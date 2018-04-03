СКР: Все причастные к теракту в питерской подземке - за решёткой

Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Именно тщательный анализ так называемых «электронных следов», которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы.

Ровно год назад Россию сотрясла страшная трагедия – террористический акт в метро Санкт-Петербурга. Спустя год с момента теракта представители Следственного комитета России сообщают, что установлена вся цепочка причастных к террористической атаке лиц.Напомним, что взрыв в вагоне метропоезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел в 14:40. Машинист поезда не стал останавливать состав в тоннеле и довёл его до ближайшей станции. Это сохранило десятки жизней. Следствие установило, что исполнителем теракта был выходец из Киргизии, ранее получивший гражданство РФ, Акбаржон Джалилов. В результате этой атаки погибли 16 человек, включая и самого Джалилова. Ранены были 66 человек.Напомним, что в тот же день ещё одно взрывное устройство было обнаружено на станции метро «Площадь Восстания». Его мощность составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Своевременное обнаружение этой бомбы сохранило ещё десятки жизней.В СКР заявили, что все причастные к совершению теракта в питерском метро находятся под стражей. Речь идёт об 11 обвиняемых. Отмечено, что вся бандитская цепочка была выявлена в ходе совместной работы с Федеральной службой безопасности России.Из сообщения СКР:Было установлено, что террористы координировали свои действия через мессенджеры. Именно по расшифровке этих посланий и была выявлена вся преступная цепочка.