Судам на подводных крыльях - быть! Проект завода "Море" и концерна "Калашников"

В рамках выполнения поручения президента во втором полугодии текущего года планируется организация строительства двух судов на подводных крыльях в кооперации с концерном «Калашников».

Концерн «Калашников» и судостроительный завод «Море» (Феодосия, Крым) начинают реализацию совместного проекта по строительству СПК (судов на подводных крыльях). Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил средствам массовой информации о том, что на данном этапе речь идёт о строительстве двух таких судов, которые будут использоваться для скоростных пассажирских перевозок между портами Крыма и Северного Кавказа, а также непосредственно между крымскими портами. ТАСС цитирует Сергея Аксёнова:Таким образом, оружейный концерн «Калашников» расширяет своё промышленное присутствие и ориентируется теперь и на производство морского транспорта.Ранее, в советское время, суда на подводных крыльях производились серийно. Тот же феодосийский завод «Море» занимался производством СПК «Ракета» проекта 340. Это судно с максимальной скоростью хода около 70 км/ч.Его пассажировместимость до 66 человек.Эти суда получили широкое распространение: от СССР до Финляндии, США и Никарагуа. Даже в разгар холодной войны Соединённые Штаты активно покупали СПК у Советского Союза и эксплуатировали до 1970-х годов. А в Румынии советские "Ракеты" эксплуатировались до 2001 года.