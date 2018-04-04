07:53 04 апреля
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От "Шатуна" до "Бессарабии". СБУ о "секретных планах" России

У большинства читателей свежи в памяти воспоминания о том, как в Службе безопасности Украины объявляли о якобы продвижении российскими спецслужбами секретного плана «Шатун». Якобы именно российские спецслужбы подготовили план, конечной целью которого должна была стать политическая, экономическая и общественная дестабилизация на Украине. Будто на Украине после майдана ситуация отличалась особой стабильностью.

Теперь о «секретно Шатуне» не говорят, зато перешли к зачитыванию новых побасенок. УНИАН приводит заявление главы СБУ Василия Грицака, объявившего на сей раз о «секретном» плане российских спецслужб - «Бессарабия».

От "Шатуна" до "Бессарабии". СБУ о "секретных планах" России



Грицак:
Вы помните, что в 2015 году после двух наших зачисток проект «Бессарабия» был провален. Затем, насколько нам известно (я не побоюсь этого сказать), в Москве были разборки по этому поводу между двумя кланами, которые курировали этот вопрос. Сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, опять же вопросы Бессарабии, вопросы Молдовы в контексте Бессарабии - одновременно будут пытаться расшатать ситуацию в одесском регионе и Молдове.


У Грицака поинтересовались, имеет ли «план Бессарабия» отношение к вопросу Приднестровья.

Грицак:
Да. Это так. В Приднестровье, вблизи Тирасполя, российской и приднестровской, так сказать, властью восстановлена взлётно-посадочная полоса на аэродроме, которая способна принимать все типы самолетов. Для нас это тоже намек.


Напомним, что накануне «Военное обозрение» сообщало о заявлениях Грицака по «срыву российского проекта федерализации Украины». Грицак объявил, что «было сорвано 100 попыток».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 14

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:40
    И смешно, и грустно одновременно, если учесть, что СБУ на местах устраивает бесчинства и преследования несогласных, являясь орудием террора у Порошенко.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:54
      Если Грицак знает значит план уже не секретный laughing : , интересно откуда только у них такие бредовые идеи появляются request . Воистину Украина все глубже погружается в мир хаоса и фантазий .
      Spartanez300
  2. Александр 3 Сегодня, 06:41
    (Грицак объявил, что «было сорвано 100 попыток») Чегото маловато будет, бери круче 1000.....
    Александр 3
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:53
      Цитата: Александр 3
      Чегото маловато будет, бери круче 1000.....

      да чего уж там. кутить так кутить, четыре нолика!!! 10000
      LSA57
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:45
    «было сорвано 100 попыток»
    Надо же какие профессионалы в СБУ. Интересно, рука не устала набивать на компьютере отчеты о "попытках", которые придумывались под какое-то событие. Обычно под зачистку неугодных власти.
    rotmistr60
  4. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:49
    Неудивительно: как только под соевым начинает кресло качаться - СБУ или ГПУ раскрывает какой-нибудь заговорщицкий план.
    Metallurg_2
  5. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 06:51
    Напомним, что накануне «Военное обозрение» сообщало о заявлениях Грицака по «срыву российского проекта федерализации Украины». Грицак объявил, что «было сорвано 100 попыток».
    Были проекты Шатун,Бредун,Умрун,Бодун,Засерун,............
    72jora72
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:56
      Цитата: 72jora72
      Были проекты Шатун,Бредун,Умрун,Бодун,Засерун,.

      как это они ещё не объявили конкурс на "лучший" бред и название "проекта"
      LSA57
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:06
      Писюн, дристун, карачун и и импотенцун ! feel
      Uncle Lee
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:52
    Хохлогестапо уже, похоже уже не знает, за что хвататься. Враги в геометрической прогрессии множатся. Так и до концлагерей для недовольных быстро дойдёт.
    Сергей985
  7. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:55
    Им самим не стыдно такие заявления делать? Наследники советских органов же, промолчали бы уж. Каждую старушку, которую заподозрят в антипатии хунте, сразу кремлевским агентом назначают, тащат в застенки и отчитываются об успешно проведенной операции. Клоуны, блин.
    Ушлый_башкорт
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:56
    Смотришь на попытки, неуклюжие попытки сша и их огромного стада шестерок хоть как-то опорочить Россию, от мысли что эти отбросы опять нам в друзья начнут набиватся, а мы по дурости душевной их простим, да еще и слову их лживому поверим, становится тошно ,пративно и страшно!
    Геркулесыч
  9. кедр (Евгений) Сегодня, 06:56
    Грицак - свистулька цереушная. ЦРУ вдувает, Грицак свистит...
    По другому на Вукраине, оккупированной наглосаксами и быть не может.
    кедр
  10. sib.ataman Сегодня, 07:08
    Раз нацики у власти, то и СБУ гестапо! А национал-социализм во всех формах и проявлениях был признан на Нюрбергском процессе преступлением против человечества! Как они закончили в Германии-всем известно! Но у некоторых грицаков память отшибло, или в школе двоечником был и уроки прогуливал, или прородители его бандеровцами и оуновцами были, или решил, что если вылез из црушной подкладки, так уже ни за что неподсуден, и ни за что отвечать не придётся! Ну пусть на своей шкуре проходит уроки истории.
    sib.ataman
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