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В ВВО началась контрольная проверка войск
В соединениях и воинских частях Восточного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения с проведением, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.
Проверкой руководит и.о. командующего войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко.
Сообщается, что «военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке».
В пресс-службе уточнили, что «контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа на острове Сахалин, в Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, в Бурятии, в Амурской и Еврейской автономной областях».
Оценку боеспособности воинские части получат по итогам тактических учений различного уровня. Тогда же будут определены подразделения, заслуживающие присвоения почетного наименования «Ударные».
Проверкой руководит и.о. командующего войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко.
В управлении Восточного военного округа было сформировано более десятка специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа,говорится в релизе.
Сообщается, что «военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке».
В пресс-службе уточнили, что «контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа на острове Сахалин, в Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, в Бурятии, в Амурской и Еврейской автономной областях».
Оценку боеспособности воинские части получат по итогам тактических учений различного уровня. Тогда же будут определены подразделения, заслуживающие присвоения почетного наименования «Ударные».
Использованы фотографии: РИА Новости / Саид Царнаев
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