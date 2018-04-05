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"Это не против России". НАТО идёт в Арктику
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз допустил откровенно противоречивое заявление. По его словам, Североатлантический военный блок продолжит кампанию по наращиванию натовского военного присутствия в Балтийском регионе, у границ России, а также в Арктике. И в то же время Столтенберг объявил, что НАТО не хочет новой Холодной войны с Россией, а также не хочет втягивания в новую гонку вооружений.
Находясь с визитом в Оттаве, на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Столтенберг заявил:
Столтенберг и Трюдо договорились «для противодействия России в Арктике» продолжить работу над созданием специального командования в северной Атлантике. Отмечено, что на первом этапе в арктическом регионе со стороны НАТО должно увеличиться число боевых кораблей.
По «логике» Столтенберга, это поможет «поддерживать низкий уровень напряжённости в Арктике». А сейчас он в "высоких" широтах высокий?..
Находясь с визитом в Оттаве, на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо Столтенберг заявил:
Мы продолжим стремиться к более конструктивным отношениям с Россией. И мы не предпринимаем попыток её изолировать. Мы понимаем, что Россия имеет право проводить военные учения на своей территории, но при этом мы будем сохранять бдительность на фоне повышения собственной боеготовности.
Столтенберг и Трюдо договорились «для противодействия России в Арктике» продолжить работу над созданием специального командования в северной Атлантике. Отмечено, что на первом этапе в арктическом регионе со стороны НАТО должно увеличиться число боевых кораблей.
По «логике» Столтенберга, это поможет «поддерживать низкий уровень напряжённости в Арктике». А сейчас он в "высоких" широтах высокий?..
Использованы фотографии: nordic-land.com, Википедия