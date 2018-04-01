09:21 01 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Восточной Гуте завершена восьмидневная операция по эвакуации боевиков

Более 40 тысяч боевиков и членов их семей выведены из четырех населенных пунктов Восточной Гуты, Передает РИА Новости сообщение начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Евтушенко.



Все радикалы, согласившиеся выйти из Восточной Гуты, перевезены в провинцию Идлиб.


Евтушенко рассказал, что Центром по примирению и подразделением военной полиции ВС России «успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования "Фейлак Ар-Рахман"».

Из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб",
сказал он.

Генерал добавил, что «в ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 08:19
    Но не только лишь все боевики доехали до Идлиба.

    В результате ДТП 6 боевиков погибло, еще 20 человек было ранено.
    Тралл
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:30
      ДТП с участием противотанковой мины?!
      Цитата: Тралл
      Но не только лишь все боевики доехали до Идлиба.

      В результате ДТП 6 боевиков погибло, еще 20 человек было ранено.
      210окв
  2. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 08:19
    Странно мне это всё...Давить если собрались-так давите,или нечего было начинать всё это дело...
    AST576
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:23
      Цитата: AST576
      Давить если собрались-так давите,или нечего было начинать всё это дело...

      А их всех в ОДНО место сгоняют, чтоб разом и прихлопнуть или в Турцию выдавить
      svp67
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:25
      Цитата: AST576
      Давить если собрались-так давите...

      Вот Вам аналогия: допустим, Вам надо сжечь весь мусор, накопившийся у Вас в доме.
      Вы его прямо в доме жечь будете, или все же на улицу вынесете сначала? wink
      Голован Джек
      1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 08:38
        Логично. laughing А ты уверен,что их там и сожгут,в одном сарае скопом? hi
        AST576
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:47
          Цитата: AST576
          Логично

          Работа такая request
          Цитата: AST576
          А ты уверен...

          А ты кто есть, чтобы на "ты"? wink
          Цитата: AST576
          ... что их там и сожгут,в одном сарае скопом?

          Не факт. Но некая логика прослеживается.
          Я об этом ровно yes
          Голован Джек
    3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 08:41
      Цитата: AST576
      Странно мне это всё...Давить если собрались-так давите,или нечего было начинать всё это дело...

      Сатановского посмотрите(про Сирию), у него много и подробно.
      Там до сих пор клановость и племенная система. Просто много местных.
      Они как правило или по принуждению или как "рыба" которая ищет, где глубже.
      На востоке многое по другому и наши стандартные подходы не работают. Поэтому америкосы и не заморачиваются.... тупа все бомбят.
      Deadушка
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:23
    Ура! Виват русскому оружию! Еще один "гнойник" зачищен, главное сейчас там мирную жизнь устраивать, так как этот район житница Сирии, кормящая Дамаск
    svp67
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:34
    Это политическое шоу с участием убийц реально когда -нибудь кончится? Их нужно унечтожать, а не возить по истерзанной войной стране.
    Геркулесыч
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:57
      Цитата: Геркулесыч
      Это политическое шоу с участием убийц реально когда -нибудь кончится? Их нужно унечтожать, а не возить по истерзанной войной стране.

      Наивные русские,мы все надеемся что они одумаются и вернутся к мирной жизни..Бесполезно все это, для них война мать родна..Единственное , что полезного в этой операции, это что их лица засвечены и в будущем уже не отмажутся типо "Я мирный декханен и т.." хе хе
      МИХАН
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:45
    перевезены в провинцию Идлиб
    Мусор из множества помоек свозят в одну . Легче потом утилизировать . Но когда начнётся зачистка Идлиба , то там будет либо большой барабум , либо выдавливание в Турцию . Вряд ли турки этому обрадуются , и будет , мне кажется очень большая зачистка совместными усилиями сирийцев , нас и турок .
    КВУ-НСвД
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:54
    "Зелёные автобусы" могут стать технологией решения многих этнических конфликтов. Главное, чтобы в них не возили русских.
    samarin1969
  7. сталевар Сегодня, 08:56
    Сперва с возят,потом утилизируют? Назовите хоть одно место где так сделали. Над честными смеются! Турция ещё нам не раз нож в спину воткнёт! Любят у нас перемирие устраивать.
    сталевар
  8. Житель Урала Сегодня, 09:04
    Забавно, 40 тыс боевиков и 34 заложника. А вообще если такое количество боевиков со своими семьями, а это только часть, как я понял - другие раньше вышли, то что это за армия такая, откуда такое количество? Тут явно этнос какой-то воюющий против алавитов.
    Житель Урала
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:18
      Боевиков тысяч 10- 15, остальные 25 - 30 члены их семей.
      Вадим237
Картина дня