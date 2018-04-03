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Ситуация в Сирии. САА готова к освобождению территорий у границ с Израилем
Два поселения в Хаме перешли под контроль САА. При взрыве в Ракке пострадало 10 мирных жителей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение суток боевики антиправительственной группировки «Джейш аль-Ислам» покидали город Дума в Восточной Гуте. Всего из освобожденных ранее Арбина, Замалки, Джобара и Айн Тармы вывезены более 41 тысячи радикалов, которые ранее заключили соглашение с правительственной армией об эвакуации их в провинцию Идлиб.
В районе населенного пункта Дарат Изза провинции Алеппо возобновились бои между отрядами террористической оппозиции и вооруженной оппозицией. Ранее боевики заключили временное перемирие, однако исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) нарушили договоренность и атаковали позиции противника. Между тем ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе города Раджу.
В северной части провинции Хомс были зафиксированы интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Столкновения между правительственными силами и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенных пунктов Аль-Мукаррамия, Хуш Хаджу и Санасиль.
На территории между городами Абу-Кемаль и Меядин (провинция Дейр-эз-Зор) отмечались единичные столкновения между проправительственными отрядами и террористами «Исламского государства» (ИГ, *группировка запрещена в РФ). Боевики пытались атаковать позиции сирийской армии, однако солдаты успешно отразили нападения.
ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры»(*) в южной части провинции Идлиб. Союзная авиация атаковала позиции радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Ума. Ударам со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты исламистов в окрестностях Маарет ан-Нумана.
В административном центре провинции Ракка неизвестные бросили в толпу мирных жителей шумовую гранату. В результате происшествия 10 гражданских лиц получили ранения.
Сирийская армия установила контроль над поселениями Таксис и Аль-Имара в провинции Хама. ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Бурайгит и Думейна на юге региона. Также операция САА и ВКС РФ против «ан-Нусры» продолжилась на севере Хамы. Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков в окрестностях Аль-Латамины и Хасраи.
На территорию провинции Эль-Кунейтра прибыло несколько бригад сирийской армии. Предполагается, что в ближайшее время начнется операция по освобождению от незаконных вооруженных формирований южных территорий региона. Сейчас под контролем боевиков находится большая часть провинции, в том числе административный центр.
В течение суток боевики антиправительственной группировки «Джейш аль-Ислам» покидали город Дума в Восточной Гуте. Всего из освобожденных ранее Арбина, Замалки, Джобара и Айн Тармы вывезены более 41 тысячи радикалов, которые ранее заключили соглашение с правительственной армией об эвакуации их в провинцию Идлиб.
В районе населенного пункта Дарат Изза провинции Алеппо возобновились бои между отрядами террористической оппозиции и вооруженной оппозицией. Ранее боевики заключили временное перемирие, однако исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) нарушили договоренность и атаковали позиции противника. Между тем ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе города Раджу.
В северной части провинции Хомс были зафиксированы интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Столкновения между правительственными силами и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенных пунктов Аль-Мукаррамия, Хуш Хаджу и Санасиль.
На территории между городами Абу-Кемаль и Меядин (провинция Дейр-эз-Зор) отмечались единичные столкновения между проправительственными отрядами и террористами «Исламского государства» (ИГ, *группировка запрещена в РФ). Боевики пытались атаковать позиции сирийской армии, однако солдаты успешно отразили нападения.
ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры»(*) в южной части провинции Идлиб. Союзная авиация атаковала позиции радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Ума. Ударам со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты исламистов в окрестностях Маарет ан-Нумана.
В административном центре провинции Ракка неизвестные бросили в толпу мирных жителей шумовую гранату. В результате происшествия 10 гражданских лиц получили ранения.
Сирийская армия установила контроль над поселениями Таксис и Аль-Имара в провинции Хама. ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Бурайгит и Думейна на юге региона. Также операция САА и ВКС РФ против «ан-Нусры» продолжилась на севере Хамы. Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков в окрестностях Аль-Латамины и Хасраи.
На территорию провинции Эль-Кунейтра прибыло несколько бригад сирийской армии. Предполагается, что в ближайшее время начнется операция по освобождению от незаконных вооруженных формирований южных территорий региона. Сейчас под контролем боевиков находится большая часть провинции, в том числе административный центр.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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