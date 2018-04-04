12:11 04 апреля
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Трамп похвастался прибалтам своей «жесткостью» по отношению к России

На встрече с лидерами прибалтийских государств президент США Дональд Трамп заявил, что он жестко ведет себя по отношению к Москве, более жесткую политику не вел никто из его предшественников.



По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей,
цитирует президента РИА Новости.


Трамп добавил, что доказательством тому, что Белый дом занял принципиальную позицию, могут быть поставки американской нефти и сжиженного газа за рубеж.

Это не то, чего России хотелось бы,
отметил он.

Ранее на этой же встрече в Белом доме Трамп заявил, что окажет военную помощь Латвии, Эстонии и Литве. На закупку крупнокалиберных боеприпасов Соединенные Штаты выделят около $ 100 млн. На обучение военнослужащих национальных армий и покупку снаряжения для повышения уровня их подготовки планируется направить более $ 70 млн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:14
    Какая публика, таков и актер. Театр одного актера, все заточено на бис и без свиста.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:16
      Нашел чем хвастаться , штатовская марионетка . От клейма Кремлевского агента все равно отмазаться не получится .
      Spartanez300
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 09:26
        Виталий hi
        Цитата: Spartanez300
        Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей,

        практически,обозвал лабусов идиотами...но,пилюльку подсластил-денежков пообещал
        assa67
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:32
          Трамп похвастался прибалтам своей «жесткостью» по отношению к России

          Если политика сша будет продолжаться в том же русле (а причин к переменам - нет), то скоро они только прибалтам да пшекам будут втирать о своей грозности и твердости. И если субъективно, то все к этому идет.
          maxim947
          1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 09:38
            А те им будут поддакивать, выпрашивая бабло на распил и кивая на русскую агрессию...
            Mimohod
          2. assa67 (андрей) Сегодня, 09:39
            Цитата: maxim947
            то скоро они только прибалтам да пшекам будут втирать о своей грозности и твердости. Все к этому идет.

            эти слова,да Богу в уши,как говорится....жаль только пока гегемона трудно назвать"колоссом на глиняных ногах"...хотя,может,подхалимы вроде прибалтов и потомков шумеров залижут до смерти
            assa67
        2. DMoroz Сегодня, 09:58
          Только бизнес, ничего личного
          доказательством тому, что Белый дом занял принципиальную позицию, могут быть поставки американской нефти и сжиженного газа за рубеж.
          hi
          DMoroz
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 10:09
            а когда у саксов было по другому?во главе угла всегда стоят деньги,это даже не философия,а религия: Бог-все видит,а деньги - все могут..и кто главней? lol
            assa67
            1. DMoroz Сегодня, 10:16
              Если у них деньги действительно превратятся в религию, то главным станет уже наличие или отсутствие кольта (утрированно) у продавца и покупателя...
              DMoroz
      2. Комментарий был удален.
    2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 09:48
      Цитата: ul_vitalii
      Какая публика, таков и актер. Театр одного актера, все заточено на бис и без свиста.

      А клакеров-то сколько . Этим прибалтам-то не стыдно , что их оптом принимают ? Одно слово - недоразумение историческое , эта прибалтика .
      С Россией ему поладить бы , да . На его условиях , разумеется .
      Всё , братан , губошлёпов гайдаровских больше не будет , которые всё сливали .
      iliitchitch
  2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:17
    Трамп перед зеркалом:"я жесткий.. я очень жесткий... я очень-очень жесткий... я оооооочень жесткий... 6ля...да что ж рука так уставать стала..."....
    Denis Obukhov
  3. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 09:24
    Конечно им надо помочь. ..
    Ирек
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:56
      тут вот ещё поляки засветились
      Heterocapsa
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:24
    Это сколько же надо было этому петушаре заиметь комплексов в детстве, что бы на старости лет доказывать на право и на лево, что у него все "самое-самое"? И кнопка у него больше, и всех победит и ... и ... ИА-ИА-ИА
    Denis Obukhov
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:57
      Цитата: Denis Obukhov
      Это сколько же надо было этому петушаре заиметь комплексов в детстве, что бы на старости лет доказывать на право и на лево, что у него все "самое-самое"? И кнопка у него больше, и всех победит и ... и ... ИА-ИА-ИА



      Родился мальчик, а у него вместо пупка гайка.

      Приходит он к бабке поветухе и говорит:
      - Слышь бабуль вот все дети как дети, а у меня гайка вместо пупка. Что делать?

      - Это длинная история:
      Пойдешь за тридевять земель в тридевятое царство, будешь идти тридцать
      три года три дня и три месяца.

      Сносишь трое железных сопогов, сломаешь
      трое железных посохов.
      Придешь туда, увидишь дуб на дубе будет ларец в ларце будет заяц в зайце будет утка в утке будет яйцо и в яйце найдешь то, что тебе надо.

      Ну и пошел мальчик за тридевять земель в тридевятое царство, шел
      тридцать три года три дня и три месяца.

      Сносил трое железных сапогов, сломал трое железных посохов.

      Пришел туда, дуб завалил, ларец сломал зайца убил, утку убил яйцо ломает а там гаичный ключ внутри.

      Он гайку на пупке откручивает, у него жопа отваливается.

      Мораль: Не ищи на жопу приключений
      vorobey
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:25
    Дурное дело нехитрое...
    Masya Masya
    1. DMoroz Сегодня, 10:01
      Марина!!!
      Цитата: Masya Masya
      Дурное дело нехитрое...
      DMoroz
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:54
    всё ещё думает что мир однополярен.Нам это на руку.
    Heterocapsa
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:57
    Трамп заявил, что он жестко ведет себя по отношению к Москве, более жесткую политику не вел никто из его предшественников.

    Баба рядом стоит, смотрит и думает: "от петух раскукарекался!!! Трындишь!!" yes
    laughing
    К-50
  8. Всадник (Игорь) Сегодня, 09:59
    Да прикольный мужик, колоритный ,зачем так злобствовать. У них свои интересы и цели у нас свои, к чему эмоции.
    Всадник
  9. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:04
    Да-а, союзники у него "дрожи Россия". Правда и у нас союзнички не лучше.
    Николай Петров
  10. san4es Сегодня, 10:09
    Трамп похвастался прибалтам своей «жесткостью» по отношению к России

    ...Сейчас как-раз в Москве, на "VII конференции по международной безопасности", его (вместе с НАТОй), по всем фронтам осаживают am
    san4es
  11. Vard Сегодня, 10:15
    Следующей зимой надо это им припомнить... Предложить газ за 6000 долларов за куб...
    Vard
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:43
    никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп…
    Прибалты прослезились от умиления, чувства гордости за хозяина и в знак благодарности вручили ему 10 банок шпрот и отобранный у кого-то из прибалтов радиоприемник ВЭФ.
    rotmistr60
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