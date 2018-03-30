13:21 30 марта
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На вооружение зенитчиков ВВО поступил очередной комплект ЗРС С-400

Одна из частей объединения авиации и ПВО Восточного округа получила на вооружение комплект зенитной ракетной системы С-400, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.



Зенитчики осваивают полученную технику на полигоне Ашулук (Астраханская область). Расчеты С-400 уже выполнили первые учебные (электронные) пуски. В апреле текущего года спланировано тактическое учение с боевым пуском ракет,
говорится в релизе.


Сообщается, что «после проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации».

«Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях будет осуществляться боевое дежурство на ЗРС С-400», – добавили в пресс-службе.

В округе напомнили, что С-400 является зенитной ракетной системой большой и средней дальности нового поколения, которая «предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолетов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех».

Система способная работать с использованием более 4-х типов ракет с различной стартовой массой и дальностью пуска для создания эшелонированной обороны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. URAL72 (Олег) Сегодня, 09:54
    Недавно была статья о плачевном состоянии ПВО ДВО. Это хорошая новость, думаю заменят С 300, а вообще нужно ещё Свободный прикрыть, там и аэродром 1 го класса, а рядом новая Бурейская ГЭС, Благовещенск, транссиб, БАМ...
    URAL72
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:11
      Цитата: URAL72
      Недавно была статья о плачевном состоянии ПВО ДВО.

      Совершенно верно, хорошая аналитическая статья. Там части ПВО и ВВС посакращали настолько, что на весь ДВ осталось всего 8 дивизионов ПВО большой дальности типа С-300, С-400. Так что однозначно нужно усиливать, чтобы ни у кого не было соблазна туда соваться.
      Донской
    2. turbris (Борис) Сегодня, 13:12
      А вы меньше читайте этих Гугловских "анализаторов", они вам и про ПВО и флот в интернете всякую чушь собирают и выдают за правду, хотя о реальном положении дел ничего не знают.
      turbris
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:11
    Хорошие регулярные новости. smile
    ul_vitalii
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