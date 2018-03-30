17:22 30 марта
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Сирийский экипаж защитил свой Т-72 от атак с тыла

Экипаж сирийского танка Т-72М1 в ходе подготовки к тяжелым боям в Восточной Гуте постарался обезопасить свою машину от вражеских нападений со всех направлений, в результате она оказалась просто облеплена динамической защитой «Контакт», пишет Российская газета.

Сирийский экипаж защитил свой Т-72 от атак с тыла


«Если применение такой "реактивной брони" для защиты носовой части является делом привычным, то монтаж противокумулятивных блоков в кормовой части практиковался очень редко. Ранее такое встречалось лишь на некоторых средних танках типа Т-55МВ», – говорится в материале.




По мнению автора, предпринятые меры, в целом, оправданы: «террористы, понимая, что Т-72 им в лоб не взять, стараются бить как раз туда, где находится более тонкая броня, и в этом случае как раз и удалось прикрыть самые уязвимые места».

Издание напоминает, что сирийских военнослужащих долгое время критиковали за легкомысленное отношение к вопросу защищенности техники. Сначала танки применялись практически «голыми». И лишь понеся значительные потери, танкисты начали интенсивно дорабатывать свои боевые машины. В результате специалисты дали высокую оценку целому ряду модернизированных образцов.



«Представленная на фото "семьдесятдвойка" вряд ли относится к чему-то выдающемуся, однако главная цель достигнута – у танкистов повысились шансы выжить в бою, а это уже не мало», – заключает автор.

Использованы фотографии: https://twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 7

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  1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:15
    Сначала танки применялись практически «голыми». И лишь понеся значительные потери, танкисты начали интенсивно дорабатывать свои боевые машины (из текста)
    Жить захочешь, ещё не так будешь обвешивать свой танк.
    Проксима
    1. san4es Сегодня, 16:50
      Цитата: Проксима
      ...Жить захочешь, ещё не так будешь обвешивать свой танк.

      san4es
  2. _Jack_ Сегодня, 16:15
    и что там защищенного, башня? борт как был голый так и остался, туда и бьют обычно птур
    _Jack_
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:20
    Сирийский экипаж защитил свой Т-72 от атак с тыла
    Странное название для статьи....с зади этот сирийский танк , в лучшем случае защищен лишь плакатом: "В спину стреляют только трусы". Экипаж защитил колпак башни вкруговую и считаю, что поступил ПРАВИЛЬНО, так как борта и корма колпака, ахиллесова пята многих танков, тот же "Лео2А4" здорово свою репутацию "подмочил" из-за этого
    svp67
  4. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:25
    Дело в том что ДЗ не убирает СОВСЕМ кумулятивную струю, а рассеивает, то есть после попадания в блок ДЗ струю все равно должна держать "родная" броня. А если ее сзади нет, то и блоки не помогут как говорится с "того самого что цензура не пускает" жиру не натопишь. Хотя в отдельно взятом случае может как раз и спасет.
    Romka47
  5. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:30
    Ну за сирийский братьев танкистов..! drinks Лучше перепздеть, чем недобздеть
    МИХАН
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:35
    Это правильно..Теперь башней можно крутить на любые углы, слепых зон меньше..
    Злой 55
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