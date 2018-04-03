10:11 03 апреля
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В Абхазии началось совместное с РФ военное учение

На территории Абхазии началось совместной учение вооруженных сил республики и российской 49-й общевойсковой армией, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.



Со 2 по 15 апреля 2018 года проводится совместное учение Вооруженных сил Республики Абхазия и 49-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Данное учение является этапом совместной подготовки… в ходе которого практически отрабатываются вопросы договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве,
говорится в релизе.


В пресс-службе отметили, что «для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются также оперативные группы МВД, Службы государственной безопасности и МЧС Абхазии».

В ходе учения будет отработана совместимость штабов различных уровней, а также систем управления войсками и вооружением Абхазии и РФ.

Напомним, договор о союзничестве и стратегическом партнерстве двух стран был заключен в ноябре 2014 года. Кроме прочего документ предусматривает модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Пятаков
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