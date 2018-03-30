17:18 30 марта
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Так чей уголь покупает Украина? Украинский чиновник запутался...

Глава так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации Украины» Павел Жебривский рассказал о том, что на территории Донбасса, не подконтрольной Киеву, восстановлена работа металлургических заводов и угольных шахт. При этом г-н Жебривский заявил, что Украина «точно» не покупает уголь, добытый на неподконтрольных Киеву территориях. При этом, запутавшись в собственных словах, глава «Донецкой ОВГА» объявил, что покупки идут у России, которую на Украине называют «агрессором», но это уголь "недонбасский".

Из заявления Жебривского, который пытался делать всё, чтобы «выкрутиться» из ситуации с вопросом о том, какой уголь для своих ТЭЦ и объектов металлургии и у кого покупает сегодня Украина:

Они (ДНР) запустили работу заводов и шахт. Там немножко запустили Енакиевский металлургический завод, чуть-чуть работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например «Комсомолец Донбасса», шахта Скочинского, им. Засядько, которые дают достаточно серьёзные угли. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идёт как на металлургические заводы Донецкой области, временно оккупированной, так и в Россию.



Значит, Украина, подписывая контракты с Россией, покупает уголь, добытый именно в ДНР?

Жебривский:
Даже если Украина берёт у России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории временно оккупированной части Донецкой области и на территории Ростовской или других областей России.


По словам Жебривского, «таможенники не подтвердили ни одного случая» покупки Украиной угля у России, добытого в ДНР.

Так чей уголь покупает Украина? Украинский чиновник запутался...


И все Жебривскому и таможенникам, безусловно, поверили на слово...

Кстати, лица, которые как бы осуществляют "блокаду" железнодорожных путей, ранее заявляли, что на Украину не попало ни одной тонны угля из России. Майданная логика.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pavlo.zhebrivskyi
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Комментарии 13

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:49
    ...Украина «точно» не покупает уголь, добытый на неподконтрольных Киеву территориях...

    Старый уже анекдот wassat
    ...можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории временно оккупированной части Донецкой области и на территории Ростовской...

    Ввели должность сомелье по углю?
    А ещё нюхача, чтоб отличал газ свободной Европы от аХХХрессорского lol
    Долбоящеры вешают лапшу другим долбоящерам wassat
    Не страна, а мезозойский заповедник laughing
    Андрей К
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:59
      Цитата: Андрей К
      Старый уже анекдот

      Анекдот? А Пашу Дрёмова не за тот ли уголёк ...? В общем гадко всё...
      Анти-Корр.
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:09
        Цитата: Анти-Корр.
        ...Анекдот? А Пашу Дрёмова не за тот ли уголёк ...? В общем гадко всё...

        У Вас сведения о покушении на Дрёмова из-за уголька?
        Каким образом, Вы убийство Дрёмова двухлетней давности, подвязываете к "озабоченностям" Жебривского?
        Может ну его на фиг, наводить тень на плетень.
        Андрей К
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:00
      Украина давно у ЮАР закупает уголек..Яйценюк это давно заявлял, сейчас "отдыхает" довольный!
      А ДНР молодцы восстанавливают промышленность!
      МИХАН
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:50
    Я представляю с лопатами миллионы тонн угля перепроверить на границе.
    Владыка Ситх
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:00
      Цитата: Владыка Ситх
      Я представляю с лопатами миллионы тонн угля перепроверить на границе.

      Коллега, Вы какие границы имеете в виду?
      Анти-Корр.
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:00
      Цитата: Владыка Ситх
      ...Я представляю с лопатами миллионы тонн угля перепроверить на границе...

      Сергей hi
      А может действительно так и надо? feel
      Вручить по лопате и пусть делом занимаются - ищут "сепаратистский" уголь, в аХХХресорском lol
      Всё толку больше будет, чем остатком мозжечка на попрыгушках трясти laughing
      Андрей К
    3. Лелёк (Лев) Сегодня, 17:11
      Цитата: Владыка Ситх
      Я представляю с лопатами миллионы тонн угля перепроверить на границе.

      hi , Сергей.
      Самое удивительное, что пиплз хавает это, пританцовывая от удовольствия, хотя, как показывают внутриукраинские опросы, далеко не у всех кастрюли на головах в состоянии кипения (по вопросу правильным ли путём идёт бывшая Украина):
      Лелёк
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:52
    И все Жебривскому и таможенникам, безусловно, поверили на слово...

    "джентльмены" епт...
    Masya Masya
  4. AST576 Сегодня, 16:55
    Да чей угодно.Капитализм,панимашь,как говорил в своё время наш любимый Первый Президент... wink И ДНРовским не брезгуют.Втихаря,ессно...
    AST576
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:59
      чью маркировку прилепят, того и уголь... wink
      wink
      Masya Masya
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:58
    Свидомиты любую хуцпу проглотят
    Дормидонт
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:02
    Ну так достоверно это можно сделать только химанализом... А так, таможенники на вкус и на ощупь определяют, что во всем эшелоне уголь "правильный"...
    Горный стрелок
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