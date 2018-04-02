13:32 02 апреля
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А что "Тайфун"? Спецназ ЮВО приступил к практическим занятиям

Военнослужащие соединения спецназа, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к занятиям в составе экипажей бронеавтомобилей «Тайфун», передает РИА Новости.

А что "Тайфун"? Спецназ ЮВО приступил к практическим занятиям


С военнослужащими проводятся занятия на автодроме, отрабатываются приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально допустимой скорости,
говорится в релизе ЮВО.


В пресс-службе напомнили, что «Тайфун» представляет собой «универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности, выдерживающий детонацию взрывного устройства мощностью до 8 килограммов тротила под любым колесом и в любом месте под днищем».

Машина оснащена комбинированной керамической броней, под которой находится броневая сталь. Это обеспечивает защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями.

Автомобиль оборудован пятью видеокамерами, которые обеспечивают экипажу круговой обзор. Возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля.

Бронеавтомобили «Тайфун» предназначены как для перевозки личного состава, так и для установки различного оборудования. На основе унифицированной платформы предприятия могут производить «различные типы транспортных, боевых и специальных систем, в том числе машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны, транспортно-пусковые машины БЛА, эвакуаторы» и многое другое.

Использованы фотографии: http://www.eurasian-defence.ru
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Комментарии 1

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  1. Комментарий был удален.
  2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 11:56
    "Бронеавтомобили «Тайфун» предназначены как для перевозки личного состава, так и для установки различного оборудования."
    Спецназ будут на них в тыл врага перевозить? laughing
    Doliva63
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