МО Израиля: Расследуйте сначала гибель сотен тысяч мирных сирийцев и ливийцев

Они обвиняют нас в том, что мы уничтожили 16 террористов. А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют. Нас заставляют начать сотрудничество с международными организациями. Ни с какой организацией мы сотрудничать не станем. Пусть эти организации для начала расследуют гибель сотен тысяч мирных граждан Сирии, Йемена, Ливии, Судана.

Командование ЦАХАЛ распространило данные о том, что не намерено изменять правила открытия огня на границе с сектором Газа в связи с последними столкновениями и международной реакцией на них. Напомним, что в результате столкновений палестинцев и израильских военнослужащих у границы сектора Газа погибли 16 (по другим данным, 17) человек. Командование армией обороны Израиля утверждает, что все погибшие – террористы и провокаторы ХАМАС.При этом в ЦАХАЛ добавляют, что тщательно изучают сообщения в зарубежных СМИ относительного того, что в Газе погибли и люди, не представшие прямой угрозы израильской безопасности.В то же время министр обороны Израиля Авигдор Либерман жёстко отреагировал на обвинения, исходящие в адрес израильских военных по поводу обстрелов палестинских демонстрантов.Либерман заявил, что такого рода публикации с обвинениями в адрес Израиля носят налёт явного лицемерия.Глава израильского министерства обороны: