13:21 30 марта
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Судам на подводных крыльях - быть! Проект завода "Море" и концерна "Калашников"

Концерн «Калашников» и судостроительный завод «Море» (Феодосия, Крым) начинают реализацию совместного проекта по строительству СПК (судов на подводных крыльях). Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил средствам массовой информации о том, что на данном этапе речь идёт о строительстве двух таких судов, которые будут использоваться для скоростных пассажирских перевозок между портами Крыма и Северного Кавказа, а также непосредственно между крымскими портами.

ТАСС цитирует Сергея Аксёнова:
В рамках выполнения поручения президента во втором полугодии текущего года планируется организация строительства двух судов на подводных крыльях в кооперации с концерном «Калашников».


Таким образом, оружейный концерн «Калашников» расширяет своё промышленное присутствие и ориентируется теперь и на производство морского транспорта.


Ранее, в советское время, суда на подводных крыльях производились серийно. Тот же феодосийский завод «Море» занимался производством СПК «Ракета» проекта 340. Это судно с максимальной скоростью хода около 70 км/ч.

Судам на подводных крыльях - быть! Проект завода "Море" и концерна "Калашников"


Его пассажировместимость до 66 человек.

Эти суда получили широкое распространение: от СССР до Финляндии, США и Никарагуа. Даже в разгар холодной войны Соединённые Штаты активно покупали СПК у Советского Союза и эксплуатировали до 1970-х годов. А в Румынии советские "Ракеты" эксплуатировались до 2001 года.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:28
    Таки да, провёл много времени на "Ракете". От Влада на острова носилась... Хорошая, по тем временам машина! good
    a.s.zzz888
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:38
      Интересовался этим проектом. Штукенция хорошая, нужная, но ценник запредельный. Может крупная серия стоимость снизит. А то будут ходить единицы, по "показушным" местам вроде Крыма, Сочи
      Chertt
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:17
        Цитата: Chertt
        ценник запредельный

        "Запредельный" - это не цифра. А сколько это судно стоит, и сколько, по-вашему одно должно стоить и почему?
        Piramidon
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:40
      Как пример: от Владивостока до Славянки на пароме 4 часа, а на СПК всего 1,5 (в 90-е). Разница есть и притом чувствительная.
      rotmistr60
  2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 12:29
    Очень перспективный проект! Готов подписаться личными сбережениями. Удачи!
    виктор н
    1. Borik (Борис) Сегодня, 12:34
      Для наших просторов нужны сотни таких. А сколько построят???
      Borik
      1. Alekseits (Николай) Сегодня, 13:17
        А сколько оплатят, столько и построят. Просто так нынче ничего не делается. Капитализм потому что.
        Alekseits
  3. keeper03 (Александр) Сегодня, 12:39
    Долго запрягали, надеюсь поплывём шустро ! yes good
    keeper03
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:42
    раньше на Чёрном море тоже бегали такие только назывались Кометами

    а калашников и свитерками приторгОвывает ))



    Heterocapsa
    1. Alekseits (Николай) Сегодня, 13:19
      Рисунок на свитерках какой- то... не Калашниковский.
      Alekseits
  5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:58
    Из Гаджиево, в Мурманск, "Комета" бегала когда то.. С удовольствием ездил, если была возможность... Достаточно быстро... И покурить можно было. laughing Потом, кажется, Кубе подарили..
    Сибирский цирюльник
  6. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 13:03
    Цитата: Borik
    Для наших просторов нужны сотни таких. А сколько построят???

    Для справки: "Комета 120М — морское пассажирское судно (теплоход) на подводных крыльях (СПК) проекта 23160. Создан ЦКБ по СПК в 2017 году. Было заложено 23 августа 2013 года на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославская область). Согласно достигнутым договорённостям, экземпляры, предназначенные для эксплуатации на линиях, связывающих курорты черноморского побережья России с Крымом, будут достраиваться на крымском заводе «Море», в настоящее время специализирующееся на производстве судов на воздушной подушке. В июне 2017 года министр транспорта России Максим Соколов сообщил о возобновлении производства скоростных судов на подводных крыльях типа «Комета». Завод «Вымпел» сотрудничает с греческой компанией «Аргонавтики плоес» по вопросу строительства и передачи судов «Комета 120М»: в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным греческим заказчиком о подписании соглашения о взаимопонимании, в котором отражены условия договора на строительство четырех «Комет».
    24 октября первое судно отправилось на испытания и достройку в Крым. Первое судно получило имя «Чайка» в честь космонавта Валентины Терешковой. Планируется, что с 2018 года «Чайка» будет ходить на линии между Севастополем и Ялтой."

    «Валдай 45Р» отправится на Ямал. А в проекте – покупка ХМАО ещё трёх таких судов. И ещё 25-30 судов разных типов планируется построить до 2025 года, сообщили в КБ.

    Какие еще суда на подводных крыльях будут строиться смотрите здесь:
    http://www.ckbspk.ru/products/suda-na-podvodnyih-
    kryilyah/
    обратите внимание на Циклон 250М : Пассажировместимость - 250 чел. Скорость хода - 55 узлов. Дальность хода - 500 миль.
    iaroslav.mudryi
  7. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 13:13
    У нас Метеоры, от Хабаровска до Николаевска на Амуре.
    1vlad19
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