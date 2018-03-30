...Бывший начальник базы ТОФ получил срок за хищение ГСМ...

Фокинским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении бывшего начальника одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота подполковника Ю., которым он признан виновным в совершении 45 преступлений, предусмотренных статьей "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере",

Бывший начальник Базы МТО Тихоокеанского флота подполковник «Ю» приговорен к 7-ми годам лишения свободы и штрафу за хищение в составе преступной группы горюче-смазочных материалов на общую сумму более 18 млн. рублей, передает РИА Новости рассказали в военной прокуратуре ТОФ.Сообщается, что за полтора года «с февраля 2013 года экс-начальник в составе организованной преступной группы похитил почти 700 тонн горюче-смазочных материалов, предназначенных для военных кораблей Тихоокеанского флота на общую сумму более 18 миллионов рублей».Как указывается в релизе прокуратуры, «виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей». Кроме того, «Ю» после освобождения не сможет занимать государственные должности в течение двух лет.Также суд удовлетворил иск Минобороны РФ о взыскании с виновных 15 млн. рублей в счет погашения нанесенного ущерба (часть ущерба была возмещена добровольно).