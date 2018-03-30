Так чей уголь покупает Украина? Украинский чиновник запутался...

Они (ДНР) запустили работу заводов и шахт. Там немножко запустили Енакиевский металлургический завод, чуть-чуть работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например «Комсомолец Донбасса», шахта Скочинского, им. Засядько, которые дают достаточно серьёзные угли. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идёт как на металлургические заводы Донецкой области, временно оккупированной, так и в Россию.

Даже если Украина берёт у России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории временно оккупированной части Донецкой области и на территории Ростовской или других областей России.

Глава так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации Украины» Павел Жебривский рассказал о том, что на территории Донбасса, не подконтрольной Киеву, восстановлена работа металлургических заводов и угольных шахт. При этом г-н Жебривский заявил, что Украина «точно» не покупает уголь, добытый на неподконтрольных Киеву территориях. При этом, запутавшись в собственных словах, глава «Донецкой ОВГА» объявил, что покупки идут у России, которую на Украине называют «агрессором», но это уголь "недонбасский".Из заявления Жебривского, который пытался делать всё, чтобы «выкрутиться» из ситуации с вопросом о том, какой уголь для своих ТЭЦ и объектов металлургии и у кого покупает сегодня Украина:Значит, Украина, подписывая контракты с Россией, покупает уголь, добытый именно в ДНР?Жебривский:По словам Жебривского, «таможенники не подтвердили ни одного случая» покупки Украиной угля у России, добытого в ДНР.И все Жебривскому и таможенникам, безусловно, поверили на слово...Кстати, лица, которые как бы осуществляют "блокаду" железнодорожных путей, ранее заявляли, что на Украину не попало ни одной тонны угля из России. Майданная логика.