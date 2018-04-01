14:51 01 апреля
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Турция обвинила Грецию в политических манипуляциях

Турецкие власти выступили с осуждением решения Греции о включении двух спорных островов в Эгейском море в экологическую программу Евросоюза Natura 2000, передает РИА Новости заявление МИД Турции.

Турция обвинила Грецию в политических манипуляциях


Напомним, спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Эгейском море в 1996 году привел к кризису в отношениях между Турцией и Грецией. Конфликт удалось прекратить после вмешательства НАТО и США и международных общественных организаций.


В парламенте Греции принят законопроект о включении района Эгейского моря, где расположены Кардакские скалы, в зону охвата программы Евросоюза Natura 2000. Мы в целом не имеем возражений по вопросу реализации экологических программ ЕС, однако Греция пытается использовать их в собственных интересах, в том числе в контексте проблем в Эгейском регионе … Отношение Турции к политике Афин по вопросу реализации экологических программ ЕС, в том числе программы Natura 2000, было детально доведено до сведения Еврокомиссии еще в 1998 году,
заявил представитель турецкого МИД Хами Аксой.

По словам дипломата, «нет сомнений, что острова Кардак принадлежат Турции, и этот вопрос не подлежит обсуждению»

Анкара вновь призывает Афины к проявлению здравого смысла и отказу от попыток превращения программ ЕС в инструмент политических манипуляций,
заключил Аксой.

В январе греческие корабли пытались войти в район островов Кардак, однако корабли ВМС Турции не пустили их в район спорных территорий. При этом турецкое военное ведомство завило, что продолжит «защищать интересы страны в рамках международного права».


Использованы фотографии: Commons.wikimedia.org
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Комментарии 23

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:15
    Нужно было еще тогда грекам силой оружия свои острова отстаивать!
    Геркулесыч
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 11:21
      И кого из двух союзников по НАТО поддержит США?
      Vadivak
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:30
        Цитата: Vadivak
        И кого из двух союзников по НАТО поддержит США?

        Никого, будут продавать оружие обоим.
        Владимирец
      2. Прокат (Виктор) Сегодня, 11:30
        Цитата: Vadivak
        И кого из двух союзников по НАТО поддержит США?

        Обоим по башке настучит. Хотя, на сегодняшний день, им актуальнее поддержать Грецию с целью давления на турок.
        Прокат
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:08
        Цитата: Vadivak
        И кого из двух союзников по НАТО поддержит США?

        Тут однозначно и не скажешь. Если между собой начнут рубиться члены НАТО, то это поставит под вопрос само существование блока. Тут уже не срабатывает пункт устава о коллективной ответственности, поскольку нет внешнего врага напавшего на одного из членов НАТО и всем придётся взирать на эту зарубу со стороны. С другой стороны, американцам тоже не нужно усиление Турции и её участие против курдов в Сирии и Ираке. Если открыть второй фронт, то перед "отбившейся от американских рук" Турцией встанет вопрос выбора приоритета, что важнее, или 2 скалистых острова в Эгейском море, или угроза возникновения Курдистана на юго-востоке. Очень может быть, что США на данном этапе больше заинтересованы в начале конфликта, чем в мирном урегулировании спора за острова.
        Ныробский
      4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:38
        Цитата: Vadivak
        И кого из двух союзников по НАТО поддержит США?

        А НИКОГО, эта "заварушка", пока она не перешла в "горячую стадию" США выгодна.
        svp67
      5. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:25
        В случае войны (если до неё дойдёт) фша побоится турок тронуть а РФ устраниться так как ВВП теперь дружит с ними, так что думаю грекам помогать никто не станет...
        Incvizitor
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:46
      Ловите новость ,Россия 24 -Путин назначил Кадырова послом в Великобритании.
      Александр романов
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:49
        Цитата: Александр романов
        Путин назначил Кадырова послом в Великобритании.

        Лучше бы уж сказал, что у всех спина белая. recourse
        Владимирец
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:10
          Цитата: Владимирец
          Лучше бы уж сказал, что у всех спина белая

          На саите негров нет,поверят еще
          Александр романов
      2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 11:56
        Александр Романов hi -так Кадыров просился послом в Израиль wassat !!!
        Геркулесыч
        1. karish (Александр) Сегодня, 12:04
          Цитата: Геркулесыч
          Александр Романов hi -так Кадыров просился послом в Израиль wassat !!!

          Кадыров мечеть в Абу Гош( арабская деревня под Иерусалимом
          Город с давних времён известен дружественным отношением своего населения к евреям. Местные арабы поддержали создание государства Израиль в 1948 году[3], лояльно относятся к политике Израиля, часть молодёжи города служит добровольцами в частях армии Израиля ) построил

          Аллах денег дал wink
          karish
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:16
            Цитата: karish
            Аллах денег дал

            Связи решают всё laughing
            Александр романов
          2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:51
            Именно поэтому и хочет быть у вас послом! wassat Застроит весь израиль мечетями и минаретами! !! wassat
            Геркулесыч
    3. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 11:56
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно было еще тогда грекам силой оружия свои острова отстаивать!

      Остаивали и не раз. Эта возня у них длится не одно столетие hi
      Донской
    4. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:32
      Греки пытались,не получилось.Турки их выдавили оттуда. как раз силой своего оружия.
      Мар.Тира
    5. Ramzay121 (Максим) Сегодня, 13:38
      "Силой оружия"

      Вы это серьезно? Со мной учился один грек, кот.служил в ВМС в подлодке в Греции. Так он рассказывал, что у них была четкая инструкция, что делать если Турция нападет. Так, они должны были сразу, без промедления отступить в свои порты как можно быстрее. Потому, что все остальные сценарии были самоубийством. Они же были информированы, что Турецким ВС хватит одной недели, чтобы быть в Афинах. А вы тут фантазируете.
      Ramzay121
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:16
    ВС Турции продолжат защищать права на основе международных обязательств?Это как?Как на Кипре?
    210окв
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:28
      210окв (дмитрий) Сегодня, 11:16
      ВС Турции продолжат защищать права на основе международных обязательств?Это как?Как на Кипре?

      У кого сила, тот и прав. Учителя у турок хорошие были. Да и ещё пока остались.
      a.s.zzz888
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:27
    В январе греческие корабли пытались войти в район островов Кардак, однако корабли ВМС Турции не пустили их в район спорных территорий.
    Давненько у них там эта возня идёт. То затухает, то всплывает. request
    a.s.zzz888
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:29
    Западный мир разрушает собственными руками законодательство и тут же взывает к нему ? Надо обращаться к гаранту ,там Вас рассудят ,хотя туркам к гаранту скорее нельзя ..............
    APASUS
  5. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:32
    эта планета больше не работает.
    Heterocapsa
  6. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:46
    Вот вам и супер-пупер североатлантический непобедимый, наисильнейший альянс "Стальной Мякиш"! У них внутри противоречий полно, если бы не долговой зиндан и продажные политические лидеры, этот альянс треснул бы по швам давно!
    Ураган70
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