Депутат Верховной рады: Украине в мире уже никто не верит

Реакция мира на Украину сильно меняется. Если президент Порошенко и Украина, как страна в его лице, имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает, и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо.

На украинском телеканале NewsOne депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев высказался о современном украинском имидже на международной арене. Если ранее (после майдана), по словам Мураева, представители международного сообщества воспринимали Украину как страну, нацеленную на демократические преобразования, то теперь зарубежная эйфория в отношении к Украине сошла на нет.Из заявления украинского депутата:Речь идёт, в частности, о том, что Запад уже фактически закрутил кредитный «вентиль», лишив Украину кредитной «поддержки», о которой так много говорилось. Сейчас Украина переходит в предвыборный период, когда решать экономические вопросы ни президент, ни правительство явно не собираются, зато осуществляют «зачистку» политического пространства с той целью, чтобы и после 2019 года попытаться остаться у власти.