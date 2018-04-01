Как США будут побеждать террористов. Американский генерал рассказал

Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с терроризмом) и мы не будем этого делать в одиночку. Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности,

И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам Западной Африки и другим странам,

Потому что, в конечном счете, мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле,