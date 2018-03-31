22:38 31 марта
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"Техмаш": новая "убийца подлодок" заканчивает испытания

Заместитель гендиректора концерна "Техмаш", входящего в Ростех, Александр Кочкин заявил, что концерн завершает испытания новейшей авиабомбы, предназначенной для уничтожения подлодок. Использовать данный боеприпас предполагается с Ту-142 и Ил-38.

"Техмаш": новая "убийца подлодок" заканчивает испытания


Думаю, в ближайшее время завершатся испытания
- приводит "Интерфакс-АВН" его слова. При этом отмечается, что пока имеется лишь заказ на разработку авиабомбы. О характеристиках авиабомбы ничего не известно.


Ранее появлялась информация, что в серийное производство уже поступил другой боеприпас, предназначенный для уничтожения подводных лодок - корректируемая авиабомба "Загон-2".

После бомбометания она способна находиться на водной поверхности до четырех минут. Благодаря активной гидроакустической системе наведения "Загон-2" может обнаружить цель на расстоянии до 450 метров. Причем, даже в том случае, если изначально целеуказание произойдет с ошибкой до 200 метров, вероятность поражения цели при использовании серии из шести бомб оценивается в 60 процентов.

Подлодку бомба выводит из строя или уничтожает кумулятивно-фугасным зарядом. Причем, вражескую субмарину она может достать на глубине до 600 метров, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://vegchel.ru/
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Комментарии 28

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:42
    Нужное оружие для морской авиации! И как всегда, название такое поэтичное lol "Загон "! good
    Геркулесыч
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:44
      Цитата: Геркулесыч
      "Загон "!

      Пара бомб загоняют лодку до такой степени, что она выбрасывается на берег. smile
      Владимирец
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:46
        Лодка просто всплывает кверху брюхом lol не в состоянии убежать от бомб! yes
        Геркулесыч
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:06
          Самой главной особенностью боеприпаса является его бесшумность. Характеристики «тихоходности» объясняются отсутствием двигателя на боеприпасе.
          Взрывное устройство имеет массу 120 килограмм, длину 1500 мм и калибр 232 мм. Боевая часть авиабомбы является кумулятивно-фугасной, а вес взрывчатого вещества составляет 35 килограмм. Снаряд оснащен активной гидроакустической системой наведения, которая работает по принципу локатора и может обнаруживать цели с высоты в 450 метров на глубине до 600 метров. Взрыватель – электромеханический. Интересен тот факт, что разработчики оснастили боеприпас системой самоликвидации, и «Загон-2Э» может подорвать себя в том случае, если цель в заданном временном промежутке не обнаружена. Скорость падения снаряда составляет 18 метров в секунду.

          Аристарх Людвигович
          1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 21:58
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Самой главной особенностью боеприпаса является его бесшумность

            а это типа не выдает себя? -
            Снаряд оснащен активной гидроакустической системой наведения
            Deadушка
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:47
        Да,название зачётное...Были бы ещё и современные носители и в достаточном количестве.
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Геркулесыч
        "Загон "!

        Пара бомб загоняют лодку до такой степени, что она выбрасывается на берег. smile
        210окв
        1. самый главный Сегодня, 19:41
          Цитата: 210окв
          Да,название зачётное..

          Одна ФАБ-5000 и ни одной лодки до горизонта!!! На учениях всегда надо такие применять для профилактики и тренировки ушей вражеских акустиков...уши вылезут из попы даже по ту сторону океана...
          самый главный
          1. PN (PN) Сегодня, 19:52
            Ну вы ещё ядрёную водородную бомбу Сахарова в 50МТ предложите laughing
            PN
            1. самый главный Сегодня, 22:23
              Цитата: PN
              Ну вы ещё ядрёную водородную бомбу Сахарова в 50МТ предложите

              Ну это не на каждый день, а только по праздникам! fellow drinks
              самый главный
  2. Bronevick (Руслан) Сегодня, 18:45
    Теперь уже на подлодки противокумулятивные решётки придётся вешать.
    Bronevick
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:50
      И динамическую защиту
      Дормидонт
    2. танк66 Сегодня, 19:55
      А Загон -3Ю , сделают двойным / как граната у рпг 32 баркас/. И многоразовым.
      танк66
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:50
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких бомб не жалко
    Дормидонт
  4. AREOPAG23 (Сергей) Сегодня, 18:55
    очередной "приятный" сюрприз для наглосаксов )
    AREOPAG23
  5. Тестов (Евгений) Сегодня, 19:05
    С такими темпами модернизации "Ил-3"8 скоро их по паре-тройке бортов на флот останется. Да и "Ту-142" многим пора на покой, может "А-40" поставят на поток? Кто-то знает про их производство?
    Тестов
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:42
      Цитата: Тестов
      "А-40" поставят на поток? Кто-то знает про их производство?

      "Альбатрос" оказался там же, где и "Каспийский монстр"! Не везет почему-то ни фирме Бериева, ни фирме Алексеева! Совпадение? Уже так не думаю! Да и в Таганроге многие терзаются в сомнениях!
      тол100в
  6. ланс Сегодня, 19:07
    судя по всему бомбочку катят по кузе
    ланс
  7. mvg (Максим) Сегодня, 19:13
    Я один не понимаю, как она на 600 метрах лодку догонит, и загонит? Да еще и с форой в 200 метров. 120 кг торпеда, без движка? Или опять маленький ядерный реактор поставили, как на КР "Чернобыль", недавно анонсированую.
    mvg
    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 22:01
      Цитата: mvg
      Я один не понимаю, как она на 600 метрах лодку догонит, и загонит?

      спланирует.
      та же ерунда, что и у корректируемых свободнопадающих боеприпасов.
      Deadушка
      1. mvg (Максим) Сегодня, 22:26
        Доброе. Спланирует в предполагаемую точку, где ПЛ, а потом? АПЛ под водой ходят 30 узлов, то, что они обнаружены, они будут знать, по излучению бомбы, и просто уйдут. На сколько я знаю, лодку на глубине хотя бы 300 метров, обнаружить практически невозможно, только другой ПЛ.
        П.С.: игрушка, когда неглубоко идущую ПЛ обнаруживают и правильно кидают. Должно сильно повезти. Торпеда интереснее. Пусть спец скажет.
        mvg
  8. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 19:17
    американцы на 250 метров ныряют. Пусть готовятся.... am
    Dzafdet
  9. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 19:29
    хорошая штучка - бросил и забыл
    seregatara1969
  10. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:48
    А я не понял:
    " Заместитель гендиректора концерна "Техмаш", входящего в Ростех, Александр Кочкин заявил, что концерн завершает испытания новейшей авиабомбы..." и тут же "... При этом отмечается, что пока имеется лишь заказ на разработку авиабомбы."
    Это, типа, как М.И. Кошкин, т-34 гусеничный делал?
    Васян1971
  11. Комментарий был удален.
  12. hiller (hiller) Сегодня, 20:11
    Специалистам виднее, а название - достойное))
    hiller
  13. словак Сегодня, 20:16
    У Британии еще остались какие- то лодки, можно Загнать. Под кожу...
    словак
  14. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 21:48
    вероятность поражения цели при использовании серии из шести бомб оценивается в 60 процентов

    Я конечно не моряк, а сухопутный артиллерист, но как то процент не особо радует!
    Zlat070
  15. san4es Сегодня, 21:55
    hi «Загон-2» с самолета (можно использовать и вертолет) сбрасывают на парашюте. Когда устройство приводняется, оно за счет специального поплавка удерживается на поверхности в течение непродолжительного времени. При этой паузе электронная начинка бомбы уточняет местонахождение цели, ее скорость, иные показатели.Точные данные о субмарине она может определить при нахождении лодки в радиусе до 450 метров.
    Определив координаты цели, корректируемая бомба устремляется к ней. В нужный момент срабатывает электромеханический взрыватель. Разумеется, ошибка в наведении на цель возможна. Однако, даже при условии, что устройство сработает на расстоянии до 200 метров от субмарины, в 50 случаях из 100 она будет выведена из строя soldier

    http://www.freepatent.ru/patents/2289783
    san4es
  16. Deadушка (Виталий) Сегодня, 22:02
    при использовании серии из шести бомб оценивается в 60 процентов.

    наверное дюжину на одну ПЛ припасут... для надежности what
    Deadушка
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