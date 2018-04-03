Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 24-30 марта от военкора "Маг"

На этой недели началось очередное перемирие. Название ему дали «Пасхальное», так как началось 30 марта накануне православных пасхальных праздников.Новое перемирие продержалось 9 часов, и было нарушено со стороны ВСУ.Помимо этого усилились попытке украинских ДРГ проникнуть за линию фронта. На этой неделе таких попыток было две:25 марта – в районе Пески, потери ВСУ 2 300-х, 3 200-х.28 марта – в районе Луганское, потери 3 300-х, 2 200-х.Также увеличилось количество снайперских обстрелов и полеты БПЛА ВСУ.К сожалению, на этой неделе с нашей стороны также были потери. При обстреле Горловки погибла одна мирная жительница. Также по сообщению омбудсмена Дарьи Морозовой, трое ранено и четверо погибло военнослужащих ВСДНР.С 00:00 30 марта 2018 года, во всех подразделениях НМ ДНР доведен Приказ Начальника Управления НМ № 197 от 30 марта 2018 года, «О соблюдении режима прекращения огня» в период «Пасхального перемирия».«Приказ ВрИО Начальника Управления НМ ЛНР полковника Филипоненко М.Ю. о дополнительных мерах по соблюдения режима прекращения огня».Разведка продолжила фиксировать передвижение и скопление л/с и техники вдоль линии разграничения:- Новогородовка в настоящее время работает комиссия штаба т.н. «АТО» и следственных органов Украины. Прибытие комиссии вне плана связана с обнаружением в Киевской области схрона с оружием и боеприпасами. Все учетные номера данного вооружения числятся за 57-й бригадой;- Старогнатовка (в 9 км от фронта) в нарушение Минских договоренностей, взвода самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» калибром 152-мм из состава 93-й омбр (отдельной механизированной бригады);- Каменка прибыла из Нежина Черниговской области т.н. «резервная сотня» «ОУН-Восток» количеством до 100 боевиков под командованием нациста Шевчука. Кроме того в этом районе уже находятся банды «Правого сектора» и «УДА».Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. Нашей разведкой зафиксировано:- 122 мм самоходные гаубицы «Гвоздика» - 23 единицы;- РСЗО БМ-21 «Град» - 7 единиц;- самоходная гаубица «Акация» - 11 единиц;- 100 мм противотанковая пушка «Рапира» - 20 единиц;- зенитно-ракетный комплекс «Оса» - 2 единицы;- танки Т-64 и Т-72 – 55 единиц;- БМП, БТР, БРДМ – 46 единиц.Продолжается наращивания сил и средств ВСУ вдоль линии разграничения.24 марта в зону проведения АТО в район н.п. Рубежное прибыла колонна техники, состоящая из 18 единиц 2С3 «Акация», 10 единиц КШМ и до 20 единиц автомобильной техники.Прибыл эшелона с инженерной техникой, а именно понтонно-мостовой переправы в составе: до 15 платформ грузовых автомобилей (КРАЗ и Урал), 8 платформ с прицепами, 8 платформ с понтонно-мостовыми звеньями и до 100-а чел. личного состава. Предположительно подразделение прибыло для наведения понтонно-мостовых переправ через р. Северский Донец.25 марта в район н.п. Боровское прибыло до роты танков ВСУ, которыая была размещена в частном секторе поселка.В н.п. Муратово, на позиции опорного пункта прибыли три БТРа и четыре грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом.Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. Так, на этой неделе за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения зафиксировано следующее вооружение и техника ВСУ:- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – 10 единиц;- 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – 13 единиц;- 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – 12 единиц;- 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 6 единиц;- 120-мм миномётов 2Б11 «Сани» - 14 единиц;- 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 8 единиц;- БМ-21 РСЗО «Град» - 15 единиц.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.18:30 в районе Аэропорта обстрел из к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 82-мм.18:50 на южном фронте в районе Саханка минометный обстрел калибром 82-мм.21:10 в районе Аэропорта бой с применением стрелкового вооружения, гранатометов и АГС.В субботу ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.На Донецком направлении обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся район Аэропорта, при обстреле враг применял танки, минометы калибром 82-мм, выпустив 12 мин, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.На Мариупольском направлении враг также применил минометы калибром 82-мм и крупнокалиберное стрелковое оружие, выпустив 6 мин по району н.п. Саханка, где были повреждены газопровод и фасад жилого дома по ул. Ленина.В субботу ВСУ не обстреливали ЛНР.01:05 в районе Пески нашими наблюдателями была обнаружена группа вооруженных разведчиков ВСУ численностью до 15 человек, которая направлялась в сторону наших позиций. В ходе движения противник вышел на минное поле. В результате подрыва на минах боевики предположительно потеряли двух ранеными и троих убитыми и начали отходить. Отход боевиков прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций.07:00 в районе Горловки ВСУ обстреляли из вооружения калибром 23-мм поселок шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловка. В результате погибла мирная жительница.08:35 на южном фронте в районе Коминтерново обстрел из гранатометов и минометов калибром 120-мм, боевики ВСУ выпустили 8 мин.17:30 – ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, выпущено 6 мин калибром 120-мм, 6 гранат СПГ-9, 4 гранаты РПГ, также применяется стрелковое оружие.18:40 с направления Луганское - в направлении Нижнее Лозовое обстрел из БМП-1, выпущено 40 снарядов.18:45 – ВСУ продолжают вести минометный обстрел юга Республики по направлениям н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново и н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 7 мин калибром 120 мм, 6 мин калибром 82-мм, 5 гранат из СПГ, также применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.20:55 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новогородская - н.п. Широкая Балка. Выпущено 30 снарядов из БМП-2, 8 гранат из СПГ-9, также применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.21:35 – ВСУ продолжают вести начатый в 20.55 обстрел по направлению н.п. Новогородская - н.п. Широкая Балка. Выпущено 5 мин калибром 82-мм, 2 гранаты из СПГ-9, продолжает применяться стрелковое оружие.22:15 – ВСУ снова открыли огонь по направлению н.п. Новогородское - Шахта им. Гагарина. Выпущено 2 мины калибром 82-мм, 29 гранат из АГС, произведено 5 выстрелов из БМП-1, также применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.23:15 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Троицкое - Озеряновка. Выпущено 17 мин калибром 120-мм.В результате обстрела н.п. Горловка из зенитной установки ЗУ-23 погибла женщина 1952 г.р.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 8 раз, выпустив 157 крупнокалиберных боеприпасов.На Горловском направлении обстрелу со стороны украинских боевиков подверглись четыре населенных пункта. При обстреле враг применял минометы калибром 82-мм и 120-мм, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.На Мариупольском направлении враг также применил минометы калибром 82-мм и 120-мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, выпустив 27 мин по районам н.п. Коминтерново и Саханка.В н.п. Коминтерново в результате минометного обстрела повреждения получили остекление и кровля трех домовладений по ул. Кирова.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив БМП. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое.14:00 – ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Зайцево Северное - н.п.Зайцево Южное, выпущено 4 мины калибром 82-мм. В результате обстрела повреждена ЛЭП, часть поселка обесточена. Более подробная информация уточняется.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 1 раз, погиб военнослужащий ВС ДНР.На Горловском направлении противник обстрелял поселок Зайцево с использованием 82-мм минометов. В результате обстрела была повреждена линия электропередач и обесточен поселок.26 марта ВСУ не обстреливали ЛНР.12:30 – ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 12 мин калибром 120-мм.17:05 – ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Павлополь - н.п. Сосновское, выпущено 7 мин калибром 120-мм.18:00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск из к/к пулеметов и БМП-2, произведено 40 выстрелов. В результате обстрела повреждения получил жилой дом по адресу ул. Центральная,89 кв. 45. По предварительным данным, в результате попадания пули 12,7 мм, выпущенной из НСВ «Утес», повреждено остекление и стена дома.18:15 – ВСУ снова открыли минометный огонь по направлению н.п. Павлополь - н.п. Сосновское, выпущено 2 мины калибром 120-мм.19:20 ВСУ открыли огонь с направления Луганское - в направлении Логвиново из минометами 82-мм 4 мины, БМП-1 5 снарядов, АГС 29 гранат.19:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Пески - н.п. Жабичево и Вент.Ствол - н.п. Спартак. Минометами 8- мм 4 мины, АГС 29 гранат, также применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.20.00 - ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Марьинка – жил.массив Трудовской. Выпущено 12 гранат из РПГ, также применяется стрелковое оружие.20:50 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Пищевик - н.п. Красный Октябрь, выпущено 9 гранат из РПГ, применяется стрелковое оружие.21:05 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая. БМП-2 30 снарядов, СПГ-9 2 гранаты, стрелковое оружие.21:10 - ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Жованка – н.п.Зайцево. Выпущено 6 мин из 120-мм миномета, 87 гранат из АГС, также применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие. В преддверии Светлого праздника Пасхи, зная, что люди пойдут в место погребения своих близких, сволочи из 24-й бригады разворотили кладбище в Зайцево. Всю ночь мины и снаряды прицельно уничтожали могилы усопших.21:50 – ВСУ продолжают огонь по направлению н.п. Жованка – н.п. Зайцево. Выпущено 5 мин из 120-мм и 5 мин из 82-мм миномета.22:20 – ВСУ с направления н.п. Кодема открыли огонь по н.п. Зайцево. На текущий момент выпущено 10 мин из 120-мм миномета.23:10 - ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Курдюмовка – н.п. Зайцево. Выпущено 26 мин калибром 120-мм.Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 12 раз, выпустив по территории Республики 293 боеприпаса.На Донецком направлении, выпустив 4 мины калибром 82-мм, 70 снарядов из БМП и 38 выстрелов из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела из вооружения БМП н.п. Докучаевск получила повреждение жилая квартира по ул. Центральная,89.На Горловском направлении враг выпустил 10 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 42 мины калибром 82-мм и 120-мм по н.п. Зайцево. Осколками от 122-мм снарядов повреждены два домостроения в н.п. Зайцево по ул. Полетаева,140 и Астангово,29.На Мариупольском направлении оккупанты обстреливали н.п. Сосновское, Саханка, Октябрь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По этим мирным населенным пунктам враг выпустил 30 мин и 9 реактивных гранат.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив БМП, АГС и минометы 82-мм. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново.08:40 – ВСУ с направления Лопаскино – в направлении Славяносербск (ЛНР) открыли огонь из СПГ-9, выпустив 4 гранаты..11:50 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск с применением стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия.12:30 – ВСУ открыли огонь по направлению Вент.Ствол - н.п. Спартак, произведено 10 снарядов из БМП-2.14:30 – ВСУ с направления Кондрашевская-Новая – в направлении Красный Яр (ЛНР) открыли огонь из АГС.15:55-16:30 –ВСУ по направлению н.п. Пески - Вольво-центр начали обстрел, выпущено 10 мин калибром 82-мм, 29 гранат из АГС, произведено 15 снарядов из БМП-2, также применялось стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.17:35 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 6 мин калибром 120-мм, 6 мин 82-мм. 18:06 – ВСУ с направления Светлодарское – в направлении Лозовое открыли огонь из стрелкового вооружения.18:40 – ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Пищевик - н.п. Сосновское, выпущено 30 мин калибром 120-мм.19:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка с применением минометов 120-мм выпущено 2 мины, а также по направлению н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка с применением БМП-2 выпущено 20 снарядов, РПГ выпущено 5 гранат, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия. 20:55 – ВСУ с направления Катериновка – в направлении Первомайск (ЛНР) начали обстрел из к/к пулеметов, АГС и стрелкового вооружения.21:00 в районе н.п. Луганское нашими военнослужащими была обнаружена разведывательная группа ВСУ численностью 8 человек, которая направлялась в сторону наших позиций. В ходе движения противник вышел на минное поле, в результате подрыва украинские боевики по предварительным данным понесли потери трое ранеными и двое убитыми. Под прикрытием огня из гранатомётов и стрелкового оружия противник отошел на свои позиции, оставив раненного боевика на минном поле.Задачей группы был выход на позиции наших подразделений, уничтожение личного состава с последующим минированием позиций и отходом. Группу инструктировал лично командир 30-й бригады И.Гараз. Старшим группы был инструктор-разведчик из 3-го оп СпН ССО.21:10 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное, выпущено 8 гранат СПГ-9, 29 гранат АГС, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.21:30 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка с применением 2 гранат РПГ, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия. 21:35 – ВСУ с направления Светлодарское – в направлении Лозовое открыли огонь из к/к пулеметов.21:45 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка с применением АГС выпущено 29 гранат, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия. Одновременно со стороны ВСУ начат обстрел с направления н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка, с применением БТР 50 выстрелов, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия.23:00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Спартак с применением танков выпущено 5 снарядов и крупнокалиберного стрелкового оружия.23:15 – ВСУ снова открыли огонь по направлению н.п. Новгородское - н.п. Широкая балка с применением СПГ выпущено 5 гранат и крупнокалиберного стрелкового оружия.В среду ВСУ обстреляли ДНР 13 раз, выпустив по территории Республики 320 боеприпасов. Получили ранение двое военнослужащих ВС ДНР.На Донецком направлении за минувшие сутки украинские войска обстреляли два населенных пункта, выпустив 5 танковых снарядов, 10 мин калибра 82-мм, 25 снарядов из БМП-1 и 43 выстрела из гранатометов.На Горловском направлении по трем населенным пунктам, выпустил 70 снарядов из БМП и 122 выстрела из гранатометов и стрелкового оружия. Повреждение получило 1 домостроение в н.п. Широкая Балка.На Мариупольском направлении враг также применил минометы калибра 82-мм и 120-мм и крупнокалиберное стрелковое оружие, выпустив 44 мины по району н.п. Саханка и Сосновское.В среду ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив СПГ, АГС, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Славяносербск, Красный Яр, Лозовое и Первомайск.15:10 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск, выпущено 29 гранат из АГС, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.18:20 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак, выпущено 4 мины калибром 82-мм и 3 гранаты СПГ-9.18:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Пески - н.п. Жабичево, произведено 20 выстрелов из БМП-2, также применяется стрелковое оружие.18:50 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Троицкое - н.п. Озоряновка, выпущено 6 гранат из СПГ-9.19:00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, выпущено 10 гранат из СПГ-9.20:40 – ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии по направлению н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка, выпущено 7 снарядов калибром 122-мм.20:25 – ВСУ с направления Светлодарское – в направлении Лозовое открыли огонь из СПГ-9 выпущено 3 гранаты, РПГ 1 граната и стрелкового вооружения. 21:05 – ВСУ с направления Луганское – в направлении Логвиново начали обстрел из РПГ выпущено 4 гранаты, АГС выпущено 10 гранат, а также из к/к пулеметов и стрелкового вооружения.За четверг ВСУ обстреляли ДНР 6 раз, выпустив по территории Республики 106 боеприпасов.На Донецком направлении противник выпустил 18 мин калибром 82-мм и 120-мм, 13 снарядов из БМП, а также вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.В результате обстрелов н.п. Докучаевск повреждены два дома по ул. Ленина и ул. Ватутина. На Горловском направлении враг выпустил 7 артиллерийских снарядов калибром 122-мм,БМП, гранатометов и стрелкового оружия вел обстрел по району населенного пункта Крутая Балка.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив СПГ, РПГ, АГС, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое и Логвиново.09:35 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново с применением минометов 120-мм 4 мины, БМП-1 7 снарядов, АГС 9 гранат, стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия.10:05 – ВСУ открыли огонь по н.п. Ленинское и н.п. Коминтерново с направления н.п. Водяное с применением АГС 58 гранат, стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.11:45 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 15 гранат из АГС, также применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.14:55 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское с применением стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия.15:30 – ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, выпущено 6 мин калибром 82-мм.17:00 – ВСУ с направления Лобочево – в направлении Желтое открыли огонь из ГП-25.17:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новгородское - н.п. Железная балка, произведено 5 выстрелов из БМП-1, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.17:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Лебединское - н.п. Саханка, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие, ведется снайперский огонь. 18:35 – ВСУ с направления Кондрашевка – в направлении Красный Яр (ЛНР) обстрел из стрелкового.19:15 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Лебединское - н.п. Саханка, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие, ведется снайперский огонь.19:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п Ленинское, выпущено 10 гранат из АГС, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.19:47 – ВСУ открыли огонь в двух направлениях: н.п. Лебединское - н.п. Саханка и н.п. Широкино - н.п. Ленинское выпущено 4 мины калибром 82-мм, 3 гранаты РПГ, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.21:05 – ВСУ открыли огонь по направлению Вент.Ствол - н.п. Спартак с применением стрелкового и крупнокалиберного стрелкового оружия. 21:40 – ВСУ с направления Луганское – в направлении Логвиново обстрел из БМП-1 и стрелкового.21:50 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Широкино - н.п. Саханка, выпущено 4 мины калибром 82-мм, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.22:55 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 10 гранат из АГС, применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.22:35 – ВСУ с направления Новозвановка – в направлении Калиново (ЛНР) обстрел из стрелквого.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, выпустив по территории Республики 194 боеприпаса.На Донецком направлении украинские силы обстреляли районы н.п. Старомихайловка и Спартак, выпустив 6 мин калибром 82-мм, а также вели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении враг обстреливал н.п. Железная Балка и Михайловка из 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении наиболее сложная обстановка, где оккупанты нанесли удар по пяти населенным пунктам нашей Республики, выпустив 15 мин калибром 82-мм и 120-мм, и вели обстрел из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.В пятницу ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив БМП, ГП-25, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желтое, Красный яр, Логвиново и Калиново.ВСУ обстреляли ДНР 43 раза и выпустили по территории Республики 237 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин калибром 82-мм и 120-мм, не считая обстрелов БМП, гранатометов и стрелкового оружия.На этой неделе погибли - мирная жительница Горловки, 1952 года рождения, четверо погибло военнослужащих ВС ДНР, трое ранено.Обстрелу подвергались районы десяти населённых пунктов Республики, в результате чего повреждены семь домостроений в н.п. Саханка, Зайцево, Горловка, Коминтерново, Широкая Балка и Докучаевск.ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз. Огонь велся из 82-мм миномётов, гранатометов различных типов, БМП, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено 98 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось на девять.Всем терпения и здоровья!