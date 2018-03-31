"Техмаш": новая "убийца подлодок" заканчивает испытания

Думаю, в ближайшее время завершатся испытания

Заместитель гендиректора концерна "Техмаш", входящего в Ростех, Александр Кочкин заявил, что концерн завершает испытания новейшей авиабомбы, предназначенной для уничтожения подлодок. Использовать данный боеприпас предполагается с Ту-142 и Ил-38.- приводит "Интерфакс-АВН" его слова. При этом отмечается, что пока имеется лишь заказ на разработку авиабомбы. О характеристиках авиабомбы ничего не известно.Ранее появлялась информация, что в серийное производство уже поступил другой боеприпас, предназначенный для уничтожения подводных лодок - корректируемая авиабомба "Загон-2".После бомбометания она способна находиться на водной поверхности до четырех минут. Благодаря активной гидроакустической системе наведения "Загон-2" может обнаружить цель на расстоянии до 450 метров. Причем, даже в том случае, если изначально целеуказание произойдет с ошибкой до 200 метров, вероятность поражения цели при использовании серии из шести бомб оценивается в 60 процентов.Подлодку бомба выводит из строя или уничтожает кумулятивно-фугасным зарядом. Причем, вражескую субмарину она может достать на глубине до 600 метров, передает "РГ-Сила"