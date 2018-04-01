В Восточной Гуте завершена восьмидневная операция по эвакуации боевиков

Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб",

Более 40 тысяч боевиков и членов их семей выведены из четырех населенных пунктов Восточной Гуты, Передает РИА Новости сообщение начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Евтушенко.Все радикалы, согласившиеся выйти из Восточной Гуты, перевезены в провинцию Идлиб.Евтушенко рассказал, что Центром по примирению и подразделением военной полиции ВС России «успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования "Фейлак Ар-Рахман"».сказал он.Генерал добавил, что «в ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника».