13:43 03 апреля
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На ЧФ поступили пожарные машины с «механической рукой»

Парк противопожарной техники специального подразделения ЧФ в Севастополе пополнили пожарно-спасательные машины АПСБ-6,0-40-10, выполненные на базе Камаз-63501, сообщает Российская газета.



Сообщается, что автомобили «предназначены для выполнения аварийно-спасательных работ повышенной сложности, таких как возгорания на технических базах вооружения, складах горюче-смазочных материалов и в хранилищах боеприпасов».


Машины снабжены бронированными капсулами для экипажей. Пожарный расчет может тушить пожар, не покидая автомобиля и не подвергая свою жизнь опасности, с помощью дистанционно управляемого лафетного ствола. Вода подается со скоростью до 20-ти литров в секунду.

Машина оснащена также бронированной цистерной и способна перевозить до 6тысяч литров воды и 400 литров пенообразователя.



Для разбора завалов расчет может воспользоваться «механической рукой» – дистанционно управляемым гидравлическим краном-манипулятором, поднимающим груз до 900 кг. Местность осматривается при помощи видеокамер.

Снаряженная масса автомобиля – 26900 кг, мощность двигателя – 360 л.с., максимальная скорость – 90 км/час, расчет – 3 человека.

Использованы фотографии: http://www.vitalykuzmin.net
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