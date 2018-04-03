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В Абхазии началось совместное с РФ военное учение
На территории Абхазии началось совместной учение вооруженных сил республики и российской 49-й общевойсковой армией, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
В пресс-службе отметили, что «для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются также оперативные группы МВД, Службы государственной безопасности и МЧС Абхазии».
В ходе учения будет отработана совместимость штабов различных уровней, а также систем управления войсками и вооружением Абхазии и РФ.
Напомним, договор о союзничестве и стратегическом партнерстве двух стран был заключен в ноябре 2014 года. Кроме прочего документ предусматривает модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Со 2 по 15 апреля 2018 года проводится совместное учение Вооруженных сил Республики Абхазия и 49-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Данное учение является этапом совместной подготовки… в ходе которого практически отрабатываются вопросы договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве,говорится в релизе.
В пресс-службе отметили, что «для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются также оперативные группы МВД, Службы государственной безопасности и МЧС Абхазии».
В ходе учения будет отработана совместимость штабов различных уровней, а также систем управления войсками и вооружением Абхазии и РФ.
Напомним, договор о союзничестве и стратегическом партнерстве двух стран был заключен в ноябре 2014 года. Кроме прочего документ предусматривает модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Пятаков
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