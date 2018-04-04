12:12 04 апреля
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Москва и Анкара договорились о ценах на ЗРС С-400 и сроках поставки

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом сообщил, что Москва и Анкара договорились о ценах на зенитные системы С-400.

Москва и Анкара договорились о ценах на ЗРС С-400 и сроках поставки


Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно,
цитирует Путина РИА Новости.


При этом президент отметил, что решение о форсировании поставок принято по инициативе турецкой стороны.

По его словам, стороны определили приоритеты военно-технического сотрудничества, и «перспективы дальнейших поставок вооружений в Турцию подробно обсудят на предстоящем заседании профильной межправительственной комиссии».

Президент РФ подчеркнул, что на сегодняшний день «нет никаких преград для совместного производства» комплексов.

Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет,
добавил он.

Между тем, в секретариате оборонной промышленности Турции объявили, что поставки российских ЗРС С-400 намечены на июль 2019 года.

Напомним, во вторник Владимир Путин провел в Анкаре переговоры с Реджепом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили строительство АЭС «Аккую», отношения в сфере торговли, конфликт в Сирии, а также сотрудничество в военно-технической сфере.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Комментарии 32

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:38
    Будем надеется что до июля 2019 намерения России изменятся и Турция не получит С - 400 . Строительство АЭС это одно , а предоставлять туркам новейшие российские вооружения я думаю не стоит .
    Spartanez300
    1. Петр1 (петр) Сегодня, 09:46
      Да да,америка попросит не продавать, мол это ж оборонительное оружие!!!! а путин согласится fool
      Петр1
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:21
        Будем надеется что до июля 2019 намерения России изменятся и Турция не получит С - 400

        Не согласен, крайне необходимо эти комплексы поставить, надо раскалывать этот гребанный "альянс". И чтобы "они" там по реже вопили о своей сплоченности. Т.к. многие в ес ненавидят друг друга исторически, и на этом надо играть. Вот турки маленько откололись (в части НАТы), ждем следуещего))
        maxim947
        1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:32
          Как бы в дальнейшем вам не пришлось увидеть что вы ошибались насчет турок , исторически Россия и Турция практически всегда были по разные стороны баррикад и нет никаких признаков доверять им сейчас yes .
          Spartanez300
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:51
            А тут доверие не причем, тут "шахматы" в своем роде, если турки разобиделись на мерикосов и ЕС, то нам необходимо их в этом поддержать с максимальным болезненным эффектом для последних. Также имейте ввиду что комплексы экспортные со всеми вытекающим
            maxim947
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 09:48
      Турецкий поток, аккую, с-400, курды... вождь все козыри выложил для султана. Всеми силами пытается выманить его из нато. Сейчас самый подходящий момент- если получится оторвать второго по силе члена альянса это будет феерично. Хотя по словам Сатановского шансов не много =(
      Dimontius
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 09:54
        Цитата: Dimontius

        ... вождь все козыри выложил для султана.


        Очевидно, что Эрдоган не спроста соглашается практически на всё, что ему предлагает Владимир....Турок даже 10 млрд.$ скастил России на строительство АЭС...
        На начало 2018 года оценочная стоимость строительства составляла 30 миллиардов долларов, а теперь 20. Турки не станут взимать эту 10 в бюджет.....И придали АЭС статус "стратегических инвестиций".... Отбить треть стоимости станции - это я вам скажу выгодно...

        А вообще Владимир здорово перекраивает былые стереотипы и сферы влияний.... Кто бы мог подумать о встрече союзников - Иран-Россия-Турция? А сегодня они встречаются...
        НасРать
        1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:19
          На начало 2018 года оценочная стоимость строительства составляла 30 миллиардов долларов, а теперь 20. Турки не станут взимать эту 10 в бюджет...

          Стоимость строительства четырёх энергоблоков «Аккую», по оценке Росатома, составит 20,8 млрд долларов Информация от 09.12.2016г. в 19.15.
          Штатский
          1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:20
            Цитата: Штатский
            На начало 2018 года оценочная стоимость строительства составляла 30 миллиардов долларов, а теперь 20. Турки не станут взимать эту 10 в бюджет...

            Стоимость строительства четырёх энергоблоков «Аккую», по оценке Росатома, составит 20,8 млрд долларов Информация от 09.12.2016г. в 19.15.

            Так и было...но на начало 2018г. стоимость составляла 30... и только к концу марта «Россия получила в качестве благодарности турецкого правительства 10 миллиардов долларов». laughing

            Москва намекнула Анкаре, что будет правильно предоставить строительству АЭС «Аккую» именно статуса «стратегической инвестиции». Это позволяет, согласно турецкому законодательству, избежать многих подводных камней при оформлении документов и строительстве, а также должно сэкономить до трети стоимости объекта.
            Раджеп более года оттягивал такое решение, а тут согласился... конечно и наши не промах ...предупредили, что строительство отложим на более длительный срок...мол другие сговорчивее- там и будем строить...
            НасРать
            1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:53
              но на начало 2018г. стоимость составляла 30.

              Откуда вдруг такое увеличение стоимости? За год на 44.2 %. Долларовая инфляция? Можно было заявить и 70 лярдов.
              только к концу марта «Россия получила в качестве благодарности турецкого правительства 10 миллиардов долларов»

              Где они? В чем выражалась благодарность? Деньги в кассу или какие-нибудь скидки при закупке помидороф.
              Москва намекнула Анкаре, что будет правильно предоставить строительству АЭС «Аккую» именно статуса «стратегической инвестиции». Это позволяет, согласно турецкому законодательству, избежать многих подводных камней при оформлении документов и строительстве, а также должно сэкономить до трети стоимости объекта.

              Турки очень заинтересованы в строительстве АЭС. И приложат максимум усилий для того чтобы Россия вложила свои деньги в турецкую экономику.
              Всё. Где " МОЙ" шоколад?! Муть мутная, не для моего скудного умишки.
              Спасибо,что Вы мне ответили.
              Штатский
              1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 11:09
                Турецкое законодательство предполагает взимание налогов со строительства ... - вот откуда 10.. Долго объясняли Султану, что так не хорошо, при таком строительстве, так не делают, кстати ещё в 2016 году вопрос налоговых льготных поднимался...
                Да турки заинтересованы в строительстве АЭС, но хотели ещё и заработать на строительстве 10 млрд.!! Владимир все объяснил...
                НасРать
                1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 11:40
                  Вот здесь понял! Спасибо. laughing lol
                  Штатский
      2. Петр1 (петр) Сегодня, 09:55
        Цитата: Dimontius
        Хотя по словам Сатановского шансов не много

        А что сатановский бог?
        Петр1
        1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:13
          Можно по разному относиться к Сатановскому, но говорит он реальные слова. И умный он мужик.
          Николай Петров
        2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 10:39
          Я других президентов института ближнего востока не знаю. Хотя и признаю ,что институтов пруд пруди. Но вот членом совета директоров всемирного еврейского конгресса евреи уж точно абы кого не делают. Да и вообще по делу он все базарит, вера есть к нему.
          Dimontius
      3. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:26
        если получится оторвать второго по силе члена альянса это будет феерично

        Каво оторвать? куда??
        Ну давайте им прирежем что-нибудь территориально! Может оторвутся..обожравшись.
        Штатский
      4. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:34
        Dimontius

        Думаю матрасники в целостности и сохранности Турцию не отдадут.
        фигвам
        1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 10:42
          Султан надолго......и очень хорошо помнит кто ему спас шкуру во время летнего путча ,устроенного естественно сами знаете кем. Так что силовой сценарий они уже пробовали. 2ой раз? ответ будет жестче от Эрдогана
          Dimontius
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:41
            Dimontius

            В НАТОвской банде появился тот кто отказывается слушаться главаря, что после этого можно ожидать? только наказания от всей банды.
            фигвам
    3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 10:00
      Цитата: Spartanez300
      Будем надеется что до июля 2019 намерения России изменятся и Турция не получит С - 400 .

      Собственно , а в чём опасность ? С-400 они получат после "обряда обрезания" , экспортный . Скопируют , что ли ? Ай , да ладно . И , кстати , а где "Панцири" ? Комлект-то полный должен быть .
      iliitchitch
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:13
        Цитата: iliitchitch
        Собственно , а в чём опасность ? С-400 они получат после "обряда обрезания" , экспортный . Скопируют , что ли ? Ай , да ладно . И , кстати , а где "Панцири" ? Комлект-то полный должен быть .

        Согласен , чтобы скопировать - только образцов мало . Да и локализуют там явно не критичную часть пр-ва . А насчёт Панцирей ..? Да думаю , что ПВО прикрытия комплексов турки планируют организовать своими силами , средств хватит ...
        КВУ-НСвД
        1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 10:27
          Цитата: КВУ-НСвД
          Да думаю , что ПВО прикрытия комплексов турки планируют организовать своими силами , средств хватит ...

          Вот насчёт этого "меня мучают смутные сомнения" . Это ж всё интегрировать надо . Что-то подобного "Панцирям" у них нет и не предвидится . Впрочем , с дивана не особенно видно .
          iliitchitch
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:36
            Ну сам комплекс - это , грубо говоря , ПУ+ радары+АСУ . Остальное в принципе достаточно легко заменить "суррогатами" (ПВО прикрытия , ТЗМ , машины МТО и тд ) . А если вместо Панцирей будет местная система , то для взаимодействия ей понадобится по сути , канал связи и передачи данных с центральным постом управления комплекса ( батареи , дивизиона ) . А уж чем они Панцирь заменят - это их глубокие проблемы..
            КВУ-НСвД
    4. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 10:24
      Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:38 Новый
      Будем надеется что до июля 2019 намерения России изменятся и Турция не получит С - 400 . Строительство АЭС это одно , а предоставлять туркам новейшие российские вооружения я думаю не стоит

      Если Турция не получит наши системы ПВО, то очень скоро Эрдогана объявят диктатором, который исповедует радикальный ислам, убивает несчастных мирных курдов, хочет предать НАТО, нарушает экологию строительством АЭС и не гнушается пожать руку самому Путину. И сделают из Турции Югославию 2.0. т.к. страна с отключенными НАТОвскими системами будет беззащитна от нападения с воздуха. Со всеми вытекающими последствиями. Тогда уж точно мы не достроим там в Аккуях никаких АЭС и трубу ТП нам на шее узлом завяжут. Да и не забывайте, что Турция получит экспортный вариант С-400. Против нашей авиации в угрожающий период он работать не будет.
      P.S. Опасения вот только берут, не грохнули бы Эрдогашу раньше времени. Больно уж его в нашу сторону занесло.
      Вежливый Лось
      1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 10:51
        Цитата: Вежливый Лось
        И сделают из Турции Югославию 2.0.

        Из турции ? Скорее уж этот бешеный османский таракан из европы югославию сделает . Сколько там турок в германии , к примеру ? Разбавили свою кровь тевтонцы после 45-го , на свою шею .
        iliitchitch
        1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 11:08
          Цитата: iliitchitch
          Скорее уж этот бешеный османский таракан из европы югославию сделает

          Нагибать Турцию будут п-сы. А Европа за действом будет только молчаливо наблюдать. А количество турок, проживающих в Германии, как в свое время количество проживающих в ней евреев, вряд ли на что-то повлияет. Как только будет нарушен немецкий орднунг, всем туркам на дверях и окнах нарисуют звезду и полумесяц, да побелят трубы в Освенциме. И вся турецкая диаспора на руках из-за океана принесет Гюлена на царство.
          Вежливый Лось
    5. URAL72 (Олег) Сегодня, 11:53
      Будем надеяться что сделка не сорвется. Зная ВСЕ характеристики комплекса, легче ему противодействовать. Греция будет вынуждена реагировать, а это еще один плюс нашему ВПК, а главное минус американскому, что может привести к удорожанию их продукции и дальнейшей потери клиентов и прибыли. Ещё это позволит Турции вести более независимую от США политику, что тоже нам на руку. Воевать с турками мы НЕ МОЖЕМ. Армия у них мощная, вооружение современное, моб. ресурсов достаточно, рельеф сложный, общей границы уже нет, экономика серьёзная, контроль над проливами, и тд. Прибалтику мы вынесем за сутки, а запад учитывая наш ядерный потенциал, резко вспомнит что это наша земля ещё с царских времён, да и русских там ещё много. С Турцией этот номер не пройдёт, так что извлекаем выгоду, подрывает влияние привязывает турков с помощью газа, топлива для аэс, запчастей для оружия, туристов, ну и помидоров конечно. А лет через сто посмотрим че дальше делать...
      URAL72
  2. БЛОНДИН (Сергей) Сегодня, 09:43
    Москва и Анкара договорились о ценах на зенитные системы С-400

    Цены... сроки... НЕ ВАЖНО!!!
    О ЦЕЛЯХ (для С-400) надо договариваться!
    БЛОНДИН
  3. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 10:03
    "Президент РФ подчеркнул, что на сегодняшний день «нет никаких преград для совместного производства» комплексов."
    Технологии С-400 Турции ?Вот что делает географическое расположение ,сначала помидоры ,террористы,нефть у Игил .А потом труба ,технологии С-400 ,АЭС,дружба цветы .И после этого кто то верить, что Путин может пойти на конфронтацию с Европой ?Никто не кусает руку дающию миллиарды . Да там такие деньги крутятся , бабки крутятся мама не горюй .
    Кстати не потеряй РФ Украину, скорее всего "дружба" с Турцией не была бы явной .ГАЗ и ещё раз газ всему голова ,времена поменялись раньше хлеб был а нынче газ .
    Lek3338
  4. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 10:09
    Для начала надо вывести султана из НАТО, потом взять его крепко в обьятья и в перспективе задушить его в обятьях laughing
    Сумрачный стрелок
  5. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:13
    Что-то я совсем запутался. Продаем стране ,члену НАТО, новейшие образцы вооружения. Экономически целесообразно (денюжка,рабочие места у нас ,ну и так далее). Хорошо. Давайте тогда наклепаем Сатаны для США , уверен, они не плохо заплатят.
    Может кто пояснить происходящее?
    Штатский
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:35
      Цитата: Штатский

      Может кто пояснить происходящее?

      Мир меняется... причем очень быстро...
      НасРать
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