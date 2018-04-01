Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» планируется подписать в апреле

Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце – это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ,

Контракт на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» планируют подписать в апреле текущего года, передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.сказал собеседник.По его словам, корабль «выйдет из ремонта гораздо раньше, чем планировали».Крейсер «Адмирал Кузнецов» введен в эксплуатацию в 1991 году.С ноября 2016 года по февраль 2017 года в составе ударной корабельной группы он принял участие в операции по борьбе с террористами в Сирии. На борту крейсера находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории РФ было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33.За два месяца боевой службы летчики морской авиации выполни с борта «Адмирала Кузнецова» 420 боевых вылетов, в ходе которых поразили свыше 1,2 тысячи объектов террористических формирований на территории САР. По целям были нанесены удары крылатыми ракетами.