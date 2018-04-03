В Абхазии началось совместное с РФ военное учение

Со 2 по 15 апреля 2018 года проводится совместное учение Вооруженных сил Республики Абхазия и 49-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Данное учение является этапом совместной подготовки… в ходе которого практически отрабатываются вопросы договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве,

На территории Абхазии началось совместной учение вооруженных сил республики и российской 49-й общевойсковой армией, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что «для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются также оперативные группы МВД, Службы государственной безопасности и МЧС Абхазии».В ходе учения будет отработана совместимость штабов различных уровней, а также систем управления войсками и вооружением Абхазии и РФ.Напомним, договор о союзничестве и стратегическом партнерстве двух стран был заключен в ноябре 2014 года. Кроме прочего документ предусматривает модернизацию Вооруженных сил Абхазии.