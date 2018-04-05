"Это не против России". НАТО идёт в Арктику

Мы продолжим стремиться к более конструктивным отношениям с Россией. И мы не предпринимаем попыток её изолировать. Мы понимаем, что Россия имеет право проводить военные учения на своей территории, но при этом мы будем сохранять бдительность на фоне повышения собственной боеготовности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз допустил откровенно противоречивое заявление. По его словам, Североатлантический военный блок продолжит кампанию по наращиванию натовского военного присутствия в Балтийском регионе, у границ России, а также в Арктике. И в то же время Столтенберг объявил, что НАТО не хочет новой Холодной войны с Россией, а также не хочет втягивания в новую гонку вооружений.Находясь с визитом в Оттаве, на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Столтенберг заявил:Столтенберг и Трюдо договорились «для противодействия России в Арктике» продолжить работу над созданием специального командования в северной Атлантике. Отмечено, что на первом этапе в арктическом регионе со стороны НАТО должно увеличиться число боевых кораблей.По «логике» Столтенберга, это поможет «поддерживать низкий уровень напряжённости в Арктике». А сейчас он в "высоких" широтах высокий?..