Аналитики: американская система ПРО Patriot очередная "пустышка"

Нет никаких доказательств, что Саудовская Аравия во время конфликта с Йеменом перехватила хотя бы одну ракету хуситов. И в связи с этим возникает очень тревожный вопрос: а есть ли вообще какие-то основания считать, что комплекс «Пэтриот» работает?

Эксперты из независимого Мидлберийского института международных исследований изучили работу американских систем ПРО Patriot в Саудовской Аравии и пришли к выводу, что знаменитые зенитно-ракетные комплексы фактически не работают.Аналитики изучили ракетные нападения хуситов на Саудовскую Аравию начиная с ноября 2017 года. Выяснилось, что, несмотря на заявления чиновников об успешном отражении атаки, йеменские ракеты вряд ли были сбиты. Свои выводы Джеффри Льюис с коллегами опубликовали на страницах Foreign Policy (перевод предоставлен ИноСМИ).Эксперты наносили на карту те места, где упали обломки, включая корпуса ракет и боевую часть, а потом - где находились ракеты-перехватчики. В результате удалось проследить закономерность. Сами ракеты упали в Эр-Рияде, а их боеголовки отделились, пролетели все рубежи ПРО и упали недалеко от целей.Также авторы напоминают недавний инцидент, когда ракета Patriot вместо того, чтобы сбить запущенный Хуситами снаряд, разорвалась в жилом районе Эр-Рияда.- пишет эксперт.Он выразил сомнение в том, что «Пэтриоты» когда-либо перехватывали баллистические ракеты большой дальности в боевых условиях. Так, судя по выводам независимых экспертов, во время войны в Персидском заливе Patriot перехватил всего одну ракету «Скад» из 47 запущенных (а не 50% из них, как утверждал Пентагон). Во время войны в Персидском заливе в 1991 году американскую общественность убедили в том, что показатели этих комплексов близки к идеальным, поскольку они якобы перехватили 45 из 47 ракет "Скад". По данным комитета палаты представителей США по расследованиям правительственных операций, нет оснований полагать, что перехваты ракет вообще имели место.Тем временем, системы Patriot закупила Польша. Подразумевается, что «Пэтриот» должен будет прикрыть Польшу от российских ракет «Искандер», передает "Взгляд"