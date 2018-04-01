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Как США будут побеждать террористов. Американский генерал рассказал
Стратегия США по борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), помимо непосредственного участия в иракской и сирийской операциях, предусматривает оказание помощи другим странам, столкнувшимся с проблемой терроризма, приводит РИА Новости слова командующего Корпусом морской пехоты генерала Роберта Неллера.
В настоящее время активность данной группировки наблюдается на территории Северной и Западной Африки.
По его словам, сегодня США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения военных возможностей африканских стран.
Необходимость обучения военнослужащих других стран он объяснил тем, что в конечном итоге «Вооруженные силы США будут вынуждены покинуть данный регион» и местным силам придется бороться с террористами самостоятельно.
Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил $ 60 млн. для борьбы с терроризмом в Сахельском районе Африки.
В настоящее время активность данной группировки наблюдается на территории Северной и Западной Африки.
Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с терроризмом) и мы не будем этого делать в одиночку. Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности,сказал Неллер.
По его словам, сегодня США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения военных возможностей африканских стран.
И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам Западной Африки и другим странам,сообщил командующий.
Необходимость обучения военнослужащих других стран он объяснил тем, что в конечном итоге «Вооруженные силы США будут вынуждены покинуть данный регион» и местным силам придется бороться с террористами самостоятельно.
Потому что, в конечном счете, мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле,добавил Неллер.
Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил $ 60 млн. для борьбы с терроризмом в Сахельском районе Африки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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