Турция обвинила Грецию в политических манипуляциях

В парламенте Греции принят законопроект о включении района Эгейского моря, где расположены Кардакские скалы, в зону охвата программы Евросоюза Natura 2000. Мы в целом не имеем возражений по вопросу реализации экологических программ ЕС, однако Греция пытается использовать их в собственных интересах, в том числе в контексте проблем в Эгейском регионе … Отношение Турции к политике Афин по вопросу реализации экологических программ ЕС, в том числе программы Natura 2000, было детально доведено до сведения Еврокомиссии еще в 1998 году,

Анкара вновь призывает Афины к проявлению здравого смысла и отказу от попыток превращения программ ЕС в инструмент политических манипуляций,