14:50 01 апреля
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Как США будут побеждать террористов. Американский генерал рассказал

Стратегия США по борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ), помимо непосредственного участия в иракской и сирийской операциях, предусматривает оказание помощи другим странам, столкнувшимся с проблемой терроризма, приводит РИА Новости слова командующего Корпусом морской пехоты генерала Роберта Неллера.



В настоящее время активность данной группировки наблюдается на территории Северной и Западной Африки.

Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с терроризмом) и мы не будем этого делать в одиночку. Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности,
сказал Неллер.

По его словам, сегодня США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения военных возможностей африканских стран.

И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам Западной Африки и другим странам,
сообщил командующий.

Необходимость обучения военнослужащих других стран он объяснил тем, что в конечном итоге «Вооруженные силы США будут вынуждены покинуть данный регион» и местным силам придется бороться с террористами самостоятельно.

Потому что, в конечном счете, мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле,
добавил Неллер.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил $ 60 млн. для борьбы с терроризмом в Сахельском районе Африки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:02
    Стратегия старая. Будут как и прежде бороться с Россией руками террористов
    Дормидонт
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:09
      Ну,в статье говорится пока о борьбе с ИГИЛ в Африке..Но все равно,исчут неумных вытаскивать каштаны из огня.В борьбе с Россией пока в первом эшелоне Польша,Украина,Прибалтика..
      Цитата: Дормидонт
      Стратегия старая. Будут как и прежде бороться с Россией руками террористов
      210окв
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:13
        Мы оказываем помощь Нигерии, государствам Западной Африки и другим странам...

        В Африке нет нефти и газа, неужели песок подорожал?
        dorz
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 10:48
          Цитата: dorz
          В Африке нет нефти и газа
          neftok.ru/strany/neft-v-afrike.html
          Общая характеристика нефтяной отрасли Африки. Нефть в Африке есть во многих странах этого континента, но самой крупной африканской нефтедобывающей страной по-прежнему остается Нигерия, где ежесуточно добывают 2 миллиона баррелей черного золота, а суммарное количество его запасов оценивается в 17 миллиардов баррелей. Активно осваиваются и ливийские месторождения
          И ещё есть уголь и алмазы...
          Anarchist
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:01
          Цитата: dorz
          В Африке нет нефти и газа, неужели песок подорожал?

          Там достаточно алмазов. А вообще, США и Ко реализуют проект колонизации Африки № 2. Для начала создают ячейки террористов, вооружают, направляют на демонтаж органов власти, сталкивают с другими группировками для стерилизации общего поголовья, поддерживая сильнейших, а потом вводят коалиционные силы для их зачистки. Сажают в кресло марионеточную власть и начинают добывать полезные ископаемые руками выжившего населения расплачиваясь миской супа и баклажкой минералки сводя издержки бизнеса к минимуму. Всю основную, грязную и кровавую, работу выполняют выкормленные США террористы.
          Ныробский
      2. sgazeev (Александр) Сегодня, 10:18
        Цитата: 210окв
        Ну,в статье говорится пока о борьбе с ИГИЛ в Африке..Но все равно,исчут неумных вытаскивать каштаны из огня.В борьбе с Россией пока в первом эшелоне Польша,Украина,Прибалтика..
        Цитата: Дормидонт
        Стратегия старая. Будут как и прежде бороться с Россией руками террористов

        Тактика старая бороться руками аборигенов.Мало Ближнего Востока,решили замутить всю Африку.Пора бить по сусалам.Пока не угомонятся.
        sgazeev
      3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:53
        Цитата: 210окв
        Ну,в статье говорится пока о борьбе с ИГИЛ в Африке..

        "Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. "

        Мир большой, ещё много мест, где люди живут спокойно и не подозревают, что скоро США придут их "спасать". yes
        Владимирец
      4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:36
        Цитата: 210окв
        пока в первом эшелоне Польша,Украина,Прибалтика..

        Но судя по последним событиям, Великобритания взяла ускорение и скоро точно выйдет в лидеры.
        svp67
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 10:10
      Цитата: Дормидонт
      Стратегия старая. Будут как и прежде бороться с Россией руками террористов

      Ну обьективности ради,в Африке они будут боротся с Китаем...
      Но!
      Вооруженные силы США будут вынуждены покинуть данный регион» и местным силам придется бороться с террористами самостоятельно

      Посеять хаос у них сил хватает а вот помочь восстановить народное хозяйство нет...
      Яркий пример:Ливия
      himRa
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:19
        Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил $ 60 млн. для борьбы с терроризмом в Сахельском районе Африки.

        Там пускай "борются" , главное чтобы в Казахстане опять не начали борьбу..Попытки были помнится.
        МИХАН
        1. volodya (владимир) Сегодня, 10:25
          Смешно! Главный террорист собирается бороться с террористами!
          volodya
          1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:37
            Цитата: volodya
            Смешно! Главный террорист собирается бороться с террористами!

            Борьба с "террористами мусульманами" была выдумана в Тель-Авиве и в банках World -strit. профинансирована и т.д. Теперь плавно переключаются на "русскую угрозу" ..Так что мужики , самое интересное впереди..!!
            Думаю США нам на растерзание отдадут (выведя от туда все активы) ..Главные террористы мировые , как всегда останутся в тени..В Китае осядут, а может быть у нас в России (не дай Бог..)))И в первую мировую и во вторую таки было ..Для всех нас готовят третью , чтобы мы пар выпустили....А потом все то же самое будет! hi
            МИХАН
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:43
      Пусть американцы в Англию войска вводят. Там террористы людей на улице газами травят, а в домах душат шарфиками и собачьми поводками! belay
      сибиралт
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:34
      Цитата: Дормидонт
      Стратегия старая.

      Согласен...
      Цитата: Дормидонт
      Будут как и прежде бороться с Россией руками террористов

      Ага, будут воевать ЖИЗНЯМИ СОЛДАТ ДРУГИХ СТРАН, но ЗА СВОИ ИНТЕРЕСЫ.
      svp67
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:03
    Не слова, а словоблудие мерикатосовского генералишки. laughing
    a.s.zzz888
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:06
    Американский генерал рассказал о стратегии борьбы с террористами
    Борьба американцев заключается в финансировании этих самых террористов.И натравливание их на неугодные им страны.
    Наблюдатель2014
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 10:10
    Информация о задержании в Вост.Гуте британских офицеров
    entry is in top1000 rating

    City
    limonov_eduard
    March 31st, 12:37

    Информация поступила из французского источника.

    В пригороде Дамаска, Джобар (Восточная Гута),Сирия, спецназом разведки ВВС Сирийской Арабской Республики задержана укрывавшаяся в подземном командном центре группа офицеров британской SAS.

    Британские офицеры координировали в Джобар и населённом пункте Замальке сопротивление джихадистских боевиков, обстреливавших из 120-миллиметровых миномётов кварталы Дамаска.
    В том числе обстреливали и посольство России.

    Также задержаны офицеры связи - американец и офицер разведки Израиля.
    ---------------------------
    Это все, что нужно знать о "миролюбивых" странах, борющихся с терроризмом. А Израилю, особый такой с кисточкой привет. hi
    Altona
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 10:27
      Altona.....Информация о задержании в Вост.Гуте британских офицеров


      Тоже хотел изложить эту инфу. Только добавлю. Вритания обратилась к МО РФ о помощи в освобождении их пленённых сотрудников, на что наше МО порекомендовало им обратиться с этим вопросом к МО Сирийской армии.
      (случайно спутал буквы Б и В , но исправлять не стал).
      askort154
  5. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 10:13
    Конечно, у штатов есть достаточно сил, что бы эти группировки создавать. А с борьбой, пусть у других голова болит. Чем больше америка хаоса в мире посеет, тем больше она в выигрыше, чем они с успехом и занимаются. Вот уже прямо заявляют, что бороться с мировым терроризмом они по сути и не собираются.
    Orionvit
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:28
    Лучше бы избавили планету от своего присутствия! Улетели бы всей америкой на Меркурий, Венеру, Юпитер, Нептун, в другую галактику -куда угодно, лишь бы безвозвратно! !!
    Геркулесыч
  7. asiat_61 (игорь) Сегодня, 11:05
    Сильнейшая ,по их словам , армия мира не может победить бармалеев? А может просто не хочет?
    asiat_61
  8. sib.ataman Сегодня, 11:07
    Обучим-завербуем, и вот тебе готовая вооружённая оппозиция! А дальше как масть попрёт! Хоть запрещённые формирования, хоть дерьмократически дружественные флрмирования. Одним словом- 5-я колонна.
    sib.ataman
  9. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:19
    это что, тоже к Первому Апреля статья???? террористы борются с террористами....
    д^Амир
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:47
    янкесы,ваша "помощь" страшнее терроризма
    изя топ
  11. afrikanez (KONGO) Сегодня, 13:08
    Американцам стало быть Ливии мало показалось, решили всю Африку превратить в полигон для своих военных экспериментов. Борцы хреновы!!! request
    afrikanez
  12. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:15
    Цитата: МИХАН
    Цитата: volodya
    Смешно! Главный террорист собирается бороться с террористами!

    Борьба с "террористами мусульманами" была выдумана в Тель-Авиве и в банках World -strit. профинансирована и т.д. Теперь плавно переключаются на "русскую угрозу" ..Так что мужики , самое интересное впереди..!!
    Думаю США нам на растерзание отдадут (выведя от туда все активы) ..Главные террористы мировые , как всегда останутся в тени..В Китае осядут, а может быть у нас в России (не дай Бог..)))И в первую мировую и во вторую таки было ..Для всех нас готовят третью , чтобы мы пар выпустили....А потом все то же самое будет! hi

    "...Думаю США нам на растерзание отдадут (выведя от туда все активы) ..."
    Не отдадут нам США, так как это "запасной аэродром" золотого миллиарда упырей. Удобное расположение, нет границ с сильными державами, буфер из сателлитов и многие другие ништяки! А вот мелкобританский остров они покинут в случае чего, они как то даже заявляли об этом! Типа, в случае грандиозного шухера, бритты всем правительством переберутся в США... Это вероятно, ибо у "англичанки" расположен мозговой центр нечисти, его будут спасать! СионоИзраиль, как таковой тоже можно бросить, по факту его существование нужно, чтобы держать в узде оболваненных сионистами евреев...путем поддержания мифов о святости этой земли для пустынных проходимцев... Как то так! Местные ВОшние многоугольные конечно поднимут визг, что это не так, то да сё, но если бы они включили мозг, то согласились бы с нами... А может втайне и согласны... Но по привычке лицемерят!
    Ураган70
  13. hiller (hiller) Сегодня, 14:26
    а почему на ПК втулка для холостой стрельбы??? Или 1 апреля?
    hiller
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