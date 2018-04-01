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Турция обвинила Грецию в политических манипуляциях
Турецкие власти выступили с осуждением решения Греции о включении двух спорных островов в Эгейском море в экологическую программу Евросоюза Natura 2000, передает РИА Новости заявление МИД Турции.
Напомним, спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Эгейском море в 1996 году привел к кризису в отношениях между Турцией и Грецией. Конфликт удалось прекратить после вмешательства НАТО и США и международных общественных организаций.
По словам дипломата, «нет сомнений, что острова Кардак принадлежат Турции, и этот вопрос не подлежит обсуждению»
В январе греческие корабли пытались войти в район островов Кардак, однако корабли ВМС Турции не пустили их в район спорных территорий. При этом турецкое военное ведомство завило, что продолжит «защищать интересы страны в рамках международного права».
Напомним, спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Эгейском море в 1996 году привел к кризису в отношениях между Турцией и Грецией. Конфликт удалось прекратить после вмешательства НАТО и США и международных общественных организаций.
В парламенте Греции принят законопроект о включении района Эгейского моря, где расположены Кардакские скалы, в зону охвата программы Евросоюза Natura 2000. Мы в целом не имеем возражений по вопросу реализации экологических программ ЕС, однако Греция пытается использовать их в собственных интересах, в том числе в контексте проблем в Эгейском регионе … Отношение Турции к политике Афин по вопросу реализации экологических программ ЕС, в том числе программы Natura 2000, было детально доведено до сведения Еврокомиссии еще в 1998 году,заявил представитель турецкого МИД Хами Аксой.
По словам дипломата, «нет сомнений, что острова Кардак принадлежат Турции, и этот вопрос не подлежит обсуждению»
Анкара вновь призывает Афины к проявлению здравого смысла и отказу от попыток превращения программ ЕС в инструмент политических манипуляций,заключил Аксой.
В январе греческие корабли пытались войти в район островов Кардак, однако корабли ВМС Турции не пустили их в район спорных территорий. При этом турецкое военное ведомство завило, что продолжит «защищать интересы страны в рамках международного права».
Использованы фотографии: Commons.wikimedia.org
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