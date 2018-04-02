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А что "Тайфун"? Спецназ ЮВО приступил к практическим занятиям
Военнослужащие соединения спецназа, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к занятиям в составе экипажей бронеавтомобилей «Тайфун», передает РИА Новости.
В пресс-службе напомнили, что «Тайфун» представляет собой «универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживающий детонацию взрывного устройства мощностью до 8 килограммов тротила под любым колесом и в любом месте под днищем».
Машина оснащена комбинированной керамической броней, под которой находится броневая сталь. Это обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.
Автомобиль оборудован пятью видеокамерами, которые обеспечивают экипажу круговой обзор. Возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля.
Бронеавтомобили «Тайфун» предназначены как для перевозки личного состава, так и для установки различного оборудования. На основе унифицированной платформы предприятия могут производить «различные типы транспортных, боевых и специальных систем, в том числе машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, транспортно-пусковые машины БЛА, эвакуаторы» и многое другое.
С военнослужащими проводятся занятия на автодроме, отрабатываются приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально допустимой скорости,говорится в релизе ЮВО.
В пресс-службе напомнили, что «Тайфун» представляет собой «универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживающий детонацию взрывного устройства мощностью до 8 килограммов тротила под любым колесом и в любом месте под днищем».
Машина оснащена комбинированной керамической броней, под которой находится броневая сталь. Это обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.
Автомобиль оборудован пятью видеокамерами, которые обеспечивают экипажу круговой обзор. Возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля.
Бронеавтомобили «Тайфун» предназначены как для перевозки личного состава, так и для установки различного оборудования. На основе унифицированной платформы предприятия могут производить «различные типы транспортных, боевых и специальных систем, в том числе машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, транспортно-пусковые машины БЛА, эвакуаторы» и многое другое.
Использованы фотографии: http://www.eurasian-defence.ru
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