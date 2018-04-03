Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Турецкий атом. В Росатоме получена генеральная лицензия на строительство АЭС "Аккую"
Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает о том, что официальная Анкара выдала Росатому генеральную лицензию на строительство атомной электростанции Аккую. Лицензия, как отмечается, выдана после согласования всех деталей проекта, который турецкими специалистами из министерства энергетики был признан полностью безопасным.
Сегодня состоится торжественная (официальная) церемония закладки фундамента АЭС Аккую. На мероприятии ожидается присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечено, что, возможно, на церемонию закладки фундамента новой АЭС прилетит и российский президент Владимир Путин. Известно, что некоторые подготовительные работы на месте возведения станции были начаты в конце 2017 года.
Для справки: начинается строительство первого энергоблока АЭС в Турции. В общей сложности атомная электростанция будет состоять из четырёх энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, относящихся к поколению «3+». Это, по оценкам экспертов, самые безопасные реакторы на сегодняшний день.
Пресс-служба Росатома:
Известно, что на данный момент проект финансируется Россией. По Межправсоглашению, не менее 51% акций проекта будут принадлежать РФ, остальная часть может быть реализована между внешними инвесторами.
Сегодня состоится торжественная (официальная) церемония закладки фундамента АЭС Аккую. На мероприятии ожидается присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечено, что, возможно, на церемонию закладки фундамента новой АЭС прилетит и российский президент Владимир Путин. Известно, что некоторые подготовительные работы на месте возведения станции были начаты в конце 2017 года.
Для справки: начинается строительство первого энергоблока АЭС в Турции. В общей сложности атомная электростанция будет состоять из четырёх энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, относящихся к поколению «3+». Это, по оценкам экспертов, самые безопасные реакторы на сегодняшний день.
Пресс-служба Росатома:
Проектная компания АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания АО «Русатом Энерджи Интернейшнл» (АО «РЭИН»), реализующая в Турции проект сооружения АЭС «Аккую», получила полноценный статус стратегического инвестора.
Известно, что на данный момент проект финансируется Россией. По Межправсоглашению, не менее 51% акций проекта будут принадлежать РФ, остальная часть может быть реализована между внешними инвесторами.
Использованы фотографии: Росатом
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти