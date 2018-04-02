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США: в России восстанавливают традицию «закрытых городов»
Военный технополис, о скором открытии которого сообщило Минобороны РФ, станет своего рода возвращением к традиции советских «закрытых городов», полагает американский эксперт по России Сэмюэл Бендетт.
«Насколько удачно окажется эта инициатива, как подчеркивает аналитик, сказать пока сложно. Успех начинания во многом будет зависеть от того, смогло ли российское правительство "усвоить уроки" Сколково – предыдущего крупного проекта технополиса, инициированного для достижения технологического прорыва», – приводит статью эксперта РИА Новости.
Впрочем, отмечает автор, у проекта «имеется одно серьезное преимущество над аналогичными начинаниями, и заключается оно в том, что его строительство и развитие будет контролировать Министерство обороны».
О создании в Анапе военного инновационного технополиса сообщалось в феврале текущего года. Общее руководство научными проектами будет осуществлять глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Предприятие создается на базе «Военного инновационного технополиса "ЭРА"». Исследовательские работы будут финансироваться за счет средств Министерства обороны РФ. В сферу внимания нового технополиса войдет «проведение исследований, анализ и сертификация продукции военного и двойного назначения».
«Насколько удачно окажется эта инициатива, как подчеркивает аналитик, сказать пока сложно. Успех начинания во многом будет зависеть от того, смогло ли российское правительство "усвоить уроки" Сколково – предыдущего крупного проекта технополиса, инициированного для достижения технологического прорыва», – приводит статью эксперта РИА Новости.
Впрочем, отмечает автор, у проекта «имеется одно серьезное преимущество над аналогичными начинаниями, и заключается оно в том, что его строительство и развитие будет контролировать Министерство обороны».
О создании в Анапе военного инновационного технополиса сообщалось в феврале текущего года. Общее руководство научными проектами будет осуществлять глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Предприятие создается на базе «Военного инновационного технополиса "ЭРА"». Исследовательские работы будут финансироваться за счет средств Министерства обороны РФ. В сферу внимания нового технополиса войдет «проведение исследований, анализ и сертификация продукции военного и двойного назначения».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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