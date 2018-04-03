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На Западе увидели в новой российской бомбе «сигнал агрессии»
Новая авиабомба «Дрель», которая в этом году будет принятая на вооружение Минобороны РФ, является «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля», считает британская газета Daily Express.
«Новый боеприпас, предназначенный для истребителей пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны», – приводит статью РИА Новости.
Автор цитирует представителя концерна-разработчика «Техмаш», который заявил, что с помощью бомбы «можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров, избегая воздушного пространства врага».
По данным таблоида, одна такая бомба, «снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, которых достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи». При этом боеприпас остается невидимым для наземных радаров.
По словам автора, Москва сообщила о новой бомбе вскоре после того, как в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, что, по его мнению, является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».
На самом же деле о «Дрели» стало известно еще в 2015 году. Бомба была представлена концерном на авиакосмическом салоне МАКС.
Как ранее сообщили разработчики, «планирующая бомбовая кассета "Дрель" предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления в любую погоду без захода самолета в зону действия объектов ПВО».
«Новый боеприпас, предназначенный для истребителей пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны», – приводит статью РИА Новости.
Автор цитирует представителя концерна-разработчика «Техмаш», который заявил, что с помощью бомбы «можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров, избегая воздушного пространства врага».
По данным таблоида, одна такая бомба, «снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, которых достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи». При этом боеприпас остается невидимым для наземных радаров.
По словам автора, Москва сообщила о новой бомбе вскоре после того, как в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, что, по его мнению, является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».
На самом же деле о «Дрели» стало известно еще в 2015 году. Бомба была представлена концерном на авиакосмическом салоне МАКС.
Как ранее сообщили разработчики, «планирующая бомбовая кассета "Дрель" предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления в любую погоду без захода самолета в зону действия объектов ПВО».
Использованы фотографии: Дмитрий Решетников/ТАСС
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