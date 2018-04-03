10:13 03 апреля
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СКР: Все причастные к теракту в питерской подземке - за решёткой

Ровно год назад Россию сотрясла страшная трагедия – террористический акт в метро Санкт-Петербурга. Спустя год с момента теракта представители Следственного комитета России сообщают, что установлена вся цепочка причастных к террористической атаке лиц.

Напомним, что взрыв в вагоне метропоезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел в 14:40. Машинист поезда не стал останавливать состав в тоннеле и довёл его до ближайшей станции. Это сохранило десятки жизней. Следствие установило, что исполнителем теракта был выходец из Киргизии, ранее получивший гражданство РФ, Акбаржон Джалилов. В результате этой атаки погибли 16 человек, включая и самого Джалилова. Ранены были 66 человек.

СКР: Все причастные к теракту в питерской подземке - за решёткой



Напомним, что в тот же день ещё одно взрывное устройство было обнаружено на станции метро «Площадь Восстания». Его мощность составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Своевременное обнаружение этой бомбы сохранило ещё десятки жизней.

В СКР заявили, что все причастные к совершению теракта в питерском метро находятся под стражей. Речь идёт об 11 обвиняемых. Отмечено, что вся бандитская цепочка была выявлена в ходе совместной работы с Федеральной службой безопасности России.

Из сообщения СКР:
Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Именно тщательный анализ так называемых «электронных следов», которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы.


Было установлено, что террористы координировали свои действия через мессенджеры. Именно по расшифровке этих посланий и была выявлена вся преступная цепочка.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 09:25
    Надеемся что это так... конечно жалко что расстрел отменили... но и пожизненное то же будет им достаточно...
    Vard
    1. AID.S Сегодня, 09:34
      Телеграмм использовали? Можно предъявлять пособничество...
      AID.S
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:38
        Правозащитники сейчас подтянутся, тоже пособники, уже на финишном этапе.
        ul_vitalii
      2. Комментарий был удален.
      3. StarCraft Сегодня, 10:03
        Цитата: AID.S
        Телеграмм использовали? Можно предъявлять пособничество...

        StarCraft
    2. nik-karata (Николай) Сегодня, 09:38
      конечно жалко что расстрел отменили...

      Абсолютно с Вами согласен. Думаю, что смертная казнь была бы минимально достойным наказанием за ЛЮБОЙ совершённый террористический акт. hi
      nik-karata
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:36
    А должны червей кормить
    Дормидонт
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:45
    Главное, что результат на лицо. Как бы некоторые не хаили спецслужбы и СК, а они работают результативно.
    rotmistr60
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:50
    кстати год это ещё очень даже быстро расследовали и посадили.
    Heterocapsa
  5. тагил (сергей) Сегодня, 09:54
    Не удивлюсь если эта цепочка выходит за границы СНГ и тянеца к каким нибудь "защитникам демократии".
    тагил
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