик (Сергей) Сегодня, 07:29
    Вот портяночники! Еще до России не доехали, а уже воют...
    Равик
  15. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 07:52
    военным через прозрачные границы проще будет перемещаться по европе и перевозить наркоту с афгана
    seregatara1969
  16. To be or not to be Сегодня, 07:52
    Цитата: Spartanez300
    Ну перебросят они технику и что дальше , все это лишь показуха .

    Это называется по другому.
    Вот и в Болгарии США озаботились инфраструктурными проектами
    "29 марта 2018 года
    Болгарско-американская встреча в Командовании ВВС.
    В Командовании ВВС  Болгарии состоялась болгаро-американская рабочая встреча. С болгарской стороне присутствовали командующий ВВС - генерал-майор Цанко Стойков и эксперты командования. Американских представителей возглавлял заместитель директора Управления "политики, стратегии, партнерства и возможностей "командования ВС США в Европе бригадный генерал Доун Дескинс.
    На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес в области модернизации, военной подготовки и инфраструктурных проектов.."
    To be or not to be
  17. Лерыч (Валерий) Сегодня, 08:01
    Не правильно,вы, Дядя Фёдор, бутерброд кушаете...
    Лерыч
  18. Kosmotoga Сегодня, 08:30
    в европе получается дороги хуже чем в России.У нас такой проблемы не стоит ))).
    Kosmotoga
  19. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:34
    что толку в прибалтике дороги строить то??? ну доедут до границы, а тут..... у нас вот последний асфальт дотаивает.
    Skarpzd
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