07:54 04 апреля
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Американский AV-8B «Харриер» II потерпел крушение в африканской вотчине Китая

Американский штурмовик AV-8B «Харриер» II потерпел накануне крушение в африканском государстве Джибути. Авиакатастрофа произошла буквально через несколько секунд после взлёта с аэродрома Джибути-Амбули. Штурмовик входил в состав американского корпуса морской пехоты и выполнял плановый тренировочный полёт.

По информации СМИ США, пилот смог катапультироваться, но при приземлении получил многочисленные травмы. Он доставлен в госпиталь на американской военной базе Кэмп Лемонье. В ближайшее время его направят на лечение в США.

Американский AV-8B «Харриер» II потерпел крушение в африканской вотчине Китая



На земле пострадавших в связи с крушением американского самолёта нет.

AV-8B «Харриер» II – американский штурмовик вертикального влёта и посадки. Практический потолок – 12,7 км, практическая дальность – 2,5 тыс. км.

Нужно отметить, что Джибути превращается фактически в полигон противостояния между США и Китаем. Китайцы разворачивают в этом государстве Африки, имеющей стратегически важное расположение, свою инфраструктуру, что не могли оставить без внимания в Вашингтоне. В последние годы число американских военнослужащих в Джибути доведено до 4 тысяч человек.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 17

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:18
    Демократией в полете зацепился, или китайцы в сопло движка рисовой кожуры накидали?
    Геркулесыч
    1. Маз Сегодня, 07:22
      Думаю если Китай пришлет туда миллион своих граждан, то Америка возопит о агрессии , окуппации и аннексии
      Маз
      1. Тралл Сегодня, 07:35
        Все понятно. Размер территории Джибути позволяет использовать только самолёты с вертикальным взлетом, а при неудачном векторе катапультирования пилот может оказаться в соседнем государстве. smile
        Тралл
      2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:36
        рухнул самолёт американский,английского производства,в Африке,Китайской вотчине... как сложен мир..
        Дедкастарый
        1. роман66 (роман) Сегодня, 07:40
          вообще интересно, что по этому поводу думают сами джибутийцы?
          роман66
      3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:39
        А у янки какой ресурс есть??? Разве шо укроп с разными недогевропейцами мобилизовать!
        rocket757
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:19
    Американский AV-8B «Харриер» II потерпел крушение в африканской вотчине Китая
    Ждём через пяток лет китайский аналог bully
    Наблюдатель2014
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:43
      Сомнительно, концепция ущербная оказалась, с серьёзным противником бодаться на такой технике никак.
      Наши шо ни будь придумают, опять бросят, во китайцам подобрать, тюнинговать и вперёд, т.е. в полёт!
      rocket757
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:20
    Утилизация по американски -разбей 20 старых армейских самолетов , и авиация сможет купить один -два новых взамен! lol
    Геркулесыч
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:44
      А точно, хватит? Калькуляция сходиться?
      rocket757
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:22
    Пилота жалко. Хлебнули горя штатники с этими вертикалками. Вроде только в КМП и остались. Впечатление, весь хлам туда сбагривают.
    Сергей985
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:35
      Зато в кино как они классно смотрелись!!! Особенно когда в кабине "Конан разрушитель"!!!
      rocket757
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:41
        ха, в кабине, он по нему как обезьяна по баобабу лазил lol
        роман66
      2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:48
        С этим "реквизитом" и англичане намучились. Еще после фолклендской войны бесперспективность самолета поняли. КМП от безысходности его на вооружение приняли. Ничего другого в мире не было. Это как с авианосцами. Вроде и авиакрыло имеется, а в случае мало-мальской войны без наземных аэродромов не обойтись.
        Сергей985
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:27
    Нештатная ситуация, которая вписывается в общую статистику аварий и катастроф.
    rotmistr60
  6. askort154 (Александр) Сегодня, 07:28
    Много копьев сломали СССР и США, деля Африку. Теперь место СССР там начинает занимает Китай.
    askort154
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:42
      даа, потомки атлантов ныне не те.....
      роман66
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