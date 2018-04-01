14:50 01 апреля
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Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» планируется подписать в апреле

Контракт на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» планируют подписать в апреле текущего года, передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.



Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце – это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ,
сказал собеседник.


По его словам, корабль «выйдет из ремонта гораздо раньше, чем планировали».

Крейсер «Адмирал Кузнецов» введен в эксплуатацию в 1991 году.

С ноября 2016 года по февраль 2017 года в составе ударной корабельной группы он принял участие в операции по борьбе с террористами в Сирии. На борту крейсера находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории РФ было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33.

За два месяца боевой службы летчики морской авиации выполни с борта «Адмирала Кузнецова» 420 боевых вылетов, в ходе которых поразили свыше 1,2 тысячи объектов террористических формирований на территории САР. По целям были нанесены удары крылатыми ракетами.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 36

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:36
    Главное что бы этот ремонт не затягивался..
    210окв
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:39
      Скорее всего объем работ будет не малый и срок ремонта тоже .
      Spartanez300
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:41
        Безусловно это так.Там капитальный ремонт,да и думаю замена некоторых систем.
        Цитата: Spartanez300
        Скорее всего объем работ будет не малый и срок ремонта тоже .
        210окв
        1. okko077 (Валерий) Сегодня, 11:02
          Очень надёжный источник - собеседник из ВПК ! Просто и сказать нечего!
          okko077
          1. вадим dok (марусев) Сегодня, 12:09
            Да это ж 1 апреля!Подпишут контракт!Смешно!
            вадим dok
            1. Например Сегодня, 14:14
              с борта «Адмирала Кузнецова» 420 боевых вылетов ..... По целям были нанесены удары крылатыми ракетами.

              Это как?
              Например
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:33
        Цитата: Spartanez300
        Скорее всего объем работ будет не малый и срок ремонта тоже .

        А вот это будет зависеть от выделенных ДЕНЕГ
        svp67
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:40
      До 2022 ремонтировать будут.
      Владыка Ситх
    3. donavi49 Сегодня, 10:42
      до 22 (3,5 года плановый от начала финансирования и 0,5 испытания). Плюс еще 1 год смело ибо перенос на год - это норма. Реалистично 23-24 год.
      donavi49
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 10:50
        Опять экипаж получит много свободного времени fellow

        Найдут чем заняться drinks .

        Аристарх Людвигович
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:35
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Опять экипаж получит много свободного времени

          Ага, щас...Пахать будут на равне с рабочими. Раз корабль это их "дом", то и ни кто их от работ по "его благоустройству" ни кто не освобождал
          svp67
      2. Кроу (Александр) Сегодня, 10:51
        До 22 дожить ещё надо. laughing laughing laughing hi
        Кроу
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:00
      Если у "Кузи" понизят выхлоп, то он потеряет свою мировую уникальность. belay
      сибиралт
      1. okko077 (Валерий) Сегодня, 11:05
        Это корыто с истребителя и на борту только для демонстрации флага - политическая реклама.....
        okko077
        1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:13
          Цитата: okko077
          Это корыто с истребителя и на борту только для демонстрации флага - политическая реклама.....

          Отлично он флаг демонстрирует: пока до Сирии шел у половины Европы случилась острая диарея... и в Сирии он много кому помог к гуриям отправиться.
          Как говорили в "Терминатор Генезис": Старый, но не бесполезный! good
          Dreamboat
    5. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 12:18
      Главное что бы этот ремонт не затягивался..

      А где его будут ремонтировать? Севмаш и так перегружен, Сухой док занят крейсером 1144, освободится он аж в 2020 году. Если ремонтировать возле причальной стенки тогда придется перестраивать инфраструктуру, в частности устанавливать тяжелый кран, Ибо ремонт я так подразумеваю предусматривает замены ряда тяжелых и габаритных механизмов и агрегатов, тех же котлов например.
      Посмотрим до чего договорятся.
      RASKAT
    6. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:32
      Цитата: 210окв
      Главное что бы этот ремонт не затягивался..

      Что б такую махину всю обойти и то время требуется, а тут РЕМОНТ и МОДЕРНИЗАЦИЯ, ясно что это не на один год, особенно учитывая скорость работ нашей ОСК...
      svp67
  2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:36
    Да уж "Кузя" старый хрыч , себя еще покажет уверен..!
    МИХАН
  3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 10:44
    Поветкин отомстил мелкобритам за всю Россию накаутом drinks good
    Deadушка
  4. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 10:49
    Хватит его уже мучать,деньги наши себе в карманы припрятывая при этом.Нет у нас авианосцев,давайте уже согласимся с этой нашей суровой реальностью....Нашли себе повод лишний бабло попилить,итить...Дайте ему уже умереть с честью,не издевайтесь над Кораблём. hi
    AST576
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:03
      Алексей hi а самому на нем выйти в боевой поход, после модернизации, наверное золотая мечта? ?? good
      Геркулесыч
      1. AST576 (АЛЕКСИЙ) Сегодня, 11:12
        Прости,безмерно мною Уважаемый( это не ирония сейчас была,мне присущая часто-к тебе всегда с Уважением относился,хоть и кусались по-поводу и без оного) нет.Я хочу,чтоб в покое оставили Его.В боевой поход я мечтаю выйти на боевом Корабле,а не позориться на подобном чуде... hi
        AST576
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:37
          AST576

          По вашему все только и занимаются что пилят деньги?
          Вы злейший противник авианосцев?
          Если нового авика пока нет (но будет в будущем), то почему Кузнецова не модернизировать немного, и послужит ещё.
          Или как вы пишите, про подобное чудо, позорится? Наши морские лётчики тоже позоряться на нём, или отрабатывают сложнейшие элементы, как взлёт и посадка?
          Оставить его в покое, по вашему, сломать оба комплекса НИТКА в Ейске и Саки (зачем они, если авика нет? ), расформировать 100 полк, у пилотов отнять и закопать их кортики, и раскидать их по строевым частям ВКС, уничтожить школу палубных лётчиков - зачем они тогда? Матчась в виде Су 33 и МиГ 29 КУБ так же передать в строевые полки-здорово!!! Браво вам!!!
          И ещё, на комплексах НИТКА идеальные условия для взлёта и посадки, качки нет, чаек нет,ветер почти не учитывается... На Кузнецове всё иначе, по серьёзному...
          И несмотря на то, что вы его в своих фантазиях уже на иголки порезали, он будет модернизирован, будет ходить в походы, и школа морской палубной авиации у нас будет жить... Чтобы было кому в будущем летать на новом авианосце..
          NN52
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:52
    По его словам, корабль «выйдет из ремонта гораздо раньше, чем планировали».
    Либо излишний оптимизм , либо уменьшение предполагаемых объёмов модернизации . Главное , чтобы модернизировали системы движения и взлёта-посадки . Остальное уже не столь важно для основных задач , мне кажется...
    КВУ-НСвД
  6. sib.ataman Сегодня, 10:54
    Новое вооружение - то поставят? Типа "Цирконов"? Охота чтобы наш авианесущий только озноб и тряску коленок вызывал у наших заклятых партнёров!
    sib.ataman
    1. Винни76 (Александр) Сегодня, 11:10
      Цитата: sib.ataman
      Новое вооружение - то поставят? Типа "Цирконов"? Охота чтобы наш авианесущий только озноб и тряску коленок вызывал у наших заклятых партнёров!

      Уж кто-кто, а Кузя такую тряску вызывает. От смеха... Сбивает наши самолеты не хуже бармалеев.
      Винни76
  7. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 11:06
    Новость очень плохая
    По его словам, корабль «выйдет из ремонта гораздо раньше, чем планировали».

    Это означает, что объемы ремонта будут сильно сокращены от планируемых
    Андрей из Челябинска
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 11:28
      Андрей.

      Вроде госпрограмму слегка подредактировали, в сторону уменьшения...
      Начинают копить на новый авик///
      А этого ремонта наверное лет на 10 хватит для Кузнецова, я предпологаю...
      NN52
    2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 11:50
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Новость очень плохая
      По его словам, корабль «выйдет из ремонта гораздо раньше, чем планировали».

      Это означает, что объемы ремонта будут сильно сокращены от планируемых

      Вы, как всегда, правы hi Скорее всего будет произведена только замена или капитальный ремонт котлов с минимальной модернизацией в части РТВ.
      Донской
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:06
    ..."Кузя" - великолепный слон! каждый его выход собирает огромную свору мосек.....
    Denis Obukhov
  9. вадим dok (марусев) Сегодня, 12:07
    Наверное 1апреля!
    вадим dok
  10. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:49
    Цитата: okko077
    Очень надёжный источник - собеседник из ВПК ! Просто и сказать нечего!

    Да и не говорите ничего! Хохма и без слов видна! С амерзцев пример берут что ли?
    Ураган70
  11. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:53
    Цитата: NN52
    Андрей.

    Вроде госпрограмму слегка подредактировали, в сторону уменьшения...
    Начинают копить на новый авик///
    А этого ремонта наверное лет на 10 хватит для Кузнецова, я предпологаю...

    Ну ну... Именно для накопления и именно "...на новый авик///..." и урезали... Не сплетничайте, грех это! negative laughing
    Ураган70
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:02
      Ураган70

      А вы считаете сплетнями все точки зрения, которые не укладываются в ваше мировозрение?
      Я так понял, вам главное откомментировать, причём не важно что...
      NN52
  12. 89625588851 (Марат) Сегодня, 13:30
    Печально все это, уже который год ни как не могут начать то ли ремонт то ли модернизацию, и бог его знает на сколько лет он затянется. За то у китайцев Варяг уже во всю в учениях учавствует, и скоро его копия в состав флота войдет...
    89625588851
  13. Extasy Сегодня, 14:08
    с первым апреля))
    Extasy
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