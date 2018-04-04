От "Шатуна" до "Бессарабии". СБУ о "секретных планах" России

Вы помните, что в 2015 году после двух наших зачисток проект «Бессарабия» был провален. Затем, насколько нам известно (я не побоюсь этого сказать), в Москве были разборки по этому поводу между двумя кланами, которые курировали этот вопрос. Сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, опять же вопросы Бессарабии, вопросы Молдовы в контексте Бессарабии - одновременно будут пытаться расшатать ситуацию в одесском регионе и Молдове.

Да. Это так. В Приднестровье, вблизи Тирасполя, российской и приднестровской, так сказать, властью восстановлена взлётно-посадочная полоса на аэродроме, которая способна принимать все типы самолетов. Для нас это тоже намек.