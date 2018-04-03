10:12 03 апреля
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На Западе увидели в новой российской бомбе «сигнал агрессии»

Новая авиабомба «Дрель», которая в этом году будет принятая на вооружение Минобороны РФ, является «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля», считает британская газета Daily Express.

На Западе увидели в новой российской бомбе «сигнал агрессии»


«Новый боеприпас, предназначенный для истребителей пятого поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны», – приводит статью РИА Новости.


Автор цитирует представителя концерна-разработчика «Техмаш», который заявил, что с помощью бомбы «можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров, избегая воздушного пространства врага».

По данным таблоида, одна такая бомба, «снаряжается 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, которых достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи». При этом боеприпас остается невидимым для наземных радаров.

По словам автора, Москва сообщила о новой бомбе вскоре после того, как в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, что, по его мнению, является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».

На самом же деле о «Дрели» стало известно еще в 2015 году. Бомба была представлена концерном на авиакосмическом салоне МАКС.

Как ранее сообщили разработчики, «планирующая бомбовая кассета "Дрель" предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления в любую погоду без захода самолета в зону действия объектов ПВО».

Использованы фотографии: Дмитрий Решетников/ТАСС
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Комментарии 18

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:48
    "Дрель" - очередное гениальное название!

    Типа - если они такие туго-головые......

    можно и просверлить.....





    Я конечно ни к чему не призываю, и ура патриотизмом не занимаюсь,....НО они реально туго-мыслящие, и радует что у нас есть дрели..... request
    DEZINTO
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 09:57
      Поддерживаю!!! hi Тем более, ещё до применения - начала высверливать остатки мозга , нашим заклятым «друзьям»! good
      Охотовед 2
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:01
        На Западе увидели в новой российской бомбе «сигнал агрессии»
        у нас и "калаши" новые ...прыгайте из окон ...!
        Дедкастарый
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:04
          На Западе увидели в новой российской бомбе «сигнал агрессии»

          А какие другие эмоции еще может вызывать бомба?)))) Бамба на и в Африке бомба laughing
          maxim947
          1. Alex777 (Александр) Сегодня, 10:08
            Надеюсь, что не только на Су-57 ее можно подвесить. bully
            Alex777
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:05
        Вы уверены, что там есть что высверливать?
        Бомбы делают давно много и разных! Эт не за мир конечно, но заявить, что новая бомба есть предвестник новой войны? Такого не от большого ума сказать можно, а мож совсем обезумели!
        Сами гундели, что Россия слаба и безъядрёной войны ей не выиграть! Впрочем от ядрёной в проигрыше все и разом!
        Мутют всякую фигню, у их обывателя мозги наверное совсем набекрень?
        rocket757
  2. Петр1 (петр) Сегодня, 09:51
    Какая интересная бомба?
    Петр1
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:52
    «можно наносить удары по объектам на расстоянии в 30 километров, избегая воздушного пространства врага».
    Ну с их ПВО где "Пэтриот- бумеранг"правит балом.То да.Жуть ,опасность и начало третьей мировой yes
    Наблюдатель2014
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:08
      Пингвин "невидимка" у них есть, у нас будет свой рабочий инструмент!
      Паритет однако!
      rocket757
  4. bazzbazz (Максим) Сегодня, 09:55
    Любая новость да и звук со стороны России вызывает у западных коллег страх) ну и пусть сс...ся!
    bazzbazz
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:10
      Дойдут до того, что непредумышленные пу-пу-пу .... короче, после горохового супа в их сторону и пу нельзя будет! Страшно с им!
      rocket757
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:58
    каждый чих в сторону запада уже "агрессия", а тут целая бомба!!! wink
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:00
      ААаа - пчхи!!!

      DEZINTO
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:03
        love
        Цитата: DEZINTO
        ААаа - пчхи!!!

        Так, Вы агрессор, батенька... laughing
        Masya Masya
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:00
    Зря наши западные и ближневосточные партнёры так переживают. Им понравится
    Дормидонт
  7. Vard Сегодня, 10:00
    Не... бомба это не агрессия... кинули и ну не повезло...
    Vard
  8. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 10:01
    что-то не сходится.Зачем так опасаться нас!? мы же всего лишь изолированная региональная держава? или нет?
    Heterocapsa
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:02
    британская газета Daily Express. в новой российской бомбе «сигнал агрессии»
    По Скрипалю полный застой и доказательств не предвидится. В пору нагнать побольше страха на англичан. Не помешает лишний раз показать какие русские агрессивные и видите, что Мэй была права обвиняя их.
    rotmistr60
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