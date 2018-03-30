На вооружение зенитчиков ВВО поступил очередной комплект ЗРС С-400

Зенитчики осваивают полученную технику на полигоне Ашулук (Астраханская область). Расчеты С-400 уже выполнили первые учебные (электронные) пуски. В апреле текущего года спланировано тактическое учение с боевым пуском ракет,

Одна из частей объединения авиации и ПВО Восточного округа получила на вооружение комплект зенитной ракетной системы С-400, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.Сообщается, что «после проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации».«Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях будет осуществляться боевое дежурство на ЗРС С-400», – добавили в пресс-службе.В округе напомнили, что С-400 является зенитной ракетной системой большой и средней дальности нового поколения, которая «предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолетов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех».Система способная работать с использованием более 4-х типов ракет с различной стартовой массой и дальностью пуска для создания эшелонированной обороны.