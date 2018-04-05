10:45 05 апреля
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"Это не против России". НАТО идёт в Арктику

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз допустил откровенно противоречивое заявление. По его словам, Североатлантический военный блок продолжит кампанию по наращиванию натовского военного присутствия в Балтийском регионе, у границ России, а также в Арктике. И в то же время Столтенберг объявил, что НАТО не хочет новой Холодной войны с Россией, а также не хочет втягивания в новую гонку вооружений.

Находясь с визитом в Оттаве, на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Столтенберг заявил:
Мы продолжим стремиться к более конструктивным отношениям с Россией. И мы не предпринимаем попыток её изолировать. Мы понимаем, что Россия имеет право проводить военные учения на своей территории, но при этом мы будем сохранять бдительность на фоне повышения собственной боеготовности.


"Это не против России". НАТО идёт в Арктику



Столтенберг и Трюдо договорились «для противодействия России в Арктике» продолжить работу над созданием специального командования в северной Атлантике. Отмечено, что на первом этапе в арктическом регионе со стороны НАТО должно увеличиться число боевых кораблей.

По «логике» Столтенберга, это поможет «поддерживать низкий уровень напряжённости в Арктике». А сейчас он в "высоких" широтах высокий?..

Использованы фотографии: nordic-land.com, Википедия
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Комментарии 33
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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:04 Новый
    Что бы НАТО не делало все это против России , и нечего корчить из себя миротворцев .
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    Spartanez300
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:17 Новый
      Североатлантический военный блок продолжит кампанию по наращиванию натовского военного присутствия в Балтийском регионе.
      сложно Балтфлоту там... оперативного простора нет,практически зажаты,море мелкое. "Искандеры" и "Балы" прямо к месту ну и авиация морская- край должна развиваться.
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      Дедкастарый
      1. Андрей Баринов (Андрей Баринов) Сегодня, 06:23 Новый
        Сам флотский.....без обид-Балтфлот уже в -80.бывшим называли......Про черноморье и говориить не буду........Тихий океан и Север......
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        Андрей Баринов
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:15 Новый
          "Это не против России"
          На Финляндию и Швецию из Балтики десантироваться будут, от туда удобнее, а Канада и так НАТО. Неужто Аляску атаковать собрались?
          belay
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          Shurik70
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:19 Новый
            Цитата: Shurik70
            Неужто Аляску атаковать собрались?

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            хрыч
        2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:52 Новый
          Это вопрос даже не 80х. Тенденция к тесноте наметилась гораздо раньше. Прозвище Финского залива - Маркизова лужа, родом из времён аж парусного флота. Хотя причина возникновения названия несколько иная.
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          Хагалаз
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 06:17 Новый
      Вспоминается, как на учениях мерзли британские солдаты. Да и с техникой, тоже, не все так просто.
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      Владыка Ситх
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:43 Новый
        Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 06:17 ↑
        Вспоминается, как на учениях мерзли британские солдаты. Да и с техникой, тоже, не все так просто.

        Показывали не так давно кадры учений. Наши бойцы лихо на оленях крутились! Ну это так сказать экзотика, а вот гейропа, её центральные и южные территории как будут воевать на Севере ? laughing Да и с техникой, тоже, не все так просто в НАТО. Ну флаг им не русский в руки... А вот наша техника уже вовсю используется в районах Арктики, и не плохо, по крайней мере из доступных СМИ
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        a.s.zzz888
      2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 07:18 Новый
        Цитата: Владыка Ситх
        Вспоминается, как на учениях мерзли британские солдаты. Да и с техникой, тоже, не все так просто.

        И куда они собираются со своей тяжёлой техникой, которая не везде на материке пролезет, в Арктике воевать ?! Все в тундре останутся !!!
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        Starover_Z
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:25 Новый
        Цитата: Владыка Ситх
        Вспоминается, как на учениях мерзли британские солдаты. Да и с техникой, тоже, не все так просто.
        Ага, недавно они в ручном режиме свою лодку из льда ломами и топорами вырубали изгадив всю округу, а туда же - "Арктику им подавай".
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        Ныробский
    3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:26 Новый
      Тогда пускай не стонут, что мы модернизируем свои войска, а так же вводим и испытываем новое вооружение! stop
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      Симон
    4. gippernano (Neo) Сегодня, 10:33 Новый
      низкий уровень напряженности помогут поддержать наши стратегические бомбардировщики, благо, что возобновили полеты в верхних широтах. Спи спокойно товарищ Столтенберг, если что, и ахнуть не успеешь, как уже все закончится.
      Насчет боевых кораблей так вот же USS Little Rock, как раз вырвался из трехмесячного ледового плена. Подлодки как там? вырвались?
      Боюсь, что кроме как создание специального командования НАТО в Арктическом регионе, этим дружкам пока ничего не потянуть.
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      gippernano
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:07 Новый
    "Это не против России". НАТО идёт в Арктику

    А Россия против!
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    Mavrikiy
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:20 Новый
      Точнее занято
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      Tusv
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:10 Новый
    продолжит кампанию по наращиванию натовского военного присутствия в Балтийском регионе, у границ России, а также в Арктике
    Представитель Госдепа ошиблась назвав Россию чудовищем с руками-щупальцами. Щупальца тянет к России НАТО и причем давно прикрываясь глупейшей отговоркой, что это не против России.
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    rotmistr60
    1. К0щей Сегодня, 06:37 Новый
      Цитата: rotmistr60
      Представитель Госдепа ошиблась назвав Россию чудовищем с руками-щупальцами. Щупальца тянет к России НАТО и причем давно прикрываясь глупейшей отговоркой, что это не против России.

      а, забейте. т.к. для 90% жителей Запада здесь находится Мордор, правит им Саурон))) честно говоря, без разницы кем они нас представляют, не так давно это были небритые бухие мужики в лаптях в обнимку с медведЯми...
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      К0щей
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 10:36 Новый
        Цитата: К0щей
        для 90% жителей Запада здесь находится Мордор, правит им Саурон))

        Только почему-то Огненная Гора находится у них... request wassat
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        Paranoid50
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:11 Новый
    Разумеется, исключительно для сдерживания численности белых медведей. Мы даже не сомневаемся в этом!
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    Сергей985
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:17 Новый
    Это будет забавно! Построят ледокольный флот, начнут подготовку армейских частей, технику подготовят в арктическом исполнению...ну, ветер им в спину. Больше похоже на декларацию о намерениях...
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    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:32 Новый
      Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:17
      Это будет забавно! Построят ледокольный флот, начнут подготовку армейских частей, технику подготовят в арктическом исполнению...ну, ветер им в спину. Больше похоже на декларацию о намерениях..

      hi ! Ох и не скоро у них там всё "срастётся", догонять им нас, и догонять... bully
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      a.s.zzz888
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:48 Новый
      Да, да! Немцы с французами наперегонки побегут, деньги за ледоколы вносить! laughing
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      Сергей985
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:22 Новый
        Коконьки то отморозят, неудобства получат на долгие годы. smile
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        ul_vitalii
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:19 Новый
    Даже если воевать против нас пойдут и тут соврут, что они воюют не против России! fool Тяжко жить без головы в которой есть мозги! !! fool fool
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    Геркулесыч
  7. raw174 (Равиль) Сегодня, 06:26 Новый
    Отмечено, что на первом этапе в арктическом регионе со стороны НАТО должно увеличиться число боевых кораблей.

    Как там с подлодкой, выдолбили? А если серьёзно, то Арктика - наша вотчина и если корабли НАТО будут там ходить, нужно держать их под плотным наблюдением и прицелом... Нельзя дать им доминировать на нашем поле...
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    raw174
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:30 Новый
    Цитата: Дедкастарый
    Североатлантический военный блок продолжит кампанию по наращиванию натовского военного присутствия в Балтийском регионе.
    сложно Балтфлоту там... оперативного простора нет,практически зажаты,море мелкое. "Искандеры" и "Балы" прямо к месту ну и авиация морская- край должна развиваться.

    Главное у нас Калининград и Кронштадт чего стоят - не больно то дадут натовскому флоту развернутся! wink
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    Симон
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 10:02 Новый
      Главное у нас Калининград и Кронштадт чего стоят - не больно то дадут натовскому флоту развернутся!

      дак там и Калининград перекроет будь здоров
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      Hammerlock
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:31 Новый
    Столтенберг и Трюдо договорились «для противодействия России в Арктике» продолжить работу над созданием специального командования в северной Атлантике.

    Немного поздновато "договорились", но сам смысл очевиден - нужно ещё больше бабок... bully
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    a.s.zzz888
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 06:34 Новый
    Цитата: Горный стрелок
    Это будет забавно! Построят ледокольный флот, начнут подготовку армейских частей, технику подготовят в арктическом исполнению...ну, ветер им в спину. Больше похоже на декларацию о намерениях...

    Пускай строят свой флот и подготавливают свои войска, только мы пойдем по хитрому - разбомбим у них памперсные заводы и вся армия встанет tongue laughing
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    Симон
  11. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 06:50 Новый
    Тяжело будет американским солдатикам в Арктике - каждый день харю белилами мазать , чтобы чернота не демаскировала .
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    Holsten
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:46 Новый
      Будут играть роль тюленей! Те хоть не черные сосем, за мулатов сойдёт!
      Правда эт белых медведей в конфуз может ввести! Хотел тюленя, сожрал негра!!!
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      rocket757
  12. Vard Сегодня, 07:35 Новый
    Как только там появилась нефть... так сразу появилась угроза европейской безопасности...
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    Vard
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:00 Новый
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг:
    - Североатлантический военный блок продолжит кампанию по наращиванию натовского военного присутствия в Балтийском регионе, у границ России, а также в Арктике.
    - НАТО продолжит работу над созданием специального командования в северной Атлантике «для противодействия России в Арктике».
    Это не против России

    Чувак затрынделся. Уже сам не понимает что и против кого замышляет. laughing
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    К-50
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:28 Новый
      Нормалёк! Наводи тень на плетень, авось поверит кто ни будь .... и денюшку дадут!
      Впрочем тренироваться всё равно полезно, вдруг ледниковый период накатит? Тогда такие бравые, морозостойкие ребята и дома пригодятся!
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      rocket757
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