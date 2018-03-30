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Сирийский экипаж защитил свой Т-72 от атак с тыла
Экипаж сирийского танка Т-72М1 в ходе подготовки к тяжелым боям в Восточной Гуте постарался обезопасить свою машину от вражеских нападений со всех направлений, в результате она оказалась просто облеплена динамической защитой «Контакт», пишет Российская газета.
«Если применение такой "реактивной брони" для защиты носовой части является делом привычным, то монтаж противокумулятивных блоков в кормовой части практиковался очень редко. Ранее такое встречалось лишь на некоторых средних танках типа Т-55МВ», – говорится в материале.
По мнению автора, предпринятые меры, в целом, оправданы: «террористы, понимая, что Т-72 им в лоб не взять, стараются бить как раз туда, где находится более тонкая броня, и в этом случае как раз и удалось прикрыть самые уязвимые места».
Издание напоминает, что сирийских военнослужащих долгое время критиковали за легкомысленное отношение к вопросу защищенности техники. Сначала танки применялись практически «голыми». И лишь понеся значительные потери, танкисты начали интенсивно дорабатывать свои боевые машины. В результате специалисты дали высокую оценку целому ряду модернизированных образцов.
«Представленная на фото "семьдесятдвойка" вряд ли относится к чему-то выдающемуся, однако главная цель достигнута – у танкистов повысились шансы выжить в бою, а это уже не мало», – заключает автор.
«Если применение такой "реактивной брони" для защиты носовой части является делом привычным, то монтаж противокумулятивных блоков в кормовой части практиковался очень редко. Ранее такое встречалось лишь на некоторых средних танках типа Т-55МВ», – говорится в материале.
По мнению автора, предпринятые меры, в целом, оправданы: «террористы, понимая, что Т-72 им в лоб не взять, стараются бить как раз туда, где находится более тонкая броня, и в этом случае как раз и удалось прикрыть самые уязвимые места».
Издание напоминает, что сирийских военнослужащих долгое время критиковали за легкомысленное отношение к вопросу защищенности техники. Сначала танки применялись практически «голыми». И лишь понеся значительные потери, танкисты начали интенсивно дорабатывать свои боевые машины. В результате специалисты дали высокую оценку целому ряду модернизированных образцов.
«Представленная на фото "семьдесятдвойка" вряд ли относится к чему-то выдающемуся, однако главная цель достигнута – у танкистов повысились шансы выжить в бою, а это уже не мало», – заключает автор.
Использованы фотографии: https://twitter.com/DPRKJones
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