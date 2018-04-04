19:10 04 апреля
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Нужна ли российской армии БМП-1 с башней от БТР-82?

Сухопутные войска долгое время не получали современные боевые машины пехоты. Считающаяся до сих пор одной из лучших в мире БМП-3, которая пользуется постоянным спросом за рубежом, была почему-то отвергнута прежним руководством российского военного ведомства, пишет Вестник Мордовии.



«При этом командование приняло решение отремонтировать старые, принятые на вооружение еще в 1980 году БМП-2. На них ставили «новые средства связи, лазерные прожекторы, противопожарное оборудование», говорится в статье.


Считалось, что предпринимать что-то более радикальное ни к чему, ведь скоро в войска должна пойти машина нового поколения на платформе «Курганец».

«Однако этот оптимистичный настрой соседствовал с непониманием простой вещи: создание чего-то принципиально нового с претензией на настоящую революцию не может быть совершено за короткие сроки. Тем более, необходимо учитывать современные российские реалии с нашими долгостроями в различных областях», – отмечает автор материала Лев Романов.

В конце концов, разум возобладал, и Минобороны вновь стал закупать БМП-3, причем уже с установленными на них тепловизорами.

В 2017 году стало известно о планах поставок в войска БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Поступление такой техники можно только приветствовать. «Очень жаль, что на эту разработку обратили внимание лишь сейчас. А ей на самом деле уже много лет», пишет издание.

И недавно появились сообщения о том, что хранящиеся на базах БМП-1, якобы, будут оборудованы боевыми модулями от БТР-82А.

Плюс уже скоро в войска начнут поступать новейшие БМП на платформах «Армата» и «Курганец».

«Возникает вопрос: зачем нам такой "бронезоопарк", так ли нужны "реанимированные" БМП-1 с модулем от БТР-82А? Устанавливают их на колесные бронетранспортеры, ну и замечательно. Может, лучше возьмем пример с Алжира, который установил "Бережок" на значительную часть своих БМП-1 и хочет продолжить модернизацию оставшихся машин», – заключает автор.

Использованы фотографии: forcesdz.com
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Комментарии 25

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:03
    с чего такие выводы

    я нигде в статье не нашел заявлений что они будут поступать в войска... а вот на экспорт... это тема..

    еще в 13-14 годе писал что нашу БУ бронетехнику после капиталки с удовольствием покупают...
    vorobey
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:13
      Цитата: vorobey
      я нигде в статье не нашел заявлений что они будут поступать в войска

      БМП-1 уже в войсках и Национальной гвардии.. В войсках 500 и 7к на хранении. Замена практически бесполезного Грома,в нынешних условиях,на 30мм скорострелку + возможно ПТРК..,хороший вариант.
      dvina71
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:35
        Цитата: dvina71
        В войсках 500


        при мне контракт отрабатывался на БМП 1 в одну из стран в 200 единиц.. так что 500 в войсках это не показатель... читайте .. кстати ключевое слово якобы laughing laughing и в самом вестнике статья развернутей.. кто то ее тут урезал..по своему .http://www.vestnik-rm.ru/news-4-23605.htm

        нет необходимости в такой модернизации для себя..
        vorobey
        1. Alex777 (Александр) Сегодня, 16:47
          Эх ма, вот бы денег тьма...! bully
          Обсуждать что надо и что не надо, не зная сколько есть денег в кармане МО - бессмысленное занятие ИМХО.
          Конечно по лазеру на каждой БМП было бы отлично. Но все упирается в деньги... hi
          Alex777
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:48
      За три года с 2015 по 2017 в Сухопутные войска поступило 350 единиц БМП-3. В прошлом году в рамках этого контракта поступило 200 единиц БМП-3.
      Владыка Ситх
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:37
        "350 единиц БМП-3" - Все "голые" без навесных экранов, ДЗ и КАЗ.
        Вадим237
    3. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:19
      На случай войны отрабатывают модернизацию, чтоб пехоту отмобилизованную быстро посадить на коробочки.
      Yrec
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:30
      Цитата: vorobey
      я нигде в статье не нашел заявлений что они будут поступать в войска...

      Я вот не вижу ничего плохого, иметь такой вариант и для особого периода. Довольно быстрая модернизация устаревших БМП-1, с переоснащением их на модуль аналогичный БТР-82А, вполне нормальное решени.
      svp67
  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:10
    А какая принципиальная разница между БМ от БТР-82А и "Бережком"? Я нипанимаю.
    Серый брат
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:39
      Цитата: Серый брат
      А какая принципиальная разница между БМ от БТР-82А и "Бережком"? Я нипанимаю.

      Модуль от БТР-82А - это 2А72 + ПКТМ.
      "Бережок" - это 2А42 + ПКТМ + АГ-30 + 2х2 ПУ ПТУР.
      Кроме того, ЕМНИП, прицелы у "бережка" лучше (обещали телевизионные каналы для командира и наводчика + лазерный дальномер и ЛЦУ).
      Alexey RA
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:44
        Цитата: Alexey RA

        Модуль от БТР-82А - это 2А72 + ПКТ

        Всё это решаемо. И прицелы тоже.
        Серый брат
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 19:00
          Цитата: Серый брат
          Всё это решаемо. И прицелы тоже.

          А зачем?
          Зачем городить новую версию модуля от БТР-82А, если есть "бережок", который изначально делали именно для БМП? Нет, конечно я понимаю, что КБ хочет кушать - но зачем опять плодить дублирующие разработки?
          Alexey RA
      2. Маз Сегодня, 19:02
        Ребятыв учтите что в особый период обучать резерв работе со сложной техникой невозможно. А это простой и дешёвый вариант, там учиться нечему. А на тройке замучишься инструкцию читать.
        Маз
  3. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:10
    зоопарк - наше все. Хоть где-нибудь есть унификация? Всю разносол из техники
    bogart047
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:30
      Цитата: bogart047
      Хоть где-нибудь есть унификация?

      Канешна есть. Это же серийные изделия.
      Серый брат
    2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 16:35
      Не понимаю, о чем вы? Уже имеющиеся БМП-1 оснастят унифицированным с БТР-82А боевым модулем. В чем разносол? Все это уже есть, ничего нового не добавляют. Или надо срочно тысячу машин списать, только чтоб вы в названиях не путались?!
      Dreamboat
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:39
        Лучше эту 1000 машин в Сирию отправить - там их хоть с толком утилизируют.
        Вадим237
  4. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 16:48
    Уже писал и не устану повторять! recourse
    Боевой потенциал БМП-1 уже не соответствует современным требованиям. И замена БМ с "Громом" на БМ с 30 мм. 2А42 его не повысит, а наоборот, снизит до уровня легкого БТР. Если это вся модернизация, то это плохо. Без круговой защиты от 30 мм. пушек (которые стали стандартом вооружения техники) на дистанции хотя бы (!) в 1000 метров, без ДЗ от РПГ современных БМП быть не должно.
    Из БМП-1, при изменении компановки (особенно высоты) десантного отделения и установки сьемных броневых экранов для действий, когда не требуется форсирование водных преград, могла бы получиться хорошая санитарная машина переднего края, но для такой машины 30 мм. пушка не нужна, хватило бы дистанционно управляемого 12.7 мм. пулемета. Это бы позволило и вес машины сэкономить для доп. бронирования.
    Dreamboat
    1. Маз Сегодня, 19:03
      Эхма, да деж нам денех взять?
      Маз
  5. brdm (Дмитрий) Сегодня, 17:07
    "почему-то отвергнута прежним руководством российского военного ведомства, Источник((пишет Вестник Мордовии))"
    brdm
  6. фа2998 (Андрей) Сегодня, 17:07
    Израильтяне были безумно рады, что захватили несколько сот советских танков.И сделал из них тяжелые БТР.И съекономили кучу денег на разработку и производство.
    У нас этих танков (да и посовременней)-тысячи, запчасти производятся - нет, разрабатывать надо БТР картонный, десант едет на броне! hi
    фа2998
  7. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:17
    Цитата: Alex777
    Эх ма, вот бы денег тьма...! bully
    Обсуждать что надо и что не надо, не зная сколько есть денег в кармане МО - бессмысленное занятие ИМХО.
    Конечно по лазеру на каждой БМП было бы отлично. Но все упирается в деньги... hi

    Кроме денег еще и мощности нужны,строить где?
    konstantin68
  8. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:21
    Цитата: Dreamboat
    Боевой потенциал БМП-1 уже не соответствует современным требованиям. И замена БМ с "Громом" на БМ с 30 мм. 2А42 его не повысит, а наоборот, снизит до уровня легкого БТР

    Угу,то то я и смотрю-везде в боевых действиях участвует! Наверно потому,что не соответствует. Использовать разумно-и еще послужит,это лучше,чем старое сломать,а новое не создать. Модернизация армии-процесс поступательный и не быстрый.
    konstantin68
  9. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:52
    Какие-то нездоровые метания, однако. К войне, что ли? what
    Doliva63
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:41
      На такой картонке - БМП 1 в современной войне уже не повоюешь.
      Вадим237
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