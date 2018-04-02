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Российское генконсульство в Сиэтле (США) закрыто

Российское генеральное консульство в Сиэтле окончательно прекратило свою работу. Об этом в интервью РИА Новости сообщил консул-советник Халит Айсин. По его словам, представители российского генконсульства уведомили государственный департамент США о вывозе вещей и закрытии дипломатической миссии.

Российское генконсульство в Сиэтле (США) закрыто

МИД РФ


Айсин:

Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена.


Сегодня, как сообщили в Госдепе, их представители осуществят осмотр помещений российской дипмиссии в Сиэтле. Офис консульства располагался на 25-м этаже одного из местных небоскрёбов.

Напомним, что формальным поводом для высылки 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле стали обвинения, выдвинутые в адрес России по поводу отравления шпиона Сергея Скрипаля. До сих пор никаких доказательств Лондон по этому делу не представил, да и не представит по той простой причине, что всё это является очередной антироссийской провокацией.

Ранее в МИД РФ заявили об ответных мерах: закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге.


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Комментарии 11

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:40
    Ничего, "полосатики", Земля круглая...
    Горный стрелок
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:42
      А этих хорьков с Питера уже выпнули или еще нет ? следующая очередь консульств Екатеринбурга и Владивостока yes . Упорно не хотят матрасники жить в мире и согласии no .
      Spartanez300
      1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 06:26
        Цитата: Spartanez300
        А этих хорьков с Питера уже выпнули или еще нет ? следующая очередь консульств Екатеринбурга и Владивостока

        Сначала переселить в какой-нибудь полузаброшенный бункер, а то наши арендуют 25 этажи, эти же мерзопакостные в отдельных особняках. Ровнять, так ровнять.
        kirgiz58
      2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 07:52
        Цитата: Spartanez300
        Упорно не хотят матрасники жить в мире и согласии .

        Для кого-то война мачеха,а для матрассов мать родна. На войне свою экономику то и подняли и не на одной.
        Матрассы пытаются вернуть свою мировую гегемонию,при этом снизив порог ответственности своей за это...но уверен надорвутся ребятки бодаться и с нами и с Китаем сразу. А там глядишь санкционные голуби начнут прилетать из Китая в США...
        НЕКСУС
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:40
    Окончательно закрыто.Навсегда?Не знаю,может оно и правильно.Не рвался никогда туда,да и мне это и не надо.Надо либерастам,да детишкам толстосумов.Но эти сами уж как нибудь себя защитят ежели что..
    210окв
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:54
    Сегодня, как сообщили в Госдепе, их представители осуществят осмотр помещений российской дипмиссии в Сиэтле.

    "Осматривать" будут сами?... найдут там, не приведи, баллоны и цеха по производству какого новичка... bully
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:00
    Так и нам нужно закрыть вообще все три их консульства!
    Геркулесыч
  5. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:00
    Пора щемить "западных партнеров", ох, давно пора.
    МВГ
  6. лысова (владимир) Сегодня, 06:13
    Если бы генконсульство в Сиэтле, имело большую выгоду для сша, то не закрыли бы. Чаша политических амбиций, в разы перевесила это консульство. Они ( верха штатов ), прекрасно знали нашу ответную реакцию и готовы были к ней. А слова возмущения - только слова. Их серьёзно надо нагнуть а не витать в зазеркалье.
    лысова
  7. l7yzo (Павел) Сегодня, 06:32
    Мне с детства заборы не нравились, какое то внутреннее неприятие. Сейчас в России везде заборы - вон дворы каждый огораживает. И тут я погляжу везде заборы.
    Разве заборы это хорошо? Волков бояться в лес не ходить...
    l7yzo
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:57
    уведомили государственный департамент США о вывозе вещей и закрытии дипломатической миссии.
    Американцы из консульства в Питере даже ведра, швабры и половые тряпки вывезли.
    rotmistr60
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