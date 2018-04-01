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Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» планируется подписать в апреле
Контракт на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» планируют подписать в апреле текущего года, передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.
По его словам, корабль «выйдет из ремонта гораздо раньше, чем планировали».
Крейсер «Адмирал Кузнецов» введен в эксплуатацию в 1991 году.
С ноября 2016 года по февраль 2017 года в составе ударной корабельной группы он принял участие в операции по борьбе с террористами в Сирии. На борту крейсера находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории РФ было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33.
За два месяца боевой службы летчики морской авиации выполни с борта «Адмирала Кузнецова» 420 боевых вылетов, в ходе которых поразили свыше 1,2 тысячи объектов террористических формирований на территории САР. По целям были нанесены удары крылатыми ракетами.
Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце – это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ,сказал собеседник.
По его словам, корабль «выйдет из ремонта гораздо раньше, чем планировали».
Крейсер «Адмирал Кузнецов» введен в эксплуатацию в 1991 году.
С ноября 2016 года по февраль 2017 года в составе ударной корабельной группы он принял участие в операции по борьбе с террористами в Сирии. На борту крейсера находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории РФ было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33.
За два месяца боевой службы летчики морской авиации выполни с борта «Адмирала Кузнецова» 420 боевых вылетов, в ходе которых поразили свыше 1,2 тысячи объектов террористических формирований на территории САР. По целям были нанесены удары крылатыми ракетами.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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