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Москва и Анкара договорились о ценах на ЗРС С-400 и сроках поставки
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом сообщил, что Москва и Анкара договорились о ценах на зенитные системы С-400.
При этом президент отметил, что решение о форсировании поставок принято по инициативе турецкой стороны.
По его словам, стороны определили приоритеты военно-технического сотрудничества, и «перспективы дальнейших поставок вооружений в Турцию подробно обсудят на предстоящем заседании профильной межправительственной комиссии».
Президент РФ подчеркнул, что на сегодняшний день «нет никаких преград для совместного производства» комплексов.
Между тем, в секретариате оборонной промышленности Турции объявили, что поставки российских ЗРС С-400 намечены на июль 2019 года.
Напомним, во вторник Владимир Путин провел в Анкаре переговоры с Реджепом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили строительство АЭС «Аккую», отношения в сфере торговли, конфликт в Сирии, а также сотрудничество в военно-технической сфере.
Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно,цитирует Путина РИА Новости.
При этом президент отметил, что решение о форсировании поставок принято по инициативе турецкой стороны.
По его словам, стороны определили приоритеты военно-технического сотрудничества, и «перспективы дальнейших поставок вооружений в Турцию подробно обсудят на предстоящем заседании профильной межправительственной комиссии».
Президент РФ подчеркнул, что на сегодняшний день «нет никаких преград для совместного производства» комплексов.
Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет,добавил он.
Между тем, в секретариате оборонной промышленности Турции объявили, что поставки российских ЗРС С-400 намечены на июль 2019 года.
Напомним, во вторник Владимир Путин провел в Анкаре переговоры с Реджепом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили строительство АЭС «Аккую», отношения в сфере торговли, конфликт в Сирии, а также сотрудничество в военно-технической сфере.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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