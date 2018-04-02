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Вьетнамский портал напомнил о позоре вооруженных сил США
Вьетнамский портал soha.vn разместил фотографии, рассказывающие о разгроме американских и войск и их южновьетнамских союзников в войне, закончившейся в 1975 году. Об этом пишет Вестник Мордовии.
Огромная свалка уничтоженной американской военной техники, среди которой можно увидеть бронетранспортеры М113, танки М48, самоходные орудия, всевозможные грузовики.
«Весной 1975 маленькая страна в Юго-Восточной Азии смогла победить самую могущественную империалистическую державу – США. Конечно, значительную роль в этом успехе сыграла военная помощь СССР, других стран существовавшего тогда Варшавского договора, Китая», – говорится в материале.
Автор напоминает, что Вьетнам получал не самые новые образцы советских вооружений. В боях в основном применялась техника сороковых и пятидесятых годов. Вьетнамцы шли к победе через череду провалов и поражений.
«Но всякий раз, неся потери во много раз превышающие американские, "люди в черных пижамах" были готовы начать все заново. Наверное, поэтому вьетнамский опыт так тщательно изучается военными всего мира», – отмечает автор.
Огромная свалка уничтоженной американской военной техники, среди которой можно увидеть бронетранспортеры М113, танки М48, самоходные орудия, всевозможные грузовики.
«Весной 1975 маленькая страна в Юго-Восточной Азии смогла победить самую могущественную империалистическую державу – США. Конечно, значительную роль в этом успехе сыграла военная помощь СССР, других стран существовавшего тогда Варшавского договора, Китая», – говорится в материале.
Автор напоминает, что Вьетнам получал не самые новые образцы советских вооружений. В боях в основном применялась техника сороковых и пятидесятых годов. Вьетнамцы шли к победе через череду провалов и поражений.
«Но всякий раз, неся потери во много раз превышающие американские, "люди в черных пижамах" были готовы начать все заново. Наверное, поэтому вьетнамский опыт так тщательно изучается военными всего мира», – отмечает автор.
Использованы фотографии: soha.vn
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