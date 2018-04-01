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Адвокаты обжалуют действия Киева, удерживающего экипаж российского судна
Адвокаты обжалуют действия украинских властей, которые в нарушение международных норм и правил, удерживают экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд», передает РИА Новости сообщение вице-премьера Республики Крым Игоря Михайличенко.
Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом РФ в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане России. При этом судовладелец заявил, что «судно задержано противоправно», а действия пограничников «опасны для жизни членов экипажа». Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». В пятницу судно было арестовано украинским судом.
Он также отметил, что экипаж удерживается украинской стороной «в нарушение международных норм и правил».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД России удалось добиться, чтобы экипажу судна подвезли продовольствие и медикаменты. Аксенов назвал действия Украины пиратством.
Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом РФ в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане России. При этом судовладелец заявил, что «судно задержано противоправно», а действия пограничников «опасны для жизни членов экипажа». Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». В пятницу судно было арестовано украинским судом.
Сейчас прорабатывается вопрос с МИД России и на уровне республики Крым для того, чтобы крымчан вернуть обратно домой. Мы бы хоть сегодня их вернули… Но есть сложности с той стороной, она ведет себя некорректно,сказал Михайличенко.
Он также отметил, что экипаж удерживается украинской стороной «в нарушение международных норм и правил».
Да, судно действительно арестовано (украинским судом)… Адвокаты уже работают… Уже обжалуют это решение,добавил вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД России удалось добиться, чтобы экипажу судна подвезли продовольствие и медикаменты. Аксенов назвал действия Украины пиратством.
Использованы фотографии: Государственная пограничная служба Украины
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