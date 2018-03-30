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Так чей уголь покупает Украина? Украинский чиновник запутался...
Глава так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации Украины» Павел Жебривский рассказал о том, что на территории Донбасса, не подконтрольной Киеву, восстановлена работа металлургических заводов и угольных шахт. При этом г-н Жебривский заявил, что Украина «точно» не покупает уголь, добытый на неподконтрольных Киеву территориях. При этом, запутавшись в собственных словах, глава «Донецкой ОВГА» объявил, что покупки идут у России, которую на Украине называют «агрессором», но это уголь "недонбасский".
Из заявления Жебривского, который пытался делать всё, чтобы «выкрутиться» из ситуации с вопросом о том, какой уголь для своих ТЭЦ и объектов металлургии и у кого покупает сегодня Украина:
Значит, Украина, подписывая контракты с Россией, покупает уголь, добытый именно в ДНР?
Жебривский:
По словам Жебривского, «таможенники не подтвердили ни одного случая» покупки Украиной угля у России, добытого в ДНР.
И все Жебривскому и таможенникам, безусловно, поверили на слово...
Кстати, лица, которые как бы осуществляют "блокаду" железнодорожных путей, ранее заявляли, что на Украину не попало ни одной тонны угля из России. Майданная логика.
Из заявления Жебривского, который пытался делать всё, чтобы «выкрутиться» из ситуации с вопросом о том, какой уголь для своих ТЭЦ и объектов металлургии и у кого покупает сегодня Украина:
Они (ДНР) запустили работу заводов и шахт. Там немножко запустили Енакиевский металлургический завод, чуть-чуть работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например «Комсомолец Донбасса», шахта Скочинского, им. Засядько, которые дают достаточно серьёзные угли. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идёт как на металлургические заводы Донецкой области, временно оккупированной, так и в Россию.
Значит, Украина, подписывая контракты с Россией, покупает уголь, добытый именно в ДНР?
Жебривский:
Даже если Украина берёт у России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории временно оккупированной части Донецкой области и на территории Ростовской или других областей России.
По словам Жебривского, «таможенники не подтвердили ни одного случая» покупки Украиной угля у России, добытого в ДНР.
И все Жебривскому и таможенникам, безусловно, поверили на слово...
Кстати, лица, которые как бы осуществляют "блокаду" железнодорожных путей, ранее заявляли, что на Украину не попало ни одной тонны угля из России. Майданная логика.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pavlo.zhebrivskyi
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