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От "Шатуна" до "Бессарабии". СБУ о "секретных планах" России
У большинства читателей свежи в памяти воспоминания о том, как в Службе безопасности Украины объявляли о якобы продвижении российскими спецслужбами секретного плана «Шатун». Якобы именно российские спецслужбы подготовили план, конечной целью которого должна была стать политическая, экономическая и общественная дестабилизация на Украине. Будто на Украине после майдана ситуация отличалась особой стабильностью.
Теперь о «секретно Шатуне» не говорят, зато перешли к зачитыванию новых побасенок. УНИАН приводит заявление главы СБУ Василия Грицака, объявившего на сей раз о «секретном» плане российских спецслужб - «Бессарабия».
Грицак:
У Грицака поинтересовались, имеет ли «план Бессарабия» отношение к вопросу Приднестровья.
Грицак:
Напомним, что накануне «Военное обозрение» сообщало о заявлениях Грицака по «срыву российского проекта федерализации Украины». Грицак объявил, что «было сорвано 100 попыток».
Теперь о «секретно Шатуне» не говорят, зато перешли к зачитыванию новых побасенок. УНИАН приводит заявление главы СБУ Василия Грицака, объявившего на сей раз о «секретном» плане российских спецслужб - «Бессарабия».
Грицак:
Вы помните, что в 2015 году после двух наших зачисток проект «Бессарабия» был провален. Затем, насколько нам известно (я не побоюсь этого сказать), в Москве были разборки по этому поводу между двумя кланами, которые курировали этот вопрос. Сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, опять же вопросы Бессарабии, вопросы Молдовы в контексте Бессарабии - одновременно будут пытаться расшатать ситуацию в одесском регионе и Молдове.
У Грицака поинтересовались, имеет ли «план Бессарабия» отношение к вопросу Приднестровья.
Грицак:
Да. Это так. В Приднестровье, вблизи Тирасполя, российской и приднестровской, так сказать, властью восстановлена взлётно-посадочная полоса на аэродроме, которая способна принимать все типы самолетов. Для нас это тоже намек.
Напомним, что накануне «Военное обозрение» сообщало о заявлениях Грицака по «срыву российского проекта федерализации Украины». Грицак объявил, что «было сорвано 100 попыток».
Использованы фотографии: Фейсбук
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