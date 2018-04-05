10:44 05 апреля
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Иран ни на минуту не останавливал военную ядерную программу. Версия "Моссад"

В Associated Press вышел материал, в котором рассказывается о выступлении руководителя внешней разведки Израиля «Моссад» Йоси Коэна. Речь идёт о заявлениях главы разведслужбы, высказавшегося по поводу Ирана. При этом важно отметить, что заседание «Моссада» было закрытым, и AP ссылается, как утверждает, на «информированный источник, на заседании присутствовавший».

Иран ни на минуту не останавливал военную ядерную программу. Версия "Моссад"


Этот «информированный источник» сообщает, что Йоси Коэн «на сто процентов» уверен в продолжении реализации Ираном программы «по созданию атомного оружия». Коэн (со слов всё того же неназванного источника) заявил, что «Иран на самом деле никогда не отказывался от своих планов, в том числе и после известной сделки с США». Сегодня США пытаются эту сделку аннулировать.


Коэн в ходе закрытого заседания «Моссада» заявил о том, что в течение ближайших нескольких лет Тегеран получит достаточные объёмы обогащённого урана для создания атомной бомбы. Также глава израильской разведслужбы добавил, что Иран продолжает совершенствовать и средства доставки. В частности, речь зашла о применении ракет хуситами в Йемене, которые в последнее время участили обстрелы территории Саудовской Аравии. Так, в Саудовской Аравии заявили о перехвате хуситской ракеты, которая, как отмечено, была направлена на один из крупных объектов нефтедобычи.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 41

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  1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 07:45
    Если это правда то иранцы очень умный народ)
    Alex_Rarog
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:01
      Цитата: Alex_Rarog
      Если это правда то иранцы очень умный народ)


      а у евреев крот... laughing
      аседание «Моссада» было закрытым, и AP ссылается, как утверждает, на «информированный источник, на заседании присутствовавший».
      vorobey
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:10
        Опять ищут на чем можно затеять войну , полосатые уши уже не прячутся.
        cniza
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 08:32
          в течение ближайших нескольких лет Тегеран получит достаточные объёмы обогащённого урана для создания атомной бомбы
          не нравится мне это,но в современном мире,без ядерной дубинки-ты жертва.
          Дедкастарый
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:29
            Цитата: Дедкастарый
            не нравится мне это

            Всему прогрессивному человечеству нравится, а Вам не нравится laughing
            хрыч
      2. Scoun (Roman) Сегодня, 09:51
        Цитата: vorobey
        «информированный источник, на заседании присутствовавший».

        Жаль что этот источник не рассказал как Йоси Коэн, выступая пробиркой тряс.))
        Scoun
    2. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 09:06
      Цитата: Alex_Rarog
      Если это правда то иранцы очень умный народ)


      Так никто и не сомневается в этом. Очевидно там уже есть ядерная бомба, иначе американцы бы там уже давно замутили демократическое вторжение.

      В общем то правильно делают что не останавливают работы надо бомбой и средствами доставки. Это единственная гарантия от уничтожения страны.
      Geisenberg
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 07:45
    И правильно делают!Ядерное оружие это как раз то чего боятся янки и их сателлиты!Это гарантия того что в случае агрессии,нападающий понесёт невосполнимые потери.И кстати,евреи об этом в курсе.Все знают что у Израиля есть ядерное орудие,но почему то никто не требует закрытия израильской ядерной программы
    Magic Archer
    1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:52
      Согласен Владимир! Пример тому Северная Корея. Американцы к ним несколько флотов пригнали и что! По крутились только и ушли восвояси. laughing
      Симон
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:54
      А кто на Иран собирается напасть? США не полезут, Израиль первым не нападет(да и общей границы нет). Все соседи Ирана слабые с военной точки зрения. После развала Ирака, снятия санкций, Иран лидирующее положение в регионе начинает занимать.
      Сергей985
  3. demiurg (валера) Сегодня, 07:51
    И правильно делает Иран. На БВ без ядерного оружия никак, особенно если есть нефть. У Израиля 200 зарядов, и никто и не думает о санкциях или агрессии против него.
    Будет у Ирана ЯО, все будут носится с ним, как с писанной торбой. Революции в стране с ядерным оружием недопустимы.
    И не нужно сказок про то что Иран сразу начнет кидать бомбы и ракеты в землю обетованную. Индия и Пакистан тоже тихо ненавидят друг друга, но ЯО сдерживает.
    Никто из стран второго эшелона не применит ЯО, пока кто то, на кого не буду показывать пальцем не опробует ТЯО на КНДР или где то еще. Нужен прецедент, а прецеденты имеют право создавать только сильные мира сего.
    demiurg
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:47
      demiurg (валера) Сегодня, 07:51
      И правильно делает Иран. На БВ без ядерного оружия никак, особенно если есть нефть. У Израиля 200 зарядов, и никто и не думает о санкциях или агрессии против него.

      Вот вот, тыкать на соседа у евреев не считается чем то зазорным.
      a.s.zzz888
  4. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 08:02
    Хорошее фото . Хотя им в тени положенно находится. Еще один будущий премьер из обоймы "мирного процесса" . Какой смысл организовывать эти "утечки" с "секретных" совещаний , кроме как пиар.
    И что толку год за годом рассказывать как людоеды вооружаются . Все и так это видят. Тут дела нужны , а не тоны болтовни.
    A.D.T.
    1. 100502 (2203) Сегодня, 08:43
      Людоеды это скорее про израиль
      100502
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:45
      Цитата: A.D.T.
      людоеды вооружаются


      вы про американцев и лояльных им бармалеев?
      vorobey
    3. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 08:52
      A.D.T. (A.D.T.) И что толку год за годом рассказывать как людоеды вооружаются

      Это опять про Израиль? good
      _Сергей_
    4. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:28
      Цитата: A.D.T.
      Хорошее фото . Хотя им в тени положенно находится. Еще один будущий премьер из обоймы "мирного процесса" . Какой смысл организовывать эти "утечки" с "секретных" совещаний , кроме как пиар.

      Пошел по стопам старших товарищей... Ничего нового, кроме как трясти пробирками и картинками ни на что не способны

      Аскет
  5. Strashila (I) Сегодня, 08:05
    Иранцы не прекращали дышать все время и своими выбросами углекислого газа нарушали экологию планеты создавая парниковый эффект... а в Израиле от этого засуха.
    Strashila
  6. кедр (Евгений) Сегодня, 08:19
    Ещё одно дело"скрипалей" только уже гевалт поднимает Израйль на Иран. Доказательств ноль, но они и не нужны, достаточно заикнуться о неком "источнике"... Такова нынче практика международных отношений установленных западом, которыми не брезгует и Израйль.
    кедр
  7. antiexpert (Athony) Сегодня, 08:31
    тяжело в деревне без нагана, если у соседа пулемёт ....
    antiexpert
  8. Zubr Сегодня, 08:43
    И Иран в этом плане можно понять. Когда его со всех сторон пытаются обложить НАТО. Берут пример с КНДР. Будет у Ирана ядрёная дубина, никто и не помыслит на Иран дёрнутся. А это залог успешного мирного развития. А тов. Из Израиля посоветуют не паниковать и всё таки начинать искать общие точки в развитии с Ираном и Сирией. А Россия обязательно выступит посредником и гарантом мирного развития отношений между всеми. А матрасные там явление временное.
    Zubr
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:44
    А о наличии у самих, евреев, ядерного оружия?!!!!! Слабо?!!!! bully У соседа всегда видней, чем у себя под носом. bully
    a.s.zzz888
  10. Zubr Сегодня, 08:47
    И Иран в этом плане можно понять. Когда его со всех сторон пытаются обложить НАТО. Берут пример с КНДР. Будет у Ирана ядрёная дубина, никто и не помыслит на Иран дёрнутся. А это залог успешного мирного развития. А тов. Из Израиля посоветуют не паниковать и всё таки начинать искать общие точки в развитии с Ираном и Сирией. А Россия обязательно выступит посредником и гарантом мирного развития отношений между всеми. А матрасные там явление временное.
    Матрасным нужны вассалы, а мы идём с миром. Нам выгодна торговля и развитие добрых отношений со всеми странами.
    Zubr
  11. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 08:51
    Одно из двух или это сознательный выброс или AP заниматься сказками: подумайте сами закрытый доклад израильской разведки и кто-то в"клювике" его выносит. Тогда это не спецслужба,а клуб сплетниуов
    Монархист
  12. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 08:57
    Цитата: vorobey
    Цитата: Alex_Rarog
    Если это правда то иранцы очень умный народ)


    а у евреев крот... laughing
    аседание «Моссада» было закрытым, и AP ссылается, как утверждает, на «информированный источник, на заседании присутствовавший».

    Или лапшу на уши цепляют. В ТАКОЙ конторе"кротрв" не любят, а поэтому я НЕ ВЕРЮ в такой источник
    Монархист
  13. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:05
    Цитата: Alex_Rarog
    Если это правда то иранцы очень умный народ)

    А если нет, то израильтяне очень лживый народ.
    И то, и другое вполне логично.
    mavrus
  14. Ecilop (Алексей) Сегодня, 09:14
    Подозреваю, что любая страна, имеющая мининальные возможности, ни за какие пряники и не смотря на угрозы продолжит исследования/,разработку/создание яо. Уж слишком большие бонусы дает обладание хоть одной.....
    Ecilop
  15. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 09:14
    Взрослые в доме есть ?
    У стран не бывает друзей , бывают только интересы. Америке Иран до одного места , разве только как повод , для разных добрых дел нужен , да и Европа от него дальше чем Россия . А вот вам.... пока с людоедами только из-за осетровых немного поругиваетесь , а вот когда будете мешать построению очередной прекрасной мечети , на месте спасской башни , тогда вам Турция (располневшая за счет Сирии ) и ядренный Иран, пальчиком помашут .
    Оснащение ядерным оружием , даже тех "друзей" , которые из потенциальных соперников всегда могут стать явными недругами , это рубеж невозврата в собственной глупой злобности.
    Но у России старая традиция - создавать себе большие проблемы , лишь-бы другим подгадить.
    A.D.T.
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 09:38
      Цитата: A.D.T.
      Но у России старая традиция - создавать себе большие проблемы , лишь-бы другим подгадить


      Приведите примеры, пожалуйста, а то так можно и об Израиле сказать.
      Б.Т.В.
      1. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 09:49
        Самый явный пример - мощнейшая подпитка нацисткой Германии , до самого момента пока она не напала на СССР. Франция , деградировав после первой мировой , и теперь разгромленная и разделенная тупо подыхала . Англия , со своих кладбищь оградки снимала , потому что им метала не хватало для ведения войны . А СССР в этом время ( как мы учили в советских школах ) гнало эшелоны с рудой, нефтепродуктами , и даже зерном в Германию. Вообще , политическая , экономическая и военная помощь Советов Германии на пути ее превращения в ту военную силу , которой она стала - слишком большая тем.
        Второй пример - Китай . Тоже большая тема . И во многом благодаря СССР , Китай - ядерная держава . И сколькоб вы благодушно не доказывали сами себе что тут " дружба - не разлей вода" , реальная и самая большая угроза для России - Китай.
        Третий пример - бесконечные , халявные потоки оружия ближневосточным людоедам . Потом оно плавало толстым слоем в Афгане и Чечне. И не будь американцы идиотами , не влезли-б они в Афган , уничтожая талибов , иди знай какие проблемы был-иб сейчас у России.
        A.D.T.
        1. avt Сегодня, 10:07
          Цитата: A.D.T.
          А СССР в этом время ( как мы учили в советских школах ) гнало эшелоны с рудой, нефтепродуктами , и даже зерном в Германию.

          Садись - два. СССР ещё и встречные поставки получал в виде станков, оборудования и ...вооружения .Так что двоечник про
          Цитата: A.D.T.
          халявные потоки
          втирай жертвам ЕГЭ.и не ври тут про то , чему В СОВЕТСКИХ школах учили.И уж тем более не втирай за
          Цитата: A.D.T.
          реальная и самая большая угроза для России - Китай.
          С территории которого ни одной Мировой войны на Россию.- СССР не прибыло.Азохенвей ! Горько мне .....ГО-О-РЬКО ! Да неужели ж Аз грешный по полёту не признал, шо нас на сайте посетил Ариэль Коэн!?? Валера! Это таки ты?? bully
          avt
        2. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 10:24
          Кстати , на счет Израиля соглашусь. Он себе тоже проблемы создавал , и продолжает создавать , и не малые.
          Правда не для того чтоб насолить другим , а из-за некомпетентности и просто неразвитости своих политических элит . ( На мой обывательский взгляд конечно).
          A.D.T.
    2. avt Сегодня, 09:48
      Цитата: A.D.T.
      А вот вам.... пока с людоедами только из-за осетровых немного поругиваетесь ,

      Азохенвей! Що ? Таки опять !?
      Цитата: A.D.T.
      И что толку год за годом рассказывать как людоеды вооружаются .

      А можно таки список хотя бы евреев , которых ну не сейчас, а пусть при Ахадинежаде в Иране съели ?
      Цитата: A.D.T.
      , а вот когда будете мешать построению очередной прекрасной мечети , на месте спасской башни , тогда вам Турция (располневшая за счет Сирии ) и ядренный Иран, пальчиком помашут .

      Ой вей! Та не берите у голову ! Как то мы тут в Москве в 90-е при ЕБНе уже хануку у Кремлёвском дворце съездов таки уже пережили , вместе с последующим дефолтом от Чубайса.
      Цитата: A.D.T.
      Но у России старая традиция - создавать себе большие проблемы , лишь-бы другим подгадить.

      bully Таки свято уверовали у генетическу свою конгениальность ?? Так генетика -продажна деука имперьялизьма wassat А может таки стоило подумать тогда, ну давно , когда USы натравили Саддама на Иран ? А потом , когда он реально поиздержался на войне и решил поправить свои дела за счёт Кувейта ,и USы сперва в письменной форме ему сказали -ваши дела .А потом повесили ?? И что ? Таки вам у Израиле не было ясно о том , что Иран свою ,,шиитскую дугу" таки сделает и выйдет уже к границам Израиля ?Что тогда ваши сограждане ТУТ на сайте нам писали, освежить не хотите? Ну про то что ерунда, дело житейское, и не таких обламывали . bully Ну и кто конкретно
      Цитата: A.D.T.
      старая традиция - создавать себе большие проблемы , лишь-бы другим подгадить.

      головняки себе и другим устраивает ?
      avt
  16. dojjdik (иван) Сегодня, 09:18
    рановато диктатор нетаньяху стремится начать превращать Иранские города в "лунный пейзаж" сначало надо Ассада повесить-евреи превращаются в торопыг а ведь воевать с Сирийцами им придется еще очень долго может даже вечно
    dojjdik
  17. Ecilop (Алексей) Сегодня, 09:22
    Цитата: Strashila
    Иранцы не прекращали дышать все время и своими выбросами углекислого газа нарушали экологию планеты создавая парниковый эффект... а в Израиле от этого засуха.

    угу, и часовню тоже они.
    Удивляет странная, ничем не доказанная ненависть к Израилю. Ну к США понятно, наши сми постарались на совесть. Но чем не угодили евреи? Не могу понять. Сидят себе относительно тихо, ну разборки у них с арабами. Что в каждом втором комменте Израиль называется Империей Зла? На генном уровне что ли? Да так недалеко и до алоизича....
    Ecilop
    1. A.D.T. (A.D.T.) Сегодня, 09:31
      Ненависть к Израилю , у них по необходимости . На пути к великой державе . им надо в начале стать доминантами в мусульманском мире , а эта тропинка обязательно проходит , через небольшую (как им всем кажется) кочку - Израиль. Именно поэтому , когда-то Египет , желая считаться "величайшим" в ближневосточном мирке резко поднимал градус ненависти к Израилю , потом , начавшая вылазить в "империи" Турция , ну и теперь Иран.
      Это все естественно при нынешних раскладах.
      А основными империями зла Иран изначально называл США и Россию. Просто сейчас необходимость требует временно поменять риторику.
      A.D.T.
      1. avt Сегодня, 09:58
        Цитата: A.D.T.
        А основными империями зла Иран изначально называл США и Россию.

        bully Азохенвей ! Ну если только измочально wassat А так , по жизни , то Империей зла и причём СССР называл презик Рейган, голова вашего стратегического союзника USA и как то Израиль не особо возражал. А Хомейни вообще то называл USA -,,Большой Сатана", а СССР стал быть у него был ,,малый". Так что , как таки завещал одессит Жванецкий -,,тщательнее надо ребята, тщательнее". bully
        avt
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:28
    Работайте, братья!
    Дормидонт
  19. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 09:43
    Ну вот нехотят иранцы,чтобы с их страной стало тоже самое,что и с Ливией,или Ираком.
    А КНДР кое-что(то что испепелило Хиросиму) имеет.
    И точно также"имеет"и общественное
    мнение.
    И что-то мало желающих находится,
    испытать на себе ЯО,имеющееся у КНДР.
    Так и Иран хочет защитить себя в будущем.
    А евреи против,хотя сами никого не спрашивали,насчёт ЯО.
    Ну так и их никто спрашивать не будет.
    И в будущем,вполне возможно,что не будет кое у кого праздника,Уши Пурима.
    А будет иранский праздник,
    Уши нетань.яху,ну или
    Уши ливер.мана.
    Так что...
    Крановщик Нахамкинсон
  20. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 10:02
    Не хватает анимации и рассказов девочек, пострадавших от ядерной программы. Евреи ваащпе мух не ловят. Учились бы у "белых касок".
    Fkjydjckfrgh
  21. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:06
    Цитата: Монархист
    Одно из двух или это сознательный выброс или AP заниматься сказками: подумайте сами закрытый доклад израильской разведки и кто-то в"клювике" его выносит. Тогда это не спецслужба,а клуб сплетниуов

    Это не вброс. Просто АП занимается сказками. Зная параметры соглашения «6+1» руководитель разведки сделавший такое заявление расписался бы в собственном непрофессионализме. Хотя кое что в его докладе соответствует действительности. Иран продолжает совершенствование средств доставки. И это бесит американцев. Они хотят увязать программу ядерную с программой ракетной. А такое не бывает. Соглашение касается ядерной и только ядерной сферы

    Цитата: Ecilop
    Подозреваю, что любая страна, имеющая мининальные возможности, ни за какие пряники и не смотря на угрозы продолжит исследования/,разработку/создание яо. Уж слишком большие бонусы дает обладание хоть одной.....

    Бонусы дает только обладание арсеналом. Наличие 1-2 или 10 зарядов не дает никаких бонусов и гарантий, что тетя не раскатают, если будет принято политическое решение. Вопрос только в количестве жертв. И если станет ясным, что лучше потерять в сумме 5 млн сейчас или 30-40 в перспективе - будут раскатывать "сейчас"

    Цитата: Geisenberg
    Очевидно там уже есть ядерная бомба, иначе американцы бы там уже давно замутили демократическое вторжение.

    Очевидно надо было бы ознакомится со всеми параметрами соглашения, прежде чем делать такие заявления
    Старый26
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