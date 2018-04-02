В ВВО началась контрольная проверка войск

В управлении Восточного военного округа было сформировано более десятка специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа,

В соединениях и воинских частях Восточного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения с проведением, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.Проверкой руководит и.о. командующего войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко.говорится в релизе.Сообщается, что «военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке».В пресс-службе уточнили, что «контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа на острове Сахалин, в Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, в Бурятии, в Амурской и Еврейской автономной областях».Оценку боеспособности воинские части получат по итогам тактических учений различного уровня. Тогда же будут определены подразделения, заслуживающие присвоения почетного наименования «Ударные».