10:09 03 апреля
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Ситуация в Сирии. САА готова к освобождению территорий у границ с Израилем

Два поселения в Хаме перешли под контроль САА. При взрыве в Ракке пострадало 10 мирных жителей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В течение суток боевики антиправительственной группировки «Джейш аль-Ислам» покидали город Дума в Восточной Гуте. Всего из освобожденных ранее Арбина, Замалки, Джобара и Айн Тармы вывезены более 41 тысячи радикалов, которые ранее заключили соглашение с правительственной армией об эвакуации их в провинцию Идлиб.


В районе населенного пункта Дарат Изза провинции Алеппо возобновились бои между отрядами террористической оппозиции и вооруженной оппозицией. Ранее боевики заключили временное перемирие, однако исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) нарушили договоренность и атаковали позиции противника. Между тем ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе города Раджу.

В северной части провинции Хомс были зафиксированы интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Столкновения между правительственными силами и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенных пунктов Аль-Мукаррамия, Хуш Хаджу и Санасиль.

На территории между городами Абу-Кемаль и Меядин (провинция Дейр-эз-Зор) отмечались единичные столкновения между проправительственными отрядами и террористами «Исламского государства» (ИГ, *группировка запрещена в РФ). Боевики пытались атаковать позиции сирийской армии, однако солдаты успешно отразили нападения.

ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры»(*) в южной части провинции Идлиб. Союзная авиация атаковала позиции радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Ума. Ударам со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты исламистов в окрестностях Маарет ан-Нумана.

В административном центре провинции Ракка неизвестные бросили в толпу мирных жителей шумовую гранату. В результате происшествия 10 гражданских лиц получили ранения.

Сирийская армия установила контроль над поселениями Таксис и Аль-Имара в провинции Хама. ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Бурайгит и Думейна на юге региона. Также операция САА и ВКС РФ против «ан-Нусры» продолжилась на севере Хамы. Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков в окрестностях Аль-Латамины и Хасраи.

На территорию провинции Эль-Кунейтра прибыло несколько бригад сирийской армии. Предполагается, что в ближайшее время начнется операция по освобождению от незаконных вооруженных формирований южных территорий региона. Сейчас под контролем боевиков находится большая часть провинции, в том числе административный центр.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:28
    Придётся подождать, когда боевики всех мастей друг друга не "отдемократизируют" до конца. Ну и помогать им в этом, чем сможем.
    Yrec
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 09:31
      В Идлибе собрана уже весьма приличная группировка. Рано или поздно с ней придется "разбираться".
      oleg-gr
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 09:42
        согласен, но и Сирийская армия уже не та, ещё годик и будет сильнейшая армия в регионе.
        Romario_Argo
        1. karish (Александр) Сегодня, 09:52
          Цитата: Romario_Argo
          согласен, но и Сирийская армия уже не та, ещё годик и будет сильнейшая армия в регионе

          да , ладно laughing
          karish
      2. Sensatus (Илья) Сегодня, 09:50
        Рано или поздно с ней придется "разбираться".

        Интересно, с военной точки зрения для САА что предпочтительнее: множество мелких группировок, засевших в разных концах страны или одна крупная,но локализованная?
        Sensatus
      3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:54
        Рано или поздно с ней придется "разбираться".
        Уже начали. Российские ВКС наносят удары по бандитам в этой провинции. А когда все в одной провинции, то это будет делать проще чем выкуривать их из различных городов и поселков Сирии, либо гоняться по пустыне. Правда провинция занимает почти 6000 кв. км, но все же не вся Сирия.
        rotmistr60
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:31
    Короче, тенденция положительная... Придушив бармалеев в основных районах, приступят и к восточному берегу ...Ефрата. Не будет в Сирии ни иностранных войск ( не приглашённых) ни "зародышей" радикализма... Турок попросят на выход последними, но попросят...
    Горный стрелок
    1. Петр1 (петр) Сегодня, 09:43
      Цитата: Горный стрелок
      Турок попросят на выход последними, но попросят...

      Они сами уйдут,задушат курдистанию и уйдут.
      Петр1
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:31
    Работайте, братья! Без перемирий и без пленных
    Дормидонт
  4. Маз Сегодня, 09:31
    А удачненько складывается. У израильтян Хамас дает газу возле линии разграничения, шоб евреям было чем заняться, а не пулять беспилотники в Ливане и Сирии . А потом сирийцам можно и за ефрат двинуть. И пощекотать нервы ливеру на голанских высотах, шоб не повадно было ракетами по Дамаску стрелять. Ишь, тир устроили миролюбивые соседи
    Маз
    1. karish (Александр) Сегодня, 09:54
      Цитата: Маз
      А удачненько складывается

      маз - удачненько сожится , когда в Израиле тебе перестанут не заработанную тобой пенсию платить.
      Флажок то раскрой - откуда пасквили печатаешь
      karish
  5. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:44
    Так и надо. Медленно, планомерно, без излишних киданий из стороны в сторону уничтожать противника и выдавливать "непрошенных гостей" за границу. Ну и соседям продемонстировать чтоб не баловались..
    Корсар0304
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