12:00 31 марта
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Депутат Верховной рады: Украине в мире уже никто не верит

На украинском телеканале NewsOne депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев высказался о современном украинском имидже на международной арене. Если ранее (после майдана), по словам Мураева, представители международного сообщества воспринимали Украину как страну, нацеленную на демократические преобразования, то теперь зарубежная эйфория в отношении к Украине сошла на нет.

Из заявления украинского депутата:
Реакция мира на Украину сильно меняется. Если президент Порошенко и Украина, как страна в его лице, имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает, и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо.


Депутат Верховной рады: Украине в мире уже никто не верит



Речь идёт, в частности, о том, что Запад уже фактически закрутил кредитный «вентиль», лишив Украину кредитной «поддержки», о которой так много говорилось. Сейчас Украина переходит в предвыборный период, когда решать экономические вопросы ни президент, ни правительство явно не собираются, зато осуществляют «зачистку» политического пространства с той целью, чтобы и после 2019 года попытаться остаться у власти.

Использованы фотографии: dosie.su
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Комментарии 25

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  1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:05
    Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо.

    хрыч
    1. volodya (владимир) Сегодня, 06:46
      Цитата: хрыч
      Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо.

      volodya
      1. Pharao7766 (Максим) Сегодня, 08:35
        К сожалению "нашим" в думе такие же значки выдавать нужно.
        Pharao7766
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:11
          Реакция мира на Украину сильно меняется.

          Конечно меняется "братья"...Вы не оправдали надежды запада и ростовщиков , о великой бойни между украиной и Россией! Хотя в душу русским вы плюнули и плюете смачно..Но ничего, разбор полетов будет обязательно и за ВСЕ спросим! Жалко мне вас , особенно ветеранов и пенсионеров (там их все меньше и меньше остается , умирают со слезами обиды и горечи видя все эти скачки..)
          МИХАН
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:09
    Не надо строить иллюзий украинским кастрюлеголовым.Ни кто и никогда не видел Украину как самостоятельное государство.Они нужны как славянской пушечное мясо в интересах Госдепа против России.Этим они убивают в буквальном случае двух братьев,освобождая земли англосаксам.
    Мар.Тира
    1. Комментарий был удален.
    2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:34
      Абсолютно верно. Просто смешно читать такие заявления этих кастрюлек. Запад всегда, с самого начала цинично использовал Уркаину только как пушечное мясо против России. Это такая же нелепица как утверждать как наши либерасты, что-де Запад верил в Россию в 90-х, и если бы не Путин, то мы так и дружили бы с Западом. Упаси нас Бог от таких "друзей"! А с врагами мы уж как нибудь сами разберемся!
      Кот_Кузя
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:14
    Могли это понять сразу, что укроину поимели и бросили. Вы нужны западу только как аниироссийское пугало, чтобы гадить стране которая вас наивно братским народом считала.
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:28
      Цитата: Геркулесыч
      Могли это понять сразу, что укроину поимели и бросили.

      скачите с уркаины пока не поздно
      LSA57
    2. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 06:58
      Украина будет на этой роли ещё долго. Года два. Пока не подрастут птенцы Навального (Госдепа и ЦРУ). А далее - по схеме: покрышки, кастрюли, печеньки, напитки с нейролептиками, "они же дети", снайперы из Незалежной (безвиз, однако!), побег наших Януковичей, развал России, сепаратисты Урала, Сибири, ДВ, поморцев, волжан, кубанцев... Менять-то никто ничего не собирается: справедливости как не было, так и не будет. Все равны, но те, кто у власти - равнее.
      pafegosoff
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:28
        Цитата: pafegosoff
        Украина будет на этой роли ещё долго. Года два. Пока не подрастут птенцы Навального

        Так год-два или еще долго wassat Во-первых этих птенцов очень мало, а безобразничать им никто не даст. Берем лучшую статистику - выборы, вот 2012 год/2018, явка 67,5/65,3%, за ВВП 63,6/76,7%, за Зюзю/Грудю 17,2/11,8%, за Жирика 6,2/5,7%, за либероидов (Прохоров/Собака, Явлинский, Титов) 8/3,5%. Остальное чепуха. Что же мы видим belay Путин плюс 13%, Большевики минус 5%(потеряли треть), стабильный электорат Жирика и полный провал Либерасов минус 4,5%, но потеря вдвое с лишним избирателей. Это все о чем говорит, понятно, что коммунисты кроме старения потеряли патриотов, ушедших к Путину, но выбывших либероидов навальнята не могут компенсировать. Новое поколение голосует за Путина. За возврат земель Империи, за самую сильную армию и за продбезопасность. Вот такой вот у нас обыватель и молодежь.
        хрыч
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:17
          Цитата: хрыч
          Путин плюс 13%, Большевики минус 5%(потеряли треть), стабильный электорат Жирика и полный провал Либерасов минус 4,5%, но потеря вдвое с лишним избирателей. Это все о чем говорит, понятно, что коммунисты кроме старения потеряли патриотов, ушедших к Путину, но выбывших либероидов навальнята не могут компенсировать. Новое поколение голосует за Путина. За возврат земель Империи, за самую сильную армию и за продбезопасность. Вот такой вот у нас обыватель и молодежь.

          Статистика интересная, но на мой взгляд переток голосов объясняется тем, что политические предпочтения для избирателя больше актуальны при выборах депутатов в Гос.Думу, тут же однозначно голосовали за лидера России. Согласитесь, что на данном этапе из представленной "команды" кандидатов в виду их компетенции, вряд ли кому то можно было передать страну, кроме ВВП.
          Ныробский
  4. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 06:48
    А зачем кому-то верить? Всех вполне устраивает нынешнее положение. Даже у России растёт товарооборот с Украиной.
    pafegosoff
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 10:24
      Товарооборот между Россией и Украиной за 11 месяцев 2017 года вырос на 28,6% — до $9,36 млрд. Торговля между Украиной и Евросоюзом за этот период выросла на 27,6% - до $29,3 млрд. Такие данные приводит Нацбанк Украины.

      Ключевое слово
      Такие данные приводит Нацбанк Украины.
      Hammerlock
      1. Антарес (Антарес) Сегодня, 11:42
        Цитата: Hammerlock
        Ключевое слово
        Такие данные приводит Нацбанк Украины.

        Нацбанк разве этим занимается?
        По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Украиной в январе-декабре 2017 г. составил 12 млрд. 855,1 млн. дол. США, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года
        .
        Этим занимается Гостат
        По данным Госстата, за первое полугодие 2017 года экспорт в Россию вырос на 26,9%, тогда как импорт из РФ подскочил аж на 40,7%. При этом украинский экспорт в страны ЕС вырос на 26,1%, импорт из ЕС — на 24,3%.
        Антарес
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:54
    Самая " успешная" евроинтеграция на постсоветском пространстве. Есть еще желающие?
    Сергей985
  6. лысова (владимир) Сегодня, 07:14
    Украины, как государства не должно существовать. Киевская Русь - должна быть Русью.
    лысова
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:22
      Недалек тот день, когда с запада её начнут избавлять от "тоталитарного" прошлого(от "лишних" земель и городов). Так сказать, принесут долгожданное "освобождение".
      Сергей985
      1. лысова (владимир) Сегодня, 07:32
        Вот вот - дождёмся, продадут всё это " лишнее " - потом, как с Аляской выйдет - штаты на лево - штаты на право. Долго думают.
        лысова
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:19
      Цитата: лысова
      Украины, как государства не должно существовать. Киевская Русь - должна быть Русью.

      Как то так)))
      Ныробский
      1. лысова (владимир) Сегодня, 11:00
        Просто и красиво сказал.
        лысова
      2. Антарес (Антарес) Сегодня, 11:56
        Цитата: Ныробский
        Как то так)))

        весьма странно для человека(нет документальных доказательств и публичных высказываний) сказавшего вполне официально
        В Украине идет не гражданская война, "а война России против свободной Украины"

        Об этом в интервью изданию EuroZprávy заявил экс-министр иностранных дел Чехии, лидер правой политической партии "ТОР 09" Карел Шварценберг, комментируя высказывание президента Чехии Милоша Земана о том, что в Украине идет "гражданская война".
        Шварценберг подчеркнул, что когда вооруженные люди начали захватывать восточные города, "это был вооруженный путч, который поддержала Россия в августе прошлого года, это открытая война и ничего другого".
        А еще он был в Украине, сравнивал ее с Чехословакией 1938, говорил о политике и культуре...
        В рамках международной конференции «Мыслить с Украиной» 15-19 мая 2014 в Киев приехали многие видные европейские интеллектуалы и политики, чтобы выразить свою солидарность с европейским выбором Украины. В их числе чешский политик – князь Карел Шварценберг.

        видать там "Африку насочинял"
        в 2015 молвил такое
        — Я не скрываю, что придерживаюсь мнения, что это необходимо. Во-первых, это нужно потому, что Российская Федерация поставляет повстанцам в Луганске и Донецке самое современное российское оружие. Во-вторых, там воюют российские офицеры и целые отряды. Мы обязаны защитить Украину, для этого ей недостаточно своего вооружения, которое было произведено еще во времена Советского Союза.

        Нужны источники-где, когда он это сказал(про картинку). Если говорил в общем. В картинках по интернету столько фейков.
        Антарес
    3. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 10:34
      Она и была просто Русью, пока в 19 веке не ввели понятие Киевская Русь.
      Metallurg_2
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:30
    Что-то слишком долго "открываются глаза" у Европы. И откроются ли полностью - вот в чем вопрос?
    rotmistr60
  8. Комментарий был удален.
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:59
      И у вас этой смуте придет когда нибудь конец. И никуда не деться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией. И безопасность Украине никто, кроме России не сможет обеспечить в этом случае. И Крым просто категорически нельзя отдавать в чужие руки. Весь этот майдан из-за него и затевался. Сама Украина даром западу не нужна. Вся цель нынешней(незаконной) власти на Украине и была в возможности размещения ударного оружия против России. За это даровалась возможность полностью и БЕЗНАКАЗАННО разграбить страну. Не вышло. Теперь у всей верхушки конец будет один-петля(или, как вариант, самоубийство).
      Сергей985
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:17
        Теперь у всей верхушки конец будет один-петля(или, как вариант, самоубийство).

        Не зря так за предателя Скрипаля такой визг поднялся...Россия мстить не будет, но отвечать придется по полной и срока давности в таких делах у нас нет!
        Отлично написал Сергей !
        МИХАН
    2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:19
      Вот из-за таких скакунов как вы, которые "уважаете" этих выродков и мразей во власти, они вас и доят. Вы еще дальше скачите за ваше майданное правительство. Верной дорогой скачете, небратья!
      Кот_Кузя
  9. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 10:05
    Заныли свидомые! laughing Благодарите своих хозяев из за океана! Это их стараниями в укропии сейчас есть как есть! Скоро они, хозяева ваши, вас на убой отправят ради укрепления "величия" америки! А вы стройными рядами с криком "Слава укроине" попрёте на Крым или Донбасс, где и поляжете смертью "храбрых!" ради "великой америки"! good tongue
    ibn.shamai
Картина дня