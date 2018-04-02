17:37 02 апреля
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Вьетнамский портал напомнил о позоре вооруженных сил США

Вьетнамский портал soha.vn разместил фотографии, рассказывающие о разгроме американских и войск и их южновьетнамских союзников в войне, закончившейся в 1975 году. Об этом пишет Вестник Мордовии.

Вьетнамский портал напомнил о позоре вооруженных сил США


Огромная свалка уничтоженной американской военной техники, среди которой можно увидеть бронетранспортеры М113, танки М48, самоходные орудия, всевозможные грузовики.




«Весной 1975 маленькая страна в Юго-Восточной Азии смогла победить самую могущественную империалистическую державу – США. Конечно, значительную роль в этом успехе сыграла военная помощь СССР, других стран существовавшего тогда Варшавского договора, Китая», – говорится в материале.



Автор напоминает, что Вьетнам получал не самые новые образцы советских вооружений. В боях в основном применялась техника сороковых и пятидесятых годов. Вьетнамцы шли к победе через череду провалов и поражений.



«Но всякий раз, неся потери во много раз превышающие американские, "люди в черных пижамах" были готовы начать все заново. Наверное, поэтому вьетнамский опыт так тщательно изучается военными всего мира», – отмечает автор.


Использованы фотографии: soha.vn
55

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Комментарии 69

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  1. Колoврат Сегодня, 14:24
    американцы тоже кое-что могут напомнить вьетнамцам: Agent Orange.
    Колoврат
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:32
      Цитата: Колoврат
      американцы тоже кое-что могут напомнить вьетнамцам: Agent Orange.

      Картинку фашистскую смени. am
      Rusland
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:34
        Гадящего кота надо регулярно тыкать в собственную кучу.Правда он этого не понимает,но продолжает слизывать аппетитно гуано с морды..
        210окв
        1. Scoun (Roman) Сегодня, 14:55
          Цитата: 210окв
          Гадящего кота надо регулярно тыкать в собственную кучу.Правда он этого не понимает,но продолжает слизывать аппетитно гуано с морды..

          Пришло время и некоторые страны подают свои голоса, они видят как англосаксы пытаются снова взорвать мир и гадят в сторону РФ.
          Scoun
      2. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 14:39
        Это коловрат, а не фашисты.
        А если талибы используют серп и молот Вы тоже потребуйте его запретить?
        А почему Вы используете ник "Rusland", а не знаете или не хотите знать какие знаки и символы использовали Руссы и славяне?
        Аааа, понял!
        Славяне шли в бой с портретом Маркса, Энгельса......
        А коловрат это от тевтонцев!
        Я прав? hi
        Симарглл
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:42
          Цитата: Симарглл
          Это коловрат, а не фашисты.
          А если талибы используют серп и молот Вы тоже потребуйте его запретить?
          А почему Вы используете ник "Rusland", а не знаете или не хотите знать какие знаки и символы использовали Руссы и славяне?

          Ещё один крендель из укровермахта. Вот и дуй к талибам.
          ul_vitalii
          1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 14:44
            Ну зачем же Вы так примитивно о себе?
            Ну надо-же иметь хоть каплю самоуважения к себе.

            "Вот и дуй к талибам."
            Ну Вы просто гений!!!!
            Сколько доводов, доказательств, исторических ссылок.......
            Вам сколько лет-то "профессор"? recourse
            Сможете осилить что-нибудь сложнее "сам такой"?
            Симарглл
          2. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 14:59
            Вопрос кулебяке вдогонку.
            Все кто считает, что история России началась до князя Владимира и не ненавидят символику славян до христианизации (да и после христианизации коловратов было дофигища) они все в укровермахте?
            Симарглл
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:08
              Цитата: Симарглл
              ...Вопрос кулебяке вдогонку.
              Все кто считает, что история России началась до князя Владимира и не ненавидят символику славян до христианизации (да и после христианизации коловратов было дофигища) они все в укровермахте?...

              Дружище - тут у всех своё мнение и по коловрату, и по направлению его лучей, и по родноверам.
              Вопрос один - какое отношение Ваше словоблудие имеет к теме статьи?
              Клоунаду прекращайте - не ровен час, со своей флудистикой долго на сайте не протянете.
              Андрей К
              1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 15:11
                "Клоунаду прекращайте - не ровен час, со своей флудистикой долго на сайте не протянете."
                Вполне возможно (уже даже и не в третий раз laughing ).

                "Вопрос один - какое отношение Ваше словоблудие имеет к теме статьи?"
                Так я отвечал не к статье, а к тому что один из комментаторов прицепился к аватару другого комментатора (он ему не понравился).
                Может и мне начать обсуждать не статьи а аватары комментаторов? hi
                Симарглл
                1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:17
                  Цитата: Симарглл
                  ...Так я отвечал не к статье, а к тому что один из комментаторов прицепился к аватару другого комментатора (он ему не понравился).
                  Может и мне начать обсуждать не статьи а аватары комментаторов? hi...

                  Правила ВО прочитайте и всё у Вас получится.
                  Андрей К
                  1. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 15:20
                    Почитал.
                    Не нашёл, что кто-то привилигированный может писать другим что хочет, а отвечать ему нельзя.
                    Или Вы про модераторов?
                    Тогда скромно умолкаю. hi

                    п.с. "и всё у Вас получится." это я уже от Вас слышал (правда под другим ником) не сработало. wink
                    Симарглл
            2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:48
              Цитата: Симарглл
              ненавидят символику славян до христианизации

              Не обращайте особого внимания, тут половина думает, что до христианства вообще ничего не было, тем более на Руси. Христианство и иудейский племенной божок, это наше всё. laughing
              Orionvit
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:42
          Кстати,серп и молот присутствует на гербе Австрии.
          210окв
          1. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 17:17
            Серп - крестьянство. Молот - рабочий класс. Австрия - страна, чьё богатство состоялось только благодаря труду сельчан и рабочих . В связи с этим Ваше междометие "кстати", - оно о чём и к кому адресовано? Чего кстати?
            Сергей-8848
      3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:41
        Цитата: Rusland
        Картинку фашистскую смени.

        Почему Rusland, а не Vaterland, к примеру? Ник по Русском языке пиши для начала, патриот нашелся.
        Orionvit
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 16:09
          Цитата: Orionvit

          Почему Rusland ...

          Действительно, почему? Дойчи так хиви называли. Это было военное формирование, действовавшее в составе вермахта. Командовал Руссландом, предатель, Борис Смысловский.
          Stas157
      4. Комментарий был удален.
      5. Колoврат Сегодня, 16:20
        Цитата: Rusland
        Цитата: Колoврат
        американцы тоже кое-что могут напомнить вьетнамцам: Agent Orange.

        Картинку фашистскую смени. am

        Тебя забыл спросить, клоуна, что мне и как делать)
        Колoврат
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:37
      Коловорот fool Жаль что нету минусов, а то давно бы в черепа с удовольствием вогнали за такую писанину fool !!!!
      Геркулесыч
      1. Колoврат Сегодня, 16:25
        Цитата: Геркулесыч
        Коловорот fool Жаль что нету минусов, а то давно бы в черепа с удовольствием вогнали за такую писанину fool !!!!

        Ахах)) это все, что вы можете сделать, тяфкать в интернете)
        Колoврат
      2. Korax71 (Александр) Сегодня, 17:07
        А не боитесь,что при минусах основная масса тех у кого не так много заездов на погонах объединится и по очереди старожил в такие же черепа и загонит recourse всё же это палка о двух концах.
        Korax71
    3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:41
      Цитата: Колoврат
      американцы тоже кое-что могут напомнить вьетнамцам: Agent Orange.

      Может быть вот это напомнят?
      Проксима
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:43
        ...или вот это? 16 марта 1968 года американскими солдатами в Сонгми и в близлежащих деревнях были убито, как минимум, 502 мирных жителя - 173 ребенка, 183 женщины (17 беременных), 149 мужчин (в основном старики). Некоторые из молодых женщин перед смертью были неоднократно изнасилованы. Причем факт массового убийства детей, женщин, стариков, так же как и изнасилования были официально признаны американской стороной.
        Массовое убийство в Сонгми - военное преступление, совершённое американскими "солдатами" в деревенской общине Милай (вьетн. Mỹ Lai) в округе Сонтинь провинции Куангнгай в Южном Вьетнаме, которое получило мировую известность в 1969 году в ходе войны во Вьетнаме. Как стало известно, годом ранее военнослужащие Армии США совершили массовое убийство гражданского населения нескольких деревень, входивших в состав общин Милай и Микхе (Михэ), уничтожив, по различным оценкам, от 347 до 504 мирных жителей. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты американскими солдатами пыткам, а женщины — групповым изнасилованиям. Преступление вызвало возмущение мировой общественности и стало одним из самых известных и символичных событий войны во Вьетнаме. Только один солдат был признан американским судом виновным, но через 3,5 года был освобождён.
        Проксима
        1. Колoврат Сегодня, 16:23
          Цитата: Проксима
          ...или вот это? 16 марта 1968 года американскими солдатами в Сонгми и в близлежащих деревнях были убито, как минимум, 502 мирных жителя - 173 ребенка, 183 женщины (17 беременных), 149 мужчин (в основном старики). Некоторые из молодых женщин перед смертью были неоднократно изнасилованы. Причем факт массового убийства детей, женщин, стариков, так же как и изнасилования были официально признаны американской стороной.
          Массовое убийство в Сонгми - военное преступление, совершённое американскими "солдатами" в деревенской общине Милай (вьетн. Mỹ Lai) в округе Сонтинь провинции Куангнгай в Южном Вьетнаме, которое получило мировую известность в 1969 году в ходе войны во Вьетнаме. Как стало известно, годом ранее военнослужащие Армии США совершили массовое убийство гражданского населения нескольких деревень, входивших в состав общин Милай и Микхе (Михэ), уничтожив, по различным оценкам, от 347 до 504 мирных жителей. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты американскими солдатами пыткам, а женщины — групповым изнасилованиям. Преступление вызвало возмущение мировой общественности и стало одним из самых известных и символичных событий войны во Вьетнаме. Только один солдат был признан американским судом виновным, но через 3,5 года был освобождён.

          И что? ну пусть напомнят) если вы думаете, что мне жалко вьетнамцев - вы глубоко заблуждаетесь)
          Колoврат
          1. Mic1969 (Михаил) Сегодня, 17:22
            Цитата: Колoврат
            если вы думаете, что мне жалко вьетнамцев - вы глубоко заблуждаетесь)

            Не фашист говорите... Славянский символ... Ну ну...
            Mic1969
  2. Симарглл (Симарглл) Сегодня, 14:25
    "Но всякий раз, неся потери во много раз превышающие американские, "люди в черных пижамах" были готовы начать все заново."
    А что, воевал только вьетконг, а северовьетнамские части не участвовали?
    Это про людей в чёрных пижамах. what
    Североамериканцы уже с 72 участвовали только авиацией, так-что фотки разбитой техники в 75 это к южновьетнамцам.
    Ну если объективно, а не уряяяя мы всех задрали! hi
    Симарглл
    1. Korax71 (Александр) Сегодня, 17:11
      Скорее всего это списанная техника.зачастую у матрасов практикуется технику,выработавшую свой ресурс либо оставлять,либо уничтожать на месте,не заморачиваясь с перевозкой.
      Korax71
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 14:25
    Вьетнамский портал soha.vn разместил фотографии, рассказывающие о разгроме американских и войск и их южновьетнамских союзников в войне, закончившейся в 1975 году.

    Зато сейчас вьетнамцы не гнушатся получать вооружение от мерикатосов request
    a.s.zzz888
  4. hohol95 (Алексей) Сегодня, 14:28
    Автор напоминает, что Вьетнам получал не самые новые образцы советских вооружений. В боях в основном применялась техника сороковых и пятидесятых годов. Вьетнамцы шли к победе через череду провалов и поражений.

    А они желали бы утопить в своих болотах танки Т-10?
    Планировать надо было лучше и войска учить, учить и учить...
    Самолёты и ЗРК так-же были сороковых годов?
    И, где бы они были без той техники сороковых, пятидесятых годов....
    hohol95
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:54
      Цитата: hohol95
      А они желали бы утопить в своих болотах танки Т-10?
      Планировать надо было лучше и войска учить, учить и учить...
      Самолёты и ЗРК так-же были сороковых годов?
      И, где бы они были без той техники сороковых, пятидесятых годов....

      Всё хорошо и правильно написано.
      Если бы не одно "но": ровно в то же самое время СССР поставлял более новую технику Сирии и Египту. Которые про...любливали её на порядок быстрее вьетнамцев, нанося противнику гораздо меньшие потери.
      Египет получил С-125 уже в 1970 году. А Вьетнам - только под конец войны, так что в боевых действиях они принять участия не успели. Причём вьетнамцы, когда просили С-125, в качестве примера приводили именно Египет - почему они получили, а мы нет?
      Alexey RA
      1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 15:32
        По поводу С-125.
        Напряжённые отношения с КНР могли повлиять на поставки этого ЗРК. В одном из документальных фильмов указывалось, что поезда с техникой для ДРВ останавливались на территории КНР, досматривались с пристрастием, а затем техника пришедшая в ДРВ оказывалась некомплектной - были сняты отдельные детали...
        hohol95
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:55
          Не знаю какие там поезда ездили, по причине натянутых отношений, был только один Китайский поезд "Пекин-Москва". Во Вьетнам всю технику возили морем до Хайфона. Причём американцы всё это прекрасно знали, и когда бомбили порт в Хайфоне, наши корабли, которые стояли под разгрузкой буквально в "двадцати метрах" не трогали
          Orionvit
          1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 16:12
            Николай Ковалев:
            — Отношение вьетнамцев к нашей помощи и морякам было очень потребительским. С усилением американских налетов темпы разгрузки судов резко снизились. В первую очередь вьетнамцы разгружали муку, нефтепродукты, вооружения. А суда со станками простаивали на рейде многие сутки. И при этом вьетнамские товарищи без конца требовали увеличить количество привозящих грузы судов. В 1968 году, например, они просили Косыгина доставить все запланированные на год грузы за полгода.
            Мы помогали им как могли. Когда разбомбили электростанции, питавшие угольные шахты вблизи порта Камфа, я дал капитанам приказ подавать туда энергию с корабельных генераторов. А наши вьетнамские товарищи, зная, что американцы не бомбят советские суда, ставили под их борта баржи с зенитными пулеметами. А после того, как американцы разбомбили нефтесклады, вьетнамцы решили использовать в этом качестве один из наших танкеров. Разгружали его по мере надобности, опять же понимая, что его не разбомбят. Экипажу пришлось несладко: несколько недель на рейде в тропическую жару без кондиционеров, в рое мошкары.
            Александр Нехорошев, бывший советник посольства СССР в ДРВ по межпартийным связям:
            — Вьетнамцы упирали на то, что они находятся на передовой линии борьбы с империализмом, проливают кровь, и главная страна социализма могла бы оказывать гораздо большую военную и экономическую помощь. Никакие доводы на них не действовали. Игнорировались и все наши просьбы. Мы, например, множество раз просили вьетнамских товарищей передать нам их лекарства от тропических болезней, но так ничего и не получили. Когда мы попросили дать нам для охраны посольства одну из сорока немецких овчарок, присланных во Вьетнам пограничниками ГДР, вьетнамцы согласились скрепя сердце. Ведь собачатина во Вьетнаме — деликатес. Всех остальных присланных для пограничных войск овчарок вьетнамские товарищи съели.

            Претензии авторам документального фильма...
            hohol95
          2. hohol95 (Алексей) Сегодня, 16:17
            Розин Александр.
            Основная транспортная магистраль.
            Советские моряки в оказании интернациональной помощи Вьетнаму в обретении независимости и отражении американской агрессии.
            5. 1967 год.
            Китайская позиция.
            В 1967 г., когда США довели численность своих войск во Вьетнаме до 500 тыс., антисоветская истерия в Китае достигла особого накала. В заявлениях ряда китайских руководителей в тот период сквозила неприкрытая угроза разорвать советско-китайские отношения. Это означало, в частности, прекращение перевозок во Вьетнам через территорию Китая советского вооружения и других товаров, поставки которых по необходимости все более увеличивались. Задержки китайскими властями железнодорожных эшелонов с грузами из СССР стали тогда обычным явлением. Поощряемые маоистскими лидерами хунвэйбины устраивали налеты на эшелоны и грабили их, в июне-июле 1968 г. к месту назначения не прибыли целые поезда с грузами советских военных материалов. Американский журнал «Коверт экшн» сообщал о фактах присвоения Китаем в период «культурной революции» новейших видов советской военной техники и оружия, в том числе и ракет «земля-воздух», предназначавшихся для ДРВ. Наряду с препятствиями, создаваемыми для транспортировки советских грузов в ДРВ, КНР резко сократила собственные поставки Вьетнаму, поскольку развязанная «культурной революцией» анархистская стихия привела китайскую экономику к полному развалу.
            Китайцы чинили препятствия и в морских перевозках, осуществлявшихся Советским Союзом для ДРВ с использованием портов Китая. В сентябре 1966 г. китайцы на несколько дней задержали танкер «Амурск» в Шанхае. 8 декабря 1966 г. китайские власти задержали в порту Дальний советский теплоход «Загорск» и удерживали его под арестом до 28 декабря 1966 г. Поводом послужил отказ капитана Г.Д.Наумова выполнить распоряжение китайского лоцмана при выходе из порта, так как оно угрожало безопасности судна. 20-21 июля 1967 г. в Желтом море военный корабль и вооруженные суда КНР предприняли действия угрожающего характера против советского судна «Гидрограф», находившемуся в нейтральных водах. В августе 1967 г. в порту Дальний китайскими властями преднамеренно были созданы условия, при которых советские теплоходы «Туркестан» и «Камчатсклес» не имели возможности войти в порт и осуществить погрузку, после чего 15 августа они ушли без груза. С 27 марта по 5 апреля 1968 г. в порту Вампу незаконно удерживался советский танкер «Комсомолец Украины» (капитан И.Г.Косяков), перевозящий грузы в ДРВ.
            hohol95
      2. hohol95 (Алексей) Сегодня, 16:54
        Вьетнамцы не менее лихо теряли бронетехнику. И Т-54 и ПТ-76.
        13 апреля 20 и 21 -и танковые батальоны поддержали 9-ю пехотную дивизию предпринявшую штурм Ан-Лока. Однако координация между танками, пехотой и артиллерией была слабой, а южновьетнамская пехота применила противотанковые ракеты TOW.
        В результате вошедшая в город колонна из 6 Т-54Б, которая достигла главной улицы была полностью уничтожена. Другие атакующие попали под авиационный удар потеряв до взвода танков.
        15 апреля 171-й танковый батальон участвовал во втором штурме Ан-Лока, в ходе которого было потеряно еще 12 Т-54. 9 мая северо-вьетнамцы предприняли очередную попытку взять Ан-Лок, начав атаку поддержанную 40 танками. К 12 мая Т-54 достигли северной и восточной части города, однако добиться решительной победы не смогли. После потери почти всех остававшихся 40 танков войска ДРВ отошли от города.
        За время наступлений 1972 года войска ДРВ потеряли около 400 танков.

        Для восполнения потерь в 1973 году СССР поставил в Северный Вьетнам очередную партию танков: Т-55, Т-54, Т-34/85, и ПТ-76, Из Китая были получены танки «Тип 59» и «Тип 63». Всего около 600 танков.
        hohol95
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:07
          Цитата: hohol95
          За время наступлений 1972 года войска ДРВ потеряли около 400 танков.

          Втрое меньше, чем арабы теряли за три недели боёв. smile
          Если бы те же египтяне теряли в боях по 400 танков в год - это было бы выдающимся достижением.
          Alexey RA
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 14:29
    Неплохая иллюстрация к намечающемуся в США "военному параду".
    1536
    1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:38
      Ага, парад американского мирового позора! laughing
      Симон
  6. Mimohod (Михаил) Сегодня, 14:29
    «Но всякий раз, неся потери во много раз превышающие американские, "люди в черных пижамах" были готовы начать все заново. Наверное, поэтому вьетнамский опыт так тщательно изучается военными всего мира», – отмечает автор.
    Без белолицых Ли-си -цынов и Ку -ни-цынов этот опыт был бы не так ценнен , так что ширшее смотреть на вьетнамский боевой опыт мировым комбатантам надо и выводы делать соответствующие......
    Mimohod
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:59
      Вьетнамцы заслужили уважение как стойкие солдаты, и то потери были несовместимые с американскими. Вся техника, вооружение, и боеприпасы были Советские. Даже стройматериалы везли морем из Владивостока. Причём всё это почти за даром, так сказать за поддержку "социалистического курса" Хо Ши Мина.
      Orionvit
      1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 16:08
        роль наших спецов немалая тоже была...
        Mimohod
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:36
    Американский исторический и политический позор ПОЗОР! crying wink - Больше ничего сказать про это не смогу. request
    Симон
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:38
    Только не все во Вьетнаме помнят результаты той войны, иначе не брали бы от сшы сейчас разные подачки! !!!
    Геркулесыч
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 15:04
      Бабло переформатирует людей в ноль, явь нашего времени, не стало противоборствующей идеалогии супротив желтого дьявола....
      Mimohod
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:12
      Цитата: Геркулесыч
      Только не все во Вьетнаме помнят результаты той войны, иначе не брали бы от сшы сейчас разные подачки! !!!

      А что - есть альтернативы? Кто-то из наших компаний готов поставить аналогичную продукцию, а государство готово профинансировать эти поставки?
      Пару месяцев назад тут уже кляли последними словами Вьетнам, когда тот решил взять в Штатах патрульные "Орионы". На вопрос "что можем мы предложить взамен", клявшие как-то уходили от ответа. smile
      Alexey RA
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:48
        Я не власть, но и мне понятно, что нужно там просто поактивнее работать! Не упрашивать, как мы умеем, а доказывать, аргументируя той же войной -техника то наша тогда себя показала!
        Геркулесыч
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:09
          Цитата: Геркулесыч
          Я не власть, но и мне понятно, что нужно там просто поактивнее работать! Не упрашивать, как мы умеем, а доказывать, аргументируя той же войной -техника то наша тогда себя показала!

          Так нет у нас той техники, которая нужна Заказчику. Не производятся у нас базовые патрульные самолёты. sad
          Alexey RA
  9. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:39
    Может покажусь неадекватным, но фотографии "радуют глаза")))
    Понятно, почему нынешнее руководство Вьетнама, сближается с США, НО, всё же следует помнить, что полосатые сделали, с их страной. Надеюсь, что это не забыто!
    Сибирский цирюльник
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:44
    Цитата: hohol95
    Автор напоминает, что Вьетнам получал не самые новые образцы советских вооружений. В боях в основном применялась техника сороковых и пятидесятых годов. Вьетнамцы шли к победе через череду провалов и поражений.

    А они желали бы утопить в своих болотах танки Т-10?
    Планировать надо было лучше и войска учить, учить и учить...
    Самолёты и ЗРК так-же были сороковых годов?
    И, где бы они были без той техники сороковых, пятидесятых годов....

    Самолеты МИГ-21 и МИГ-15 - это самолеты того времени во Вьетнаме. На сороковые года вообще не тянет. МИГ-21 еще до сих пор стоит на вооружении в некоторых государствах. wink
    Симон
    1. Vard Сегодня, 14:49
      Родственник служил на аэродроме где из вьетнамцев делали пилотов... первое время они совершенно не выдерживали перегрузок... и только после того как их элементарно откормили... дело пошло на лад...
      Vard
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:17
      Цитата: Симон
      Самолеты МИГ-21 и МИГ-15 - это самолеты того времени во Вьетнаме. На сороковые года вообще не тянет. МИГ-21 еще до сих пор стоит на вооружении в некоторых государствах

      Ещё Вьетнам получал МиГ-17 и МиГ-19. А МиГ-15 во Вьетнаме были в варианте УТИ.
      Но вот С-125 вьетнамцы получили только когда война уже заканчивалась, хотя запрашивали их у нас регулярно. Причём вьетнамцы, мягко говоря, возмущались тем, что СССР не поставляет им то, что поставляет Египту, который получил эти ЗРК уже в 1970.
      Alexey RA
    3. hohol95 (Алексей) Сегодня, 15:33
      МиГ-17 ещё были.
      hohol95
  11. vlad.svargin (Владимир) Сегодня, 14:45
    Надо что бы эти фотографии были у каждого члена конгресса США за рабочим столом как трагическое напоминание, и всегда при появлении желания кого либо наказать их пробивал бы холодный пот от неотвратимости бумеранга!
    vlad.svargin
  12. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:46
    Поводом для вторжения во Вьетнам на предмет помощи «буржуазному» Югу явились несколько довольно странных инцидентов в Тонкинском заливе в начале августа 1964 года. Первая стычка сил ВМФ США с кораблями Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) произошла 2 августа. Эсминец «Мэддокс» предположительно вошел в территориальные воды Вьетнама (с какой целью?) и вступил в бой с тремя торпедными катерами.

    4 августа, если верить официальной версии США, в Тонкинском заливе радары американских эсминцев зафиксировали приближение более десятка неизвестных кораблей. В районе обнаружения сил противника были подняты по тревоге самолеты, но никого в Тонкинском заливе они не нашли. Тем не менее сам факт потенциальной угрозы эсминцам США (если он, конечно, действительно имел место) вызвал якобы бурное возмущение президента Штатов Линдона Джонсона.

    Нелепость предположения об агрессии со стороны ДРВ подтверждается состоявшимся в 1995 году разговором между экс-министром обороны США Робертом Макнамарой и его бывшим вьетнамским коллегой Во Нгуеном Зяпом. Собеседники сошлись во мнении, что 2 августа действительно было вооруженное столкновение, но факт какого-либо присутствия вьетнамских сил вблизи американских эсминцев 4 августа Зяп категорически отверг.

    Совершенно необоснованные опасения о военной угрозе легли в основу принятой Конгрессом США Тонкинской резолюции, предоставившей хозяину Белого дома право на введение войск во Вьетнам. С августа 1964 года американские ВВС начали бомбежки территории ДРВ, а Пентагон получил официальный карт-бланш на подготовку к сухопутному вторжению в республику.
    Denis Obukhov
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 14:46
    Цитата: Колoврат
    американцы тоже кое-что могут напомнить вьетнамцам: Agent Orange.

    ---------------------------------
    О, фашисты активизировались.За применение химического оружия ратуете?
    Altona
    1. Колoврат Сегодня, 16:33
      Цитата: Altona
      Цитата: Колoврат
      американцы тоже кое-что могут напомнить вьетнамцам: Agent Orange.

      ---------------------------------
      О, фашисты активизировались.За применение химического оружия ратуете?

      О, комуняки активизировались) с красноперыми ничего не обсуждаю) ленину привет)
      Колoврат
  14. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:50
    Вьетнамский портал размещает, а вьетнамское правительство - сообщает. Лучшие корифаны для СРВ с недавних пор - это США.
    Сергей-8848
    1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:56
      Купили вместе с потрохами smile
      Denis Obukhov
    2. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:57
      Приводимые ниже мною названия, а именно :
      Колoврат и Симаргл - являются провокаторами. Общаясь с ними, вы поймёте это влёт, и, соответственно, решите, как разговаривать с выявленными с...ами
      Сергей-8848
      1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:59
        Агенты Госдепартамента?
        Denis Obukhov
        1. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 15:17
          Ув. Denis Obukhov, Вы же не Линдси Грэм. Это видно хотя бы потому, что Вы умеете печатать, думать и связно формулировать мысли.
          Сергей-8848
    3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:12
      Цитата: Сергей-8848
      Вьетнамский портал размещает, а вьетнамское правительство - сообщает. Лучшие корифаны для СРВ с недавних пор - это США.

      А что поделать, если РФ не может предложить того, что нужно Вьетнаму. А вьетнамцам ждать, пока наша промышленность раскачается, некогда - у них Китай под боком.
      Alexey RA
      1. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 17:23
        Развод на раз-два, когда солидной крышей предлагается защита от страхолюдин, наехавших вчера. Пацанва. Лучше бы они у своих соотечественников с наших рынков поучились бизнесу.
        Сергей-8848
  15. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:03
    А ЭТО РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ:
    https://topwar.ru/139044-ssha-peredali-vetnamu-vt
    oruyu-partiyu-malyh-katerov.html
    Нормаль ок
  16. Комментарий был удален.
  17. САША СТАРЫЙ (Александр Баландин) Сегодня, 15:27
    16 марта, деревня Сонгми, вот что должны помнить америкосы
    САША СТАРЫЙ
  18. Ментат Сегодня, 15:51
    Цитата: Колoврат
    американцы тоже кое-что могут напомнить вьетнамцам: Agent Orange.

    Что вы хотели этим сказать-то? Или лишь бы что-то ляпнуть?
    Это скорее напоминание самим американцам о череде их военных преступлений.
    В результате применения данного по сути химического оружия миллион(!) человек стали инвалидами. В т.ч. военные самих США и жители городов вокруг производств.
    Юридическая война против своих же ветеранов, пострадавших от Агента Оранж, — ещё одна страница позора Америки.
    Отдельным пунктом идёт затыкание рта учёным в США, пытавшимся сказать о недопустимости применения подобных веществ для чего бы то ни было.
    Ментат
  19. баклан (Станислав) Сегодня, 17:07
    Заходил как то в порт Вьетнама, уже и в какой не помню. Лоцман, как узнал, что я русский, столько добрых слов в адрес России произнёс. Я аж с непривычки был растроган. Вьетнамцы помнят, кто им помогал в войне...
    баклан
  20. KIBL (GENE) Сегодня, 17:24
    "Исключительные" обделались,поджав хвост ,получив по мордасам,лижут свои бубенцы и повякивают.Шавки дранные да и только,не смогли одолеть маленькую страну и помощь СССР И КНР здесь не причем.Эту полосатую сволоту победил дух свободы вьетнамского народа!
    KIBL
  21. d.antonov (danil) Сегодня, 17:32
    О какой победе идет речь?)
    Победители не подписывают мирные соглашения, в которых выполняются ВСЕ требования побеждённых. А Северный Вьетнам именно это и сделал: подписал в Париже мирные соглашения, отказавшись от всех своих былых претензий и полностью согласившись на американские условия - те, которые американцы выдвигали с самого начала.

    Вообще, теоретикам "сокрушительного поражения США" имело бы смысл почитать мемуары самих вьетнамских военных - например, командовавшего армией Севера Нгуена Гиапа. И выяснить, что к началу 1970-х руководство Северного Вьетнама полностью отчаялось выиграть войну и было вынуждено пойти на мирные переговоры и полное удовлетворение американских претензий.

    Сами северные вьетнамцы своё военное поражение давным-давно признали
    d.antonov
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