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Сенатор США: Россия точно с цепи сорвалась, надо что-то делать

В интервью телеканалу FOX News, который после прихода к власти Дональда Трампа превращается в первый новостной канал США, сенатор-русофоб Линдси Грэм в очередной раз заявил, что Вашингтону нужно ужесточать политику в отношении России. Грэм заявил, что США должны «дать жёсткий отпор Путину».

Из интервью с г-ном Грэмом:
Проблема, на мой взгляд в том, что Россия точно сорвалась с цепи. Мы многое делаем, но это не работает. И президент странным образом испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор.


Сенатор США: Россия точно с цепи сорвалась, надо что-то делать



Как видно по этой фразе, американский сенатор признаёт, что, в принципе, никакие американские меры, вводимые в отношении России, не работают. А речь идёт о настоящем цунами из санкций, ограничений и попыток исключить РФ с просторов мирового рынка. И это цунами, как мечтали представители американских властных кругов, должно было ещё пару лет назад «смыть» Россию. Точнее – Владимира Путина.

А ещё нужно констатировать, что в США привыкли рассматривают Россию "сидящей на цепи".

Линдси Грэм:
Нам нужно действовать активнее. Например, лишить Россию доходов от продажи нефти. Как? Мы будем предлагать альтернативные источники топлива.


Судя по всему, Грэм не в курсе, что за последние 12 лет зависимость РФ от реализации углеводородов за рубеж снизилась почти вдвое. При этом год за годом Европа отмечает новые и новые рекорды по объёмам закупок нефти и газа у России, что в свою очередь говорит только об одном: американские «альтернативные источники» у европейцев не в почёте.

Использованы фотографии: /www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:42
    Еще один двуличный анус , нас обвиняет в том что якобы с цепи сорвались и тут же предлагает чем еще можно досадить России . А жесткий отпор нужно матрасникам давать за все их гнусные пакости .
    Spartanez300
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 07:55
      Россия америкосов не слушается. Ай-яй-яй. Какая досада у сенатора. И "нагнуть" ВВП у них не получается.
      oleg-gr
      1. volodya (владимир) Сегодня, 08:01
        А они то считали, что уже посадили нас на цепь? Это они погорячились!
        volodya
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:05
          Что делать,что делать!?Снимать штаны и бегать!
          Цитата: volodya
          А они то считали, что уже посадили нас на цепь? Это они погорячились!
          210окв
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:50
            Только Украина им может дать совет что делать - прыгать...
            cniza
          2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:58
            Цитата: 210окв
            Что делать,что делать!?Снимать штаны и бегать!

            Тут еще нужно учесть один либеральный миф, про отставание экономики, ВВП и пр.

            Структура ВВП:

            США. Промышленное производство – 15%, сельское хозяйство и рыболовство – 1%, строительство – 3%. Итого реальный сектор – 19%. Остальное – торговля и разного рода услуги: от маникюра до транспортных и финансовых.

            Китай. Промышленное производство – 40%, сельское хозяйство – 10%, строительство – 7%. Доля реального сектора составляет – 57%. Выходит, что размер реального сектора экономика Китая больше американского почти в три раза.

            Россия. Промышленное производство – 30,5%, сельхоз и рыболовство – 4,2%, строительство – 7,4%. Итого – 42.1%

            Итак, посчитаем. ВВП США больше нашего в 4,8 раза, а удельная доля реального производства в ВВП России больше, чем в ВВП США в 2,2 раза. Это означает, что реальное промышленное производство в США больше нашего в 4.8/2.2 = 2.18 раз. А если учесть теневой сектор, который в России существенно больше, чем в США, то разрыв станет еще менее заметным.

            Аналогичный подсчет для Китая показывает, что объем производимого продукта там выше, чем у нас в 7,44 раза.

            В пересчете на душу населения приходим к интересным и неожиданным выводам.
            Население США больше нашего в 2,2 раза, а население Китая – в 9,38 раз. Это означает, что объем реального промышленного производства в России и США на душу населения примерно одинаков.

            Утверждение о гораздо более эффективном производстве в США оказывается мифом.

            Аналогично, в пересчете на душу населения, мы производим промышленного продукта в 1,26 раз больше чем в Китае.
            Вот и всеееее, почему не действуют санкции, экономика не рвется в клочья laughing
            хрыч
        2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:26
          Цитата: volodya
          А они то считали, что уже посадили нас на цепь? Это они погорячились!

          У них ещё садилка не того калибра, чтобы нас на цепь посадить. Но, как это не прискорбно, мы сами себя в 90-х на цепь посадили, в мечтах о "райской" западной жизни. И не на амерскую, а на свою собственную. Не понравилось - сняли. Слово "сорвались" всего лишь брехливая подмена понятий.
          Alex-a832
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:00
      С их грязных ртов ложь и обвинения так сыпятся в адрес России , причем делают это не задумываясь .
      Spartanez300
    3. Zubr Сегодня, 08:15
      А департамент матрасных, так и сказал: "мы будем и дальше "улучшать" отношения с Россией" может они буквы в слове попутали ? laughing
      Zubr
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 07:42
    Россия точно с цепи сорвалась, надо что-то делать

    А способность берега видеть у матрассов атрофировалась напрочь...
    НЕКСУС
    1. Zubr Сегодня, 08:05
      Ага и земли под собой не чуют.
      Zubr
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:07
      Цитата: НЕКСУС
      Россия точно с цепи сорвалась, надо что-то делать

      А способность берега видеть у матрассов атрофировалась напрочь...

      зато очень хорошо чужие видят
      LSA57
    3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:18
      Цитата: НЕКСУС
      А способность берега видеть у матрассов атрофировалась напрочь

      не мешало бы Северной Америке чуток в мировой океан погрузиться, глядишь и вернулось бы ощущение берегов к "исключительным" lol
      Alex-a832
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:48
    Линдси Грэм: Россия точно сорвалась с цепи
    Может через МИД сделать предложение этому и другим таким же сенаторам и конгрессменам, чтобы они вместе со всеми своими родственниками лично попытались "посадить Россию на цепь"? Совсем страх потеряли (о совести и не говорю) издавая постоянное рычание на нашу страну. А думать американские сенаторы когда-нибудь пробовали?
    rotmistr60
    1. Zubr Сегодня, 08:08
      Думалка у них так заточена. Им только головы рубить, там в цепочках уже КЗ.
      Zubr
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:12
      Цитата: rotmistr60
      Совсем страх потеряли

      а им он не ведом. сидят за большой лужей и думают, что неуязвимы. а тут ВВП со своими "Саратами", "Посейдонами", "Буревестниками", "Кинжалами", "Пересветами"...
      у кого хочешь крыша поедет
      LSA57
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:48
    Значит верной, но тернистой дорогой идём товарищи smile
    ul_vitalii
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:13
      Цитата: ul_vitalii
      Значит верной, но тернистой дорогой идём товарищи smile

      "Через тернии к звёздам" wink
      Привет hi
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:58
        Привет, Сергей hi Похоже по земле-матушке идём, шишки собираем и в карман кладём smile
        ul_vitalii
  5. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 07:50
    В спорах этих все звереют,
    сношая прошлое глумливо.
    Труды историков толстеют,
    но лишь одно неоспоримо:
    в столице жил иль на окраине,
    фазанов кушал или гренки,
    но шендеровичи при Сталине,
    рядком "ложились" подле стенки.
    гранат
  6. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 07:52
    «Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно» И.В. Сталин
    гранат
  7. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 07:52
    А что они собственно хотели?Март месяц, медведям пора просыпаться от спячки...
    алекс-сп
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 08:46
      Я в Минусинском районе Красноярсого края как-то ходил с дедом по малину.
      Наткнулись на тропу. И встретились.
      Я не знаю, кто кого больше испугался. Бежали в разные стороны.
      федоров
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:56
    И президент странным образом испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор.
    Что может быть более "открытого" чем война... Их эта мысль видимо уже не раз посещала... А с приходом нового ГосСекретаря думаю, что движение в этом направлении ускорится, к сожалению
    Нам нужно действовать активнее. Например, лишить Россию доходов от продажи нефти. Как? Мы будем предлагать альтернативные источники топлива.
    Это же просто отлично...ДЕРЗАЙТЕ. И первыми откажитесь от нефти, в том числе и сланцевой
    svp67
    1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 08:20
      Цитата: svp67
      И первыми откажитесь от нефти, в том числе и сланцевой

      Так они прямо говорят, что хотят лишить Россию не от торговли нефтью, а от доходов от продажи. Если без вывертов говорить, то они хотят как всегда и везде - грабить. Но хотеть не значит иметь - дырку им от бублика(а лучше резиновый им бублик от использованного презерватива).
      kirgiz58
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:35
        Цитата: kirgiz58
        что хотят лишить Россию не от торговли нефтью, а от доходов от продажи.

        Точное замечание...
        svp67
  9. cariperpaint Сегодня, 07:57
    с какой цепи... куда сорвалась...совсем ку ку уже
    cariperpaint
    1. Zubr Сегодня, 08:10
      Яж говорю, это лечится только гельётиной.. laughing
      Zubr
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:01
    Россия точно сорвалась с цепи. .

    Что не берёт "под козырёк" из каждого окрика из-за океана? belay
    Так "царь" другой и команда "царя" поменялось.
    Ничто не вечно под Луной. (с) request
    Мы многое делаем, но это не работает.

    Видимо ни то и не так работаете.
    Вот и не выходит каменный цветок. (с) request
    Президент странным образом испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор.

    Может он хоть и клоунской причёской но понимает, что время диктата Россие закончилось и пришла пора договариваться с ней, а "криком" делу не поможешь. request
    К-50
  11. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:03
    Видит око, да зуб неймет! А скоро и этот зуб матрасия сломает о Россию.
    Egorovich
  12. Vard Сегодня, 08:15
    Тупые они американцы... Даже нагадить толком не могут... они просто не понимают... что им смерть... русскому хорошо...
    Vard
  13. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:15
    Нам нужно действовать активнее. Например, лишить Россию доходов от продажи нефти. Как? Мы будем предлагать альтернативные источники топлива.
    Пора добавить жару! Нашим нужно в Тихом океане и Атлантике провести учения имитирующий массовый удар по целям на побережье "Посейдон".По четыре торпеды с каждой стороны. будет достаточно.Пора добить их окончательно.И объявить что "Посейдоны" реагируют на цену нефти.Мониторят цену на Яндекс например Без участия человека:Уходя на дежурство на год. wassat laughing
    Наблюдатель2014
  14. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:20
    Нужен пролив им. Сталина, ой как нужен!
    Denis Obukhov
    1. ромул (Егор) Сегодня, 08:49


      Цитата: Denis Obukhov

      0
      Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:20
      Нужен пролив им. Сталина, ой как нужен!
      ромул
  15. Злючный Сегодня, 08:25
    Чтобы сорваться с цепи, на нее надо сперва посадить. Другое дело, я одного не понимаю, на что рассчитывают американцы такими речами?
    Одно дело гнобить Путина, чиновников, наших олигархов, другое дело гнобить граждан России. Т.е. раньше симпатии к США у народа было достаточно (мне и самому нравиться многие вещи в данной стране, например штаты, как отдельная единица в государстве, со своими законами и т.д., что дает конкуренцию между штатами внутри страны, это положительно влияет на экономику и т.д.), а сейчас их все меньше и меньше.
    Т.е. заместо того, что бы нас разделять и делать слабыми, они делают нас сильными. И где тут логика то? :)
    Вы еще на нас сейчас нападите, или предпримете для этого соответствующие похожие шаги, так большая часть граждан России встанут на ее защиту.
    Нет, чтобы нас лелеять, вешать лапшу на уши, и по тихому по тихому прибирать все к рукам, как в Европе они делают. Ибо делая из нас Врага, они делают нас сильнее. Для врага им бы хватило Северной Кореи и Ирана за глаза.
    Короче сплошной идиотизм, это и радует, и в тоже время пугает, ибо когда много идиотов в стране с большой армией, это не весело
    Злючный
  16. федоров (Валерий) Сегодня, 08:29
    сенатор-русофоб Линдси Грэм

    Может ледоруб ему по почте переслать.? Как намек .
    Я на полном серьезе, друганы у меня в Мексике есть.
    федоров
  17. Александр. (Александр) Сегодня, 08:31
    Цитата: kirgiz58
    Цитата: svp67
    И первыми откажитесь от нефти, в том числе и сланцевой

    Так они прямо говорят, что хотят лишить Россию не от торговли нефтью, а от доходов от продажи. Если без вывертов говорить, то они хотят как всегда и везде - грабить. Но хотеть не значит иметь - дырку им от бублика(а лучше резиновый им бублик от использованного презерватива).

    а еще лучше вазилина по больше пусть заготавливают
    Александр.
  18. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:42
    "Проблема, на мой взгляд в том, что Россия точно сорвалась с цепи." То то! У вас весь мир на цепи посажен. С нами больше такого не будет - мы любим свободу!
    Симон
  19. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 08:49
    Америка, спокойнЕе. Что делать, что делать? Пердеть и бегать. Как говаривал мой покойный дед.
    mikh-korsakov
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 08:49
    Американцы в "сдерживании России" пытаются придерживаться отработанной технологии. Она уже известна со времен развала СССР и тогда она сработала. Сейчас она пробуксовывает и результата не дает. Она примитивная и состоит из трех составляющих:
    1) Резкое снижение цен на нефть.
    2) По возможности сильная дестабилизация и обрушение рубля.
    3) Раскачка внутренней ситуации в стране под лозунгами "пора валить из этой страны", "путин уходи", "навальный2018", "Россия-всё плохо". Ну и так далее, вы лучше меня знаете.
    Иногда добавляется четвертый внешний фактор, для надежности. Небольшая войнушка или вялотекущий конфликт на границах- Украина, Южная Осетия. Вот такой нехитрый механизм раскачки ситуации. Причем он у американцев универсальный. Он не то, чтобы к одной России применяется. Он также применялся и к Венесуэле, например. Правда, они не учитывают одну вещь, что однажды примененный механизм второй раз может не сработать, так как средства купирования второй стороной тоже разрабатываются и применяются.
    Altona
  21. pavelpavel (Павел Дементьев) Сегодня, 08:53
    У Гитлера было одно, у этих одна, чтобы уши не отпали. Давалку вырасти
    pavelpavel
  22. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 08:58
    Выпрыгни в окно.
    Azazelo
  23. morpogr (юрий) Сегодня, 09:00
    Прям болезный спит плохо Россия не слушается и самостоятельная , надо грозить и делать страшную морду лица. wassat
    morpogr
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