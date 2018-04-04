Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Нужна ли российской армии БМП-1 с башней от БТР-82?
Сухопутные войска долгое время не получали современные боевые машины пехоты. Считающаяся до сих пор одной из лучших в мире БМП-3, которая пользуется постоянным спросом за рубежом, была почему-то отвергнута прежним руководством российского военного ведомства, пишет Вестник Мордовии.
«При этом командование приняло решение отремонтировать старые, принятые на вооружение еще в 1980 году БМП-2. На них ставили «новые средства связи, лазерные прожекторы, противопожарное оборудование», говорится в статье.
Считалось, что предпринимать что-то более радикальное ни к чему, ведь скоро в войска должна пойти машина нового поколения на платформе «Курганец».
«Однако этот оптимистичный настрой соседствовал с непониманием простой вещи: создание чего-то принципиально нового с претензией на настоящую революцию не может быть совершено за короткие сроки. Тем более, необходимо учитывать современные российские реалии с нашими долгостроями в различных областях», – отмечает автор материала Лев Романов.
В конце концов, разум возобладал, и Минобороны вновь стал закупать БМП-3, причем уже с установленными на них тепловизорами.
В 2017 году стало известно о планах поставок в войска БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Поступление такой техники можно только приветствовать. «Очень жаль, что на эту разработку обратили внимание лишь сейчас. А ей на самом деле уже много лет», пишет издание.
И недавно появились сообщения о том, что хранящиеся на базах БМП-1, якобы, будут оборудованы боевыми модулями от БТР-82А.
Плюс уже скоро в войска начнут поступать новейшие БМП на платформах «Армата» и «Курганец».
«Возникает вопрос: зачем нам такой "бронезоопарк", так ли нужны "реанимированные" БМП-1 с модулем от БТР-82А? Устанавливают их на колесные бронетранспортеры, ну и замечательно. Может, лучше возьмем пример с Алжира, который установил "Бережок" на значительную часть своих БМП-1 и хочет продолжить модернизацию оставшихся машин», – заключает автор.
«При этом командование приняло решение отремонтировать старые, принятые на вооружение еще в 1980 году БМП-2. На них ставили «новые средства связи, лазерные прожекторы, противопожарное оборудование», говорится в статье.
Считалось, что предпринимать что-то более радикальное ни к чему, ведь скоро в войска должна пойти машина нового поколения на платформе «Курганец».
«Однако этот оптимистичный настрой соседствовал с непониманием простой вещи: создание чего-то принципиально нового с претензией на настоящую революцию не может быть совершено за короткие сроки. Тем более, необходимо учитывать современные российские реалии с нашими долгостроями в различных областях», – отмечает автор материала Лев Романов.
В конце концов, разум возобладал, и Минобороны вновь стал закупать БМП-3, причем уже с установленными на них тепловизорами.
В 2017 году стало известно о планах поставок в войска БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Поступление такой техники можно только приветствовать. «Очень жаль, что на эту разработку обратили внимание лишь сейчас. А ей на самом деле уже много лет», пишет издание.
И недавно появились сообщения о том, что хранящиеся на базах БМП-1, якобы, будут оборудованы боевыми модулями от БТР-82А.
Плюс уже скоро в войска начнут поступать новейшие БМП на платформах «Армата» и «Курганец».
«Возникает вопрос: зачем нам такой "бронезоопарк", так ли нужны "реанимированные" БМП-1 с модулем от БТР-82А? Устанавливают их на колесные бронетранспортеры, ну и замечательно. Может, лучше возьмем пример с Алжира, который установил "Бережок" на значительную часть своих БМП-1 и хочет продолжить модернизацию оставшихся машин», – заключает автор.
Использованы фотографии: forcesdz.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти