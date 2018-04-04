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Трамп похвастался прибалтам своей «жесткостью» по отношению к России
На встрече с лидерами прибалтийских государств президент США Дональд Трамп заявил, что он жестко ведет себя по отношению к Москве, более жесткую политику не вел никто из его предшественников.
Трамп добавил, что доказательством тому, что Белый дом занял принципиальную позицию, могут быть поставки американской нефти и сжиженного газа за рубеж.
Ранее на этой же встрече в Белом доме Трамп заявил, что окажет военную помощь Латвии, Эстонии и Литве. На закупку крупнокалиберных боеприпасов Соединенные Штаты выделят около $ 100 млн. На обучение военнослужащих национальных армий и покупку снаряжения для повышения уровня их подготовки планируется направить более $ 70 млн.
По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей,цитирует президента РИА Новости.
Трамп добавил, что доказательством тому, что Белый дом занял принципиальную позицию, могут быть поставки американской нефти и сжиженного газа за рубеж.
Это не то, чего России хотелось бы,отметил он.
Ранее на этой же встрече в Белом доме Трамп заявил, что окажет военную помощь Латвии, Эстонии и Литве. На закупку крупнокалиберных боеприпасов Соединенные Штаты выделят около $ 100 млн. На обучение военнослужащих национальных армий и покупку снаряжения для повышения уровня их подготовки планируется направить более $ 70 млн.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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