Авиация ТОФ впервые отработала поиск подлодок в Арктике

Летчики авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в арктической зоне. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н впервые совершили полет в район Арктики на максимальную продолжительность времени нахождения в воздухе,

Экипажи противолодочной авиации впервые отработали поиск подлодок «противника» в арктической зоне, передает ТАСС сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота.говорится в релизе.Сообщается, что «экипажи отработали самостоятельный поиск и классификацию подводных лодок и слежение за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств». Летчики также провели проверку комплексов противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания.«В новых для себя условиях тихоокеанцы совершенствовали навыки слетанности экипажей и прохождения заданного маршрута в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств навигации и ориентиров», – добавили в пресс-службе.Напомним, ранее сообщалось об отработке истребителями ТОФ в Арктике отражения атаки условного противника с воздуха. Наведение самолетов на цель осуществлялось под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного округа.