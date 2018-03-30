21:14 30 марта
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Аналитики: американская система ПРО Patriot очередная "пустышка"

Эксперты из независимого Мидлберийского института международных исследований изучили работу американских систем ПРО Patriot в Саудовской Аравии и пришли к выводу, что знаменитые зенитно-ракетные комплексы фактически не работают.

Аналитики изучили ракетные нападения хуситов на Саудовскую Аравию начиная с ноября 2017 года. Выяснилось, что, несмотря на заявления чиновников об успешном отражении атаки, йеменские ракеты вряд ли были сбиты. Свои выводы Джеффри Льюис с коллегами опубликовали на страницах Foreign Policy (перевод предоставлен ИноСМИ).

Аналитики: американская система ПРО Patriot очередная "пустышка"



Эксперты наносили на карту те места, где упали обломки, включая корпуса ракет и боевую часть, а потом - где находились ракеты-перехватчики. В результате удалось проследить закономерность. Сами ракеты упали в Эр-Рияде, а их боеголовки отделились, пролетели все рубежи ПРО и упали недалеко от целей.

Также авторы напоминают недавний инцидент, когда ракета Patriot вместо того, чтобы сбить запущенный Хуситами снаряд, разорвалась в жилом районе Эр-Рияда.

Нет никаких доказательств, что Саудовская Аравия во время конфликта с Йеменом перехватила хотя бы одну ракету хуситов. И в связи с этим возникает очень тревожный вопрос: а есть ли вообще какие-то основания считать, что комплекс «Пэтриот» работает?
- пишет эксперт.

Он выразил сомнение в том, что «Пэтриоты» когда-либо перехватывали баллистические ракеты большой дальности в боевых условиях. Так, судя по выводам независимых экспертов, во время войны в Персидском заливе Patriot перехватил всего одну ракету «Скад» из 47 запущенных (а не 50% из них, как утверждал Пентагон). Во время войны в Персидском заливе в 1991 году американскую общественность убедили в том, что показатели этих комплексов близки к идеальным, поскольку они якобы перехватили 45 из 47 ракет "Скад". По данным комитета палаты представителей США по расследованиям правительственных операций, нет оснований полагать, что перехваты ракет вообще имели место.

Тем временем, системы Patriot закупила Польша. Подразумевается, что «Пэтриот» должен будет прикрыть Польшу от российских ракет «Искандер», передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 20:02
    По данным комитета палаты представителей США по расследованиям правительственных операций, нет оснований полагать, что перехваты ракет вообще имели место.

    И что после этих выводах янки во всеуслышание признались что их Пэтриот говно. Да нет
    Borik
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 20:05
      Бедные поляки, такую "ерундовину" купить решили... А янки под шумок скидку сделали, дабы сделка не сорвалась.
      А может для поляков хорошие сделают, качественные? belay
      lol
      Anarchist
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 20:20
        Цитата: Anarchist
        Бедные поляки, такую "ерундовину" купить решили... А янки под шумок скидку сделали, дабы сделка не сорвалась.
        А может для поляков хорошие сделают, качественные? belay
        lol

        Александр hi , сомневаюсь очень, что полякам так повезет! yes
        Подразумевается, что «Пэтриот» должен будет прикрыть Польшу от российских ракет «Искандер»,

        Он пшецкий гонор прикроет и самомнение, пусть думают что у них самое-самое...дерьмо! laughing
        Подрезчик
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 20:33
          Позволю себе выложить видео
          Прокат
    2. zhekazs (Евгений) Сегодня, 20:23
      Цитата: Borik
      И что после этих выводах янки во всеуслышание признались что их Пэтриот говно.

      Ну тут еще нужно принять во внимание вопрос - "Кто там за пультом сидел?" - если арабы - то все не так однозначно...
      И вот интересно бы узнать у товарищей из "земли обетованной" - у них в Куполе тоже Пэтриоты интегрированы в систему?
      zhekazs
  2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:03
    Ну и совершенно замечательно wassat
    хрыч
  3. БАБА ШУРА (Б) Сегодня, 20:03
    — Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий! laughing
    БАБА ШУРА
  4. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 20:03
    Отчет не корректен. Нет анализа. Всё может быть. Статью можно привязать и к противникам и к сторонникам системы
    dr.star75
  5. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:04
    "нет оснований полагать"

    Странные какие то обоснования у "экспертов". request Поголовное " highly likely" головного мозга, опять: может да, может нет.
    Владимирец
  6. polpot (Andru) Сегодня, 20:05
    Хуситы лихие парни полный респект и уважуха
    polpot
  7. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 20:09
    а есть ли вообще какие-то основания считать, что комплекс «Пэтриот» работает?

    Что за вопрос?! Работает, работает.. Правда, хреновенько, но работает же! laughing
    КОТ БАЮН
  8. Михаил м (Михаил) Сегодня, 20:11
    Сами ракеты упали в Эр-Рияде, а их боеголовки отделились, пролетели все рубежи ПРО и упали недалеко от целей.

    А боеголовки учебные были? И если упали, почему не отжались? Старшины рядом не было? И цели сказали спасибо за упавший металлолом, до приёмного пункта тащить ближе.
    Михаил м
  9. Vikmay16 (Виктор) Сегодня, 20:14
    Пусть закупают!
    Vikmay16
  10. ланс Сегодня, 20:15
    куда делись кря-непатриоты? всего 4года назад ниц ложились под патриота
    ланс
  11. словак Сегодня, 20:16
    Они и в Сирии падали. Да нет, хорошие ракеты, главное- дорогие и бесполезные. Вот и полякам продали.
    словак
    1. SANCHES332 (Санчес) Сегодня, 20:41
      ну ты эксперт))))
      SANCHES332
    2. SANCHES332 (Санчес) Сегодня, 20:44
      А ты про наши много знаешь?
      SANCHES332
  12. Болгарский Перец (Иван) Сегодня, 20:28
    Сегодня: Система ПРО "Пейтриът" сбила ракету: +видео:

    https://southfront.org/houthis-launch-ballistic-m
    issile-at-key-saudi-oil-facility-patriot-defense-
    systems-intercept-it-video/

    момент поражение вражескую ракету на 17-18 сек.
    Болгарский Перец
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:48
      Цитата: Болгарский Перец
      момент поражение вражескую ракету на 17-18 сек.

      На таком видео сложно понять, действительно ли была поражена цель? request
      Владимирец
  13. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:42
    Может Пэтриот больше заточен на нанесение ударов ,а не перехват ракет...хотя безусловно,очень важно,кто за пультом...
    НЕКСУС
  14. SANCHES332 (Санчес) Сегодня, 20:43
    Дураки - писатели)) Смешно вас читать..Всех вы победите на диване)) Вы тут для массовки?
    SANCHES332
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:48
      Цитата: SANCHES332
      Вы тут для массовки?

      Нет, вас ждем. yes
      Владимирец
  15. san4es Сегодня, 20:43
    Тем временем, системы Patriot закупила Польша.


    июл. 2009 г.
    san4es
  16. SANCHES332 (Санчес) Сегодня, 20:45
    Почему диванные войны так смелы?
    SANCHES332
  17. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:46
    Цитата: dr.star75
    Отчет не корректен. Нет анализа. Всё может быть. Статью можно привязать и к противникам и к сторонникам системы

    Вы спросите себя сами, а кто слышал об этом "институте" до сегодняшнего дня.
    Арон Заави
  18. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:51
    поскольку они якобы перехватили 45 из 47 ракет "Скад".
    А вот интересно, это, попавшая в казарму с морпехами США была №46 или 47... Думаю, для погибших это все равно...
    svp67
  19. faterdom (Андрей) Сегодня, 20:56
    Получается Паны себе фейерверк купили. За почти 5 лярдов. Покойный Мавроди в гробу ворочается и плачет от зависти.
    faterdom
  20. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 20:58
    Эксперты из независимого Мидлберийского института
    решили курнуть на работе и вышел косяк - анализ получился правдивым и не соответствующим мнению , которое правильное , т.к. "это все знают"
    КВУ-НСвД
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