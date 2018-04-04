США поддержат "суверенитет" Прибалтики крупнокалиберными боеприпасами

Сайт Белого дома сообщает о том, что администрация Дональда Трампа приняла решение в финансовом плане поддержать обороноспособность прибалтийских республик – Литвы, Латвии и Эстонии. По заявлению пресс-службы администрации президента США, дополнительно выделяемые средства помогут усовершенствовать систему национальной обороны этих трёх стран.По последним данным, речь идёт о выделении 170 млн долларов. Из них 70 миллионов пойдут на «укрепление оборонительного потенциала стран Балтии и совершенствование сил безопасности», и 100 млн – на приобретение крупнокалиберных боеприпасов для военной техники натовского производства.При этом в Вашингтоне напомнили, что эти средства выделяются помимо $3,5 млн, которые США направляют на обучение личного состава прибалтийских силовых структур ежегодно.В Прибалтике уже прокомментировали решение администрации Трампа, назвав его «важным знаком поддержки демократии и суверенитета стран Балтии». Вот только слово «суверенитет» в данном случае выглядит совсем неуместным – при учёте того, что в Прибалтике продолжает нарастать натовское военное присутствие в качестве откровенной антироссийской провокации, в которой Прибалтика – лишь разменная монета.