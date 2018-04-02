13:29 02 апреля
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В ВВО началась контрольная проверка войск

В соединениях и воинских частях Восточного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения с проведением, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.

В ВВО началась контрольная проверка войск


Проверкой руководит и.о. командующего войсками округа генерал-лейтенант Александр Чайко.

В управлении Восточного военного округа было сформировано более десятка специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа,
говорится в релизе.

Сообщается, что «военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке».

В пресс-службе уточнили, что «контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа на острове Сахалин, в Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, в Бурятии, в Амурской и Еврейской автономной областях».

Оценку боеспособности воинские части получат по итогам тактических учений различного уровня. Тогда же будут определены подразделения, заслуживающие присвоения почетного наименования «Ударные».

Использованы фотографии: РИА Новости / Саид Царнаев
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Комментарии 1

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 10:19
    Натовских генералов пригласить надо,пусть посмотрят, глядишь будут думать прежде чем словами разбрасываться.
    Teberii
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