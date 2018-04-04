Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Американский AV-8B «Харриер» II потерпел крушение в африканской вотчине Китая
Американский штурмовик AV-8B «Харриер» II потерпел накануне крушение в африканском государстве Джибути. Авиакатастрофа произошла буквально через несколько секунд после взлёта с аэродрома Джибути-Амбули. Штурмовик входил в состав американского корпуса морской пехоты и выполнял плановый тренировочный полёт.
По информации СМИ США, пилот смог катапультироваться, но при приземлении получил многочисленные травмы. Он доставлен в госпиталь на американской военной базе Кэмп Лемонье. В ближайшее время его направят на лечение в США.
На земле пострадавших в связи с крушением американского самолёта нет.
AV-8B «Харриер» II – американский штурмовик вертикального влёта и посадки. Практический потолок – 12,7 км, практическая дальность – 2,5 тыс. км.
Нужно отметить, что Джибути превращается фактически в полигон противостояния между США и Китаем. Китайцы разворачивают в этом государстве Африки, имеющей стратегически важное расположение, свою инфраструктуру, что не могли оставить без внимания в Вашингтоне. В последние годы число американских военнослужащих в Джибути доведено до 4 тысяч человек.
По информации СМИ США, пилот смог катапультироваться, но при приземлении получил многочисленные травмы. Он доставлен в госпиталь на американской военной базе Кэмп Лемонье. В ближайшее время его направят на лечение в США.
На земле пострадавших в связи с крушением американского самолёта нет.
AV-8B «Харриер» II – американский штурмовик вертикального влёта и посадки. Практический потолок – 12,7 км, практическая дальность – 2,5 тыс. км.
Нужно отметить, что Джибути превращается фактически в полигон противостояния между США и Китаем. Китайцы разворачивают в этом государстве Африки, имеющей стратегически важное расположение, свою инфраструктуру, что не могли оставить без внимания в Вашингтоне. В последние годы число американских военнослужащих в Джибути доведено до 4 тысяч человек.
Использованы фотографии: Википедия
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти