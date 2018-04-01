14:49 01 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Адвокаты обжалуют действия Киева, удерживающего экипаж российского судна

Адвокаты обжалуют действия украинских властей, которые в нарушение международных норм и правил, удерживают экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд», передает РИА Новости сообщение вице-премьера Республики Крым Игоря Михайличенко.



Напомним, украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом РФ в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане России. При этом судовладелец заявил, что «судно задержано противоправно», а действия пограничников «опасны для жизни членов экипажа». Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». В пятницу судно было арестовано украинским судом.


Сейчас прорабатывается вопрос с МИД России и на уровне республики Крым для того, чтобы крымчан вернуть обратно домой. Мы бы хоть сегодня их вернули… Но есть сложности с той стороной, она ведет себя некорректно,
сказал Михайличенко.

Он также отметил, что экипаж удерживается украинской стороной «в нарушение международных норм и правил».

Да, судно действительно арестовано (украинским судом)… Адвокаты уже работают… Уже обжалуют это решение,
добавил вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД России удалось добиться, чтобы экипажу судна подвезли продовольствие и медикаменты. Аксенов назвал действия Украины пиратством.

Использованы фотографии: Государственная пограничная служба Украины
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 69

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 12:15
    Не задержавшись на уровне Габона, Украина деградировала до Сомали...
    Тралл
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:17
      Неважно куда оно деградировало.Это будет продолжаться до тех пор пока не получит "заслуженное"Корежит слух"крымское судно"...Российское оно.И это не судно,а траулер.
      Цитата: Тралл
      Габон деградировал до Сомали...
      210окв
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:47
        210окв (дмитрий) hi
        Неважно куда оно деградировало.Это будет продолжаться до тех пор пока не получит "заслуженное"Корежит слух"крымское судно"...Российское оно.И это не судно,а траулер.
        Вот именно.100% С вашим мнением согласен. Ладно эти небратья мелют всякую ерунду.А тут свои СМИ печатают.И вообще в Азовском море наши военные присутствуют.Или опять не стороной конфликта прикидываются.Что у них под носом в нейтральных водах наших рыбаков грабят.Этот инцидент не на другом конце света происходит.А под носом.Обвините в пиратстве бердянскую их базу погранцов.И утопите всё что там плавать может.Чтобы больше разбоем не занимались.
        Наблюдатель2014
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:14
          Цитата: Наблюдатель2014
          Что у них под носом в нейтральных водах наших рыбаков грабят

          на сегодняшний день, я как понял. в Азовском море нет ни границы, ни нейтральных вод.
          Разделение акватории примерно такое.

          Море считается внутренним по обоюдному соглашению Путина и Кучмы и закреплено в решениях Рады и Думы.От делимитации границы обе страны отказались где-то в 2003г.
          Так и живем- без границ.Хотя Украина в одностороннем порядке провела границу по старой, административной линии. Россия с этим не согласилась.Все повисло в воздухе.
          Silvestr
          1. Например Сегодня, 14:03
            В азовском море желто-синие уб_людки задержали наших рыбаков. ОХРЕНЕТЬ!!!
            А зачем нам вообще нужен флот если такая ХЕРНЯ твориться практически во внутреннем море?
            У себя дома людей русских в кандалы какие-то папуасы взяли, а мы тут соплями исходим от крутизны нашей обороны. negative
            Может они на Волге завтра начнут рыбаков кошмарить, а МИД в ответку ноту протеста? Что за ботва??????????
            Например
            1. krot (Павел) Сегодня, 14:15
              Солидарен с предидущим оратором! Обжаловать в украинском суде, все равно, что свечку поставить в церкви, за то, чтобы освободили судно и моряков!
              krot
    2. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:22
      Цитата: Тралл
      Не задержавшись на уровне Габона, Украина деградировала до Сомали...

      Пора поступать с ними как с пиратами. высадить антитеррористическую группу и привести всё к законному порядку. Пиратов вешали не реях, почему бы и не вспомнить такую судебную практику. Пусть без рей, но порядок наводить надо, иначе не поймут, причём никто. request
      К-50
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:27
        Все к этому и идет , но видимо пока не время.
        cniza
        1. 97110 (николай) Сегодня, 12:44
          Цитата: cniza
          но видимо пока не время.

          А мужики то не знают? То на границе свинтили двух, ни разу не слышавших, что там, на украине, происходит. За какими приключениями эти полезли к хохлам в лапы? Почему без прикрытия? Нельзя хохлов провоцировать? Значит, пусть сидят по домам, соляру берегут. Рядом публика ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ нам сообщает, что считает нас агрессором. Не читали? Заменить неграмотных.
          97110
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:47
            И такого сплошь и рядом , на ровном месте зарабатываем проблемы...
            cniza
            1. 97110 (николай) Сегодня, 12:54
              Цитата: cniza
              на ровном месте зарабатываем проблемы..

              Проблемы надо решать. В ельцинские времена наши пароходы забрали из Поти, подогнав сторожевик и расчехлив пушку.Там ЧФ то остался ещё? Или вся надежда на Кадырова и каспийскую флотилию. С сего года ОТКАЗЫВАЮСЬ ПИТЬ ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ, в последнее воскресенье июля!
              97110
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 13:01
                Мы медленно поворачиваемся , но когда повернемся , скакунам мало не покажется.
                cniza
                1. 97110 (николай) Сегодня, 13:08
                  Цитата: cniza
                  но когда повернемся

                  скакуасы могут оказаться британскими подданными.
                  97110
                  1. Например Сегодня, 14:10
                    Цитата: cniza
                    Мы медленно поворачиваемся , но когда повернемся ....

                    Главное, что бы вы после этого поворота не нагнулись. А то судя по действиям хохолов к этому идет.
                    Например
      2. Тралл Сегодня, 12:29
        Ну, серьги в ушах они уже начали носить.

        Берёза, Бляхер, правосек - все это один человек smile
        Тралл
        1. German Titov (Herat) Сегодня, 12:44
          Не стал бы я его так поспешно человеком называть. В 14-15 было бы "березовое полено". Сейчас "тошнотим" с перемириями.
          German Titov
      3. 97110 (николай) Сегодня, 12:37
        Цитата: К-50
        Пусть без рей, но

        через канифас-блок на кракалыгу...
        97110
    3. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 12:34
      Цитата: Тралл
      Украина деградировала до Сомали...

      Папуассы они в/на Украине, всё одно папуасссы. Каменный век. hi
      Евдоким
      1. Rusland (Виталий) Сегодня, 12:50
        Провести очередные антипиратские маневры и невзначай, всем составом зайти в порт, навестить арестанта. smile
        Rusland
    4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:49
      Цитата: Тралл
      Не задержавшись на уровне Габона, Украина деградировала до Сомали...

      Во во ..Наедятся на пиратстве выжить , захватывая суда наша..ну ну!
      Это явно не их инициатива чую ..И вообще эту тему нужно закрыть! Чем меньше шумихи , тем быстрее отпустят и еще шепотом извинятся , заплатив компенсацию.. hi
      МИХАН
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:05
      Посмотрим, как они под крымским мостом ходить будут. Долго ли переход из моря в море перекрыть, до возвращения своего имущества. winked
      сибиралт
    6. revnagan (Алексей) Сегодня, 13:39
      В сентябре 2015 года РФ захватила буровые вышки(т.н."вышки Бойко"),принадлежащие Украине.По сей день имущество Украины не возвращено законному владельцу.А если одной стране можно так поступать,то почему нельзя другой?
      revnagan
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 14:32
        Цитата: revnagan
        В сентябре 2015 года РФ захватила буровые вышки(т.н."вышки Бойко"),принадлежащие Украине.По сей день имущество Украины не возвращено законному владельцу.А если одной стране можно так поступать,то почему нельзя другой?

        Сейчас посмотрел в инете инфу по вышкам.Мутная какая то история.Вся информация с сайтов типо цензор.нет..

        К тому же,если в таком ключе ставить вопрос...давайте Норвегию "отожмем" feel Ведь США нападали на Ирак,Ливию и Сирию?)

        Я это к тому,во что привратится мир,если например и Россия начнет вести себя как США и Ко. what
        ЛМН
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:16
    Адвокат на Украине профессия вымирающая. recourse
    Владимирец
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:39
      Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:16
      Адвокат на Украине профессия вымирающая. recourse

      ... отстреливающая...
      a.s.zzz888
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:42
      Ибо укроинский суд это оксюморон
      Дормидонт
    3. German Titov (Herat) Сегодня, 12:55
      Я тоже "юриспрудент" (ДонГУ за плечами). Тяжело адвокатам с "напёрсточниками" играть, "ни хиба" не выиграют. С точки зрения УК украдины мы преступники. Наши соседи нас таковыми не считают (не воруем, не грабим, "практически" людей не убиваем).
      German Titov
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:47
        German Titov, я не учился, я просто работаю в этой сфере. Не удивлюсь, если украинское законодательство войдёт в противоречие с международным.
        sabakina
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:22
    Опять Кадырову нужно засылать своих бородатых эмиссаров по освобождению судна и экипажа, благо опыт есть, заодно и пранкера в трюме перевезут, будет отдан, как неустойка за беспокойство smile
    ul_vitalii
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:32
      Виталий добрый день hi только одно упоминание о Рамзане(кто бы и что о нем не говорили)приводит особо свидомых до диареи.
      Цитата: ul_vitalii
      Опять Кадырову нужно засылать своих бородатых эмиссаров по освобождению судна и экипажа, благо опыт есть, заодно и пранкера в трюме перевезут, будет отдан, как неустойка за беспокойство smile
      210окв
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:35
        Привет, Дмитрий hi Знают, что церемониться не станет.
        ul_vitalii
    2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 12:44
      Хорошее предложение и очень "убедительное". Опять же если че - сделаем "виноватое лицо" и "ну что вы хотите от горцев? Люди они горячие" good tongue
      Кстати хорошая была бы показательная акция - с горами бендеровских трепов, с пылающим портом (ну их можно туда на боевых наших кораблях доставить), ну и по городу пусть немного "пошумят", там же наверяка есть "сходнях порносектора" и т.д. и вот это как раз можно подпалить, головы порносекторовцев (отдельно от тушек) пирамидкой сложить good . Что бы как написали ниже - ссались и срались, от одной мысли нападения на русских.
      Мих1974
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:24
    Ударившего вас по щеке, нужно бить кулаком по морде, а не играть в дипломатию. am
    Egorovich
  5. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 12:27
    Надо задержать хохляцкое судно, лучше три. А затем ставить ультиматум. И как вообще наше ФСБ смогло отдать хохлам сейнер. Ведь попытались хохлы подойти к нефтяной вышке в Черном море. Помните как они бежали.
    мичман
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:40
      А лучше не три, а все до единого
      Дормидонт
    2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 12:46
      Топить их надо и никто потом ничего в море не найдет good там хорошие глубины и "вонючее" дно. lol "концы в воду"
      Мих1974
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 12:28
    Скакуны доскачутся,дозубоскалят и довыёживаются, пока русские не заблокируют Мариуполь...
    Злой 55
  7. Гудвин (Игорь) Сегодня, 12:30
    Обидно за рыбаков. Простые трудяги , не политики и не активисты каких нибудь движений, а из-за каких-то чудаков на букву "м" в такой переплет попали на ровном месте. И не понятно , чем дело кончится, потому как с неадекватами договариваться проблематично , а уподобляться им не пристало , но видимо придется, по другому никак. angry
    Гудвин
    1. 97110 (николай) Сегодня, 13:01
      Цитата: Гудвин
      Простые трудяги ,

      "Остерегайтесь быть невеждами в политике и экономике." Лозунг висел в кабинете экономики в одном речном училище в советское время.
      97110
  8. Комментарий был удален.
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:31
    Возникает законный вопрос, а почему во время их задержания, рыбаки не вызвали морчасти ФСБ? Частоты должны быть, да и в прямом эфире можно было помощь запросить... request
    a.s.zzz888
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:33
      Цитата: a.s.zzz888
      Возникает законный вопрос, а почему во время их задержания, рыбаки не вызвали морчасти ФСБ? Частоты должны быть, да и в прямом эфире можно было помощь запросить..

      Это действительно удивительно, а как мы тогда собираемся Крымский мост защищать от упоротых с такой оперативностью??? request
      Владимирец
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:37
        Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:33Это действительно удивительно, а как мы тогда собираемся Крымский мост защищать от упоротых с такой оперативностью??? request

        Остаётся только надеяться, что "там" будет всё по-взрослому.
        a.s.zzz888
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:49
          Похоже пока все на авось пронесет , доиграемся.
          cniza
        2. Комментарий был удален.
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:19
        Цитата: Владимирец
        Это действительно удивительно, а как мы тогда собираемся Крымский мост защищать от упоротых с такой оперативностью???

        так может около моста они и тусуются?Хотя можно было и предвидить от бандерлогов такую пилюлю.
        Silvestr
    2. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 12:40
      Скорее всего зашли в территориальные воды.А нам по ушам проездили.Как всегда.
      Сергей Д_2
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 12:45
        Цитата: Сергей Д_2
        Скорее всего зашли в территориальные воды.

        Интересно, а с чего такие выводы? "Скорее всего..." request
        Цитата: Сергей Д_2
        А нам по ушам проездили.Как всегда.

        Печально, что вам всегда ездят по ушам, а кто именно?
        Владимирец
        1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 12:54
          В нейтральных водах их не задерживали.Это ясно.Иначе им приписали бы пиратство.И крику было бы......Следовательно- имели на это право.Дошло?
          Сергей Д_2
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:08
            Цитата: Сергей Д_2
            В нейтральных водах их не задерживали.Это ясно.Иначе им приписали бы пиратство.И крику было бы......Следовательно- имели на это право.

            Вы хоть знаете юридическое значение слова "пиратство"? no
            пиратством является:
            а) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или летательного аппарата и направленный:
            — в открытом море против другого судна или летательного аппарата, или против лиц, или имущества, находящихся на борту;
            — против какого-либо судна или летательного аппарата, или против лиц, или имущества в месте вне юрисдикции какого бы то ни было государства;
            б) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно или летательный аппарат являются пиратским судном или летательным аппаратом;
            в) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным содействием совершению действия, предусмотренного в пунктах «а» или «б».

            В отношении военных судов действуют другие правила, учите матчасть.
            Владимирец
            1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 13:12
              Шхуна " Норд"стала военным кораблем?С утра?
              Сергей Д_2
              1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:15
                Цитата: Сергей Д_2
                Шхуна " Норд"стала военным кораблем?С утра?

                Не тупите, шхуна была задержана кем? Военным катером? Военные суда, если они не захвачены в результате мятежа, не признаются пиратскими, в отношении них действуют другие нормы права.
                Владимирец
                1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 13:23
                  Мутное это дело. власти явно врут.Вскроется правда позже
                  Сергей Д_2
                  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:25
                    Цитата: Сергей Д_2
                    власти явно врут.В

                    Я и говорю, серьёзные у вас аргументы. laughing
                    Цитата: Сергей Д_2
                    А нам по ушам проездили.Как всегда.
                    Владимирец
                    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 13:30
                      Радио не работало?Не могли попросить помощь?И где эта мощь России?
                      Сергей Д_2
                      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:33
                        Цитата: Сергей Д_2
                        И где эта мощь России?

                        Да я понял уже: всё пропало. crying
                        Владимирец
        2. Rusland (Виталий) Сегодня, 12:55
          Наверное какой-нибудь сиськой заманили, обычно царицей соблазняют. А может и оповестили, дали предупредительный по курсу, тут не забалуешь.
          Rusland
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:21
        Цитата: Сергей Д_2
        Скорее всего зашли в территориальные воды.

        нет там территориальных вод- по Договору. По одностороннему решению Украины половина Азова ихняя
        Silvestr
  10. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 12:32
    Раньше пиратов вешали на реях. Для этого достаточно было бы принять внутренний законодательный акт и без одобрения всяких потомственных стран-каперов.
    samarin1969
  11. askort154 (Александр) Сегодня, 12:38
    Однако, это меня напрягает. Мы бодаемся со всем Западом, и они боятся выйти на финишную прямую с нами, зная наш потенциал. Это стратегия и мы здесь на уровне. Но мы "распускаем слюни" в оперативной тактике. Мы позволяем нас унижать на оперативных уровнях. Они дрессированные собаки, кружат вокруг медведя, а медведь только рычит, вместо того чтобы махнуть лапой. negative
    askort154
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:38
    Обжаловать действия сводомитов в свидомитский суд... Да уж. Верх юридической мысли. Чего бы тогда не обжаловать в киевские суды убийства русских на Донбассе?
    Дормидонт
  13. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:39
    Да здравствует Басманский суд, самый гуманный в мире!. Лишить Укрорейх остатков флота
    Tusv
  14. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 12:39
    Ух ты...Мы вышли из бухты...)))
    Сергей Д_2
  15. Домашняякошка (Ольга) Сегодня, 12:41
    Цитата: ul_vitalii
    Опять Кадырову нужно засылать своих бородатых эмиссаров по освобождению судна и экипажа, благо опыт есть, заодно и пранкера в трюме перевезут, будет отдан, как неустойка за беспокойство smile

    Уже сделать одним разом - зачем Кадырова дёргать несколько раз.Он позвонит и к траулеру пранкера доставят(или сам прибежит)...
    Домашняякошка
  16. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:43
    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря адвокатам и МИД России удалось добиться, чтобы экипажу судна подвезли продовольствие и медикаменты.
    Подождите, Украина и за это счет выдвинет...
    svp67
  17. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:44
    Бесполезнейшее занятие, ибо квазистрана живет по понятиям, закон там признают только один -грубой силы. Вот именно при помощи силы нам необходимо действовать! Ввести в порт пару бронекатеров, отобрать" Норд" и потребовать вернуть экипаж и капитана. В случае отказа или задержки исполнения нашего законного требования порт просто разрушить полностью. Все стоящие в порту суда потопить!
    Геркулесыч
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 12:55
      Шашкой то не маши.....)))
      Сергей Д_2
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:02
        Я с вами коров не пас, так что прошу мне не тыкать!
        Геркулесыч
  18. BAI Сегодня, 13:07
    Что-то мне кажется, что все адвокаты, представляющие интересы России за рубежом, - жулики, работающие против России.
    BAI
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 13:18
      А все потому,шо российские дипломы за границей не признают.
      Сергей Д_2
  19. Старый26 (Владимир) Сегодня, 13:36
    Первый и единственный вопрос. Где их задержали. В точке с какими координатами. Если они не заперлись в терводы Украины - это одно, если влезли - вопрос другой. Пока о координатах задержания нигде не слышал
    Старый26
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 13:50
      Вот именно.Тайна покрытая мраком
      Сергей Д_2
  20. Глушь (Станислав) Сегодня, 13:41
    Так дело и до каперских патентов скоро дойдет. Представляю картину: Абрамович на яхте поднимает "веселого роджера" и с воплями:"...ёхохо..на сундук мертвеца..." злодействует у Лазурного побережья Франции)))
    Глушь
  21. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 14:29
    Вообще то какой то бред. Совершено пиратское нападение. У России нет ВМС для отражения пиратской атаки, нет специальных сил для освобождения захваченного судна? По-моему российские чиновники заигрались в "правовое государство" и это уже не смешно. Хохлу позволишь палец куснуть, он её по локоть откусит. Для меня, это позорное явление и проявление слабости, если не трусости.
    bratchanin3
  22. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 14:41
    Хм... Обжалуют говорите. Адвокаты.А может лучше десяток спецназовцев.По всякому дешевле обойдётся
    нафанаил
Картина дня