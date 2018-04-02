Сенатор США: Россия точно с цепи сорвалась, надо что-то делать

Проблема, на мой взгляд в том, что Россия точно сорвалась с цепи. Мы многое делаем, но это не работает. И президент странным образом испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор.

Нам нужно действовать активнее. Например, лишить Россию доходов от продажи нефти. Как? Мы будем предлагать альтернативные источники топлива.

В интервью телеканалу FOX News, который после прихода к власти Дональда Трампа превращается в первый новостной канал США, сенатор-русофоб Линдси Грэм в очередной раз заявил, что Вашингтону нужно ужесточать политику в отношении России. Грэм заявил, что США должны «дать жёсткий отпор Путину».Из интервью с г-ном Грэмом:Как видно по этой фразе, американский сенатор признаёт, что, в принципе, никакие американские меры, вводимые в отношении России, не работают. А речь идёт о настоящем цунами из санкций, ограничений и попыток исключить РФ с просторов мирового рынка. И это цунами, как мечтали представители американских властных кругов, должно было ещё пару лет назад «смыть» Россию. Точнее – Владимира Путина.А ещё нужно констатировать, что в США привыкли рассматривают Россию "сидящей на цепи".Линдси Грэм:Судя по всему, Грэм не в курсе, что за последние 12 лет зависимость РФ от реализации углеводородов за рубеж снизилась почти вдвое. При этом год за годом Европа отмечает новые и новые рекорды по объёмам закупок нефти и газа у России, что в свою очередь говорит только об одном: американские «альтернативные источники» у европейцев не в почёте.