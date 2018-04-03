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На ЧФ поступили пожарные машины с «механической рукой»
Парк противопожарной техники специального подразделения ЧФ в Севастополе пополнили пожарно-спасательные машины АПСБ-6,0-40-10, выполненные на базе Камаз-63501, сообщает Российская газета.
Сообщается, что автомобили «предназначены для выполнения аварийно-спасательных работ повышенной сложности, таких как возгорания на технических базах вооружения, складах горюче-смазочных материалов и в хранилищах боеприпасов».
Машины снабжены бронированными капсулами для экипажей. Пожарный расчет может тушить пожар, не покидая автомобиля и не подвергая свою жизнь опасности, с помощью дистанционно управляемого лафетного ствола. Вода подается со скоростью до 20-ти литров в секунду.
Машина оснащена также бронированной цистерной и способна перевозить до 6тысяч литров воды и 400 литров пенообразователя.
Для разбора завалов расчет может воспользоваться «механической рукой» – дистанционно управляемым гидравлическим краном-манипулятором, поднимающим груз до 900 кг. Местность осматривается при помощи видеокамер.
Снаряженная масса автомобиля – 26900 кг, мощность двигателя – 360 л.с., максимальная скорость – 90 км/час, расчет – 3 человека.
Сообщается, что автомобили «предназначены для выполнения аварийно-спасательных работ повышенной сложности, таких как возгорания на технических базах вооружения, складах горюче-смазочных материалов и в хранилищах боеприпасов».
Машины снабжены бронированными капсулами для экипажей. Пожарный расчет может тушить пожар, не покидая автомобиля и не подвергая свою жизнь опасности, с помощью дистанционно управляемого лафетного ствола. Вода подается со скоростью до 20-ти литров в секунду.
Машина оснащена также бронированной цистерной и способна перевозить до 6тысяч литров воды и 400 литров пенообразователя.
Для разбора завалов расчет может воспользоваться «механической рукой» – дистанционно управляемым гидравлическим краном-манипулятором, поднимающим груз до 900 кг. Местность осматривается при помощи видеокамер.
Снаряженная масса автомобиля – 26900 кг, мощность двигателя – 360 л.с., максимальная скорость – 90 км/час, расчет – 3 человека.
Использованы фотографии: http://www.vitalykuzmin.net
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