16:09 04 апреля
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Над черноморским побережьем России опять кружат разведчики

Очередные разведывательные полеты у черноморского побережья России совершили стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Над черноморским побережьем России опять кружат разведчики


По их сведениям, дальний БПЛА с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 13:20 мск, в течение около восьми часов курсировал от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 650 км в час. Временами американский беспилотник приближался к берегам Крыма в районе Севастополя и Краснодарского края в районе Туапсе на расстояние около 40 км.


Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169003, также вылетевший с Сицилии, в течение трех часов курсировал вблизи морских границ Крыма. Он выполнял задание сначала вдоль южного побережья Крыма, а затем длительное время кружил над международными водами Черного моря к западу от побережья Крыма в районе Севастополя, временами приближаясь к российским берегам на расстояние около 35 км.

Перед этим во вторник утром все тот же беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043 осуществил многочасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент, как и в ходе предыдущих полетов, он находился над Новопсковским районом Луганской области, передает "Интерфакс".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 25

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:47
    Над черноморским побережьем России опять кружат разведчики
    Нужно срочно чтобы этот их беспилотник залетел в воздушное пространство России. bullyИ следующий тоже feel Третьего уже не будет 100%
    Наблюдатель2014
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:14
      Цитата: Наблюдатель2014
      Над черноморским побережьем России опять кружат разведчики
      Нужно срочно чтобы этот их беспилотник залетел в воздушное пространство России. bullyИ следующий тоже feel Третьего уже не будет 100%

      Хотелось бы..Но больно уж аккуратно летают собаки . К красной черте не приближаются . Единственный наш ответ - полёты около их территории и баз по всему миру.. Другое дело , что делать это с той же интенсивностью нечем . Где наши стратегические беспилотные разведчики ? am Эти аппараты помимо прямых функций уже становятся инструментом проецирования силы на планете .. Свои образцы необходимы в небе уже вчера..
      КВУ-НСвД
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:26
        [/quote]
        Хотелось бы..Но больно уж аккуратно летают собаки . К красной черте не приближаются . Единственный наш ответ - полёты около их территории и баз по всему миру.. Другое дело , что делать это с той же интенсивностью нечем . Где наши стратегические беспилотные разведчики ? am Эти аппараты помимо прямых функций уже становятся инструментом проецирования силы на планете .. Свои образцы необходимы в небе уже вчера..[/quote]
        Ну а Кубе мы зачем долг списывали? Вот и построить в аэропорту Гаваны базу беспилотников.
        Серж Горелый
      2. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 14:38
        Цитата: КВУ-НСвД
        Хотелось бы..Но больно уж аккуратно летают собаки . К красной черте не приближаются

        Да проблем то- заглушить ему сигнал жпс( заменить ему сигнал) и он как миленький пойдет куда покажут. Проблема в том, что хозяева беспилотника будут точно знать что и как мы можем с ним сотворить, а это хуже, чем этот беспилотник будет слушать тишину.
        faridg7
        1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:57
          Цитата: faridg7
          Да проблем то- заглушить ему сигнал жпс( заменить ему сигнал) и он как миленький пойдет куда покажут.

          Ну во первых это не так то и просто , хотя и реально при некоторых условиях . А во вторых - уронить с применением РЭБ равнозначно попыткам сбивать обычными средствами и акт агрессии в неменьшей мере . И соответственно правомочно лишь при пересечении границы .
          КВУ-НСвД
          1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 15:51
            Цитата: КВУ-НСвД
            И соответственно правомочно лишь при пересечении границы

            Вы о том международном праве, по которому Югославию, Ливию, Ирак вбомбили в средневековье? Ну ну.
            faridg7
            1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:06
              Если из-за сбитого НАМИ беспилотника вспыхнет война , то потомки нам спасибо не скажут . Воевать надо лишь тогда , когда другого выхода нет и все другие пути исчерпаны . Пример США , приведённый Вами , для меня не аргумент . Это моё личное мнение и на его единственной правильности не настаиваю .
              КВУ-НСвД
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:52
    им просто очень нравиться наблюдать за строительством Крымского моста.Так нравиться аж кушать не могут.
    Heterocapsa
  3. Borik (Борис) Сегодня, 12:53
    Где наши "Хибины". Подлететь да испробовать её на этом беспилотнике, как когда-то на эсминце. Может что-то там у него перемкнёт и он спикирует в воду Черного моря.
    Borik
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:56
      вот это и странно,сбить нельзя,так хоть мозги сварить))
      Ратник с пулеметом
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:02
    нельзя ли его вырубить глушилкой чтобы упал и как будто бы сломался.Или телеметрия на нём пишет такие атаки? вроде летел летел...никто не выпускал ракет чтобы сбить а он упал и утонул.
    Heterocapsa
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:16
      Цитата: Heterocapsa
      нельзя ли его вырубить глушилкой чтобы упал и как будто бы сломался.Или телеметрия на нём пишет такие атаки?

      Если и нет такой телеметрии, то, всё равно, без частичного или полного вырубания авионики его не уронить — при потере связи он отлично может продолжать полёт и, как минимум, самостоятельно вернётся на базу, а, скорее всего, автономно продолжит выполнение задания до его выполнения.
      Но, вот интересно, умеет ли он выходить из штопора... Известны случаи, когда тяжёлые самолёты своим спутным следов сваливали более лёгкие. Даже до катастроф доходило. Если бы какой-нибудь МиГ-31 ненароком прошёл бы мимо на приличной скорости... Любопытно было бы посмотреть на результат.
      Avis-bis
    2. Lycan (Alex) Сегодня, 14:43
      Цитата: Heterocapsa
      чтобы упал и как будто бы сломался

      Ага, а приедут за ним (допустим, с глубины поднимать), а его вроде как "донным течением увело". Бесследно.
      Lycan
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:45
        причём тех кто приехал поднимать тоже заодно этим же течением )
        Heterocapsa
    3. armourer (Сергей) Сегодня, 15:10
      Вы как дети маленькие, накрылись одеялом с головой и думаете вас не увидят. Нас читают все, иногда то о чем думаешь, писать нельзя
      armourer
  5. РУСС (Максим) Сегодня, 13:07
    На то он и разведчик , пусть кружит.....
    Это было, есть и будет.
    РУСС
  6. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 13:26
    А почему бы нашему А-50 из Сирии к Сигонелле не слетать? там до побережья километров 30 от силы...
    алекс-сп
  7. Ferdinant Сегодня, 13:29
    Сбить и свалить все на аэрокрыло ИГИЛ.
    Ferdinant
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:24
      Да просто лететь радом и сказки транслировать. Или радиопередачу "Для тех, кто не спит". Через 2 часа с ума сойдёт.
      sabakina
    2. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 14:42
      Цитата: Ferdinant
      Сбить и свалить все на аэрокрыло ИГИЛ.

      Так сначала надо организовать репортажи, о том что у бабахов появились ВВС, показать полосы взлетные, попытаться их раздолбать, ,показать все это на весь мир, а потом уж...
      faridg7
  8. Правовед Сегодня, 13:53
    Что можно сделать - это активно мешать таким полетам. Как это сделать и чем - это надо думать. Возможно - лететь рядом и оттеснять от границы или мешать пилотированию и разведке.
    Правовед
  9. VIK1711 Сегодня, 14:05
    А что мешает его в спутном следе прокатить ?
    VIK1711
  10. словак Сегодня, 14:39
    Вот и испытывайте средства РЭБ. Надо же научиться перехватывать и ронять БПЛ "партнеров"
    словак
  11. Александр War (Александр) Сегодня, 15:11
    https://mil-avia.livejournal.com/510387.html
    Александр War
  12. soldatt22 Сегодня, 15:37
    Уважаемый Кожугетович ! Ну включите Вы РЭБ , посадите БПЛА к нам ....а самолёту вырубить всё и пусть сгинет у берегов кастрюлестана! Россияне будут аплодировать Вам стоя !
    soldatt22
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