07:54 04 апреля
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США поддержат "суверенитет" Прибалтики крупнокалиберными боеприпасами

Сайт Белого дома сообщает о том, что администрация Дональда Трампа приняла решение в финансовом плане поддержать обороноспособность прибалтийских республик – Литвы, Латвии и Эстонии. По заявлению пресс-службы администрации президента США, дополнительно выделяемые средства помогут усовершенствовать систему национальной обороны этих трёх стран.

По последним данным, речь идёт о выделении 170 млн долларов. Из них 70 миллионов пойдут на «укрепление оборонительного потенциала стран Балтии и совершенствование сил безопасности», и 100 млн – на приобретение крупнокалиберных боеприпасов для военной техники натовского производства.

США поддержат "суверенитет" Прибалтики крупнокалиберными боеприпасами



При этом в Вашингтоне напомнили, что эти средства выделяются помимо $3,5 млн, которые США направляют на обучение личного состава прибалтийских силовых структур ежегодно.

В Прибалтике уже прокомментировали решение администрации Трампа, назвав его «важным знаком поддержки демократии и суверенитета стран Балтии». Вот только слово «суверенитет» в данном случае выглядит совсем неуместным – при учёте того, что в Прибалтике продолжает нарастать натовское военное присутствие в качестве откровенной антироссийской провокации, в которой Прибалтика – лишь разменная монета.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 16

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:21
    Съездили, встретились, облизали, получили. smile Вот таким образом можно получить поддержку демократии и суверенитета странами Балтии.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:30
      Американские дерьмократы продолжают вооружать и обучать недоделанные страны вокруг России .
      Spartanez300
  2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:21
    США поддержат "суверенитет" Прибалтики крупнокалиберными боеприпасами
    для них и 5,6-крупный...(от ТОЗки) fellow
    Дедкастарый
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 06:22
    Про латвийские танки (шедеврально):
    Серый брат
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:25
    У девахи на фото формы на два размера больше чем нужно! Ее можно использовать как манекен, или пугало, в дачный период, в саду в форме вооруженной поставить. Вороны в полете умерать будут, со смеху.
    Геркулесыч
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:53
      И чувак сзади какой-то неправильный! yes Смотреть надо перед собой вниз ,на округлости задних частей бёдер девахи, а не на соседнего партнёра мужского пола wassat
      Хотя это ж Эуропа - тут удивляться нечему request bully
      рюрикович
    2. Анатольевич (Александр) Сегодня, 07:47
      Цитата: Геркулесыч
      У девахи на фото формы на два размера больше чем нужно! Ее можно использовать как манекен, или пугало, в дачный период, в саду в форме вооруженной поставить. Вороны в полете умерать будут, со смеху.

      Не правда, симпатичная девченка, жаль что нация прирожденные полицаи и приспешники. Но должен же кто то гегемону места лизать.
      Анатольевич
  5. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:26
    А кепочки то, на них немецкие, времен Гитлера....
    Uncle Lee
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:27
    Срок халявной подкормки от Евросоюза к концу подходит. Вот и заметались в поисках выхода. В итоге окажутся с кучей вооружения, которое не в состоянии будут содержать, плюс еще и расходы на содержание вооруженного контингента НАТО на своей территории придется нести. Кинут их со всех сторон.
    Сергей985
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:27
    и 100 млн – на приобретение крупнокалиберных боеприпасов для военной техники натовского производства
    а советского уйдут на Украину... Круговорот боеприпасов в мире.
    svp67
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:30
    о выделении 170 млн долларов
    Против России денег не жалко. При этом на встрече с прибалтами Трамп затронув тему России высказался недвусмысленно. Почти дословно сказал, что с Россией нужно устанавливать хорошие отношения и это могут не понимать только глупые люди. Представляю, как у прибалтийских президентов в этот момент заскрипели мозги.
    rotmistr60
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:38
    Ибо рабы должны дохнуть за хозяйокое бабло
    Дормидонт
  10. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 06:51
    Цитата: Uncle Lee
    А кепочки то, на них немецкие, времен Гитлера....

    Ну не дошло ещё до болезных, что война 73 года назад закончилась. Не судите строго.
    Николай Петров
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:56
    ВСЯ Прибалтика отсекается от сухопутных путей НАТО в течении суток. Чем больше контингета натовцы будут засовывать в этот "мешок", тем больше их там и останется... Так что, пусть "засовывают" побольше...
    Горный стрелок
  12. sib.ataman Сегодня, 07:24
    Цитата: Горный стрелок
    ВСЯ Прибалтика отсекается от сухопутных путей НАТО в течении суток. Чем больше контингета натовцы будут засовывать в этот "мешок", тем больше их там и останется... Так что, пусть "засовывают" побольше...


    В современных условиях сутки - это если пешком прогулочным шагом. А если бросок бронеколонны под прикрытием авиации, то и за 5 часов отсекание мешка состоится. А дальше по сирийскому-сталинградскому образцу дробить на части, и безжалостно уничтожать, чтоб и дорогу навсегда забыли в эту сторону!
    sib.ataman
  13. sib.ataman Сегодня, 07:29
    Вот она жизнь раба! Бегать вымаливать и выпрашивать чего хозяину будет угодно-лишь бы с голоду не подохнуть! Это свобода и демократия западной цивилизации в исполнении трибалтов (как и везде в мире). Ну, за что боролись-на то и напоролись!
    sib.ataman
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