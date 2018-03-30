17:21 30 марта
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Бывший начальник базы ТОФ получил срок за хищение ГСМ

Бывший начальник Базы МТО Тихоокеанского флота подполковник «Ю» приговорен к 7-ми годам лишения свободы и штрафу за хищение в составе преступной группы горюче-смазочных материалов на общую сумму более 18 млн. рублей, передает РИА Новости.



Фокинским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении бывшего начальника одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота подполковника Ю., которым он признан виновным в совершении 45 преступлений, предусмотренных статьей "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере",
рассказали в военной прокуратуре ТОФ.


Сообщается, что за полтора года «с февраля 2013 года экс-начальник в составе организованной преступной группы похитил почти 700 тонн горюче-смазочных материалов, предназначенных для военных кораблей Тихоокеанского флота на общую сумму более 18 миллионов рублей».

Как указывается в релизе прокуратуры, «виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей». Кроме того, «Ю» после освобождения не сможет занимать государственные должности в течение двух лет.

Также суд удовлетворил иск Минобороны РФ о взыскании с виновных 15 млн. рублей в счет погашения нанесенного ущерба (часть ущерба была возмещена добровольно).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:57
    ...Бывший начальник базы ТОФ получил срок за хищение ГСМ...

    Неправильный какой-то, начальник базы belay
    Наш прапорщик по дороге умудрялся из 4 наливников, один по пути испарить. И ничего - дебет с кредитом, каким-то образом умудрялся сводить, прощелыга laughing
    А вообще, если без хохмы - это не кража, это хуже диверсии. И рассматривать эти воинские преступления надо с максимальной жёсткостью, с жестокостью - если это надо.
    Однажды Пётр I приказал генерал-прокурору Сената П.И.Ягужинскому подготовить указ:
    ...Всякий вор, который украдёт настолько, что верёвка стоит, без замедления должен быть повешен...
    Андрей К
    1. Глушь (Станислав) Сегодня, 15:07
      Не, спереть то он сумел, он отмазаться не смог. Неопытный наверное, не знал про кротов, прогрызающих подземные танки с солярой или про летучие фракции, которые улетучиваются)))
      Глушь
    2. Borik (Борис) Сегодня, 15:10
      [quote=Андрей К][quote]...Бывший начальник базы ТОФ получил срок за хищение ГСМ...[/quote]
      ([quote]часть ущерба была возмещена добровольно)[/quote].

      Добровольно-принудительно отдаёшь сразу срок скостят. Подпол похоже налички не имел чтоб возместить, раз такой срок получил. Васильева сколько отсидела? Похоже у неё налички много было всем на лапу хватило.
      Borik
    3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:10
      Цитата: Андрей К
      это не кража, это хуже диверсии.

      Это как раз диверсия в чистом виде - подрыв боевой готовности
      Цитата: Андрей К
      и рассматривать эти воинские преступления надо с максимальной жёсткостью, с жестокостью - если это надо

      по законам военного времени, а не 7 лет с освобождением по УДО
      helmi8
    4. mvg (Максим) Сегодня, 15:17
      Тогда не останется начальников от слова СОВСЕМ. Я таких не знаю. 700 тонн это не мало, но для флота - фигня. Кузе бы до Англии не хватило, а его сгоняли в Средиземку, где он благополучно утопил 2 самолета, стоимостью под 2 лярда каждый. А знакомый прапор кунги продавал, целиком, с дизелями.
      П.С.: Показательное выступление.
      mvg
    5. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 15:26
      Сравните диверсии Васильевой и его покровителя министра обороны, утверждённого президентом, там не тонны горючки, там к тоннам денег. ближе.. Тем ничего, а бедному подполковнику срок. Да другой подполковник, только МВД, с десятками милл долл под кроватью, и что, где то отдыхает и дело заминается, как с Сердюковым и помилует сердцебольный парезидент... О чём речь, о птичках в наших СМИ..,
      \
      Vladimir 5
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:33
        Цитата: Vladimir 5
        ...Сравните диверсии Васильевой и его покровителя министра обороны, утверждённого президентом, там не тонны горючки, там к тоннам денег. ближе.. Тем ничего, а бедному подполковнику срок. Да другой подполковник, только МВД, с десятками милл долл под кроватью, и что, где то отдыхает и дело заминается, как с Сердюковым и помилует сердцебольный парезидент... О чём речь, о птичках в наших СМИ..,
        \

        Что сказать-то хотели?
        Вы в порыве скорого привлечения президента к каждому пуку в нашей стране, не успеваете выстроить логическую цепочку и орфографию своих копипастов проверять. Передайте работодателю, чтоб гнал Вас в шею, палитесь.
        У Вас по теме статьи, кроме политического флуда, что-то есть?
        Андрей К
    6. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:33
      Цитата: Андрей К
      Однажды Пётр I приказал генерал-прокурору Сената П.И.Ягужинскому подготовить указ:
      ...Всякий вор, который украдёт настолько, что верёвка стоит, без замедления должен быть повешен...

      Хе-хе-хе... это только первая часть исторического анекдота. В полной версии был ответ Ягужинского:
      – Всемилостивейший государь, разве вы хотите остаться без слуг и подданных?
      Alexey RA
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:38
        Цитата: Alexey RA
        ...Хе-хе-хе... это только первая часть исторического анекдота. В полной версии был ответ Ягужинского:
        – Всемилостивейший государь, разве вы хотите остаться без слуг и подданных?
        ...

        Алексей hi
        Я читал это, поэтому и написал, что "Однажды Пётр I приказал..." laughing
        Андрей К
    7. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:11
      Цитата: Андрей К
      если без хохмы - это не кража, это хуже диверсии. И рассматривать эти воинские преступления надо с максимальной жёсткостью, с жестокостью - если это надо.

      совершенно согласен и с полной конфискацией
      Silvestr
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:01
    "Тебя посодют , а ты не воруй...Твой дом - тюрьма !.." ( " Берегись автомобиля" ) laughing
    КВУ-НСвД
  3. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:04
    Было бы желательно "покупать" По всем базам и в/ч! Много "интересного", наверняка!
    Когда будем " Лечить" головы???
    Сибирский цирюльник
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:12
      и не только на базах а по всей стране.На предприятиях тоже не хило воруют 100 процентная инфа.
      Heterocapsa
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:05
    ну что тебе не хватало то подполковник? ну должность есть,зарплата приемлемая...ну к чему было воровать? всех денег не заработать.Шкура ты.
    Heterocapsa
  5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:06
    Цитата: Heterocapsa
    ну что тебе не хватало то подполковник? ну должность есть,зарплата приемлемая...ну к чему было воровать? всех денег не заработать.Шкура ты.

    "Тренд времени" - МАЛО
    Сибирский цирюльник
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:10
      грустно что потом через 2 года опять может должности занимать.Нужно запрещать вообще,пусть как все идёт на обычную работу.Начинает стажёром где нибудь на заводе.
      Heterocapsa
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:17
      Цитата: Сибирский цирюльник
      "Тренд времени" - МАЛО

      Еще во времена моей службы в Советской Армии у нас начальники вещевых и прод. складов менялись каждые 4-5 лет, по принципу - купил "Запорожец" или хотя бы мотоцикл "Урал", освободи место и дай заработать другому. Так что, сама система, со временем, не меняется.
      Piramidon
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:53
        "Сундуки" существовали со времен создания самих структур снабжения))
        "Кому война, а кому мать родная"- сказано, ещё нашими пращурами!)
        Это зло неискоренимо)) вопрос в системности ,адекватности,и неотвратимости наказания)
        Сибирский цирюльник
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:03
          Помню, кто то из моих сослуживцев решил оставить себе меховые летные сапоги. Взял обычные яловые на обмен и пошел сдавать на склад. В каждый сапог засунул по бутылке водки. Когда он выставил их на сдачу, прапор - нач склада возмутился, типа ты чего мне подсовываешь, это же не меховые. Наш ему отвечает, - "А ты пощупай внутри, там мех". Кладовщик сунул руки в сапоги - "Блин, точно меховые, я сразу и не заметил". fellow
          Piramidon
          1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 16:27
            Ну так то на сдачу. Я, помнится, как то вывозил из части вещевое имущество, которое вот так сдавалось при получении нового, заодно там было и списанное со склада части обмундирование( по сроку хранения либо по состоянию). Вывозил на склад округа, там при разгрузке были подписаны документы комиссией, все было сложено на специальной площадке, облито соляркой и сожжено. Я тогда просто в суете себе из кучи успел вытащить пару технических зимних курток со штанами( ползунками), потом в них долго на зимнюю рыбалку ходил, только замки-молнии поменял- заржавели так, что не работали.
            Я вообще не очень понимаю смысл сдачи старого обмундирования при получении нового.
            faridg7
            1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:34
              Цитата: faridg7
              Я вообще не очень понимаю смысл сдачи старого обмундирования при получении нового.

              Я перед увольнением получил новую зимнюю куртку, а при окончательном расчете сказал, что я её потерял. С меня просто высчитали по остаточной стоимости какой то мизер. До сих пор ношу. good
              Piramidon
              1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:50
                Цитата: Piramidon
                Я перед увольнением получил новую зимнюю куртку, а при окончательном расчете сказал, что я её потерял. С меня просто высчитали по остаточной стоимости какой то мизер. До сих пор ношу.

                Ну вы жулик..хехе laughing
                МИХАН
  6. faterdom (Андрей) Сегодня, 15:47
    Рутина. Всегда были армейские поставки, легко конвертируемые на любой, своей или чужой территории, и всегда были интенданты, их расхищающие (не без ведома своих начальников и и командиров - НЕ ВЕРЮ, что сильно уж секретно). И всегда часть популяции интендантов попадала под карающий меч правосудия, чтобы оставшаяся часть опасалась, и необходимая доля ресурсов до войск и военнослужащих все-таки доходила. Заодно и естественный отбор, выбраковка самых глупых, самых наглых или самых невезучих. Все три категории для продолжения рода тыловиков просто вредны.
    faterdom
  7. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:44
    Воруют, хотя и сроки серьезные ..Смертную казнь нужно вводить опять! Мразей много развелось ..
    МИХАН
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