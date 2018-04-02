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Российское генконсульство в Сиэтле (США) закрыто
Российское генеральное консульство в Сиэтле окончательно прекратило свою работу. Об этом в интервью РИА Новости сообщил консул-советник Халит Айсин. По его словам, представители российского генконсульства уведомили государственный департамент США о вывозе вещей и закрытии дипломатической миссии.
Айсин:
Сегодня, как сообщили в Госдепе, их представители осуществят осмотр помещений российской дипмиссии в Сиэтле. Офис консульства располагался на 25-м этаже одного из местных небоскрёбов.
Напомним, что формальным поводом для высылки 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле стали обвинения, выдвинутые в адрес России по поводу отравления шпиона Сергея Скрипаля. До сих пор никаких доказательств Лондон по этому делу не представил, да и не представит по той простой причине, что всё это является очередной антироссийской провокацией.
Ранее в МИД РФ заявили об ответных мерах: закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге.
МИД РФ
Айсин:
Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена.
Сегодня, как сообщили в Госдепе, их представители осуществят осмотр помещений российской дипмиссии в Сиэтле. Офис консульства располагался на 25-м этаже одного из местных небоскрёбов.
Напомним, что формальным поводом для высылки 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле стали обвинения, выдвинутые в адрес России по поводу отравления шпиона Сергея Скрипаля. До сих пор никаких доказательств Лондон по этому делу не представил, да и не представит по той простой причине, что всё это является очередной антироссийской провокацией.
Ранее в МИД РФ заявили об ответных мерах: закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге.
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