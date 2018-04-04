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Lockheed Martin получила контракт на строительство «тихого» сверхзвукового самолета

Национальное управление по исследованию космического пространства (НАСА) выдало компании Lockheed Martin контракт на постройку прототипа пассажирского сверхзвукового самолета, передает ТАСС.

Lockheed Martin получила контракт на строительство «тихого» сверхзвукового самолета


Испытательный полет лайнера запланирован на конец 2021 года. Общая сумма сделки составила $247,5 млн. Разработкой займется подразделение компании под названием Skunk Works.


В основу проекта ляжет разработанная в NASA бесшумная технология преодоления звукового барьера. «Большинство современных самолетов-истребителей могут разгоняться до сверхзвуковых скоростей (свыше 1191,6 км/ч), но после пролета раздается оглушительный гул, вызванный так называемым звуковым ударом. Это и является причиной действующего запрета на совершение сверхзвуковых полетов самолетами гражданской авиации», пояснили в компании.

Конструирование нового воздушного судна будет проходить в Калифорнии. По задумке заказчика, это будет самолет, «способный подниматься на 16,7 тыс. метров и достигать скорости в 1512 км/ч».

Отмечается, что звуковой удар при этом неизбежен, но конструкторы намерены уменьшить этот шум более чем наполовину (75 децибел).

По словам представителя компании Дэйва Ричардсона прототип создается для сбора данных, «которые будут определять решения, принимаемые в отношении будущего коммерческих сверхзвуковых полетов».

В настоящее время существуют лишь два сверхзвуковых пассажирских самолета, выпускавшихся серийно. Это советский Ту-144(эксплуатировался с 1975 по 1978 год), и англо-французский «Конкорд» (совершал перелеты через Атлантику с 1976 по 2003 год).

Использованы фотографии: Hi-News.ru
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Комментарии 34

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:42
    Ещё один проект который никогда не будет реализован.
    Серый брат
  2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:44
    Странно, у нас за эскиз сверхтяжёлой ракеты Роскосмос выделяет 1,6 миллиарда рублей, а тут за реальный летающий прототип самолёта скромная по американским меркам сумма,всего-лишь 247 миллионов долларов request
    Проксима
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:47
      Цитата: Проксима
      а тут за реальный летающий прототип самолёта скромная сумма

      За разработку прототипа, а не за летающий прототип.
      Серый брат
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:05
        Именно на производство летающей лаборатории.
        Вадим237
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:07
          Цитата: Вадим237
          Именно на производство летающей лаборатории.

          Читайте лучше.
          Разработкой займется подразделение компании под названием Skunk Works.
          Серый брат
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:48
    бесшумный грохот пусть его назовут.Америка прекрати.
    Heterocapsa
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:50
      Цитата: Heterocapsa
      бесшумный грохот пусть его назовут.

      Тогда уж "шептун")))
      Серый брат
  4. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:50
    Бесшумный сверхзвуковой самолет такой же нонсенс как динамо-реактивная пушка без звука и пламени. Они сначала хотя бы дозвуковые сделали бы бесшумными. Помнится, Тухачевский требовал создать ДРП без пламени и дыма сзади, чтобы можно было устанавливать их в башни танков и кораблей. Ну по крайней мере Тухача можно понять, он последний раз учился в 1914 г и тогда еще не было таких штук. А эти-то американцы? Классно все-таки в Пентагоне пилят бюджет.
    Кот_Кузя
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:52
      Цитата: Кот_Кузя
      Классно все-таки в Пентагоне пилят бюджет.

      Пентагон, как следует из статьи, здесь не при чём. Пилить можно любой бюджет, а не только военный.
      Серый брат
  5. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 14:53
    "..разработанная в наса бесшумная технология преодоления звукового барьера.." . Блин , я , может , и дикарь , но кто-нибудь объяснит мне , что это за штука такая ?
    iliitchitch
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:54
      Это такая же штука как "невидимые" на локаторах стелс-самолеты и "невидимые" тепловизорами танки.
      Кот_Кузя
    2. Ardein Сегодня, 14:58
      Ну как что?... делается очень небольшой самолётик...
      А если серъёзно, то сила акустического удара зависит от размера объекта и расстояния (высоты).
      По крайней мере, нас так учили. И СПС-2 если и будет разработан, то это будет очень небольшой бизнес-джет.
      P.S. И вообще, если он 75дБ выдает на земле, будучи на высоте 16000м... много, однако )))
      Ardein
      1. Хорон (Харон) Сегодня, 15:41
        Тоже подумал что загонят самолёт повыше и там уже перейдут на сверхзвук, но туману они конечно напустили с:
        В основу проекта ляжет разработанная в NASA бесшумная технология

        Ещё одни не имеющие аналогов морекопатели! Ракета стартующая вертикально и преодолевающая звуковой барьер на большой высоте, тоже "бесшумная".
        Хорон
    3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:59
      Цитата: iliitchitch
      "..разработанная в наса бесшумная технология преодоления звукового барьера.

      Это всё от убогости американского образования.
      С “хлопком” связано недоразумение, вызванное неверным пониманием термина “звуковой барьер”. Этот “хлопок” правильно называть “звуковым ударом”. Самолет, движущийся со сверхзвуковой скоростью, создает в окружающем воздухе ударные волны, скачки воздушного давления. Упрощенно эти волны можно представить себе в виде сопровождающего полет самолета конуса, с вершиной, как бы привязанной к носовой части фюзеляжа, а образующими, направленными против движения самолета и распространяющимися довольно далеко, например до поверхности земли.
      Когда граница этого воображаемого конуса, обозначающая фронт основной звуковой волны, достигает уха человека, то резкий скачок давления воспринимается на слух как хлопок. Звуковой удар, как привязанный, сопровождает весь полет самолета, при условии что самолет движется достаточно быстро, пусть и с постоянной скоростью. Хлопком же кажется проход основной волны звукового удара над фиксированной точкой поверхности земли, где, например, находится слушатель.
      Другими словами, если бы сверхзвуковой самолет с постоянной, но сверхзвуковой скоростью принялся летать над слушателем туда-сюда, то хлопок слышался бы каждый раз, спустя некоторое время после пролета самолета над слушателем на достаточно близком расстоянии.

      https://topwar.ru/3165-sverxzvukovoj-xlopok.html
      Серый брат
    4. Shahno (Павел) Сегодня, 15:10
      Не знаю точно, Локхид уже давно эту тему мучает. Пытаются погасить колебания за счет аэродинамики и хвостового оперения(гладкие формы, встречная волна). Есть еще тема, турбулентность, индуцированная областями плазмы...
      Shahno
      1. Хорон (Харон) Сегодня, 15:54
        Плазмой можно снизить сопротивление воздуха, но для самолёта это означает падение. Плазма не подойдёт! А вот с увеличением высоты, увеличится не только расстояние до наблюдателя, но и разрежение. Менее плотная среда снизит звуковой эффект от полёта и звук будет одновременно "вязнуть" попадая в более плотные слои. Всё остальное от лукавого, - туман в целях рекламы!
        Хорон
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:55
    Ну да а если он вообще в космос выйдет так вообще станет космолетом! lol Теория от буратин из сша -чем выше самолет, тем он меньше снизу wassat !Как будто и без них никто не догадался разгонять самолет до сверхзвуковой скорости на максимальной высоте, на которую этот самолет сможет подняться!
    Геркулесыч
  7. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:59
    Обычно из таких проектов появляются наработки и интересные технические решения.
    ul_vitalii
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:02
      Цитата: ul_vitalii
      Обычно из таких проектов появляются наработки и интересные технические решения.

      Причиной появления таких проектов часто являются неоднократно отработанные финансовые схемы.
      Серый брат
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:10
        Если у них всё получится, то за компанией производящей этот сверхзвуковой пассажирский самолёт, станет рынок, таких самолётов, всего земного шара, потребность 60 - 200 самолётов. Уж кто кто, а пассажирские самолёты США делать умеют, причём быстро.
        Вадим237
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:19
          Цитата: Вадим237
          Если у них всё получится

          Если у них всё получится, то бабки будут списаны и несколько человек сделают свою старость ещё более безбедной.
          Серый брат
      2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 15:21
        Цитата: Серый брат
        Причиной появления таких проектов часто являются неоднократно отработанные финансовые схемы.

        laughing good . А почему бы и нет ? Погасить ударный волна в атмосфере - ну чем не задача для финансиста ? Какого-нибудь 18-го ротшильда или рокфеллера по списку . Их там развелось , как собак бешеных , и все с понтами . Можно ещё распространение радиоволн в водной среде переизучить ... wassat
        iliitchitch
    2. Vard Сегодня, 15:04
      http://wi-fi.ru/desktop/news/1/1612760 Вот тут немного рассказано что и как...
      Vard
  8. san4es Сегодня, 15:05
    НАСА выдало компании Lockheed Martin контракт на постройку прототипа пассажирского сверхзвукового самолета
    Quiet Supersonic X-Plane
    LockheedMartinVideos
    Опубликовано: 3 апр. 2018 г.
    san4es
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:27
      Пытаются с аэродинамическими различными схемами поколдовать...
      Может и получится что то, но думается этот будущий пепелац будет ох как не дешев...
      NN52
      1. san4es Сегодня, 15:41
        Цитата: NN52
        ...думается этот будущий пепелац будет ох как не дешев...

        NASA настроено довольно серьезно, что подтверждается траншем в $20 миллионов долларов, который агентство выдало компании Lockheed Martin для развития дизайна X-plane аппаратов. Представители NASA считают, что новая стратегия гибридных самолетов очень перспективна для малой гражданской авиации. Нам же остается подождать. А как иначе можно выяснить, прошла ли идея X -plane проверку временем hi
        https://cybergamer.info/x-plane-ot-nasa#hcq=G3ZJf
        Oq
        san4es
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:44
          Я и говорю, бизнес - джеты для миллиардеров....
          NN52
          1. san4es Сегодня, 15:47
            ...Возможно, различные КБ РФ уже занимаются этим вопросом, после "рацпредложения" дяди Вовы создать Суперсоник bully...Помнится, тогда вся Дума напряглась... belay
            янв. 2018 г.
            san4es
            1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:54
              Вот не уверен, что нам такие сейчас нужны... От Москвы до Хабаровска время в полете 8 ч, хоть выспаться можно на смене часовых поясов... belay
              NN52
              1. san4es Сегодня, 15:59
                Цитата: NN52
                ... не уверен, что нам такие сейчас нужны.belay

                ...Ну..."Они" высоко what , "Им" от-туда виднее yes
                san4es
  9. Комментарий был удален.
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:30
    Прикольная вундервафля
    Дормидонт
  11. askort154 (Александр) Сегодня, 15:33
    Путин уже дал задание КБ Туполева, разработать пассажирский сверхзвуковой самолёт на базе Ту-160. Что касается "ударной волны" при преодолении скорости звука, для полётов были выделены специальные авиатрассы . Преодоление звукового барьера, проходило над малонаселёнными регионами или над морем.
    askort154
    1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 15:46
      Цитата: askort154
      Путин уже дал задание КБ Туполева, разработать пассажирский сверхзвуковой самолёт на базе Ту-160.

      "..треугольник будет выпит , будь круг , едрёна вошь !" . У кого-нибудь есть сомнения в нашем суперсонике ? Путин коварен , не удивлюсь , если Т-4 реанимируют , ТУ-160 тоже вариант . Да , дорогая штука , так их и надо-то всего немного . Речь шла о внутренних перевозках , вообще-то .
      iliitchitch
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:36
    "Пилите, Шура, пилите. Она золотая..." (с) laughing
    К-50
  13. cariperpaint Сегодня, 15:45
    ага. а на разработку не радиоактивного ядерного топлива они контракт не получили? вот они бюджет разводят...
    cariperpaint
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:00
      Цитата: cariperpaint
      ага. а на разработку не радиоактивного ядерного топлива они контракт не получили?

      Хорошее дело кстати. И прототип топливного стержня уже есть.
      Серый брат
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