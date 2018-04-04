Над черноморским побережьем России опять кружат разведчики

Очередные разведывательные полеты у черноморского побережья России совершили стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.По их сведениям, дальний БПЛА с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 13:20 мск, в течение около восьми часов курсировал от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 650 км в час. Временами американский беспилотник приближался к берегам Крыма в районе Севастополя и Краснодарского края в районе Туапсе на расстояние около 40 км.Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169003, также вылетевший с Сицилии, в течение трех часов курсировал вблизи морских границ Крыма. Он выполнял задание сначала вдоль южного побережья Крыма, а затем длительное время кружил над международными водами Черного моря к западу от побережья Крыма в районе Севастополя, временами приближаясь к российским берегам на расстояние около 35 км.Перед этим во вторник утром все тот же беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043 осуществил многочасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент, как и в ходе предыдущих полетов, он находился над Новопсковским районом Луганской области, передает "Интерфакс".