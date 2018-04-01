Адвокаты обжалуют действия Киева, удерживающего экипаж российского судна

Сейчас прорабатывается вопрос с МИД России и на уровне республики Крым для того, чтобы крымчан вернуть обратно домой. Мы бы хоть сегодня их вернули… Но есть сложности с той стороной, она ведет себя некорректно,

Да, судно действительно арестовано (украинским судом)… Адвокаты уже работают… Уже обжалуют это решение,