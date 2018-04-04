Москва и Анкара договорились о ценах на ЗРС С-400 и сроках поставки

Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно,

Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет,