13:29 02 апреля
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США: в России восстанавливают традицию «закрытых городов»

Военный технополис, о скором открытии которого сообщило Минобороны РФ, станет своего рода возвращением к традиции советских «закрытых городов», полагает американский эксперт по России Сэмюэл Бендетт.



«Насколько удачно окажется эта инициатива, как подчеркивает аналитик, сказать пока сложно. Успех начинания во многом будет зависеть от того, смогло ли российское правительство "усвоить уроки" Сколково – предыдущего крупного проекта технополиса, инициированного для достижения технологического прорыва», – приводит статью эксперта РИА Новости.


Впрочем, отмечает автор, у проекта «имеется одно серьезное преимущество над аналогичными начинаниями, и заключается оно в том, что его строительство и развитие будет контролировать Министерство обороны».

О создании в Анапе военного инновационного технополиса сообщалось в феврале текущего года. Общее руководство научными проектами будет осуществлять глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Предприятие создается на базе «Военного инновационного технополиса "ЭРА"». Исследовательские работы будут финансироваться за счет средств Министерства обороны РФ. В сферу внимания нового технополиса войдет «проведение исследований, анализ и сертификация продукции военного и двойного назначения».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 58

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:59
    Прорывные технологии должны охраняться особо тщательно.
    Teberii
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:01
      Совершенно справедливо.Да и в тех же Штатах существуют закрытые территории с соответствующим режимом.
      Цитата: Teberii
      Прорывные технологии должны охраняться особо тщательно.
      210окв
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:17
        У нас некоторые города ни когда и не открывались... laughing

        Саро́в — город, закрытое административно-территориальное образование, является муниципальным образованием Нижегородской области, расположен на территории Нижегородской области и, главным образом, Республики Мордовия.
        НасРать
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:26
          Цитата: НасРать
          расположен на территории Нижегородской области

          да есть такое
          Цитата: НасРать
          и, главным образом, Республики Мордовия.

          belay да вы чО???? откуда такие глубокие познания??
          Тикси-3
          1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:28
            Цитата: Тикси-3
            [
            Цитата: НасРать
            и, главным образом, Республики Мордовия.

            belay да вы чО???? откуда такие глубокие познания??

            Изучайте вопрос глубже... сколько скрывает лес Мордовии, Вы и не представляете...
            НасРать
            1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:31
              Цитата: НасРать
              Изучайте вопрос глубже... сколько скрывает лес Мордовии, Вы и не представляете...

              belay а я живу тут и ни чО не знаю....вот как lol в сарове у нас производственная площадка и там изредка, но бываю.....
              Тикси-3
              1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:32
                Не всем дано знать...может и к лучшему!!! hi

                Гляньте на карту... и в Мордовии нет ни одного населенного пункта в районе Сарова..... wink
                НасРать
                1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:44
                  Цитата: НасРать
                  Гляньте на карту...

                  задумайтесь - Саров районный центр Нижегородской области? - так?...и как житель глухой деревни в районе Мордовского заповедника - относящегося к Нижегородской области будет прописан? fool Нижегородская область , Саровский район, деревня "Люлино", республика Мордовия?????????
                  Тикси-3
                  1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:02
                    Успокойтесь уже... Вы уверены в своем утверждении - и прекрасно... Родине спокойнее.. враги всегда у местных пытаются узнать "подробности" - вот и говорите им, то что мне доказываете! wassat
                    НасРать
                    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:05
                      Цитата: НасРать
                      то что мне доказываете

                      я не доказываю, мне этого не надо...вы просто перепостили википедию и довольны....но вам и не вдомек, что часть Мордовского заповедника уже давно является Нижегородской областью!!!!!
                      Тикси-3
                2. dauria (Алексей) Сегодня, 11:17
                  Гляньте на карту... и в Мордовии нет ни одного населенного пункта в районе Сарова..


                  Ого!!! Интересный вывод. Засунуть вас в те края, поймёте , почему там населённых пунктов нет. У нас в Нижегородской области блудить в лесах особенно за Волгой днями можно.А ещё мордовский заповедник есть. Если повезёт, услышите шум машины или поезда. А так комары и лягушки ... laughing Саров - нижегородский без вопросов.
                  dauria
                  1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:46
                    А что если я там бывал? wink
                    НасРать
            2. ромул (Егор) Сегодня, 10:33
              Цитата: НасРать
              сколько скрывает лес Мордовии,

              УГУ.. еще бы Вестник Мордора скрыли... lol
              ромул
          2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 11:46
            Цитата: Тикси-3
            Цитата: НасРать
            расположен на территории Нижегородской области

            да есть такое
            Цитата: НасРать
            и, главным образом, Республики Мордовия.

            belay да вы чО???? откуда такие глубокие познания??

            Есть такой г.Снежинск, он же Челябинск-70, так некоторые его объекты стоят в Свердловской области. Может, имеется в виду именно такой случай. wink
            Doliva63
            1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:02
              Цитата: Doliva63
              Может, имеется в виду именно такой случай.

              нет ...не такой...Саров - районый центр Нижегородской области!!!!...все кто там живет имеют прописку Нижегородской области и по переписи населения - Нижегородская область....В википедии(это для некоторых последняя инстанция) написано и Мордовский заповедник , республики Мордовия....так некоторые думают что Саров наполовину в Нижнем и наполовину в Мордовии! Но это не так Мордовский заповедник - большой и его название было связано с республикой Мордовия, но часть этого заповедника - Саровский район, Нижегородской области...маленькая часть и она как территориальная единица в ходит в Нижегородскую область под старым названием!!!
              Тикси-3
        2. Scoun (Roman) Сегодня, 11:46
          Цитата: НасРать
          Саро́в — город, закрытое административно-территориальное образование

          Мне туда пропуск делали, но я так и не поехал, остался в другом бывшем закрытом городе.
          Scoun
    2. Пленник (Айрат) Сегодня, 10:15
      И носителей информаций тоже. А то ученый народ он любит блеснуть эрудицией где надо и где не надо. laughing
      Пленник
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:17
      Цитата: Teberii
      Прорывные технологии должны охраняться особо тщательно.

      Особенно от западных "партнеров" laughing
      Венд
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:27
        в России восстанавливают традицию «закрытых городов»
        а снабжение первой категории ? ась? "плюшки" всякие...!? куда ехать ? wassat
        Дедкастарый
    4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:31
      Цитата: Teberii
      Прорывные технологии должны охраняться особо тщательно.

      В первую очередь от таких ,как Чубайс...а иначе прорываться там будет только сантехнический узел с содержимым.
      НЕКСУС
    5. ПФТ (Андрей) Сегодня, 13:23
      Цитата: Teberii
      Прорывные технологии должны охраняться особо тщательно.

      Особенно у моря и винных погребов .
      ПФТ
  2. 1536 (Евгений) Сегодня, 10:05
    Эксперт, у которого логика отсутствует напрочь. Если бы это был "закрытый город", как бы, в таком случае, этот "эксперт" узнал, что таковой есть на карте, и что там производится? Но то, что туда не надо пускать американских шпионов и воров, это тоже факт.
    1536
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 10:16
      В Союзе этих городов было немеренно и обо всех знали. И что? winked
      Пленник
    2. barclay (Андрей) Сегодня, 10:19
      То, что это будет "закрытый город" нет ничего удивительного. Но скорее это будет просто территория с ограниченным доступом для иностранцев и прочих нежелательных лиц. Такие территории всегда и у всех были с ограниченным доступом.
      barclay
    3. BAI Сегодня, 10:47
      Если бы это был "закрытый город", как бы, в таком случае, этот "эксперт" узнал, что таковой есть на карте, и что там производится?

      Реально - из зарубежных источников. Сам был немерено удивлен, когда узнал о "Белой книге", посвященной Министерству общего машиностроения в начале 80-х годов. Все - вплоть до начальника отдела предприятий. Режимщики большую облаву устраивали. А в накидывании маскировочных сетей на продукцию, когда спутник пролетал, - сам принимал участие.
      BAI
  3. Pattor (Сергей) Сегодня, 10:11
    Ммм, а как туда попасть?)
    Pattor
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:19
      а как туда попасть?
      С оформлением пропуска при наличии служебной необходимости, либо официального приглашения родственника проживающего на этой территории. Конечно в свое время сделали огромную глупость открыв города и погранзоны. Стремились к односторонней открытости до умопомрачения и самое обидное - себе во вред.
      rotmistr60
      1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:21
        Цитата: rotmistr60
        а как туда попасть?
        С оформлением пропуска при наличии служебной необходимости, либо официального приглашения родственника проживающего на этой территории. Конечно в свое время сделали огромную глупость открыв города и погранзоны. Стремились к односторонней открытости до умопомрачения и самое обидное - себе во вред.

        Погранзона никуда не делась, наоборот, даже увеличилась. В советское время была 5 км, теперь стала - 7 км. Многие участки дорог, построенных тогда, теперь попали в запретную зону, некоторые посёлки - тоже. А у пограничников появился новый вид спорта. Они выезжают на такой участок дороги, ставят шлагбаум и ловят "нарушителей". Обычно это происходит по выходным, когда люди едут в гости или за грибами, или просто отдохнуть. Не будешь же из-за разового проезда по участку какой-то дороги, оформлять пропуск.
        Игорь В
        1. ghby (Андрей) Сегодня, 12:37
          Цитата: Игорь В
          А у пограничников появился новый вид спорта. Они выезжают на такой участок дороги, ставят шлагбаум и ловят "нарушителей". Обычно это происходит по выходным, когда люди едут в гости или за грибами, или просто отдохнуть. Не будешь же из-за разового проезда по участку какой-то дороги, оформлять пропуск.

          У нас часть дороги вообще по территории Казахстана идет belay
          ghby
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:45
      В Анапу?!Пока не закрыли ? belay
      Цитата: Pattor
      Ммм, а как туда попасть?)
      210окв
      1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:07
        Ну, как закрытый город, так сразу - Анапа. what Лучше бы чего в глубинке закрыли, куда никто не едет.
        Игорь В
  4. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 10:16
    А может этот технополис построить где нибудь в Якутске.Или в пригороде.Ни один шпион не доберётся.Или климат не тот?Ну чем Анапа лучше?
    Владивосток1969
    1. танк66 Сегодня, 10:21
      Там земля дороже.И армян больше,которые умеют освоить любой бюджетный рупь.
      танк66
      1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 10:44
        А якуты вам не подойдут,у них песни хорошие. feel
        Владивосток1969
        1. танк66 Сегодня, 11:44
          Не.Якуты,даже свои алмазы,продавать не могут.Песни в бабки материализовывать-тока семиты умеют.Конкретно,племя ашкенази.Армяне до сих пор переживают,что под слишком маленький прОцент,лавэ на раскрутку иудеям дали.При Навуходоносоре.По стройке /и дорогам/ -эт к акопянам.
          танк66
    2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 10:50
      Военначальникам надо где-то отдыхать? Не в Якутске же
      Сергей39
      1. Scoun (Roman) Сегодня, 12:06
        Цитата: Сергей39
        Военначальникам надо где-то отдыхать? Не в Якутске же

        А вы только про начальников думаете? То есть отдых начальникам не в Якутске а работа рабочим в Якутске?
        Я смотрю у многих начинается амфибиотропная асфиксия.
        Amfibiotropius asfiksus страшная болезнь.
        Scoun
    3. Scoun (Roman) Сегодня, 11:50
      Цитата: Владивосток1969
      А может этот технополис построить где нибудь в Якутске.

      А вы хотели бы жить и работать в закрытом городе гле то в Якутии и без путёвок в египты?
      Имха, пусть хоть солнышко/ климат радуют.
      Scoun
  5. gridasov Сегодня, 10:16
    Можно добавить , что настоящие прорывные технологии обладают не только двойным назначением - у них комплексные назначения.
    Это помимо военного и гражданского применения, должно быть научно исследовательское применение для расширенного развития базиса применения таких открытий. Эти достижения должны открывать близкие и дальние перспективы и исследований и уже использования отдельных технологий. Поэтому теоретически те люди которые этим должны и могут заниматься должны так же обладать потенциалом гениев . Поэтому Михаил Ковальчук, очевидно, и является достойным руководить такой организацией
    gridasov
    1. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:43
      Цитата: gridasov
      Это помимо военного и гражданского применения, должно быть научно исследовательское применение для расширенного развития базиса применения

      Уважуха. Этак накрутить - "Помимо применения, оно должно применяться в применениях для еще более дальнейшего применения"
      astepanov
      1. gridasov Сегодня, 10:53
        Но ведь это действительно так . Открытие и изобретение может иметь конкретику собсnвенного применения изделия , например. Но изобретение фундаментального уровня , например такого как наше , в котором изменен не только сам механизм преобразования , но механизм нового физического процесса . Который !!!! и является основой для развития новых видов изделий с новым назначением. Я знал , что реакция таковой и будет .За тафтологией и игрой слов скрывается смысл, который порой словами -то и сложно описать .
        А вообще многие понимают , что такое фундаментальное и прорывное изобретение или открытие . Понимают ли признаки такого процесс? Представить себе принципы безопорного движения в упругой атмосфере вряд ли может каждый и любой. И вообще как использовать упругость среды Для снижения энергозатрат при увеличении скорости движения?
        gridasov
      2. gridasov Сегодня, 10:53
        Но ведь это действительно так . Открытие и изобретение может иметь конкретику собсnвенного применения изделия , например. Но изобретение фундаментального уровня , например такого как наше , в котором изменен не только сам механизм преобразования , но механизм нового физического процесса . Который !!!! и является основой для развития новых видов изделий с новым назначением. Я знал , что реакция таковой и будет .За тафтологией и игрой слов скрывается смысл, который порой словами -то и сложно описать .
        А вообще многие понимают , что такое фундаментальное и прорывное изобретение или открытие . Понимают ли признаки такого процесс? Представи
        gridasov
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 10:18
    Ну а они конечно хотели чтоб мы им день открытых дверей устроили по всем технопаркам.
    Denis Obukhov
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:18
    в России восстанавливают традицию «закрытых городов»

    да ладно... было,есть и будет... тот же Арзамас-16... смешные...
    Masya Masya
    1. BAI Сегодня, 10:41
      Арзамас-16

      Не совсем корректно. Арзамас-16 - самый известный закрытый, но гражданский город, направлен на обслуживание , в первую очередь, гражданского института, а не организаций Минобороны.
      BAI
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:48
        Цитата: BAI
        . Арзамас-16 - самый известный

        поэтому в пример и привела...
        Цитата: BAI
        в первую очередь, гражданского института, а не организаций Минобороны.

        так закрытый же и по сей день... а чего ещё и не знаем!!! wink
        Masya Masya
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 10:19
    Как ни строй государство — СССР получается.
    Denis Obukhov
  9. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:31
    Цитата: 210окв
    Совершенно справедливо.Да и в тех же Штатах существуют закрытые территории с соответствующим режимом.
    Цитата: Teberii
    Прорывные технологии должны охраняться особо тщательно.

    В данном случае автор заметки попутал закрытый институт (технополис) и закрытый город. Сказано, что предприятие создается на базе «Военного инновационного технополиса «ЭРА».в городе Анапа. Вот только не слышал, чтобы курортный город становился закрытым

    Цитата: Пленник
    В Союзе этих городов было немеренно и обо всех знали. И что? winked

    Знали далеко не о всех, тем более в Союзе. Это уже во времена России все это выплеснулось наружу. Если ты работал, к примеру, в космической отрасли, то совершенно не значит, что ты мог знать о закрытых городах атомной отрасли. Разве только случайно и через знакомых...
    Старый26
  10. BAI Сегодня, 10:35
    у проекта «имеется одно серьезное преимущество над аналогичными начинаниями, и заключается оно в том, что его строительство и развитие будет контролировать Министерство обороны».

    У Минобороны полно военных институтов (было и есть), вокруг которых располагаются закрытые военные городки (за забором, с КПП и пропускным режимом). Что здесь нового?
    BAI
  11. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:02
    Опять что то особливо продвинутое??? Лишь бы старые грабли за собой не притащили! И ещё, НИКАКИХ рыжих чёртов туда не допускать .... запускаем вперёд кота,А лучше Батюшку, шот от рыжей нечисти оберёг! Впрочем,ещё некоторые госс службы, ещё на блок постах должны гнездо своё свить!
    rocket757
  12. AKsvlad047 Сегодня, 11:27
    Все новое, как говорится хорошо забытое старое!!! Данный проект при полном контроле министерством обороны имеет большой шанс на успех и однозначно является необходимым для нашей страны!
    AKsvlad047
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 11:28
    И это мудрое решение было бы...
    Ураган70
  14. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:40
    Давно пора возродить закрытые города.
    Архивариус Вася
  15. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 11:53
    И называться будет Анапа-18? laughing
    Doliva63
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:04
      Почему нет? Была ж какая ни будь Москва 101****, а находился ты незнамо где!
      rocket757
  16. Bronevick (Руслан) Сегодня, 12:05
    5 лет на комбинате Маяк отработал в ЗАТО Озёрск, пропускной режим конечно слабенький там.
    Bronevick
  17. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 12:20
    Вообще то ,нормальняа практика.У нас например широко применяется,особенно в местах базирования сил немедленного реагирования на ЧС в округе.
    Владимир Тер-Одиянц
  18. ПФТ (Андрей) Сегодня, 13:19
    Почему не в Омске, Новосибирске , Красноярске ? Ах да на Юг у моря и винных погребов изобретается лучше !!!
    ПФТ
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