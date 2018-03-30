17:23 30 марта
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Авиация ТОФ впервые отработала поиск подлодок в Арктике

Экипажи противолодочной авиации впервые отработали поиск подлодок «противника» в арктической зоне, передает ТАСС сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота.

Авиация ТОФ впервые отработала поиск подлодок в Арктике


Летчики авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в арктической зоне. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н впервые совершили полет в район Арктики на максимальную продолжительность времени нахождения в воздухе,
говорится в релизе.


Сообщается, что «экипажи отработали самостоятельный поиск и классификацию подводных лодок и слежение за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств». Летчики также провели проверку комплексов противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания.

«В новых для себя условиях тихоокеанцы совершенствовали навыки слетанности экипажей и прохождения заданного маршрута в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств навигации и ориентиров», – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось об отработке истребителями ТОФ в Арктике отражения атаки условного противника с воздуха. Наведение самолетов на цель осуществлялось под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного округа.

Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 5

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  1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 13:51
    Авиация ТОФ впервые отработала поиск подлодок в Арктике

    belay belay belay А мужики то не знают...
    «В течение 2017 года экипажами противолодочных Ту-142 и Ил-38 проведено более 70 патрулирований в арктических районах Северного Ледовитого океана.
    Может Ил-38Н впервые!? am
    Самаритянин
  2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 13:52
    Авиация ТОФ впервые отработала поиск подлодок в Арктике
    fellow так ить до того,оне туды не хаживали...не? what удивляемсу темам,ну как так то... ить и ране робили по подводкам,а тут...колотить... как в первой. своих,взяли и помяли...чо,за япами,АМЕРАМИ И КИТАЙЦАМИ, не глядели ране ? дЫра в Обороне была ичоли?
    Дедкастарый
    1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 14:02
      Так опять гуманитарий писал am Имеется ввиду Ил-38Н
      до 2020 года предполагается отремонтировать и модернизировать 28 самолетов Ил-38 в Ил-38Н

      Самаритянин
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 14:08
        Цитата: Самаритянин
        Имеется ввиду Ил-38Н

        а... телевизора 4... у меня с баушкой два...модификация не та...один ввк -китай,другой мистери- тож китай но Калининград...ничо так то кажут. Малахова Андрюшку смотрит моя то... fool я на дворе лучше уберусь тоже гумно,но чище,своё...
        Дедкастарый
        1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 14:38
          Не переживайте так, это фото 2014 года с совсем первого wink
          Самаритянин
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