13:32 02 апреля
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МО Израиля: Расследуйте сначала гибель сотен тысяч мирных сирийцев и ливийцев

Командование ЦАХАЛ распространило данные о том, что не намерено изменять правила открытия огня на границе с сектором Газа в связи с последними столкновениями и международной реакцией на них. Напомним, что в результате столкновений палестинцев и израильских военнослужащих у границы сектора Газа погибли 16 (по другим данным, 17) человек. Командование армией обороны Израиля утверждает, что все погибшие – террористы и провокаторы ХАМАС.

При этом в ЦАХАЛ добавляют, что тщательно изучают сообщения в зарубежных СМИ относительного того, что в Газе погибли и люди, не представшие прямой угрозы израильской безопасности.

МО Израиля: Расследуйте сначала гибель сотен тысяч мирных сирийцев и ливийцев



В то же время министр обороны Израиля Авигдор Либерман жёстко отреагировал на обвинения, исходящие в адрес израильских военных по поводу обстрелов палестинских демонстрантов.

Либерман заявил, что такого рода публикации с обвинениями в адрес Израиля носят налёт явного лицемерия.

Глава израильского министерства обороны:
Они обвиняют нас в том, что мы уничтожили 16 террористов. А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют. Нас заставляют начать сотрудничество с международными организациями. Ни с какой организацией мы сотрудничать не станем. Пусть эти организации для начала расследуют гибель сотен тысяч мирных граждан Сирии, Йемена, Ливии, Судана.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 10:10
    "Все сочат арабов тысячами, а нам , евреям, нельзя убить каких -то жалких 16 человек?"
    Denis Obukhov
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:14
      То что они террористы у них на лбу что ли было написано , евреи уже конкретно под своих заокеанских хозяев косят , тоже видать решили что им все дозволено . Кошка скребет на свой хребет .
      Spartanez300
      1. Setrac (Сергей) Сегодня, 10:23
        Цитата: Spartanez300
        То что они террористы у них на лбу что ли было написано

        Да какие они террористы, онижедети.
        Setrac
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 10:27
          Вот как не относись к евреям, но "посылать" "мировое сообщество" они всё же умеют!
          Прокат
          1. den3080 Сегодня, 11:44
            я порадовался за евреев. чётко и ясно: на х... это вон туда!
            это вам не глубокая озабоченность или «конечно такое хамство сносить никому не хочется...» не поручусь за точность цитаты.
            den3080
      2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 10:54
        Вот что значит антисемитизм , посеянный в головы недоброй памяти советской властью. Израиль придерживается доброжелательного нейтралитета к России, ни разу не проголосовал против России по украинскому вопросу, отказался осудить России по отравлению Скрипаля, в отличие от Пердогана не сбивал случайно залетевшую в Израиль Сушку. И тем не менее на форуме ненависть к Израилю и евреям зашкаливает.
        Hanokem
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:06
          Цитата: Hanokem
          И тем не менее на форуме ненависть к Израилю и евреям зашкаливает.


          Мне всегда представлялось, что люди, ненавидящие какую-то нацию, чувствуют свою неполноценность

          Кто-то их обошел, обманул, обогнал

          Может не надо самому ушами хлопать?

          Цитата: Hanokem
          Вот что значит антисемитизм , посеянный в головы недоброй памяти советской властью. Израиль придерживается доброжелательного нейтралитета к России, ни разу не проголосовал против России по украинскому вопросу, отказался осудить России по отравлению Скрипаля, в отличие от Пердогана не сбивал случайно залетевшую в Израиль Сушку.


          Ну как вас любить?

          Вы же на каждом слове лукавите.

          Причем здесь официальный Израиль и "здесь на форуме"?
          Давайте тогда сравним официальную Россию и какой-нибудь 9tv.co.il
          Наши форумчане по сравнению с вашими писателями - толерантны на все 200%, а ваши далеко обогнали то, что вы называете

          "антисемитизм , посеянный в головы недоброй памяти советской властью"

          bulvas
          1. danan (pesah nahum) Сегодня, 11:57
            на рус-яз форумах Израиля 9тв большинство - тролли из России и Украины-ведут информационную войну друг против друга.часто прикидываясь израильтянами.
            danan
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:06
              Цитата: danan
              на рус-яз форумах Израиля 9тв большинство - тролли из России и Украины-ведут информационную войну друг против друга.часто прикидываясь израильтянами.


              мерзкое место
              несколько раз заходил - вызывает отвращение

              Не знаю, что это за троли, но один написал:
              - "почему мы должны вас, россиян, лечить в наших клиниках?"

              шедевр!
              bulvas
        2. мерцание (Николай) Сегодня, 11:11
          ни разу не проголосовал против России по украинскому вопросу, отказался осудить России по отравлению Скрипаля
          Забыл добавить: Ни разу не осудил Россию (правопреемницу СССР), за победу над Гитлером.
          мерцание
        3. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 11:31
          Цитата: Hanokem
          на форуме ненависть к Израилю и евреям зашкаливает.

          Было и такое время, но тем не менее, сегодня гораздо больше участников, с пониманием относящихся к Израильской политике. И суть не важна причина или петух жареный клюнул или сами оказались в таком же положении или просто понимают. Есть конечно и животные антисемиты, и араболюбители, но они уже не подавляющее большинство.
          KonoGon
      3. dauria (Алексей) Сегодня, 10:57
        тоже видать решили что им все дозволено


        Охранять границы уже нельзя ? Сектор Газа давно не израильский, там нет евреев. Они не просто отдали арабам его, но ещё и геморрой получили с такими соседями. Напоминает наш Хасавюрт и то, что получилось потом.
        dauria
      4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:48
        Цитата: Spartanez300
        То что они террористы у них на лбу что ли было написано , евреи уже конкретно под своих заокеанских хозяев косят , тоже видать решили что им все дозволено . Кошка скребет на свой хребет .

        Именно, "на лбу". Там в полном режиме работает автоматизированная система распознавания лиц. Думаете зря, там уже больше десятка хамасовцев настреляли?
        А. Привалов
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:53
          Цитата: А. Привалов

          Именно, "на лбу". Там в полном режиме работает автоматизированная система распознавания лиц. Думаете зря, там уже больше десятка хамасовцев настреляли?



          Нам пора такие системы на границах ставить, отлавливать агрессивных "небратьев" и всех прочих.

          что-то часто стали у нас гореть центры и другие общественные объекты.

          И не надо говорить про наше разгильдяйство, сам знаю
          Но разгильдяйство было всегда, а гореть чаще стало в последнее время
          bulvas
      5. Fayth (Андрей) Сегодня, 12:58
        Ну я бы поспорил кто чей хозяин в этой паре.
        Fayth
    2. Teberii (Андрей) Сегодня, 10:15
      Правильно сказал и нам надо жестко отвечать на подобные обвинения.
      Teberii
    3. Маз Сегодня, 10:31
      Два пса гавкаются меж собой , это хорошо. Бо не на нас. Пусть покажут своё лицо ярче и во всей "красе". Хотелось бы напомнить коллегам о том, как израильские инструктора обучали убивать русских в Грузии и Украине и это не полный список. А то както умолчали скромно.

      Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан назвал президента Турции Эрдогана «антисемитом» и выразил сожаление по поводу нормализации отношений с Турцией.

      «Антисемит Эрдоган продолжает поддерживать ХАМАС и действовать в Иерусалиме, — сказал министр в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ». — Надо показать всему миру, что такое Турция и признать армянский геноцид». «Надо противостоять враждебности и антисемитизму Эрдогана. Происходит странная вещь: Турция уничтожает курдов, оккупирует Северный Кипр, и это не мешает Западу признавать ее легитимным партнером».

      Ведущий спросил министра, не сожалеет ли он о том, что поддержал соглашение о нормализации с Турцией, по которому Израиль выплатил 21 млн компенсации семьям убитых на «Мармаре».

      Империя османов поднимается с колен и использует израиль как инструмент? Ай да султан...
      Маз
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:55
        Цитата: Маз
        Два пса гавкаются меж собой , это хорошо. Бо не на нас. Пусть покажут своё лицо ярче и во всей "красе". Хотелось бы напомнить коллегам о том, как израильские инструктора обучали убивать русских в Грузии и Украине и это не полный список. А то както умолчали скромно.

        Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан назвал президента Турции Эрдогана «антисемитом» и выразил сожаление по поводу нормализации отношений с Турцией.

        «Антисемит Эрдоган продолжает поддерживать ХАМАС и действовать в Иерусалиме, — сказал министр в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ». — Надо показать всему миру, что такое Турция и признать армянский геноцид». «Надо противостоять враждебности и антисемитизму Эрдогана. Происходит странная вещь: Турция уничтожает курдов, оккупирует Северный Кипр, и это не мешает Западу признавать ее легитимным партнером».

        Ведущий спросил министра, не сожалеет ли он о том, что поддержал соглашение о нормализации с Турцией, по которому Израиль выплатил 21 млн компенсации семьям убитых на «Мармаре».

        Империя османов поднимается с колен и использует израиль как инструмент? Ай да султан...

        А как назвать человека ,который живет в Израиле,получает от него медицинское и социальное страхование и плюет в адрес этого государства гноем. При этом он трусливо боится выставить флаг страны проживания,что бы местные юдофобы плюсовпли его посты.
        Коментировать же твой бред воспаленного воображения я побрезгую.
        Арон Заави
        1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 11:10
          Цитата: Арон Заави
          А как назвать человека ,который живет в Израиле,получает от него медицинское и социальное страхование и плюет в адрес этого государства гноем.

          Например ультраортодоксы - харедим - «богобоязненные». На ваших сайтах пишут, что они сидят на шее у государства и плодятся как кролики. smile
          Dym71
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:14
            Цитата: Dym71
            Цитата: Арон Заави
            А как назвать человека ,который живет в Израиле,получает от него медицинское и социальное страхование и плюет в адрес этого государства гноем.

            Например ультраортодоксы - харедим - «богобоязненные». На ваших сайтах пишут, что они сидят на шее у государства и плодятся как кролики. smile

            Типа Маз ультроортодокс? Не знал. request
            Арон Заави
            1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:34
              Европа давно обещала Израилем заняться. Теперь вас часто во всех грехах обвинять будут. Грязи много вывалят, это только начало. Ваша позиция во всей этой свистопляске заслуживает уважение. За это тоже достанется.
              Сергей985
              1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 12:41
                Цитата: Сергей985
                Европа давно обещала Израилем заняться. Теперь вас часто во всех грехах обвинять будут. Грязи много вывалят, это только начало. Ваша позиция во всей этой свистопляске заслуживает уважение. За это тоже достанется.
                А что до сих пор было? Уж от Европы Израль наелся до самого нехочу. А учитывая цто Европа становится мусульманской ...
                KonoGon
        2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 11:46
          Арон , самое отвратительное, что Маз желает поражения и гибели армии, в которой служит его дочка. Впрочем, с большой долей вероятности могу утверждать, что дочка не общается с таким папашей...
          Hanokem
          1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 13:25
            Цитата: Hanokem
            Маз желает поражения и гибели армии, в которой служит его дочка.
            А вы это точно знаете? Как же можно такому верить?
            KonoGon
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:15
    Как это мило
    Дормидонт
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:17
      Ну,это не мило.А вообще справедливое замечание Израиля.
      Цитата: Дормидонт
      Как это мило
      210окв
      1. DenZ (Денис) Сегодня, 10:21
        Ну да, Кому- то можно в Ракке сотнями мирных убивать и никакого расследования. Израиль верно ткнул их носом в еще большие преступления.
        DenZ
  3. Dym71 (Андрей) Сегодня, 10:21
    Они обвиняют нас в том, что мы уничтожили 16 террористов. А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют.

    А здесь Либерман то пожалуй прав
    Dym71
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:44
      Цитата: Dym71
      А здесь Либерман то пожалуй прав

      Не "пожалуй", а точно. Когда уже наши дипломаты и силовики так отвечать начнут? А то все озабоченность высказывают...
      Нас заставляют начать сотрудничество с международными организациями. Ни с какой организацией мы сотрудничать не станем. Пусть эти организации для начала расследуют гибель сотен тысяч мирных граждан Сирии, Йемена, Ливии, Судана.

      И вот это правильный ответ.
      helmi8
  4. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 10:25
    Как всегда,вокруг да около.
    Прямо на хозяев гавкнуть,ошейник не позволяет?
    И почему только сирийцев и ливийцев,йеменцев упомянули?
    А шо эти....про иракцев не вспомнили?
    Крановщик Нахамкинсон
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:28
    А я согласен с такой жесткой политикой (позицией) Израиля по поводу наезда на него со стороны международных организаций. Нам тоже необходимо жестко отвечать на претензии, часто совершенно необоснованные, по поводу наших действий в Сирии. Достаточно вспомнить Алепо, сегодня Восточную Гуту. Сколько воплей с заламыванием рук и вранья в нашу сторону на фоне не замечаемых ни кем варварских американских бомбардировок.
    rotmistr60
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 10:31
      Цитата: rotmistr60
      Нам тоже необходимо жестко отвечать на претензии, часто совершенно необоснованные, по поводу наших действий в Сирии.

      Так мы вроде бы и не стеснялись никогда с ответкой по данному поводу
      Dym71
    2. роман66 (роман) Сегодня, 10:35
      посылать, непременно посылать!
      роман66
  6. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:34
    Вполне справедливое заявление Израиля.
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:56
      Привет Алекс soldier
      Мне почему то кажется, что вся эта бодяга родилась не вчера и когда закончиться!!! Эт вообще не понятно, разве что "избранные" на Луну\ Марс в исход отправятся!
      Там уже самых правых и самых виноватых найти трудно, а лучше просто не искать.
      Реально, если б всякие прогрессивные "радетили" со стороны не вмешивались, мож и потише бло. Люди всё ж устают непрерывно "воевать", какое то , хоть промежуточное, решение могло быть найдено!
      rocket757
  7. Сергей956 (Сергей) Сегодня, 10:43
    Министр обороны Израиля прав, уважаю. Вначале лицемерным Международным организациям следует разобраться с агрессивными действиями США и НАТО без мандата ООН, а после заявлять кому-либо претензии.
    Сергей956
  8. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 10:45
    Либерман заявил, что такого рода публикации с обвинениями в адрес Израиля носят налёт явного лицемерия.
    Да ладно? belay wink В зарубежных СМИ ни когда не врут! stop
    Они пишут только правду и ничего кроме правды!
    rpuropuu
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:48
    в Израиле привыкли убивать палестинцев,прикрываясь борьбой с терроризмом,а любого кто пытается обвинить их в этом или обвиняют в антисемитизме,либо прикрываются детскими фразами "на себя посмотри","сам такой..."
    taiga2018
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:07
      Цитата: taiga2018
      в Израиле привыкли убивать палестинцев,прикрываясь борьбой с терроризмом,а любого кто пытается обвинить их в этом или обвиняют в антисемитизме,либо прикрываются детскими фразами "на себя посмотри","сам такой..."

      Проблема в том, что Израиль со своими "на себя посмотрите" абсолютно прав. Избирательное применение международного права и прав человека всяческими правозащитными организациями по принципу "Тут играем, тут не играем, здесь жирное пятно - рыбу заворачивали" фактически множит на ноль любые их заявления и требования, включая справедливые.
      За примерами избирательного зрения далеко ходить не надо. США бомбят Ракку - почти все правозащитники в упор не видят никаких нарушений. Как только начинают работать ВВС РФ и Сирии - тут же у правозащитников любое уничтоженное строение становится школой или больницей.
      Alexey RA
      1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 11:23
        Цитата: Alexey RA
        Как только начинают работать ВВС РФ и Сирии - тут же у правозащитников любое уничтоженное строение становится школой или больницей.

        Чтобы арабы врали - не может быть.
        KonoGon
      2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:24
        Цитата: Alexey RA
        Проблема в том, что Израиль со своими "на себя посмотрите" абсолютно прав.

        проблема в том,что со своими "на себя посмотрите" Израиль,устами своего министра обороны,очень тактично обошел своего главного союзника,хозяина,"крышу",США,намекнув про Саудовскую Аравию в Йемене,про Турцию в Сирии(видимо США для Израиля там вообще не причем),про Францию с Англией в Ливии(видимо США для Израиля там тоже не наследили),но при этом "забыл" про Ирак и Афганистан...
        taiga2018
    2. igor67 (Игорь) Сегодня, 13:13
      Цитата: taiga2018
      в Израиле привыкли убивать палестинцев,прикрываясь борьбой с терроризмом,а любого кто пытается обвинить их в этом или обвиняют в антисемитизме,либо прикрываются детскими фразами "на себя посмотри","сам такой..."

      В Газе правит ХАМАС -Отделением «Братьев-мусульман» в Палестинской национальной администрации является Исламское движение сопротивления (ХАМАС. Цель организации -«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») — организация, в основу деятельности которой положены идеи основных её теоретиков и лидеров Хассана аль-Банны и Сейида Кутба. Цель — устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путём воссоздания «Великого исламского халифата» И так же -Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003[9][10] организация «Братья-мусульмане» признана террористической и деятельность её на территории Российской Федерации запрещена. Так что не лукавьте.
      igor67
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:22
        Цитата: igor67
        Так что не лукавьте.

        да причем здесь я то?я человек, во всех этих международных хитросплетениях маленький,но просто хотел бы сказать,что это не я применяю боевое оружие против людей с камнями и бутылками с зажигательной смесью,не я ровняю города Палестины с помощью боевой авиации в ответ на обстрелы кустарными кассамами,упавшими в нескольких км от еврейских поселений...
        taiga2018
  10. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 11:43
    Наконец то Израиль ратует за расследование преступлений США и соответствующей коалиции!
    Livonetc
  11. alta (Анатолий) Сегодня, 11:55
    Господа, пора уже прекратить повторять ложь о ,,зверствах,, Израиля:
    За все войны Израиля с арабскими странами (за 60 лет) погибло:
    - арабов - 46.000
    - солдат Израиля (евреи, друзы, христиане, бедуины, черкесы..) - 23.085
    Начиная с 1948 года погибло в войнах между арабскими странами - 11 миллионов арабов.
    Кстати, согласно данным главы Госсовета Чечни Тауса Джабраилова - за две чеченские войны в течение двух лет погибло 160.000 человек......
    http://grani.ru/War/Chechnya/m.93441.html

    Изучайте историю, арабов на территории сегодняшнего Израиля не было.
    Адриани Реланди, (1676-1718) - голландский ученый, географ:
    «Год - 1695 - страна в основном пуста, заброшена, малонаселённая, основное население в Иерусалиме, Акко, Цфате, Яффо, Тверии и Газе. Большинство населения - евреи, почти все остальные - христиане, очень мало мусульман, в основном бедуины.
    Единственное исключение - Наблус (Шхем), в котором жили примерно 120 человек из мусульманской семьи Натша и примерно 70 шомроним (самаритян).
    В Назарете, столице Галилеи, жило примерно 700 человек - все христиане.
    В Иерусалиме - примерно 5,000 человек, почти все евреи и немного христиан.»
    alta
    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:30
      А это кто все подсчитал, особенно в 1695 году?
      Про Чечню лучше не надо(да и не к месту), а то вспомнятся Русские(казаки) когда их там еще не вырезали... no
      Deadушка
      1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 12:45
        Цитата: Deadушка
        вспомнятся Русские(казаки) когда их там еще не вырезали
        Вы имеете в виду, когда казаки вырезали безоружное, мирное еврейское население и гордились этим?
        KonoGon
        1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:50
          Нет, когда америку захватили. yes
          Ерундой не болтайте.
          Deadушка
    2. ГУГА Сегодня, 12:43
      Давайте лучше так: численность арабов и евреев перед первой алией и после пятой алии. Слабо?
      ГУГА
  12. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:02

    Несколько цитат из заявления нашего министра обороны Авигдора Либермана:
    По самым минимальным оценкам организация так называемого "Марша возвращения" стоила ХАМАСу 15 миллионов долларов. По словам министра, на эти деньги можно было бы закупить для жителей Газы огромное количество лекарств, но ХАМАС целенаправленно вкладывает средства в террор.


    "В 2017 году в финансирование террора, создание ракет и строительство атакующих тоннелей ХАМАС вложил 260 миллионов долларов. И это вместо того, чтобы облегчить жизнь простым людям в секторе Газа".


    Несмотря на угрозу ХАМАСа вывести на границу с Израилем миллион жителей сектора, в марше участвовало около 40 тысяч человек. Причем, 90% из них – активисты ХАМАСа на зарплате и члены их семей, а не простые жители Газы. Он также сообщил, что согласно имеющейся информации, по меньшей мере 11 из 16 убитых в ходе беспорядков – боевики ХАМАСа. (фото, имена и фамилии опубликованы)


    Солдаты ЦАХАЛа действовали в соответствии с приказом. Их задача – защищать граждан Израиля и границы государства. И они ее четко выполнили. ЦАХАЛ следует политике жесткого ответа на любую агрессию. Если беспорядки возобновятся, мы будем действовать еще жестче".
    А. Привалов
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:18
      Вот что пишет другая пресса... hi
      The Washington Post.
      https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp
      /2018/04/02/for-israel-theres-little-political-co
      st-to-killing-palestinians/?utm_term=.85b7c4bc534

      6

      Для Израиля существует небольшая политическая стоимость убийства палестинцев
      Израильские власти заявили, что они открыли огонь в ответ на некоторых протестующих, которые посягали возле забора, сжигали шины и бросали камни или коктейли из молотова. Кадры, которые возникли из хаотической сцены, предполагали, что израильские солдаты нацелились на невооруженных протестующих, в том числе на тех, кто убегал и выстрелил издалека снайперами.

      Убийства ознаменовали собой худший день насилия в Газе после войны в 2014 году между исламистской группировкой «Хамас» и израильскими военными, в которой Организация Объединенных Наций заявила, что погибло по меньшей мере 1462 палестинских гражданских лица . И последствия протестов подчеркнули как отчаянную бесполезность палестинской борьбы, так и относительную безнаказанность, с которой Израиль может избавиться от палестинских жизней .

      «Я взял своих внуков. Мы пошли на мирную демонстрацию », - сказал Файик Саббаг The Washington Post . «Мы пошли туда, чтобы сказать им, что это наша земля, но то, что мы нашли, было другим».


      https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/
      the-un-says-7-in-10-palestinians-killed-in-gaza-w

      ere-civilians-israel-disagrees/2014/08/29/44edc59
      8-2faa-11e4-9b98-848790384093_story.html?utm_term
      =.54bb15da829b
      По последним данным, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что в Газе было убито 2104 палестинца, в том числе 1 462 гражданских лица, из них 495 детей и 253 женщины. Эти цифры ООН означали бы, что 69 процентов от общего числа убитых были гражданскими лицами.


      СОТНИ ИЗРАИЛЬТЯН ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ СМЕРТОНОСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИДФ СИЛЫ НА ГРАНИЦЕ С ГАЗОЙ
      Риторика протеста варьировалась от «всех добрых людей [должны] работать вместе», «Биби должен идти или ничего не изменится».



      http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Hundre
      ds-of-Israelis-protest-IDFs-deadly-use-of-force-o
      n-Gaza-border-547690
      XXXIII
      1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 13:29
        Цитата: XXXIII
        «Я взял своих внуков. Мы пошли на мирную демонстрацию »
        Верить арабам - ваша святая обязанность, в Газе и в Сирии. Ждём слёзовыбивающих известковой пылью осыпанных свидетелей из Сирии, Вам помочь?
        KonoGon
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:30
      0.58 один их протестующих показывает что попали в голову, кто интересно отдавал такой приказ стрелять на поражение?!
      XXXIII
  13. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:23
    А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют

    Это был тонкий намек на старшего брата(США)? winked
    Deadушка
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:53
      Цитата: Deadушка
      А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют

      Это был тонкий намек на старшего брата(США)? winked
      good
      Четко спалились... laughing hi
      XXXIII
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:18
        XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:53 ↑
        Цитата: Deadушка
        А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют
        Это был тонкий намек на старшего брата(США)? winked
        good
        Четко спалились... laughing hi

        Теперь еврею на ковёр к мерикатосам... bully
        a.s.zzz888
    2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:17
      Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:23
      А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют
      Это был тонкий намек на старшего брата(США)? winked

      Вот и говорю, евреи покатили бочку на своих хозяев - мерикатосов. bully
      a.s.zzz888
  14. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:50
    Они обвиняют нас в том, что мы уничтожили 16 террористов. А убийства сотен тысяч мирных жителей по всему Ближнему Востоку игнорируют. Нас заставляют начать сотрудничество с международными организациями. Ни с какой организацией мы сотрудничать не станем. Пусть эти организации для начала расследуют гибель сотен тысяч мирных граждан Сирии, Йемена, Ливии, Судана.
    Надо же что они говорят, когда последний раз Израиль бомбил чужое государство, без каких либо прав на это?! Не уйти теперь Израилю, сам посеял вражду вокруг ища для себя спасение и сладкой воды. Теперь надо отвечать будет перед международным сообществом, за откровенную агрессию с применением огнестрельного оружия против демонстрантов. Прям так и хотят поубивать соседей, даже не скрывают это, а еще говорят на святой земле живут, что там святого только наверно им известно.... belay
    XXXIII
    1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 13:04
      Цитата: XXXIII
      Израиль бомбил чужое государство, без каких либо прав на это
      Израиль бомбил Сирию с которой находится в состоянии войны, так шо насчёт прав - есть!
      Цитата: XXXIII
      применением огнестрельного оружия против демонстрантов.
      Против нарушителей государственной границы, а это две большие разницы
      Цитата: XXXIII
      говорят на святой земле живут, что там святого только наверно им известно
      Вот именно, Израильтянам и известно, зачем же другим туды лезть?
      KonoGon
  15. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:13
    Пусть эти организации для начала расследуют гибель сотен тысяч мирных граждан Сирии, Йемена, Ливии, Судана.

    Еврей катит бочку на своих хозяев? Ведь это на совести и кровь на руках мерикатосов, которые привнесли наибольшее количество убийств мирных граждан в перечисленных странах. Список, кстати неполный.
    a.s.zzz888
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