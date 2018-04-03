10:10 03 апреля
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Турецкий атом. В Росатоме получена генеральная лицензия на строительство АЭС "Аккую"

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает о том, что официальная Анкара выдала Росатому генеральную лицензию на строительство атомной электростанции Аккую. Лицензия, как отмечается, выдана после согласования всех деталей проекта, который турецкими специалистами из министерства энергетики был признан полностью безопасным.

Турецкий атом. В Росатоме получена генеральная лицензия на строительство АЭС "Аккую"


Сегодня состоится торжественная (официальная) церемония закладки фундамента АЭС Аккую. На мероприятии ожидается присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечено, что, возможно, на церемонию закладки фундамента новой АЭС прилетит и российский президент Владимир Путин. Известно, что некоторые подготовительные работы на месте возведения станции были начаты в конце 2017 года.


Для справки: начинается строительство первого энергоблока АЭС в Турции. В общей сложности атомная электростанция будет состоять из четырёх энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, относящихся к поколению «3+». Это, по оценкам экспертов, самые безопасные реакторы на сегодняшний день.

Пресс-служба Росатома:
Проектная компания АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания АО «Русатом Энерджи Интернейшнл» (АО «РЭИН»), реализующая в Турции проект сооружения АЭС «Аккую», получила полноценный статус стратегического инвестора.


Известно, что на данный момент проект финансируется Россией. По Межправсоглашению, не менее 51% акций проекта будут принадлежать РФ, остальная часть может быть реализована между внешними инвесторами.

Использованы фотографии: Росатом
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:12
    нам всё по Аккую...турки патнёры чё...почти друзья уже...
    Дедкастарый
    1. Маз Сегодня, 09:23
      То есть мы вкладываем деньги в Турцию! Большие деньги. Ну это хорошо только при условии, что османы тоже джентльмены
      Маз
  2. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:24
    Было бы лучше если турки сами платили за АЭС. А то получится как в анекдоте: "...ну давай , давай загоняй меня в долги."
    Alex66
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 07:45
      Сколько стоит развал НАТО и вывод из него самой большой армии после США? Сколько стоит контроль Босфора, многие не в курсе, но турки не пустили газовоз на Украину, не препятствуют Сирийскому экспрессу и так-то 51% станции, т.е. контрольный пакет будет у Росатома, тут же пойдут ТВэЛы наши, а не конкурентов типа Вестингауз. Также РФ заинтересована в дефиците урана на внешнем рынке, а он имеет место быть, почему США принуждают Германию и Японию сокращать атомную долю в энергетике. У США авианосный и подводный флот полностью на атоме, дошло до того, что они свой ядерный арсенал вынуждены разбирать на топливо. Кроме Турецкого потока, Турция более 70% потребляемого газа берет из РФ. Критическая зависимость в энергетике от РФ вещь нужная и полезная в политике. Ну, собственно до окончания строительства доживет ли Эрдоган и сама Турция неизвестно laughing
      хрыч
      1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 08:56
        Согласен. Станция принадлежат нам, окупаемость у блока примерно 10 лет, а работает она в районе 100 лет, возможно и больше. Плюс Росатом неизбежно, как это происходит в других странах где мы строим АЭС, потянет в Турцию и другие высокотехнологичные отрасли нашей экономики. Это все деньги в нашу экономику, не говоря уже о политических преференциях и т д.
        Не понимаю почему людям это не нравится request
        RASKAT
        1. Житель Урала Сегодня, 09:16
          Ну и плюс большое количество подконтрольных АЭС позволяет быстро перевести гражданское производство в военное, если что...
          Житель Урала
      2. Маз Сегодня, 09:26
        Это все чудно, но Эрдоган помрет и американцам будет плевать на зависимость Турции от нашего газа и твэлов. Как им плевать на это на Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии, Грузии и прочих
        Маз
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:46
          Вы просто не поняли, энергетика бывших парализована и им приходится садиться на газовую иглу нашу же. Этим троглодитам СССР давал экономическую безопасность в виде АЭС, а западу это не нужно, рабы должны быть зависимы. Западу нужна труба, а эти транзитеры должны быть от нее зависимы. Турция может погибнуть, может превратиться в темное государство, но назад под запад никогда. Там уничтожено при помощи РФ глубинное государство, уничтожена каста, правившая 100 лет. Ваш аргумент - на половину полный стакан, а не пустой, как вы хотите представить. Из-за России в Америке произошел переворот и началась гражданская война, пока в СМИ и борьбе элит. В КНР произошел переворот сверху и в Саудовской Аравии. Все, рухнул Мировой порядок.
          хрыч
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:26
    А разрешение сбить еще пару наших военных самолетов турчатине тоже дадут? Как то быстро властя забыли о сбитой "сушке "!
    Геркулесыч
    1. Тралл Сегодня, 07:37
      Цитата: Геркулесыч
      А разрешение сбить еще пару наших военных самолетов турчатине тоже дадут? Как то быстро властя забыли о сбитой "сушке "!

      Вы сейчас лично Путина обвиняете?
      Как-то быстро забыли, за кого голосовали smile
      Тралл
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:49
        Тралл -я голосовал за Жириновского, пишу вам честно! soldier
        Геркулесыч
        1. karish (Александр) Сегодня, 08:00
          Цитата: Геркулесыч
          Тралл -я голосовал за Жириновского, пишу вам честно!

          Ну а почему нет ?
          Я вон завтра в цирк иду- билеты по 1000руб ( на ваши деньги )
          А тут проголосовал и ... цирк продолжается по ТВ и бесплатно. laughing
          karish
        2. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 08:06
          Цитата: Геркулесыч
          Тралл -я голосовал за Жириновского, пишу вам честно! soldier

          Что на этот счёт говорит сам Владимир Вольфович?
          Вчера: надо брать Константинополь! Босфор должен быть русским!
          Сегодня: с Турцией надо было дружить, а не воевать!
          Чем он удивит нас завтра?
          Наводлом
        3. НасРать (Евлампий) Сегодня, 08:23
          Цитата: Геркулесыч
          Тралл -я голосовал за Жириновского, пишу вам честно! soldier



          Матерь божия.... belay
          НасРать
        4. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 09:08
          Цитата: Геркулесыч
          я голосовал за Жириновского, пишу вам честно!

          О да ))) Даже Михан прифигел от услышанного ,а это многого стоить между прочим ))
          Всегда было интересно ,кто же в России за Жириновского голосует .
          Lek3338
        5. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:44
          Цитата: Геркулесыч
          я голосовал за Жириновского, пишу вам честно!

          Это нормально, считайте что за Путина! Жириновский никогда не был самостоятельной фигурой и его оппозиция реальной власти, только формальна. С таким же успехом могли бы и за Собчак проголосовать, никакой разницы бы не было.
          Stas157
  4. annodomene (Алексей) Сегодня, 07:39
    По поводу турок я тоже не испытываю теплых чувств, но... Посмотрите с другой стороны - строительство АЭС Россией это, как минимум, изготовление оборудования на российских предприятиях, открытие новых рабочих мест, появление заказов и, соответственно, оплаты всем сотрудникам, участвующим в этом мероприятии. Тем более, что 51% акций принадлежит РФ. Было бы совсем отлично, если строительство на 100% шло за счет Турции. Но уже принято решение, причины которого нам, увы, не понять...
    P.S. Я сам работаю в этой отрасли и знаю, что сейчас работы подвалит - мама не горюй.
    annodomene
    1. karish (Александр) Сегодня, 07:56
      Цитата: annodomene
      Тем более, что 51% акций принадлежит РФ

      когда захотят они её национализируют
      Цитата: annodomene
      Было бы совсем отлично, если строительство на 100% шло за счет Турции

      ну да - тот случай.
      Строительство за счёт Турции -- а 51% принадлежит России ?
      Это как ?
      karish
      1. annodomene (Алексей) Сегодня, 08:03
        Уважаемый Александр!
        Про национализацию речь не идет. Способ и схема расчетов довольно сложная. По аналогии с Бушером, скорее всего, эксплуатацию в течение 2-х лет после постройки будут осуществлять специалисты из РФ с последующей передачей Турции (которая не имеет опыта эксплуатации ЯЭУ).
        По поводу строительства на 100% за счет Турции мною было сказано "было бы...". Специально для Вас поясняю, что история не приемлет сослагательного наклонения. И тогда бы 51% не принадлежал России.
        annodomene
        1. karish (Александр) Сегодня, 08:07
          Цитата: annodomene
          Про национализацию речь не идет.

          Я говорю , что Турция при Эрдогане это малопрогнозируемое государство , поэтому в случае чего , за национализацией ( что бы не платить ) у них не заржавеет
          Цитата: annodomene
          По аналогии с Бушером, скорее всего, эксплуатацию в течение 2-х лет после постройки будут осуществлять специалисты из РФ с последующей передачей Турции (которая не имеет опыта эксплуатации ЯЭУ).

          что такое 2 года ?
          Да и спецов не проблема найте , реакторов настроено достаточно как в европе , так и в той же Украине
          Цитата: annodomene
          о поводу строительства на 100% за счет Турции мною было сказано "было бы...". Специально для Вас поясняю, что история не приемлет сослагательного наклонения

          так чего вообще упоминать ?
          Было бы хорошо если б я был бы миллиардером good
          karish
          1. annodomene (Алексей) Сегодня, 08:23
            Реакторов настроено много, это факт. Вот только я лично могу доверять только управленцам с Украины (да-да), правда еще старой подготовки. Дело в том, что наши российские нормы строительства и обеспечения ЯБ и РБ примерно на 2 (два) порядка жестче МАГАТЭшных. Взять хотя бы ТЭР и принцип саморегулирования. Два года - это минимальный срок, за который можно "обогатить" специалиста знаниями и твердыми практическими навыками при эксплуатации ЯЭУ.
            Также приходилось общаться со специалистами новой генерации с незалежной. Грустное зрелище. Одним словом я лично Запорожскую АЭС предпочту объезжать на безопасном расстоянии радиусом 30 км минимум.
            annodomene
          2. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:52
            Цитата: karish
            Я говорю , что Турция при Эрдогане это малопрогнозируемое государство , поэтому в случае чего , за национализацией ( что бы не платить ) у них не заржавеет

            С Эрдоганом можно договариваться только если ты сильный. Со слабыми он попирает любые договоренности и международные нормы. Посмотрите что он творит в Ираке и Сирии, как он унизительно разговаривает в адрес глав этих государств. Поэтому стоит поменяться конъюнктуре, и России ослабеть, так Эрдоган тут же ударит в спину.
            Он уже манипулирует, разрешениями на Турецкий Поток, конфликтом в Нагорном Карабахе... С постройкой Аккуи козырей у него будет больше.
            Stas157
            1. karish (Александр) Сегодня, 09:56
              Цитата: Stas157
              С Эрдоганом можно договариваться только если ты сильный. Со слабыми он попирает любые договоренности и международные нормы

              проблема в одном -- эрдоган сам определяет свою силу и чужую слабость
              Цитата: Stas157
              Посмотрите что он творит в Ираке и Сирии, как он унизительно разговаривает в адрес глав этих государств.

              ну так обыкновенная турецкая гопота
              Цитата: Stas157
              Поэтому стоит поменяться конъюктуре, и России ослабеть, так Эрдоган тут же ударит в спину.

              можно не сомневаться
              karish
      2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 08:08
        Цитата: karish
        Строительство за счёт Турции -- а 51% принадлежит России ?
        Это как ?

        элементарно Ватсон: 51 процент выработанных киловатт,будет отсылаться в Россию "энеровозами" в виде аккумуляторов. fellow
        Дедкастарый
        1. karish (Александр) Сегодня, 08:12
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: karish
          Строительство за счёт Турции -- а 51% принадлежит России ?
          Это как ?

          элементарно Ватсон: 51 процент выработанных киловатт,будет отсылаться в Россию "энеровозами" в виде аккумуляторов. fellow

          гут --Вальдемар , гут good
          karish
      3. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 08:12
        когда захотят они её национализируют
        - Зачем? Впрочем - глупо этот вопрос задавать людям с аватаром 404.
        Астория
        1. karish (Александр) Сегодня, 08:37
          Цитата: Астория
          когда захотят они её национализируют
          - Зачем? Впрочем - глупо этот вопрос задавать людям с аватаром 404.

          404 laughing
          вы уважаемый берега не попутали ?
          karish
          1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 09:14
            Karish, рогулей видно за версту.
            Астория
            1. karish (Александр) Сегодня, 09:57
              Цитата: Астория
              Karish, рогулей видно за версту.

              а что такое рогули ?
              karish
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:00
      Вообще-то 100% принадлежит России. 51% будет после продажи акций. Т.е. денежки будут.
      Muvka
      1. karish (Александр) Сегодня, 08:02
        Цитата: Muvka
        Вообще-то 100% принадлежит России. 51% будет после продажи акций. Т.е. денежки будут.

        может да - может - нет
        Про деньги вообще правильней говорить в настоящем времени - чем в будущем.
        karish
    3. garnik (Garnik) Сегодня, 08:02
      Итого будем иметь недруга с амбициями завладения атомного оружия.
      По Соловьеву: Половина мощностей ,турция берет на себя,а на другую половину Россия ищет покупателей.За ввоз оборудования турки берут пошлину. Почему бы не построить на таких же условиях АЭС в Сербии ,Армении и в других дружественных государствах.
      garnik
      1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 08:10
        А в перечисленных Вами странах - есть дефицит электроэнергии? В Турции есть.
        Астория
        1. garnik (Garnik) Сегодня, 09:52
          Думаю в Европе ,после решения Германии о закрытии своих АЭС , и в ближайшем будущем перехода автотранспорта на электричество будет дефицит.
          Вопрос ,а где тогда Россия найдет потребителя ,на оставшуюся половину мощностей,если по вашему Европа не нуждается в электроэнергии?
          garnik
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:12
        Цитата: garnik
        Почему бы не построить на таких же условиях АЭС в Сербии ,Армении и в других дружественных государствах.

        А просьбы об этом от них поступали?
        Piramidon
        1. garnik (Garnik) Сегодня, 10:02
          В Армении уже несколько раз продлевали работоспособность местной АЭС ресурс которой давно истек.И стоит там один из первых реакторов(древних). Ведутся разговоры ,все упирается в отсутствии финансов у Армении,но почему то для турок они есть .Иран поставляет газ в Армению ,чтоб получить взамен электроэнергию вырабатываемое на местных ТЭЦ.
          Какая то сила толкает Россию в объятия турции,и главное все знают чем она закончится.
          garnik
  5. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 07:39
    Такие проекты вызывают всегда опасение потому что Турция каждый день меняет свой геополитический вектор как в море погода.
    Heterocapsa
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:44
    Скользкие наши отношения, которые могут в любой момент предать турки.
    a.s.zzz888
  7. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:18
    Завтра Эрдоган уйдет на пенсию, и можем получить еще одну "Белене", которую вот так же строили, а потом болгары от неё отказались.
    Piramidon
    1. lwxx Сегодня, 08:32
      Как ни прискорбно говорить,но турки более самостоятельная нация в отличие от "братушек". Турки свою выгоду не променяют на евросоюз.
      lwxx
  8. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:20
    Да рискованно. А вы найдите на этом рынке предложения, где без риска, без конкурентов, все надежно и выгодно. Надеюсь что риски просчитаны.
    vladimirvn
  9. annodomene (Алексей) Сегодня, 08:25
    Цитата: Piramidon
    Цитата: garnik
    Почему бы не построить на таких же условиях АЭС в Сербии ,Армении и в других дружественных государствах.

    А просьбы об этом от них поступали?

    Во-во, здесь же как в СССР, все делается по просьбам трудящихся. ИМХО, зачем навязывать кому-то строительство АЭС? захотят - сами обратятся. Тем более, что при ГРАМОТНОЙ эксплуатации это самый безопасный и достаточно экологичный способ получения энергии.
    annodomene
  10. annodomene (Алексей) Сегодня, 08:27
    Цитата: garnik
    Итого будем иметь недруга с амбициями завладения атомного оружия.
    По Соловьеву: Половина мощностей ,турция берет на себя,а на другую половину Россия ищет покупателей.За ввоз оборудования турки берут пошлину. Почему бы не построить на таких же условиях АЭС в Сербии ,Армении и в других дружественных государствах.

    Наличие АЭС и владение ЯО несколько разные вещи. Не все могут позволить себе ядерные ОРУЖЕЙНЫЕ технологии. В связи с чем у меня большие сомнения по поводу Китая, например.
    annodomene
  11. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 08:35
    Цитата: karish
    Про деньги вообще правильней говорить в настоящем времени - чем в будущем.
    Вы раз за разом показываете свою чудовищную дремучесть..........но ведь дно ещё не пробито,и вы нас ещё не раз порадуете своими сообщениями wink
    72jora72
    1. karish (Александр) Сегодня, 08:41
      Цитата: 72jora72
      ...но ведь дно ещё не пробито,и вы нас ещё не раз порадуете своими сообщениями

      вам бы наше дно. laughing
      ост израильского ВВП на душу населения в 2016 году вплотную приблизил Израиль к трем ведущим странам Европы — Германии, Британии и Франции.

      Согласно последнему отчету, опубликованному британским Economist, Израиль с $38 127 обошел Францию ($38 032) и Британию, чей ВВП на душу населения составил $37 317.

      сколько в России ?
      сами найдете ?
      karish
      1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 09:16
        сколько в России ?
        сами найдете ?
        - А Вы то какое отношение к этому ВВП имеете, наверное по кирпичам государство обетованное строили, обожаю селюков laughing
        Астория
        1. karish (Александр) Сегодня, 09:20
          Цитата: Астория
          сколько в России ?
          сами найдете ?
          - А Вы то какое отношение к этому ВВП имеете, наверное по кирпичам государство обетованное строили, laughing

          26 лет уже


          Цитата: Астория
          обожаю селюков

          деревня , люди иногда в отпуск едут - в другие страны.
          Хотя Вам это видимо не ведано.
          karish
  12. sib.ataman Сегодня, 08:43
    Никто вязать на спицах не пробовал? Я тоже! Боюсь, что засну на первом ряду петель. Вот и с турками-глаза боятся, а руки делают! И деваться некуда!
    sib.ataman
  13. тагил (сергей) Сегодня, 08:54
    По моему вы забываете что АС работает на наших стержнях, пока они есть она работает, нет все как на украине и американские стержни им в помощь. Так что национализация возможна а работа станции без топлива нет. Турки ведь не тупей хохлов, понимают что мы свои деньги по любому отобъем.
    тагил
    1. karish (Александр) Сегодня, 08:59
      Цитата: тагил
      По моему вы забываете что АС работает на наших стержнях,

      вестингуаз изготавливает аналоги
      Цитата: тагил
      нет все как на украине и американские стержни им в помощь

      ну вообще то 3 года ( или 4 ) как работают , насколько я в курсе аварий не было
      Цитата: тагил
      Так что национализация возможна а работа станции без топлива нет.

      я думаю национализировать сложнее чем перевести на то же американское топливо.
      А с точки зрения технической - оба варианта не представляют проблемы
      Цитата: тагил
      Турки ведь не тупей хохлов, понимают что мы свои деньги по любому отобъем

      сами то поняли что сказали ?
      Вам статистику привести в доказательство или сами скромно помолчите ?
      karish
      1. тагил (сергей) Сегодня, 09:05
        То есть вы хотите сказать что мы эту электростанцию будем строить себе в убыток за красивые турецкие глазки? по моему те времена прошли, надеюсь навсегда.
        тагил
        1. karish (Александр) Сегодня, 09:58
          Цитата: тагил
          о есть вы хотите сказать что мы эту электростанцию будем строить себе в убыток за красивые турецкие глазки?

          время покажет
          Цитата: тагил
          по моему те времена прошли, надеюсь навсегда.

          на основании чего у Вас такая уверенность и с какого времени она наступила ?
          karish
  14. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 09:11
    Цитата: karish
    Цитата: 72jora72
    ...но ведь дно ещё не пробито,и вы нас ещё не раз порадуете своими сообщениями

    вам бы наше дно. laughing
    ост израильского ВВП на душу населения в 2016 году вплотную приблизил Израиль к трем ведущим странам Европы — Германии, Британии и Франции.

    Согласно последнему отчету, опубликованному британским Economist, Израиль с $38 127 обошел Францию ($38 032) и Британию, чей ВВП на душу населения составил $37 317.

    сколько в России ?
    сами найдете ?
    Обалдеть, вы ещё и смысл прочитанного понять не можете belay ,я вам искренне сочувствую болезный вы наш .
    72jora72
    1. karish (Александр) Сегодня, 09:59
      Цитата: 72jora72
      я вам искренне сочувствую болезный вы наш .

      Абсолютно здоров , чего вам не желаю laughing
      karish
  15. sergo1914 (Сергей) Сегодня, 09:16
    Читая турецкие и китайские названия, иногда ловишь себя на мысли, что в определенных жизненных ситуациях ты говоришь по-турецки или по-китайски.
    sergo1914
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