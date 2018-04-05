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Иран ни на минуту не останавливал военную ядерную программу. Версия "Моссад"
В Associated Press вышел материал, в котором рассказывается о выступлении руководителя внешней разведки Израиля «Моссад» Йоси Коэна. Речь идёт о заявлениях главы разведслужбы, высказавшегося по поводу Ирана. При этом важно отметить, что заседание «Моссада» было закрытым, и AP ссылается, как утверждает, на «информированный источник, на заседании присутствовавший».
Этот «информированный источник» сообщает, что Йоси Коэн «на сто процентов» уверен в продолжении реализации Ираном программы «по созданию атомного оружия». Коэн (со слов всё того же неназванного источника) заявил, что «Иран на самом деле никогда не отказывался от своих планов, в том числе и после известной сделки с США». Сегодня США пытаются эту сделку аннулировать.
Коэн в ходе закрытого заседания «Моссада» заявил о том, что в течение ближайших нескольких лет Тегеран получит достаточные объёмы обогащённого урана для создания атомной бомбы. Также глава израильской разведслужбы добавил, что Иран продолжает совершенствовать и средства доставки. В частности, речь зашла о применении ракет хуситами в Йемене, которые в последнее время участили обстрелы территории Саудовской Аравии. Так, в Саудовской Аравии заявили о перехвате хуситской ракеты, которая, как отмечено, была направлена на один из крупных объектов нефтедобычи.
Этот «информированный источник» сообщает, что Йоси Коэн «на сто процентов» уверен в продолжении реализации Ираном программы «по созданию атомного оружия». Коэн (со слов всё того же неназванного источника) заявил, что «Иран на самом деле никогда не отказывался от своих планов, в том числе и после известной сделки с США». Сегодня США пытаются эту сделку аннулировать.
Коэн в ходе закрытого заседания «Моссада» заявил о том, что в течение ближайших нескольких лет Тегеран получит достаточные объёмы обогащённого урана для создания атомной бомбы. Также глава израильской разведслужбы добавил, что Иран продолжает совершенствовать и средства доставки. В частности, речь зашла о применении ракет хуситами в Йемене, которые в последнее время участили обстрелы территории Саудовской Аравии. Так, в Саудовской Аравии заявили о перехвате хуситской ракеты, которая, как отмечено, была направлена на один из крупных объектов нефтедобычи.
Использованы фотографии: Википедия
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